中國遊客逐漸重回國際觀光，但消費力明顯下降許多
我們想讓你知道的是
2003年中國出國旅遊的人數以及他們的消費仍遠低於疫情前水準，人們的消費意識、對安全的考量以及尚未恢復到位的航班，都是造成這一現象的原因。
文：Nik Martin
結束清零政策將近一年後，又有大批中國遊客前往國外旅行。根據官方數據，2023年上半年，中國大陸出境遊客人數達到4030萬，預計下半年這一數字還會進一步增長。不過，與疫情前相比，差距仍然很大，2019年中國大陸出境遊客為1.55億人次。
近十年來，中國人已成為全球旅遊產業的重要支柱，他們常常是旅遊消費最高的人群，入住豪華飯店、打卡專線景點，大手筆購買紀念品以及高檔奢侈品。
根據諮詢公司麥肯錫（McKinsey & Company）的數據，2019年，中國遊客在海外的消費額為2550億美元，幾乎是美國遊客的兩倍、德國的三倍、英國的四倍。
消費成本意識越來越強
但是目前，中國經濟全面復甦很吃力，房地產危機讓一些家庭儲蓄拮據，再加上20％的青年失業率，大手大腳花錢的日子已經過去。中國遊客中，成本意識正變得越來越強。
本月早些時候，倫敦新西區公司（New West End Company）進行的一項調查發現，今年前往英國首都的中國遊客人數僅比2019年減少2％，但他們的消費卻下降了58％。作為背景也值得一提的是，英國政府2020年取消了對非歐盟遊客免稅購物的政策。這項優惠曾使遊客在離境時可以退稅，而英國的商品增值稅高達20％。
市場調研公司旅遊經濟（Tourism Economics）認為，旅遊消費下降的原因跟越來越多的自由行取代旅行團有關，不過，這很可能只是短期現象。
該公司歐洲和中東地區經理古德格（Dave Goodger）對德國之聲表示，預測中國的人均收入會持續增長，旅遊群體不斷擴大，「在未來10年內，我們預計，每年都會新增6000萬個開始在中國國內或到國外旅行的中國家庭。」
2025年恢復到2019年水準
他說，在此期間，中國將在遊客訪問量和消費兩個領域，對歐洲遠程旅行的增長做出最大貢獻，超過美國。
不過，旅遊經濟公司還發現，總體而言，疫情後，前往歐洲的遠程遊客仍比疫情前低43％。來自亞洲、尤其是中國的遊客明顯不足。
古德格認為，中國赴歐遊客的全面復甦可能還需要兩年時間，「我們預計，中國遊客量將在2025年恢復到2019年的水準」，「考慮到烏克蘭和中東戰爭的因素，遠程旅遊不會很快得到全面恢復，尤其是以歐洲為目的地的旅遊。」
安全考量是旅行的關鍵因素
除歐洲外，其他地區也希望恢復中國入境的遊客數量。例如泰國，該國在2019年接待了1100萬中國遊客，但今年前9個月卻不到250萬，而泰國政府曾預測的這一數字是它的一倍。
今年9月，泰國開始實施對中國公民的免簽制度。今年10月，曼谷一家豪華購物中心發生槍擊案，造成包括一名中國公民在內的兩人死亡。泰國政府提議泰中警方聯合巡邏，恢復中國遊客的信心。
與此同時，中國社群網站上可以看到很多中國遊客在國外遇襲的影片短片。還有一些影片反映中國人被從事高薪工作的誘餌騙到亞洲其它國家。今年8月上映的中國電影《不再下注》正是敘述了這一現象，從而一炮打紅，創下不菲的票房業績。
今年夏天，一輛載有41名中國遊客的麵包車在法國馬賽市遭到蒙面者的襲擊，造成數人受傷。該事件在中國國內引起強烈反響。
旅行經濟專家古德格告訴德國之聲，對安全的看法是選擇旅行目的地的關鍵因素，旅遊景點能否恢復人氣，也取決於人們對該地安全的考量。
國際航班量仍遠低於疫情前
