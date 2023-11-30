COP28聯合國氣候大會11/30登場，5大看點報你知，歐盟聚焦增3倍再生能源、2倍能源效率

COP28將登場，5大看點報你知

（中央社）聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）30日將在杜拜登場，能源轉型、損失與損害基金、氣候資金缺口、甲烷和糧食系統以及地方參與度將是5個值得關注的面向。

《法新社》報導，非洲之角致命洪災、加拿大夏日森林大火、前所未見的全球破紀錄高溫；環保人士表示，種種跡象顯示，有必要採取緊急集體行動來維持地球宜居性，無庸置疑。

以下是《法新社》彙整有關COP28的5大看點。

1. 能源轉型

針對化石燃料轉型再生能源一事，與會領導人的遣辭用句將成為各方焦點。若要依「巴黎協定」（Paris Agreement）所設的將長期升溫幅度限制在攝氏1.5度以內，能源轉型就至關重要。

2021年在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行的COP26上，各國同意「逐步減少未使用碳捕捉的燃煤發電」。此後，各國政府和環保人士便持續力推將類似概念拓展到石油和天然氣上，不過確切的措辭將有待敲定。

外界高度期待能自主地承諾於2030年前，讓再生能源產能達3倍。這個目標以及將能源效率年增率翻倍，都在最近一項氣候聲明中得到了美國和中國的背書。

2. 讓「損失與損害基金」化為現實

去（2022）年在埃及夏姆錫克（Sharm El-Sheikh）舉行的COP27中一大突破，莫過於原則上同意補償溫室氣體排放量最小，卻面臨最嚴峻氣候變遷影響的幾個國家。

然而，讓「損失與損害」（loss and damage）專款上路比想像要複雜得多，光談判作業就拖了超過1年，急需答案的問題包括：是所有國家都必須支付費用，還是只有富國買單？哪些國家可以接受專款？基金又該存放在哪裡？

今年11月初達成了一項不牢靠的協議，COP28主席賈比爾（Sultan Ahmed Al Jaber）最近受訪時告訴《法新社》，他希望相關決定能在會議之初便達成。

3. 氣候資金缺口問題

專家小組認為，到了2030年，全世界每年需要超過3兆美元的資金，方能讓各項氣候目標保持下去。

2009年時，富國承諾在2020年前每年為上述優先要務提供1000億美元的資金。根據經濟合作暨發展組織（OECD）這個月稍早的報告，這個目標直到去年才終於實現。

COP28預料將為新的資金目標訂定基礎，用以取代舊時的1000億美元目標，不過各方並未被要求於今年做出決定。

4. 關注甲烷和糧食系統

大氣中的甲烷是助長氣候變遷的第2大因素，但即便有著強大暖化影響，跟二氧化碳（CO2）相比起來所受的關注相對要小。

中國、美國和阿拉伯聯合大公國預計將在會議期間舉行甲烷和非CO2溫室氣體峰會，也許會給2021年的「全球甲烷減排承諾」（Global Methane Pledge）一臂之力，以實現2030年前將甲烷排放量減少30%的目標。

此外，COP28也將是歷屆聯合國氣候大會中，首度讓糧食系統成為主要焦點。糧食系統在人為溫室氣體排放量占了1/3，而極端氣候和乾旱則反過來威脅糧食的生產和運輸。

5. 地方政府參與成關鍵

另一個首見的情況是將舉辦一場有市長和州長等數百名地方層級領導人參加的峰會。

到了2050年，世界上約7成人口預料都將在都市定居，因此提升他們在打擊氣候變遷的參與度就成了一大關鍵，特別是考慮到各國中央政府這方面進展的牛步。

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COP28主辦國敞門歡迎，遊說團體和石油公司都參加

（中央社）聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）主席賈比爾（Sultan Al Jaber）在杜拜舉行的氣候峰會登場前表示：「各種意見都歡迎，各種看法都需要。」

同時也是阿布達比國家石油公司（Abu Dhabi National Oil Company）執行長的賈比爾開門歡迎的對象，也包括遊說團體和大型石油公司，30日開始氣候會談磋商時，當中有些人甚至是國家代表團的成員。

以下是《法新社》彙整遊說團體和大型石油公司代表同時也是會談代表衍生的問題。

COP是否容許遊說團體參加

聯合國表示，「領袖、專家，以及有影響力的人士」齊聚聯合國氣候變化綱要公約締約方會議的「藍區」，也就是會談進行地點，但未提及遊說團體。

不過，遊說人士可以藉由加入國家代表團，抑或參加由非政府組織或專業團體的2000觀察團體之一，以取得參加的資格。

智庫影響地圖（InfluenceMap）專案經理霍德（Faye Holder）告訴《法新社》，「人們想到遊說，想到的是公司或他們的代表和決策者舉行的閉門會議。當然會有很多那樣的情況。」

但也可以有諸如社群媒體貼文、廣告、贊助，或利用商業組織或團體等看似草根性團體的偽組織。

事實上，氣候會談缺乏利益衝突方面的明確規範遭人詬病已久。

根據《英國廣播公司》（BBC）取得的外洩資料，阿拉伯聯合大公國利用主辦COP28之便，和其他政府討論化石燃料交易。對此，COP28駁斥報導「不準確」。

直到今年以前，聯合國都沒有要求代表揭露他們與他們代表的組織或他們的雇主的關係，這使得找出遊說者極其困難。

約莫65名美國國會和歐洲議會議員致函聯合國，表達他們「對現行規定允許民間部門汙染者動用不當影響力的情況感到深切疑慮」。