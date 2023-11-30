加薩戰火現AI合成深偽影像，假浴血棄嬰照激化憤怒
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追蹤戰爭假消息的非營利組織「對抗網路仇恨中心」（Center for Countering Digital Hate）執行長阿邁德（Imran Ahmed）表示，製作這類影像的宣傳人員善於瞄準人們心中最深層的衝動和焦慮。影像愈令人厭惡，網路用戶就愈有可能記住並且分享，從而在不知不覺中成為假消息傳播的幫凶。阿邁德說：「假消息目的是讓你參與其中。」
（中央社）以色列與哈瑪斯（Hamas）開戰以來，加薩走廊被炸毀的房屋和街道照片中，有些畫面極度恐怖，例如浴血棄嬰，這些影像是利用AI深偽技術合成，在網路上有數以百萬計的瀏覽量。
美聯社報導，如果仔細觀察會發現一些破綻，例如手指彎得很怪，或眼睛閃爍著不自然光芒，這些都是數位欺騙的跡象。
然而，製造這些影像來激發的怒火，卻是非常真實的情緒。
以色列與巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」戰爭相關照片生動且強烈地凸顯人工智慧（AI）作為宣傳工具的潛力，被用於創造逼真的屠殺影像。自上個月以哈戰爭爆發以來，社群媒體上流傳的數位修圖被用來製造關於傷亡究責的不實說法，或欺騙民眾有暴行但實際上從未發生。
雖然網路上流傳的不實說法大多不需要動用到AI，而是來自更傳統的來源，但科技進步也讓頻率變高，而且幾乎沒有監管機制。這使得AI成為另類武器的潛力變得顯而易見，也讓人得以一窺未來衝突、選舉和其他重大事件中將會發生的情況。
總部設於舊金山和巴黎的科技公司CREOpoint利用AI評估網路說法的正確性，執行長戈登斯坦（Jean-Claude Goldenstein）表示：「情況會惡化，變得更糟，之後才會好轉。」這家公司建立一個資料庫，儲存有關加薩走廊（Gaza Strip）最瘋傳的「深偽」（Deepfake）技術生成內容，「有了生成式AI，照片、影片和音檔將有前所未見的『升級』」。
在某些案例中，其他衝突或災難的照片被重新利用，冒充成新照片。另有生成式AI程式被用來「無中生有」創造新的影像，例如有個嬰兒在轟炸殘骸中哭泣的影像在衝突初期迅速流傳。
其他AI生成影像的例子包括據稱是以色列飛彈襲擊的影片，或戰車駛過被摧毀的社區、家屬在瓦礫堆中搜尋生還者的影片。
在許多案例中，假照片目的似乎是要激起強烈的情緒反應。在血腥衝突初期，以色列和哈瑪斯的支持陣營都指稱對方傷害孩童和嬰兒，哭泣嬰兒的深偽影像隨即被當成「證據」。
追蹤戰爭假消息的非營利組織「對抗網路仇恨中心」（Center for Countering Digital Hate）執行長阿邁德（Imran Ahmed）表示，製作這類影像的宣傳人員善於瞄準人們心中最深層的衝動和焦慮。
影像愈令人厭惡，網路用戶就愈有可能記住並且分享，從而在不知不覺中成為假消息傳播的幫凶。阿邁德說：「假消息目的是讓你參與其中。」
俄羅斯去年入侵烏克蘭後，網路上也開始流傳類似的AI生成欺騙性內容。一段經過修改的影片似乎顯示烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）下令烏克蘭人投降。這類說法直到上週都還在持續流傳，顯示即使很容易被揭穿的錯誤資訊也可以持久存在。
每當有新的衝突或選舉季節，假消息傳播者又有機會展示最新AI進展。許多AI專家和政治學家對來年的風險發出警告，屆時有多個國家將舉行重大選舉，包括美國、台灣、印度、巴基斯坦、烏克蘭、印尼和墨西哥。
AI和社群媒體可能被用來向選民傳播謊言的風險引發美國兩黨議員擔憂。維吉尼亞州民主黨籍聯邦眾議員康諾里（Gerry Connolly）在最近有關深偽技術危險的聽證會上表示，美國必須資助研發目的在對抗其他AI的AI工具。
世界各地許多新創科技公司正在開發新程式，協助揪出深偽影像、在影像中添加浮水印以證明來源，或掃描文字以驗證任何可能有AI介入的似是而非說法。