中國國際航班數量仍然沒有恢復到疫情前的水準。根據全球旅遊數據提供商OAG提供的訊息，今年11月，進出中國的國際航班人次為477萬8271人，比2019年同期下降了43％。
OAG的數據還顯示，從中國飛往韓國、日本、香港和台灣的航班，其恢復速度遠遠快於飛往法國、義大利和美國的航班，但所有航班目前的飛行量均遠遠低於疫情前的水準。
© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：中國遊客部分回來了 但不再大把花錢
延伸閱讀
- 後疫情時代亞洲各大經濟體如何刺激消費、重振經濟，各自又面臨什麼挑戰？
- 睽違三年放寬邊境控管，中國遊客重返歐洲為何步履蹣跚？
- 擔憂美國槍枝暴力犯罪氾濫，近6成中國遊客坦言解封後不願意赴美旅遊
- 老人賣菜農藥超標罰5.5萬、包子鋪賣豆腐腦罰6.6萬，中國地方政府籌財源亂罰錢惹議
- 中國經濟放緩消費降級，二手iPhone價格不降反漲，年輕人騎共享單車治療「精神內耗」
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
Tags：
【馬力歐陪你喝一杯】方穎豐的小夢想成就少棒之家的大志氣！安麗與棒球校長為小小球員建立以「家」為核心的棒球夢
我們想讓你知道的是
從不會教棒球到成為少棒界的棒球校長，方穎豐憑藉著對教育的使命與對體育的熱愛，在台東成立少棒之家。這一路走來，歷經許多挫敗與艱難，幸好有各方志同道合的人支持，尤其是安麗希望工場慈善基金會十年來的贊助，讓少棒之家至今仍持續培育小小選手，在棒球的路上勇敢追夢。
談到少棒，許多人一定會立即聯想到台東，因為不少優秀的棒球選手都來自台東，其中少棒之家更可說是棒球選手的育成中心，如中華職棒統一獅的左投林詔恩、U12世界少棒錦標賽季軍成員簡紹翔。而培育無數小小球員追夢的少棒之家，背後的重要推手則是在少棒界有「棒球校長」之稱的方穎豐校長。
從事教育工作長達35年的方穎豐校長，原不是棒球專業，而是體育班的導師。因原本帶領棒球隊的教練離去，讓他因緣際會接手棒球隊。但剛開始，他才發現自己不會教棒球，連打擊都常揮棒落空。為了帶領球隊，他開始研讀棒球相關書籍，請教棒球教練、前輩，仔細、認真地觀看每一場棒球比賽。初期，棒球隊出賽常常十比零提前結束，方穎豐在球場告訴自己，「孩子在球場的每個成長階段都是重要的，我應該要對這些孩子負責任，我一定要在這紅土球場站起來。」約十年的時間，他不僅讓球隊拿到台灣區比賽的第一個冠軍，還成為球場常勝軍。
棒球是人生的縮影必須築夢踏實
對棒球如此執著，並不是因為以主流價值觀而言，棒球隊可培養孩子的團隊精神、對挫折的容忍力、強大自己的心理素養等。對方穎豐來說，棒球其實就是人生的縮影。他帶領球隊並沒有過多複雜的想法，純粹因為孩子喜歡棒球，那就讓他們好好打棒球。而棒球運動在台灣的發展又剛好有職業球隊，所以就以打到冠軍、打到職業隊作為夢想與目標。他以「築夢踏實」的精神，期望從一場場比賽中，為這群孩子建立生活的態度，面對困難、阻礙如何再站起來。
少棒之家的雛型源自張家五兄弟
為什麼會想成立少棒之家？方穎豐說到，他原先在基隆的學校服務，在偶然的機會帶隊到台東比賽，他驚豔台東的孩子打起棒球就如同他們唱歌般，個個都是天生好手，不論是球感、打擊、運動神經都非常優秀，各方面的協調性極佳。因為校長任期及家庭等因素，方穎豐請調至台東任教，之後便積極籌組棒球隊，想一圓棒球夢。
方穎豐回想，少棒之家最早的雛形來自於「張家五兄弟」。當時球隊有個阿美族的小孩張進德，擁有棒球天賦與極佳的球感，但卻因為家庭因素必須轉學，無法再參加棒球隊。於是，連族語都不會說的方穎豐，只好帶著學校裡會說族語的護理人員，一同去拜訪學生家長，想勸說張進德的阿嬤讓他繼續留在棒球隊，甚至承諾會提供張進德的三餐、住宿、球具裝備以及生活照顧等。
