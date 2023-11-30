COP28聯合國氣候大會11/30登場，5大看點報你知，歐盟聚焦增3倍再生能源、2倍能源效率
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氣候會談缺乏利益衝突方面的明確規範遭人詬病已久。根據《英國廣播公司》（BBC）取得的外洩資料，阿拉伯聯合大公國利用主辦COP28之便，和其他政府討論化石燃料交易。對此，COP28駁斥報導「不準確」。直到今年以前，聯合國都沒有要求代表揭露他們與他們代表的組織或他們的雇主的關係，這使得找出遊說者極其困難。
COP28將登場，5大看點報你知
（中央社）聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）30日將在杜拜登場，能源轉型、損失與損害基金、氣候資金缺口、甲烷和糧食系統以及地方參與度將是5個值得關注的面向。
《法新社》報導，非洲之角致命洪災、加拿大夏日森林大火、前所未見的全球破紀錄高溫；環保人士表示，種種跡象顯示，有必要採取緊急集體行動來維持地球宜居性，無庸置疑。
以下是《法新社》彙整有關COP28的5大看點。
1. 能源轉型
針對化石燃料轉型再生能源一事，與會領導人的遣辭用句將成為各方焦點。若要依「巴黎協定」（Paris Agreement）所設的將長期升溫幅度限制在攝氏1.5度以內，能源轉型就至關重要。
2021年在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行的COP26上，各國同意「逐步減少未使用碳捕捉的燃煤發電」。此後，各國政府和環保人士便持續力推將類似概念拓展到石油和天然氣上，不過確切的措辭將有待敲定。
外界高度期待能自主地承諾於2030年前，讓再生能源產能達3倍。這個目標以及將能源效率年增率翻倍，都在最近一項氣候聲明中得到了美國和中國的背書。
2. 讓「損失與損害基金」化為現實
去（2022）年在埃及夏姆錫克（Sharm El-Sheikh）舉行的COP27中一大突破，莫過於原則上同意補償溫室氣體排放量最小，卻面臨最嚴峻氣候變遷影響的幾個國家。
然而，讓「損失與損害」（loss and damage）專款上路比想像要複雜得多，光談判作業就拖了超過1年，急需答案的問題包括：是所有國家都必須支付費用，還是只有富國買單？哪些國家可以接受專款？基金又該存放在哪裡？
今年11月初達成了一項不牢靠的協議，COP28主席賈比爾（Sultan Ahmed Al Jaber）最近受訪時告訴《法新社》，他希望相關決定能在會議之初便達成。
3. 氣候資金缺口問題
專家小組認為，到了2030年，全世界每年需要超過3兆美元的資金，方能讓各項氣候目標保持下去。
2009年時，富國承諾在2020年前每年為上述優先要務提供1000億美元的資金。根據經濟合作暨發展組織（OECD）這個月稍早的報告，這個目標直到去年才終於實現。
COP28預料將為新的資金目標訂定基礎，用以取代舊時的1000億美元目標，不過各方並未被要求於今年做出決定。
4. 關注甲烷和糧食系統
大氣中的甲烷是助長氣候變遷的第2大因素，但即便有著強大暖化影響，跟二氧化碳（CO2）相比起來所受的關注相對要小。
中國、美國和阿拉伯聯合大公國預計將在會議期間舉行甲烷和非CO2溫室氣體峰會，也許會給2021年的「全球甲烷減排承諾」（Global Methane Pledge）一臂之力，以實現2030年前將甲烷排放量減少30%的目標。
此外，COP28也將是歷屆聯合國氣候大會中，首度讓糧食系統成為主要焦點。糧食系統在人為溫室氣體排放量占了1/3，而極端氣候和乾旱則反過來威脅糧食的生產和運輸。
