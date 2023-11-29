希臘總理重申要求大英博物館歸還「帕德嫩神殿雕像」，英國首相直接取消會面引發外交爭端

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）上週日（26日），接受《BBC》專訪時，重申當局希望大英博物館返還帕德嫩神殿中「被偷走」的部分雕像。隨後，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）在與米佐塔基斯會面的幾個小時前，臨時決議取消，引發兩國間的外交爭端。

據《BBC》，英國當局聲稱，蘇納克取消會面是因為米佐塔基斯打破「不公開談論雕像」的承諾。然而，米佐塔基斯認為，要求大英博物館返還雕像是希臘一貫且公開的立場，他更在一份聲明中說道：「我想要表達我對於英國在會面前幾個小時臨時取消感到不滿。」

希臘為要回帕德嫩神殿雕像努力數百年

引起爭議的雕像，是位在希臘古城雅典的帕德嫩神殿中，用於裝飾神殿的大理石雕像群其中之一，又被稱為埃爾金石雕（Elgin Marbles）。

19世紀，英國駐鄂圖曼帝國的外交官埃爾金（7th Earl of Elgin）將石雕偷偷移走，並帶回英國，收藏於大英博物館內。當時，埃爾金宣稱他是在得到鄂圖曼帝國許可後，才將石雕帶走，因此具有合法性。

不過，希臘當局並不這麼認為。從1983年開始，希臘政府一直試圖與英國協調，要求他們歸還石雕。2022年，聯合國教科文組織（UNESCO）也曾介入協調，希望促進雙方談話但仍無果。因此，石雕的返還問題，成為希臘和英國諸多談判的核心議題與交換條件，當然也包括此次蘇納克和米佐塔基斯原先計劃的會面。

帕德嫩神殿的雕像主要分布在雅典和大英博物館。米佐塔基斯26日接受《BBC》專訪時形容：「分散的雕像，如同將名畫《蒙娜麗莎的微笑》撕成兩半，分給兩個博物館。」他呼籲英國當局和大英博物館，應該歸還「被偷走」的石雕、攜手合作，讓人們在雕像的「原位」好好欣賞。

因為這番言論，蘇納克於週一（27日）晚間臨時宣布，取消週二與米佐塔基斯的會面。據《衛報》，英國政府表示，米佐塔基斯在BBC的訪談內容，違反兩國在2021年約定好的「不公開談論石雕返還」承諾。希臘當局隨即否認此說法，米佐塔基斯頓也說，希臘要求英國返還雕像的立場眾所皆知，在他擔任總理期間，也不斷重申這個論點。

這場談話，本應該討論氣候危機、以哈衝突、俄烏戰爭、英國與希臘的移民計畫、帕德嫩神殿雕像等議題。在蘇納克取消談話後，英國提議由副首相陶敦（Oliver Dowden）出席，但遭米佐塔基斯拒絕，最終雙方沒有見面。

蘇納克：英國沒有計劃修改《大英博物館法令》

《紐約時報》報導，過去兩年間，希臘政府與大英博物館多次針對返還雕像「微妙的談判」，但雙方尚未達成共識。

報導稱，希臘當局希望大英博物館歸還所有帕德嫩神殿石雕，作為交換條件，希臘博物館將定期挑選文物，提供大英博物館展出。大英博物館方面，他們同意短時間「借」給希臘政府部分帕德嫩神殿石雕和其他展品，若希臘如期「歸還」，大英博物館將會「借出」更多的石雕。

米佐塔基斯在《BBC》的專訪中也提到，現階段的談判結果不如他的預期，但他認為自己是個有毅力的人並稱：「希臘已經等了數百年，我們還可以再等。」強調自己會站穩立場，願意繼續談判。

英國政府的態度也十分強硬，英國政府發言人告訴《衛報》他們擔心返還石雕給希臘，可能產生「滑坡效應」（slippery slope），引發其他館藏內有爭議文物的返還潮。此外，1963年通過的《大英博物館法令》明定，大英博物館不得將館藏返還故土。《BBC》報導，英國政府目前沒有計畫修改此法令，也就是說，英國當局不願違反法令，將石雕交還給希臘。

石雕返還爭議攸關英國大選與外交關係

希臘古蹟與遺產管理機構主管基里亞迪斯（Evangelos Kyriakidis）告訴《歐洲新聞網》，希臘政府之所以重視帕德嫩神殿的雕像，是因為這些雕像不僅僅是重要古蹟，也象徵著希臘國力。基里亞迪斯以「英國國王王冠上的寶石在希臘」來比喻，認為雕像群的議題，攸關主權。

《紐約時報》指出，在蘇納克取消會面的消息一出，瞬間引發希臘個政黨政客的不滿，也在社群媒體上掀起一波批評聲浪，許多帳號發文譴責這是一場外交事件，也是希臘與英國的小型外交危機。

《衛報》也引述希臘政府發言人，指責蘇納克利用與希臘的石雕返還問題來轉移人們對英國內政問題的焦點。該發言人更直言，蘇納克的決定對脫歐後意見分歧的英國而言，有可能損害英國在歐洲的聲譽。

一名歐盟高級官員也告訴《衛報》，取消首相的會面，接著派副首相與希臘總理會面，違反正常外交程序，有損英國信譽。他也說道：「英國期望走向全球化的英國，就不能為了一個存在200年的問題，停止與朋友對話。」另一名觀察家也指出，英國政府當前面對嚴重的難民問題，希臘是連結歐洲與地中海的歐盟成員國，具有重要的地緣政治意義。

不僅外交危機，石雕返還爭議也可能為蘇納克和執政黨帶來內政隱憂。《紐約時報》報導，英國將於明年舉行選舉，執政黨目前面臨英國長期經濟停滯、移民政策朝野意見分歧，在此時與希臘產生矛盾，可能讓雕像歸屬問題成為工黨與保守黨的選舉爭點。

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核稿編輯：楊士範