電腦科學家多爾曼（David Doermann）表示，雖然這種技術有前景，但利用AI撒謊的不肖人士往往領先一步。多爾曼曾在美國國防先進研究計畫局（DARPA）協助因應AI操縱影像構成的國安威脅。
現為大學教授的多爾曼表示，若要有效因應AI假消息構成的政治和社會挑戰，需要更好的技術和監管機制、自願性產業標準以及對數位素養計畫的廣泛投資，以助網路用戶了解分辨真假的方式，「偵測並試圖將這些內容撤下不是辦法，我們需要更大的解決方案」。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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綠能x數位，科技助攻水產養殖產業升級
我們想讓你知道的是
水產養殖結合太陽光電是一種創新的經營模式，讓漁場除了既有的漁獲外，更能提供綠電創造額外收益，國內更有漁場順勢導入數位工具管理養殖環境，持續提升水產質量。我們可以看到，數位與能源的雙軸轉型正在養殖漁業發生。
糧食生產是農漁業的主要功能，順應環境選擇不同的作物與耕種策略，是農漁民智慧的累積，臺灣的農漁業實力更是享譽國際。然而，由於整體產業結構轉型、生活型態轉變，傳統看天吃飯的一級產業，較不容易成為新世代就業的優先選項，如何在現有產業基礎上創造新商機、吸引年輕人返鄉，是各界都在思考的課題。
近年來，各國政府致力推動再生能源以實踐減碳，在不同場域、建物等結合光電開發的複合式發展模式，成為兼顧空間利用效率、提高單位面積產值的創新解決方案，這樣的趨勢正在農漁業現場發生。
農漁業結合光電創造附加價值
農電共生可提供自給自足的再生能源，還能保護農作物免受極端天氣影響，提高生產韌性，多餘的電力也可以躉售，提升農民收入。著眼於光電帶來的附加價值，越來越多國家看好農業結合太陽光電的發展潛力，德國、日本已有多個果園結合太陽光電從事農電共生，法國也實驗在成列的葡萄藤上安裝太陽光電模組。
不只農業，國際也開始出現結合水產養殖與太陽光電的漁電共生。例如美國切薩皮克灣（Chesapeake Bay）發展出太陽能牡蠣生產系統，不僅實現綠電自發自用，漁產收穫量更高達傳統養殖場的45倍；而在養蝦大國越南，也開始執行養蝦場結合太陽能發電的漁電共生計畫，為養殖場提供穩定電力並帶來漁獲，一舉兩得。
數位轉型為漁電共生添助力
漁電共生是利用漁業養殖場域結合太陽光電設置，期能改善生產環境、增加漁民收益，創造土地多元利用，是臺灣積極推動的重要政策方向之一。不過其他國家與臺灣的漁電共生開發型態不太一樣，其他國家多以沿海鋪設水面型光電為主，臺灣的漁電共生則採用室內養殖場搭配屋頂型光電，或室外魚塭搭配立柱型／水面型／塭堤型光電設備，近年來在許多漁民與光電業者的努力合作下，這樣的複合式土地利用模式逐漸展現效益。
不同養殖物種的環境需求不一，漁電共生導入的過程須經磨合，運用魚塭上方架設太陽能板，冬天防寒害、夏天助降溫，並配合不同物種的習性調整投料策略，同時結合數位環境監控系統調節養殖環境，進而達到提高漁獲收益之積極目的。
光電開發帶來的效益，也讓原本衰頹的產業地景重現生機，例如位於臺南七股的日運案場，原本是高鹽度的廢棄魚塭地，在養殖專家與在地青年的協力下，透過微生物、益生菌來控制池水，搭配AI數位化儀器監控養殖過程，持續累積養殖數據建立資料庫，烏魚、虱目魚、白蝦的混養模式已多次收成；四鯤鯓漁電共生案場過去同樣是廢棄魚塭，改建為室內型漁電共生案場後，能精準控制環境變數以從事精緻養殖，已成功育成一尾重達30克以上的白蝦。
由於漁電共生帶來的效益逐漸獲得認同，有別於過去多為光電業者發起的開發模式，最近也出現由漁民發起的漁電共生規劃，例如茄萣區不少養殖戶視漁電共生為吸引青農返鄉的契機，積極爭取納入漁電共生先行區；目前採用塭堤型與立柱型的光電設施，養殖的虱目魚也已開始收成。
養殖漁業正在實現數位與能源的雙軸轉型
數十年來漁民的養殖專業與經營視野，讓臺灣水產養殖產業在國際上向來有一席之地，但近年來確實也面臨產業結構轉型、從業人口老化凋零的挑戰；如今結合光電的漁電共生模式，讓原本看似傳統的一級產業開始蛻變，養殖模式、經營模式、商業模式不斷創新，也吸引更多青年關注與投入；臺灣養殖王國的美名，相信在不久的未來，將藉由數位與能源的雙軸轉型，再次展現耀眼光芒。
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