中國遊客逐漸重回國際觀光，但消費力明顯下降許多

文：Nik Martin

結束清零政策將近一年後，又有大批中國遊客前往國外旅行。根據官方數據，2023年上半年，中國大陸出境遊客人數達到4030萬，預計下半年這一數字還會進一步增長。不過，與疫情前相比，差距仍然很大，2019年中國大陸出境遊客為1.55億人次。

近十年來，中國人已成為全球旅遊產業的重要支柱，他們常常是旅遊消費最高的人群，入住豪華飯店、打卡專線景點，大手筆購買紀念品以及高檔奢侈品。

根據諮詢公司麥肯錫（McKinsey & Company）的數據，2019年，中國遊客在海外的消費額為2550億美元，幾乎是美國遊客的兩倍、德國的三倍、英國的四倍。

消費成本意識越來越強

但是目前，中國經濟全面復甦很吃力，房地產危機讓一些家庭儲蓄拮據，再加上20％的青年失業率，大手大腳花錢的日子已經過去。中國遊客中，成本意識正變得越來越強。

本月早些時候，倫敦新西區公司（New West End Company）進行的一項調查發現，今年前往英國首都的中國遊客人數僅比2019年減少2％，但他們的消費卻下降了58％。作為背景也值得一提的是，英國政府2020年取消了對非歐盟遊客免稅購物的政策。這項優惠曾使遊客在離境時可以退稅，而英國的商品增值稅高達20％。

市場調研公司旅遊經濟（Tourism Economics）認為，旅遊消費下降的原因跟越來越多的自由行取代旅行團有關，不過，這很可能只是短期現象。

該公司歐洲和中東地區經理古德格（Dave Goodger）對德國之聲表示，預測中國的人均收入會持續增長，旅遊群體不斷擴大，「在未來10年內，我們預計，每年都會新增6000萬個開始在中國國內或到國外旅行的中國家庭。」

2025年恢復到2019年水準

他說，在此期間，中國將在遊客訪問量和消費兩個領域，對歐洲遠程旅行的增長做出最大貢獻，超過美國。

不過，旅遊經濟公司還發現，總體而言，疫情後，前往歐洲的遠程遊客仍比疫情前低43％。來自亞洲、尤其是中國的遊客明顯不足。

古德格認為，中國赴歐遊客的全面復甦可能還需要兩年時間，「我們預計，中國遊客量將在2025年恢復到2019年的水準」，「考慮到烏克蘭和中東戰爭的因素，遠程旅遊不會很快得到全面恢復，尤其是以歐洲為目的地的旅遊。」

安全考量是旅行的關鍵因素

除歐洲外，其他地區也希望恢復中國入境的遊客數量。例如泰國，該國在2019年接待了1100萬中國遊客，但今年前9個月卻不到250萬，而泰國政府曾預測的這一數字是它的一倍。

今年9月，泰國開始實施對中國公民的免簽制度。今年10月，曼谷一家豪華購物中心發生槍擊案，造成包括一名中國公民在內的兩人死亡。泰國政府提議泰中警方聯合巡邏，恢復中國遊客的信心。

與此同時，中國社群網站上可以看到很多中國遊客在國外遇襲的影片短片。還有一些影片反映中國人被從事高薪工作的誘餌騙到亞洲其它國家。今年8月上映的中國電影《不再下注》正是敘述了這一現象，從而一炮打紅，創下不菲的票房業績。

今年夏天，一輛載有41名中國遊客的麵包車在法國馬賽市遭到蒙面者的襲擊，造成數人受傷。該事件在中國國內引起強烈反響。

旅行經濟專家古德格告訴德國之聲，對安全的看法是選擇旅行目的地的關鍵因素，旅遊景點能否恢復人氣，也取決於人們對該地安全的考量。

國際航班量仍遠低於疫情前

中國國際航班數量仍然沒有恢復到疫情前的水準。根據全球旅遊數據提供商OAG提供的訊息，今年11月，進出中國的國際航班人次為477萬8271人，比2019年同期下降了43％。

OAG的數據還顯示，從中國飛往韓國、日本、香港和台灣的航班，其恢復速度遠遠快於飛往法國、義大利和美國的航班，但所有航班目前的飛行量均遠遠低於疫情前的水準。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

原標題：中國遊客部分回來了 但不再大把花錢

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九