開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/12/01,
人文

公眾人物可以被批評，但可不可以回應負面評論？

公眾人物可以被批評，但可不可以回應負面評論？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

公眾人物與大眾似乎有某種道德責任上的不對稱：大眾可以指名道姓地評論公眾人物，但公眾人物被默認不能反擊大眾，遑論指名道姓地反撃。但為什麼應該有此不對稱呢？當公眾人物也是人，大眾能做的事，為什麼公眾人物不能呢？

文：豬文

究竟公眾人物可不可以回應大眾的負面評論？大眾又可不可以批評公眾人物？公眾人物和大眾各自有什麼道德責任？拋磚引玉，討論一下。

你可以指名道姓我不可以指名道姓？

1.1 公眾人物與大眾似乎有某種道德責任上的不對稱：大眾可以指名道姓地評論公眾人物，但公眾人物被默認不能反擊大眾，遑論指名道姓地反撃。

1.2 但為什麼應該有此不對稱呢？當公眾人物也是人，大眾能做的事，為什麼公眾人物不能呢？

1.2.1 其中一個答案可能是：這個道德責任上的不對稱乃源於權力的不對稱。情況有點像我們對掌握政治權力的人會有較高的道德要求，或對他們的行為有較多限制一樣。大眾可以發表他對某傳媒機構的看法，但官員不應該。因為官員掌握了公權力，一旦他發表這種一般人能發表的評論，將對該機構造成巨大壓力，進而影響言論自由的空間。

1.2.2 明星同理。明星雖然沒有制度權力，但無人能否定明星擁有強大的動員能力。他一句說話的殺傷力，當然不同於大眾。既然如此，我們對其言行有較大限制似乎也是合理的。

1.2.3 如果一位公眾人物刻意濫用這種能力是邪惡；如果無意地誤用了這種能力則是無知。

1.2.4 但這個政治的類比真的合理嗎？如果這個思路是合理的話，會得出這個結論：愈紅的人因為能力更大，責任都更大。換言之，可能某明星能做的事，另一個明星不能做，因為他更紅。直覺上，我對這個結果有點不舒服，但暫時講不出不舒服的理由。

1.2.5 當然另一個要考慮的因素是，明星做出與大眾相同的事時會否真的具殺傷力。這視乎那個具體的行為是什麼。例如狗仔隊拍明星，明星反拍狗仔隊，好像沒什麼問題。

1.3 如果你覺得公眾人物不應反擊是因為這樣做格調很低。應該用作品反擊的話，那是美學或品味理由，不在此論。

1.4 如果你覺得公眾人物不應反擊是因為這樣做會惹來更多hater的話，那是marketing理由，不在此論。

1.5 如果你覺得公眾人物即使要反擊也應先自我反省別人的批評是否有理，這是關於批評與反擊的具體內容問題，不在此論。

食得鹹魚抵得渴

2.1 每當有公眾人物提出自己的難處時，總會有人以「食得鹹魚抵得渴」為理由，批評公眾人物要承受的這些壓力或痛苦是合理的。

2.2 但問題是，究竟這條「鹹魚」包括了甚麼責任，往往沒有明確的界線。有些責任似乎相對明確，例如歌手有責任唱好歌，演員有責任演好戲。但管理身形呢？啞忍評論呢？不談戀愛呢？與粉絲合照呢？被狗仔隊跟縱呢？這些不同的行為究竟包不包括在該類型公眾人物的責任，似乎難以說清。

2.2.1 甚至，這個責任的界線好像本來就是文化共識所定義的。亦即是說，這些問題從來沒有一個脫離文化社群的客觀答案。某社群覺得有責任，某社群可以覺得無。

2.2.2 但如果這個問題完全相對於社群的話，那又會陷入相對主義最常見的問題：anything goes。無論某種對公眾人物的要求多荒謬也好，只要該社群的確有此文化，我們也無法批評。這結果似乎難以接受。

理想的網絡文化

3.1 那麼理想的網絡文化應該是怎樣的呢？我也沒有想得很清楚，暫時想到以下幾點

3.2 別盲撐／盲插

3.2.1 即係盡量以事論事，客觀評論。好「阿媽係女人」，但「真．難處」在於無盲撐盲插的人會覺得自己的愛或恨沒有理由。只能靠每人多反省自己的觀點（包括我）。

3.2.2 做不到客觀評論可能是缺乏講和聽真話的社會氣氛。如果支持 = 盲粉、反對 = haters，誰有勇氣講真話？

3.3 多關心作品少關心人

3.3.1 無法客觀評論的原因可能是評論很容易扯上人。批評某個作品，不一定等於批評某個創作人，更不等於抺殺創作人的努力。支持某個作品，可以多嘗試解釋作品好的理由，而不是純粹訴諸創作人的人格或感覺。

3.4 建設性評論

3.4.1 有種講法是批評與建設性批評的分別是後者會在批評之上給出改善建議。我不同意。對我來說，評論能指出作品的好與壞本身便是有建設。也就是說，有point的評論就是建設性評論，不用有改善建議。

3.4.2 結論：一齊學吓做個有point嘅評論人，以作品論作品，網絡同作品都應該更美好。

諗到咁多咋，討論吓。

文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。