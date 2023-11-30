碰上傳染力極強、沒疫苗可打的黴漿菌怎麼辦？連續高燒、神智不清、呼吸困難請趕快送急診
我們想讓你知道的是
預防性抗生素的使用並無法避免被感染的機會；如果團體中或家庭中有人被證實感染黴漿菌肺炎，其他成員一旦發生典型黴漿菌肺炎的症狀，則應主動告知醫生曾接觸過黴漿菌肺炎的病人，這樣醫生便會考慮給與抗生素。
黴漿菌是一種介於細菌與病毒之間而且是目前發現最小並且能自行繁殖的病原體，可以引起咽炎、支氣管炎及肺炎。最好發的年齡是5-15歲，但5歲以下的幼兒仍然可以見到發生感染的情形。
潛伏期約10-14天，唾液飛沫及鼻腔分泌物為傳染途徑
根據三軍總醫院小兒科部衛教資訊顯示，在台灣地區一年四季均有病例報告，但以夏秋兩季較多，約每四到八年會發生大流行。此病的潛伏期約10-14天；傳染方式是以唾液飛沫及鼻腔分泌物經由親密接觸所形成的，因此學校、托兒所及家庭中是最容易被傳染的地點。黴漿菌肺炎感染後並沒有免疫保護能力，之後還可以發生重覆感染。
什麼情況下需至醫院求診？
1、當病童有下列情形，需至急診室求診：連續高燒、神智不清、呼吸困難、肌體麻痺。
2、當病童有下列情形，則需至門診求診：咳嗽合併發燒胸痛、不明原因關節或肌肉疼痛、不明原因皮疹時。
什麼情況下可以恢復正常的團體生活？
只要急性期過後，沒有發燒、症狀減輕、病童體力恢復後，就可以回到團體生活。家長應注意的其他事項：
1、因為黴漿菌傳染力極強，在團體或家庭中，如有病例發生，就應避免與病人有較親密的接觸，以減少感染的機會。
2、目前並無有效的疫苗接種可以預防黴漿菌的感染。
3、預防性抗生素的使用並無法避免被感染的機會；如果團體中或家庭中有人被證實感染黴漿菌肺炎，其他成員一旦發生典型黴漿菌肺炎的症狀，則應主動告知醫生曾接觸過黴漿菌肺炎的病人，這樣醫生便會考慮給與抗生素。
本文經常春月刊授權刊登，原文刊載於此
原標：黴漿菌傳染力極強、沒疫苗可打！ 專家公開「自保招式」：出現4情況快送急診
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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：王祖鵬
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無法可管、無人監督，加熱菸載具恐成為個資安全破口
我們想讓你知道的是
在國外市面上的加熱菸載具，開始像其它3C科技產品一樣擁有專屬的APP，在安裝後開始收集使用者的個人資料。你知道你的資料正在被收集嗎？如果你從沒想過，或許更需要立刻提高警覺。
「購物APP暗藏詐騙軟體」、「智慧型手機APP遊戲，搭配境外網站詐騙」，這樣的新聞標題，大家應該不陌生。其實現在已經有越來越多的家用電器、3C裝置，都會要求使用者在手機或平板上安裝APP，讓使用體驗更為完整便利。但問題就在於，當我們在享受現代科技所帶來的種種好處，其實也同時在面對釣魚廣告、木馬程式等無孔不入的資安威脅。
目前國內還在健康風險評估審查的加熱菸載具，在國外也像其他許多現代化的科技產品一樣，幾乎都有專屬的APP甚至被包裝成為戒菸工具，在安裝之後開始收集使用者的個人資料。如果你在使用加熱菸，未來或許更需要提高警覺你的資料是否正在被收集，這些資料被收集後又會如何被應用？尤其這些載具也有一部分是來自於中國製造。
不過針對中國製加熱菸進口問題，作為新興菸品主責機關的國健署回應，「依經濟部國貿署公告規定，加熱式菸草產品裝置屬大陸物品者，不准輸入。」 然而令人擔憂的是，我國數位發展部提出的16項需要資安檢驗的IoT項目中，並未包括新興菸品載具。這樣的缺漏令人不禁擔心，我們的資訊安全和隱私保護，是否正面臨著意想不到的風險？
從呼吸中洩露的秘密
衛福部提出的新興菸品健康風險評估辦法申請項目中，並未包含資安相關文件的要求，這可能暴露出個人敏感資料的潛在風險，再加上個人健康行為與呼吸資料保護不足的情況，在在都是開放加熱菸品所面臨的重要挑戰之一。特別是涉及個人健康行為和呼吸資料的外洩問題，除導致個人隱私受到侵犯，也可能被濫用於廣告騷擾，或甚至是健康保險詐騙等不法活動。因此，如何保護這些敏感資料，已成為當前亟待解決的問題。
今年 7 月家庭醫學會年會舉辦的「新興菸品減害與戒菸爭議」論壇中，已有專家提出警告，表示已有許多媒體及文獻披露加熱菸隱含的資安問題。該專家相當憂心地表示，當前各大品牌的加熱菸的載具幾乎都有數據連網功能。菸商能透過載具對吸菸行為進行大數據的搜集與分析，「甚至使用者每一口吸菸的深淺都有可能被記錄」。
為了改善這一缺漏，希望國健署也可以積極作為，加強對新興菸品的資安監管，建立完善的資安審查項目，確保所有與個人健康行為相關的數據，得到適當的保護。
在數位時代中，個人資訊就像是我們的分身，政府以及跨部會主管機關應該從相關的法規、監管措施等層面，努力保護民眾的資訊安全。從而更進一步地加強、鼓勵各種針對資訊安全保障技術的研發與應用，以應對不斷增加的網路威脅和數位安全挑戰，減少個資外洩的情形，杜絕詐騙行為對民眾以及我們的國際形象，所造成的各種損失。
當你一天的行程，都透過APP傳給某個陌生人
過去常常在資安方面引發眾多爭議的，例如掃地機器人，有搜集全屋地圖、作息時間等資訊的疑慮；智慧型手機，有可能在未經用戶允許的情況下，自動將個人的敏感資訊，傳送到第三方伺服器上。這些被揭露報導出來的新聞事件，引起了民眾對於個人隱私受到侵犯的擔憂，更突顯了資訊安全議題的重要性。
因此，當加熱菸載具以及應用程式，有可能收集到使用者的個人偏好、吸菸習慣、地理位置等敏感資訊，甚至可能涉及醫療數據。如果讓這些數據落入有心者之手，就有可能會被用於定向廣告、個資身份盜竊或其他不法用途，造成個人人身安全、聲譽和財務損失。
中華民國消費者文教基金會陳雅萍秘書長指出，近年來，因為個資外洩而遭受財物損失，前往消基會諮詢的民眾數量，有日益增多的趨勢。可以想見數位化時代，在網路、APP中填寫個資，已是一般大眾的日常，這樣的趨勢也讓個人資料保護面臨更嚴峻的考驗。陳秘書長進一步提醒，大家在生活中遇到需要填寫個人資料的時候，要保持警覺心，「如果你所填寫的資料，超出網站或APP所需要知道的資訊範圍，最好就不要繼續填寫。比方一個導航APP，它會需要知道你的所在位置，但它不需要知道你的婚姻狀況。」
＊本篇文章由記者「莊丹琪」撰文提供。