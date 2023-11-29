泰國邁向婚姻平權之路，帶來社會變革與性別平等里程碑
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泰國內閣於上週通過一項關於婚姻平等的法案，預計將修改現行婚姻法的性別詞彙，推動平等原則。此法案將填補法律上的空白，為同性伴侶提供社會、經濟保障，並允許他們收養孩子。法案預計在12月進入議會審議，並得到主要反對黨前進黨的支持。
《曼谷郵報》報導，泰國內閣於上週批准了一項關於婚姻平等的法律草案，總理賽塔（Settha Thawisin）表示該法律草案可能會在12月進入議會審議。
《亞洲新聞台》報導，目前泰國的《民商法典》（Civil and Commercial Code）只允許一男一女的婚姻制度，此次由司法部提出的修正案預計將相關章節中的性別字詞「男人」、「女人」、「丈夫」和「妻子」替換為「人」和「配偶」。該法律草案目前正由國務委員會審查，然後提交給國民議會進一步審議。
分析師認為，由於這是政府的倡議，該法案將在議會順利通過。此外，它還得到了最大的反對黨前進黨（Move Forward Party）的支持。
「我相信反對黨不會反對該法律草案，而且也會支持它。所以，我並不擔心議會投票。」SOGI權利與正義基金會（SOGI Rights and Justice）奈亞娜（Naiyana Supapueng）表示，該基金會倡導泰國與性取向和性別認同相關的人權。
此外，外界預測議會將同時審查前進黨與民間團體提出的兩項類似提案，因為這幾項提案都有相同的婚姻平權理念。如果該修正案獲得議會批准並得到皇室的認可，將使泰國成為東南亞第一個允許同性婚姻的國家，也是亞洲繼台灣和尼泊爾之後第三個同性婚姻合法化的國家。
觀察家指出，通過婚姻平權的法案將標示著泰國歷史上的一個重要里程碑，因為此進展在很大的程度上是透過民間團體多年以來的倡議所達成。
「這並非執政政府的智慧，而是來自人民不輕易放棄的力量。」奈亞娜說。
婚姻平權將為泰國社會帶來根本的變化
分析人士表示，同性婚姻合法化將為泰國社會帶來根本性變化，並填補許多同性伴侶醫療、保險索賠和繼承等權利和保護的法律真空。
同性情侶吉特拉達（Jitrada）和波伊（Ploy）告訴《亞洲新聞台》，這項修正案將為她們提供社會和財務保障，使她們更容易共同創業和規劃未來。
「這會給我們一種安全感和舒適感，因為我們不知道未來的生活會發生什麼。如果有一天我們中的一個人去世了，我們可以放心，因為另一個人將能夠繼續我們共同建設的生活。」吉特拉達說。
該法律還將允許同性伴侶收養孩子，並為已婚人士提供大量其他機會。此外，在政府任職的LGBT+公務員，婚姻的保障將使他們獲得一系列公共衛生福利。
「這不僅僅是婚姻狀況、依法宣布他們是合法伴侶。更重要的是，修正案與社會福利、社會服務以及其他與法律相結合的福利有關。」任教於泰國法政大學、研究專長為性別與跨性別女性的教授凱斯（Kath Khangpiboon）告訴《半島新聞台》。這些福利包括減稅以及配偶相互同意醫療、共同管理財產和傳承財富的權利。
法政大學公共衛生學院的性別和性專家助理教授羅納普（Ronnapoom Samakkeekarom）則告訴《亞洲新聞台》，除了法律上的好處外，同性婚姻合法化還可以改善泰國作為一個促進自由和平等的國家在全球的友善形象。他補充，同婚法案也有助於泰國成功申辦「世界驕傲節」（World Pride）的機會，「世界驕傲節」為國際的LGBT+活動，旨在提高了不同主辦城市對LGBT+議題的認識。
羅納普也指出，若泰國同性婚姻合法化，可能對宗教多元的東南亞地區的影響有限，但他認為亞太地區的其他國家如果看到此舉能帶來社會和經濟效益，未來也可以效法。
此外，《半島電視台》援引泰國國家發展管理研究所2022年的一項調查發現，近80%的受訪者支持同性婚姻合法化，顯示多數的泰國民眾已經「準備好了」。
仍然存在的性別歧視
儘管泰國距離允許同性婚姻越來越近，但分析人士表示，提高大眾對LGBT+群體的接受度並遏制污名和歧視仍然是該國正在進行的工作。
聯合國於2018年對LGBT+和非LGBT+族群的全國調查，發現「很大一部分 LGBT+族群表示受到歧視」，超過40%的LGBT+族群表示在學生時期受到歧視，而五分之一的跨性別女性表示經常受到言語攻擊。
分析人士指出，同性婚姻合法化並不能立即解決泰國所有與性別相關的問題，政府、政治團體和民間社會繼續增強公眾對多元性別的理解至關重要。
SOGI權利與正義基金會的奈亞娜認為，一旦同性婚姻獲得法律承認，社會上更多的人就會毫不猶豫地接受多元性別，她認為通過同性婚姻將形成一個更能相互理解的社會，非異性戀成員受到尊重，而不是歧視。
「這將幫助人們更好地理解LGBT+議題和多元性別，這都是很自然的。」奈亞娜說。
新聞來源
- Marriage equality bill for parliament next month（曼谷郵報）
- Analysis: Tackling LGBT discrimination still work in progress as Thailand poised to walk down marriage equality aisle（亞洲新聞台）
- LGBTQ advocates cheer Thailand’s latest drive for same-sex marriage law（半島電視台）
延伸閱讀