護士將方穎豐的承諾如實翻譯給阿嬤後，沒想到阿嬤回覆讓護士大笑說，「校長你賺到了。阿嬤說，我有五個孫子，全部都給你。」就這樣，他硬著頭皮帶回五個小孩，將校長宿舍改為兄弟五人的住所，平時除了上學、訓練外，同時提供食宿、生活起居照料。
不只是棒球隊 而是充滿關愛的「家」
方穎豐說，張家五兄弟是讓他堅持在棒球教育這條路上，一直往前走的重要因素。當時，張家大哥張進德才小學五年級，雖然球技不凡，卻有學習障礙。最小的弟弟張偉聖，也才幼稚園，正是需要有人陪伴、關心的年紀。
為照顧張家五兄弟，再加上台東學童的狀況，方穎豐開始思考，他想要的不只是棒球隊，他想要給這群孩子一個家。家不是只提供三餐溫飽，棒球訓練而己，家是有人可以輔導他們學業，照顧他們生活、關心他們的成長。所以他將棒球隊取名為「少棒之家」，讓參與球隊的學童們都一起住校，一起訓練，一起上課，他像爸爸一樣關心、照顧這群孩子的生活。
因為少棒之家給球員們的不僅是球技訓練，方穎豐如兄、如父的照顧，讓這群來自台東的棒球選手有了家的溫暖，在學習及訓練上都更加認真，日後這群選手紛紛以不凡的成績回報方穎豐的關愛。張家五兄弟中的老大張進德、老二張進龍、老三張育成以及最小的弟弟張偉聖，都在職棒的領域中有不錯的表現。方穎豐笑說，這是他有史以來投報率最好的招生，不僅一次招到五位選手，而且還有四個在職棒領域擁有傲人的成績。
「小夢想 大志氣」翻轉少棒之家的未來
少棒之家成立後，面對孩子的住宿、三餐、裝備、球具、球衣等，龐大的開銷讓方穎豐一度喘不過氣來。此時安麗希望工場慈善基金會甫成立，以「小夢想 大志氣」追夢計畫召募公益合作夥伴，讓方穎豐看見了持續下去的希望。
安麗希望工場慈善基金會資深公關經理黃南瑄表示，安麗在三十周年慶時成立「安麗希望工場慈善基金會」，希望秉持著安麗以人為主、利他共好的宗旨，透過基金會幫助需要資助的團體。2013年基金會展開「小夢想 大志氣」追夢計畫，少棒之家即為第一屆頭獎的得主，因此牽起雙方的合作。
方穎豐笑說，安麗「小夢想 大志氣」追夢計畫是他寫過最難寫的企畫案，短短6頁卻比其他機構要求的50頁還難寫。不過在安麗甄選的過程中，卻是讓方穎豐收穫最多的。他在撰寫計畫書與評審提問的過程中，逐一檢視自己有哪些沒做到，哪些可以加強，讓他在經營少棒之家時有了更多的想法，也讓少棒之家更好、更完善。
懂得感恩、惜福的少棒之家
少棒之家成立至今，方穎豐表示這是集眾人之力才有如今的成果。少棒隊球衣上繡著「惜福」二字，源自於最早支持他成立棒球隊的贊助商洪百吉先生，洪百吉不要方穎豐在球員球衣上印上企業名稱，而希望以「惜福」代替，讓孩子懂得感恩並珍惜所得一切來自眾人的力量。
十年前，安麗與方穎豐因為「小夢想 大志氣」追夢計畫開起合作機緣。十年間，安麗的會員也陸續提供各方面的協助，例如提供營養協助，帶著孩子做營養午餐等，也由於安麗的協助，更多人看到少棒之家，瞭解少棒之家，紛紛加入資助的行列。近年，少棒之家更是安麗「愛陪伴課輔計畫」的合作對象，提供孩子課業輔導，希望孩子不僅球打得好，學業也能保持水準。
過去十年，安麗透過「小夢想 大志氣追夢計畫」以及「愛陪伴課輔計畫」幫助弱勢的孩子，希望他們有翻轉未來的機會。未來，安麗會繼續透過多元的評審以及完善的甄選機制，針對具影響力且可持續執行的兒少專案進行合作贊助，讓弱勢孩子也能成功追夢、實現自我，擁有不一樣的未來。
◎小夢想 大志氣 追夢計畫
看更多追夢計畫故事
參與追夢計畫網路投票