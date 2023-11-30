碰上傳染力極強、沒疫苗可打的黴漿菌怎麼辦？連續高燒、神智不清、呼吸困難請趕快送急診

黴漿菌是一種介於細菌與病毒之間而且是目前發現最小並且能自行繁殖的病原體，可以引起咽炎、支氣管炎及肺炎。最好發的年齡是5-15歲，但5歲以下的幼兒仍然可以見到發生感染的情形。

潛伏期約10-14天，唾液飛沫及鼻腔分泌物為傳染途徑

根據三軍總醫院小兒科部衛教資訊顯示，在台灣地區一年四季均有病例報告，但以夏秋兩季較多，約每四到八年會發生大流行。此病的潛伏期約10-14天；傳染方式是以唾液飛沫及鼻腔分泌物經由親密接觸所形成的，因此學校、托兒所及家庭中是最容易被傳染的地點。黴漿菌肺炎感染後並沒有免疫保護能力，之後還可以發生重覆感染。

Photo Credit: 常春月刊

什麼情況下需至醫院求診？

1、當病童有下列情形，需至急診室求診：連續高燒、神智不清、呼吸困難、肌體麻痺。

2、當病童有下列情形，則需至門診求診：咳嗽合併發燒胸痛、不明原因關節或肌肉疼痛、不明原因皮疹時。

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什麼情況下可以恢復正常的團體生活？

只要急性期過後，沒有發燒、症狀減輕、病童體力恢復後，就可以回到團體生活。家長應注意的其他事項：

1、因為黴漿菌傳染力極強，在團體或家庭中，如有病例發生，就應避免與病人有較親密的接觸，以減少感染的機會。

2、目前並無有效的疫苗接種可以預防黴漿菌的感染。

3、預防性抗生素的使用並無法避免被感染的機會；如果團體中或家庭中有人被證實感染黴漿菌肺炎，其他成員一旦發生典型黴漿菌肺炎的症狀，則應主動告知醫生曾接觸過黴漿菌肺炎的病人，這樣醫生便會考慮給與抗生素。

本文經常春月刊授權刊登，原文刊載於此

原標：黴漿菌傳染力極強、沒疫苗可打！ 專家公開「自保招式」：出現4情況快送急診

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：王祖鵬