5. 地方政府參與成關鍵
另一個首見的情況是將舉辦一場有市長和州長等數百名地方層級領導人參加的峰會。
到了2050年，世界上約7成人口預料都將在都市定居，因此提升他們在打擊氣候變遷的參與度就成了一大關鍵，特別是考慮到各國中央政府這方面進展的牛步。
COP28主辦國敞門歡迎，遊說團體和石油公司都參加
（中央社）聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）主席賈比爾（Sultan Al Jaber）在杜拜舉行的氣候峰會登場前表示：「各種意見都歡迎，各種看法都需要。」
同時也是阿布達比國家石油公司（Abu Dhabi National Oil Company）執行長的賈比爾開門歡迎的對象，也包括遊說團體和大型石油公司，30日開始氣候會談磋商時，當中有些人甚至是國家代表團的成員。
以下是《法新社》彙整遊說團體和大型石油公司代表同時也是會談代表衍生的問題。
- COP是否容許遊說團體參加
聯合國表示，「領袖、專家，以及有影響力的人士」齊聚聯合國氣候變化綱要公約締約方會議的「藍區」，也就是會談進行地點，但未提及遊說團體。
不過，遊說人士可以藉由加入國家代表團，抑或參加由非政府組織或專業團體的2000觀察團體之一，以取得參加的資格。
智庫影響地圖（InfluenceMap）專案經理霍德（Faye Holder）告訴《法新社》，「人們想到遊說，想到的是公司或他們的代表和決策者舉行的閉門會議。當然會有很多那樣的情況。」
但也可以有諸如社群媒體貼文、廣告、贊助，或利用商業組織或團體等看似草根性團體的偽組織。
事實上，氣候會談缺乏利益衝突方面的明確規範遭人詬病已久。
根據《英國廣播公司》（BBC）取得的外洩資料，阿拉伯聯合大公國利用主辦COP28之便，和其他政府討論化石燃料交易。對此，COP28駁斥報導「不準確」。
直到今年以前，聯合國都沒有要求代表揭露他們與他們代表的組織或他們的雇主的關係，這使得找出遊說者極其困難。
約莫65名美國國會和歐洲議會議員致函聯合國，表達他們「對現行規定允許民間部門汙染者動用不當影響力的情況感到深切疑慮」。
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指引台灣邁向2050淨零轉型之路，玉山安永科技論壇剖析企業投資再生能源及財務策略計畫
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減碳淨零時代，公司面臨的最新挑戰，就是該如何轉型成為綠色企業，這不僅牽涉企業的減碳藍圖，更需要滾動式調整財務策略，因應日後可能面臨的能源風險及成本議題。
安永聯合會計師事務所與台灣玉山科技協會共同舉辦「玉山安永科技論壇：淨零時代的國家競爭力與企業能源策略規劃」，邀請產官學界專家的深度探討，共同尋求台灣永續成長的下一波契機。
台灣經濟以外貿為大宗，能源轉型勢在必行
台灣玉山科技協會理事長童子賢首先指出，台灣2022年GDP達7,626.7億美元，同年我國對外貿易總額9,071.2億美元，意謂台灣高度依賴進出口貿易作為經濟成長引擎。面對歐盟CBAM、美國CCA碳關稅的衝擊，攸關台灣產業的國際競爭力，因此必須針對產業的能源策略做縝密規劃，在淨零減碳的路上，期許台灣成為各國學習的優等生。
事實上，碳排放與地球暖化的關聯性，最早回溯1970年代就有學者進行研究，但近五、六年因異常氣候造成大規模災難，促使全球各國、企業、乃至於個人，對減碳議題更為關注。安永諮詢服務股份有限公司總經理張騰龍表示：「淨零碳排不只是口號，絕對是需要落地。特別是台灣在2023年一月通過《氣候變遷因應法》，證明能源轉型勢在必行，企業須思考再生能源的投資可行性，以及對企業財務的風險影響並及時擬定因應之道。」