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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從生活實踐淨零轉型，讓地球HP值滿點
我們想讓你知道的是
全球暖化情勢日益嚴峻，必須積極因應；減碳是每個人的責任，我們生活中的選擇與行動，都與地球的未來息息相關，但只要從小地方開始做出改變，就能帶來轉機，讓地球重拾生機。
地球就像是一個巨大的有機體，具有自我調節的能力，然而因人類活動產生大量碳排，溫度上升導致全球氣候異常並造成災害；聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）2023年3月公布第六次評估報告（IPCC AR6）指出，根據2021年10月各國宣布的國家自主貢獻，2030年承諾的減排量仍不足以將本世紀末的升溫控制在1.5°C，甚至難以限制在2°C；氣候變遷已對地球健康構成威脅，一個「宜居且永續的未來」機會之窗正在迅速關閉。
全球升溫攝氏1.5 °C、 2°C，影響有這麼大嗎？
IPCC 估計，若地球升溫1.5°C，到2100年前海平面將上升0.26到0.77公尺，若升溫至2°C則將再增加0.1公尺，將影響小型島嶼、低窪沿海及三角洲等區域約1,000萬人口暴露在相關風險中；就研究涵蓋的105,000個物種，升溫1.5 °C會有 6% 的昆蟲、 8% 的植物和 4% 的脊椎動物地理分布範圍會縮小50%，升溫2°C，則會有18%的昆蟲、16%的植物和8%的脊椎動物消失；與高溫有關的疾病發病率或死亡率將增加，並提高相關蟲媒傳染疾病帶來的風險。
面對全球氣候失衡的威脅，我們就像遊戲中闖關的玩家，必須想辦法讓地球的HP值（生命值）恢復，然而這不是遊戲，挑戰結果意味著我們真實的未來。減碳、零碳是控制暖化的關鍵，加速導入再生能源、電氣化是主要國家刻正加速推動的重要政策，然而發電過程勢必有能量轉換的效率損失，輸配電則有線損，因此國際能源總署（IEA）倡議各國在思考未來能源組合（energy portfolio）時，應將節能視為第一燃料（energy saving is the first fuel）。歐盟目標在2030年最終能源消費較2020年實績值減少15.8%，法國淨零策略（SNBC）則規劃大幅提升工業、住宅、運輸能源效率，日本第六次能源基本計畫也提出2030年電力需求較2013年減少20%的目標。
除了國家層級推動的的節能目標，你我還能採取哪些行動、讓地球恢復生機？
多想兩秒鐘，地球更輕鬆
愛地球不只是一種生活風格，也是很潮的生活態度，每個人從食、衣、住、行、育、樂、購等生活小細節，選擇對環境友善的生活習慣，就有機會讓地球更宜居。
1. 利用大眾運輸或碳排量低的交通運具
根據我國《氣候變遷因應法》所規定，國家溫室氣體長期減量目標係由能源、製造、運輸、住商、農業及環境等六大部門共同達成，根據環境部提供的數據，2021年我國運輸部門溫室氣體排放量約占13%，若使用電動運具、搭乘大眾運輸工具，短程距離往返選擇走路、騎腳踏車，可有效減少碳排，有助改善空氣品質，更有益身體健康。
2. 自備環保用具，減少一次用產品使用
出門前隨手攜帶環保購物袋、環保杯、杯套或環保餐具，如果忘記帶，亦可使用租借循環杯與容器，或店家提供的環保餐具，尤其少用一個塑膠袋就相當於減碳0.057公斤，幾秒鐘的選擇與行動，能夠減少一次性產品垃圾、省下處理廢棄餐具的能源消耗，降低地球的負擔。舉手之勞自備購物袋、餐具，就是實踐減碳生活的第一步。
3. 認明節能標章，省電還能減碳
常見於耗能商品上的「能源效率標示」，提供了年耗電量、耗能等級資訊，並根據不同產品提供對應的能源效率數據；耗能等級數字越低代表耗能越少、越節能，圖示上的溫度計也就會落在象徵地球降溫的藍綠色；而貼有節能標章的產品，代表能源效率比國家認證標準高10-50%，所以用電更省，更有助於降低碳排。
4. 智慧用電，錢包受惠
智慧電表是具備通訊功能的電力量測設備，每日可將用電數據回傳台電公司，搭配使用「台灣電力App」，可查詢每15分鐘的用電量，每6小時可結算一次電費，另外，還可透過APP內「用電比較」、「未出帳用電量」、「費率試算」、「住宅用電分析」等功能，掌控電費支出及家電使用情形，找出家中的吃電怪獸，即時調整用電習慣，省下不必要的電費支出。
5. 加入綠領行列，將知識化作守護地球的行動
除了節能，以再生能源替代化石燃料，更是降低碳排的關鍵，近年來在政府的加速推動下，我國今（2023）年再生能源發電占比可望達到10%，逐漸成為供電要角；不過根據國際能源總署IEA在2023年9月發布的新版《2023年淨零路徑圖》（Net Zero Roadmap 2023 Update – A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach），2030 年全球再生能源裝置容量必須成長三倍達到11,000GW，才能達成淨零排放情境所設定的減排量。更多的再生能源，意味著基礎建設、技術研發、產業推動也必須加倍投入，有賴運輸、建築、金融……等不同領域的「綠領人才」投入實踐淨零轉型。根據104人力銀行數據顯示，2013-2023十年間，綠領工作數成長6.5倍；面對2050淨零目標，無論是節能、創能、儲能、系統整合，都需要更多人才投入。
淨零轉型你我同行
在這場為了地球未來而戰的任務中，每個地球玩家都扮演著關鍵角色，無論是隨手關燈、自備購物袋這樣的舉手之勞，或是選擇低碳排的電器與運具，甚至成為綠領工作者親自參與，每一個支持淨零轉型的力量，都有助於地球HP生命值恢復滿點。
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