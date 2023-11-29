泰國邁向婚姻平權之路，帶來社會變革與性別平等里程碑

《曼谷郵報》報導，泰國內閣於上週批准了一項關於婚姻平等的法律草案，總理賽塔（Settha Thawisin）表示該法律草案可能會在12月進入議會審議。

《亞洲新聞台》報導，目前泰國的《民商法典》（Civil and Commercial Code）只允許一男一女的婚姻制度，此次由司法部提出的修正案預計將相關章節中的性別字詞「男人」、「女人」、「丈夫」和「妻子」替換為「人」和「配偶」。該法律草案目前正由國務委員會審查，然後提交給國民議會進一步審議。

分析師認為，由於這是政府的倡議，該法案將在議會順利通過。此外，它還得到了最大的反對黨前進黨（Move Forward Party）的支持。

「我相信反對黨不會反對該法律草案，而且也會支持它。所以，我並不擔心議會投票。」SOGI權利與正義基金會（SOGI Rights and Justice）奈亞娜（Naiyana Supapueng）表示，該基金會倡導泰國與性取向和性別認同相關的人權。

此外，外界預測議會將同時審查前進黨與民間團體提出的兩項類似提案，因為這幾項提案都有相同的婚姻平權理念。如果該修正案獲得議會批准並得到皇室的認可，將使泰國成為東南亞第一個允許同性婚姻的國家，也是亞洲繼台灣和尼泊爾之後第三個同性婚姻合法化的國家。

觀察家指出，通過婚姻平權的法案將標示著泰國歷史上的一個重要里程碑，因為此進展在很大的程度上是透過民間團體多年以來的倡議所達成。

「這並非執政政府的智慧，而是來自人民不輕易放棄的力量。」奈亞娜說。

Photo Credit: 中央社 2023年6月4日為曼谷的同志驕傲大遊行，民眾疾呼婚姻平權早日合法 化。

婚姻平權將為泰國社會帶來根本的變化

分析人士表示，同性婚姻合法化將為泰國社會帶來根本性變化，並填補許多同性伴侶醫療、保險索賠和繼承等權利和保護的法律真空。

同性情侶吉特拉達（Jitrada）和波伊（Ploy）告訴《亞洲新聞台》，這項修正案將為她們提供社會和財務保障，使她們更容易共同創業和規劃未來。

「這會給我們一種安全感和舒適感，因為我們不知道未來的生活會發生什麼。如果有一天我們中的一個人去世了，我們可以放心，因為另一個人將能夠繼續我們共同建設的生活。」吉特拉達說。

該法律還將允許同性伴侶收養孩子，並為已婚人士提供大量其他機會。此外，在政府任職的LGBT+公務員，婚姻的保障將使他們獲得一系列公共衛生福利。

「這不僅僅是婚姻狀況、依法宣布他們是合法伴侶。更重要的是，修正案與社會福利、社會服務以及其他與法律相結合的福利有關。」任教於泰國法政大學、研究專長為性別與跨性別女性的教授凱斯（Kath Khangpiboon）告訴《半島新聞台》。這些福利包括減稅以及配偶相互同意醫療、共同管理財產和傳承財富的權利。

法政大學公共衛生學院的性別和性專家助理教授羅納普（Ronnapoom Samakkeekarom）則告訴《亞洲新聞台》，除了法律上的好處外，同性婚姻合法化還可以改善泰國作為一個促進自由和平等的國家在全球的友善形象。他補充，同婚法案也有助於泰國成功申辦「世界驕傲節」（World Pride）的機會，「世界驕傲節」為國際的LGBT+活動，旨在提高了不同主辦城市對LGBT+議題的認識。

羅納普也指出，若泰國同性婚姻合法化，可能對宗教多元的東南亞地區的影響有限，但他認為亞太地區的其他國家如果看到此舉能帶來社會和經濟效益，未來也可以效法。

此外，《半島電視台》援引泰國國家發展管理研究所2022年的一項調查發現，近80%的受訪者支持同性婚姻合法化，顯示多數的泰國民眾已經「準備好了」。

仍然存在的性別歧視

儘管泰國距離允許同性婚姻越來越近，但分析人士表示，提高大眾對LGBT+群體的接受度並遏制污名和歧視仍然是該國正在進行的工作。

聯合國於2018年對LGBT+和非LGBT+族群的全國調查，發現「很大一部分 LGBT+族群表示受到歧視」，超過40%的LGBT+族群表示在學生時期受到歧視，而五分之一的跨性別女性表示經常受到言語攻擊。

分析人士指出，同性婚姻合法化並不能立即解決泰國所有與性別相關的問題，政府、政治團體和民間社會繼續增強公眾對多元性別的理解至關重要。

SOGI權利與正義基金會的奈亞娜認為，一旦同性婚姻獲得法律承認，社會上更多的人就會毫不猶豫地接受多元性別，她認為通過同性婚姻將形成一個更能相互理解的社會，非異性戀成員受到尊重，而不是歧視。

「這將幫助人們更好地理解LGBT+議題和多元性別，這都是很自然的。」奈亞娜說。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