針對目前國際減碳現況，台灣淨零路徑有哪些明確指引？國家發展委員會主委龔明鑫分享，全球目前有151國家宣示淨零排放目標，以及越來越多國際大廠宣示，2050將使用100%再生能源。台灣方面，從2021開始有目標宣示，一路經歷2050淨零排放路徑及策略制定，接著推出12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫，再到2023年法案三讀通過，代表台灣淨零的里程碑，正式邁向法制化施行。
龔明鑫接著提及幾個關鍵數據，預估到2030年前政府將編列近9000萬預算，打造四大供應鏈：光電、風電、電動車、儲能等產業生態系，帶動民間4兆投資，預估可創造5.9兆產值及55萬個就業機會。另外，台灣發展再生能源將主力聚焦在太陽能、風電、氫能、碳捕捉封存技術（CCUS）這幾項重點項目，可望降低台灣的能源進口依賴度，目標要從2021年97.4%，下調到2050的50%以下。
淨零與永續畫上等號，企業如何因應挑戰調整資本策略
台灣12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫當中，有一項計畫是「發展綠色金融」，顯見金融與淨零的密切關係，運用融資及金融工具，引導企業落實碳盤查並制定減碳目標及策略。安永財務管理諮詢服務股份有限公司執行總監馮熾煒就提到，全球淨零趨勢與企業永續策略緊密相連，在此脈絡下，金管會宣布2026年資本額達到新台幣100億元以上之上市櫃公司，必須接軌IFRS（國際財務報導準則）永續揭露準則藍圖。
「這項主管機關要求，代表台灣企業未來要定期向投資人揭露永續報告，透過國際通用標準方法來比較永續相關資訊，同時也避免可能漂綠的情事。」馮熾煒表示，為了達到淨零減碳，越來越多企業選擇購買綠電做為最終解決方案，也可從源頭的角度同步解決碳稅的問題，而目前台灣取得綠電途徑的可行方法，主要以「綠電直供、綠電轉供、再生能源憑證」三種方式為主。
對此，馮熾煒提到，企業可依據自身用電模式，以及未來綠電用量期程，設計出不同綠電採購的方案來評估潛在效益及風險，並進一步優化資本配置，制定出企業中長程且高可行性的淨零減碳計畫。
企業擬訂永續策略，不可忽視財務永續
本次論壇最後的座談環節，由安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人暨執業會計師曾于哲擔任主持人，邀請馮熾煒及兩家業界代表：GE Vernova政府暨公共事務總監王珮馨、Ørsted沃旭能源亞太區資產管理總監楊雅雯，一同分享彼此觀點及作法。
首先曾于哲提到服務企業客戶過程，觀察到永續投資趨勢的三大面向。第一，減碳不再是單打獨鬥，勢必讓供應鏈夥伴願意買單，而且搭配不同解方來執行計畫；其二，企業董事會盤點高層次的淨零願景，相關資本支出計畫必須有配套的具體方案；第三，全台金融機構分行與企業做融資貸款業務時，相當關注企業的淨零進度，若不做轉型，未來勢必拿不到最多訂單。
由此觀之，企業展開永續轉型過程，財務議題是重中之重。企業代表又是如何從財務角度，協助策略有效執行？王珮馨指出，GE身為設備商，除了把碳盤查的範疇一、二、三的每個減碳路徑擬定出來，同時財務長及執行長也積極與各地政府對話，搭配當地獎勵措施政策，幫助企業淨零轉型過程獲得更充沛的資本挹注。
楊雅雯對此議題回應，目前台灣除了自發自用綠電，大部分採用「電證合一」綠電購買模式，也就是將綠電跟憑證綁定採購，因此建議財務長盤點自身企業的用電量，藉此掌握不同再生能源方案的實際成本，協助公司擬定適切的購電策略。馮熾煒也補充，未來綠能與傳統能源的成本會在某個時間點發生黃金交叉，建議財務長持續掌握能源成本趨勢，協助企業達到能源轉型的最終目標。
最後，曾于哲再次強調，「擁抱再生能源實現企業永續成長」的重要性。企業未來談生意的過程，若期待不需再費心思關注再生能源的挑戰，相關做法包含從源頭減量及實際的財務計畫，安永會持續協助企業邁向永續之路，根據具體計畫來逐步執行，確保企業擁有永續成長的競爭力。