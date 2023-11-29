美軍魚鷹飛機墜落日本外海，尋獲3名機組員及疑似機體殘骸

（中央社）美軍一架V-22魚鷹型運輸機（V-22 Osprey）今（29）日墜落鹿兒島縣屋久島外海，機上8人生死未卜。根據日媒最新報導，已確認海面上有疑似機體的殘骸，並傳出發現3名機組員。

《日本放送協會》（NHK）、《TBS電視台》及《朝日電視台》報導，日本第10管區海上保安本部今天下午2時47分左右接獲通報，有一架魚鷹機墜落在屋久島外海。這架魚鷹機是美軍所屬，機上搭載8名機組員。

海上保安廳表示，前往搜救的直升機下午4時左右已確認發現疑似機體的殘骸，且協助搜救的日本漁船發現一名疑似魚鷹機的機組員，並由海上保安官進行救助，目前正在確認其身體狀況。

屋久島漁協表示，在周邊海域捕魚的漁船協助搜救時，傳出目前已發現3名機組員的消息，但3人身體狀況仍不清楚。

日本氣象廳表示，今天屋久島周邊天氣大致晴朗，下午2時30分的風速為每秒1.9公尺的微弱狀態。事發當時並沒有發布任何「注意報」或「警報」。

日本內閣官房長官松野博一剛剛在記者會上表示，日本政府將在確認機組員傷亡狀況的同時，以人命搜救為最優先事項。

在屋久島機場附近經營潛水店家的男性說，大約下午2時40分左右，因為聽到跟往常不同的發動機聲音所以到外面查看，就發現這架魚鷹機在左側發動機冒火的情況下飛行。

目擊的男性漁夫受訪時說，海面上機體四散，成了許多碎片。屋久島民也報警說，看到魚鷹機左側發動機冒火，在靠近機場的海邊墜落。

地方消防單位表示，為因應這起意外，日本警察及消防等單位已進駐屋久島機場，並開設災害對策本部。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：楊士範