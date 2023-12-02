疫情催生日本Outdoor風潮再起，誕生令人自豪的「日本製」露營商品
我們想讓你知道的是
以前，露營本來只是愛好者的興趣，伴隨時代的演進，如今普及至一般大眾，現在已經成為代表日本的文化之一。而且，不管什麼時代，人們對露營用品都深感興趣。本文將涵蓋近年掀起的「單人露營」風潮，針對發展出獨自特色的日本露營用品情況進行解說。
文：櫻井伸樹
搭帳篷、生火、做料理、有時和朋友或家人聊聊，有時一個人與火焰相視。在日本，對於工作忙碌的社會人來說，露營成為彈指之間的「療癒時間」。
過去，也流行過好幾次的露營或者是戶外活動風潮，但感覺這一次超越了近幾年的風潮，成為一般休閒活動的固定選項。露營型態包括了家人、團體、單人等形形色色，伴隨這股風潮，露營場地越來越多，露營用品也有顯著的進展。
泡沫經濟將人們推向大自然、促成露營潮
說起來，日本是在1980年代迎來了最初的露營風潮。1981年，介紹戶外活動的雜誌《BE-PAL》創刊，像是三菱Pajero和豐田Land Cruiser的四輪驅動汽車受到矚目。
在露營用品上，美國品牌Coleman的產品開始流通；服裝上，有SIERRA DESIGNS的登山外套和Patagonia的絨毛外套；腳上則穿著人氣的Danner或L.L.Bean的靴子等，很多露營者對美國製造的產品充滿憧憬。
到了90年代，露營的樂趣逐漸滲透到家庭層面，迎來第二次的露營風潮。雖然外國產品仍是主流，但是以Snow Peak為首，還有OGAWA TENT、Mont-bell等的日本品牌，一直以來以登山用品為中心拓展事業版圖，也開始著手開發家庭取向的露營用品。
這個現象也可以說，當時的日本社會在泡沫經濟的成長下，物質得到充分的滿足，但是帶來的反作用力則是越來越多人走向大自然、尋求療癒的結果。
311大地震後露營用品變成「防災用品」
進入2000年代，由LOGOS和CAPTAIN STAG之類的日本品牌提供的平價產品，開始在居家生活館（home center）上架販售，Sports Authority和SUPER SPORTS XEBIO這樣的大型運動用品連鎖店也增設露營用品賣場。甚至是WILD-1、Alpen Outdoors、SWEN等，專門販售戶外活動用品的量販店也大舉拓點。
也就是說，從「溪邊烤肉」畢業，享受露營過夜的愛好者越來越多，日本的露營作為文化的一環開始扎根下來。
即使如此，露營在這個階段仍然屬於「愛好者的興趣」，但在2011年發生東日本大地震後，露營用品變得廣受社會大眾的關注。在臨時住宅搭建完成之前的過渡期間，有很多受災者利用學校操場等空地搭帳篷生活，作為防災用品的延伸，露營用品開始受到矚目。
之後，到了2017年左右，一個人享受露營樂趣的「單人露營」風潮席捲而來。人們想要追求的是自由和孤獨、野炊或營火的魅力之類的。這個契機源於當時搞笑藝人HIROSHI把自己的露營風格拍成影片並上傳到社群平臺，還有以喜愛露營的女高中生為主角的動畫《搖曳露營△》帶動了流行。
來到2020年，受到疫情影響，政府發布緊急事態宣言等的措施，日本社會出現很大的改變。
疫情下，避免非緊急、非必要的外出，更遑論要去造訪旅遊景點，但是單人露營的話，就可以避開所謂的三密：「密集人群」、「密閉空間」、「密切接觸」。因此，受到社會大眾的熱烈關注，在許多媒體爭相報導之後，加速帶動風潮。
商品稀少、追求極致，車庫品牌創造流行
到目前為止，迅速地介紹了日本的露營歷史，不過，不管是哪個時代，愛好者之間經常談論的話題就是「入坑」（註1）。
露營是需要長時間和用品一起度過的，正因如此，所以使用或者眺望自己精挑細選的用品也成為一大樂趣。也就是說，不分職業，每個人一旦踏入露營坑裡都會無法自拔。日本的製造業者熟知這樣的構造，所以從家族到單人，從新手到達人，能夠彈性應對來自顧客的形形色色需求，搶先推出富有魅力的產品。
此外，近年的趨勢之一就是「車庫品牌」（garage brand，註2）的崛起。例如，自古以來經營中小型工廠的第2代老闆喜愛露營，利用自家公司的金屬加工技術製作原創的焚火臺，雖然是小規模，但成立品牌，在電商平臺上販售產品。像這樣追求極致的產品，因為稀少性高，很難買到，所以經常在露營者之間引發話題。
日本製造業者在開發產品時，共通點是對使用者的貼心顧慮和售後服務。這是日本人在傳統上精巧細緻的製作，以及來自職人魂的心血結晶，正因如此，日本產品的信賴度高是眾所周知的事實。
與過去不同的是，藉由社群媒體（SNS）的蓬勃發展，用戶端的意見變得容易被反映出來。尤其是可以小量生產的車庫品牌更為明顯，製造者和用戶之間互相切磋琢磨、開發產品的模式，逐漸成為主流趨勢。
日本的露營用品是從吸取外國品牌的概念和功能開始製造的，而現在已經發展為擁有世界上屈指可數的規模和組織的領先國。
令人自豪的「日本製」露營商品
近來的露營風潮下，據說市面上的露營用品就有多達數十萬種的產品，這裡僅舉幾個為例，介紹日本自豪的得意傑作。
- Snow Peak「Amenity Dome系列」
Snow Peak是引領日本露營風潮的綜合露營用品品牌，作為單人帳篷的暢銷商品而馳名的就是這款Amenity Dome系列。
Amenity Dome系列採基本的拱型帳，設有寬廣的前庭，提升便利性。因應日本的氣候變化，徹底進行耐水、耐風性等的實驗，好用度卓越超群。有「Ame Do」的暱稱，受到眾多露營者的青睞，尺寸分成S、M、L，從單人到家族都能夠對應。
- tent-Mark DESIGNS「馬戲團系列」
tent-Mark DESIGNS是戶外活動用品的量販店「WILD-1」的原創品牌，在眾多產品裡面，「馬戲團」系列被視為帳篷界的名作。
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一圖看懂 太陽光電三大觀念釐清！2050淨零台灣為何要有太陽光電？
我們想讓你知道的是
為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，本文將從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
隨著全球73個國家加入碳稅或ETS，碳定價已被證實是降低溫室氣體排放、減緩氣候變遷的有效手段。尤其台灣產業以外銷為導向，淨零減碳議題不僅是為環保，更關係到台灣企業的競爭力；若不積極面對挑戰，碳價成本將威脅台灣在國際市場上的地位，衝擊產業競爭力。因此，產業轉型發展綠電減排，已是不可不為的生存策略。
當全球綠電應用迅速發展，歐盟更早在2020年取得「最綠年」成果，再生能源佔總發電量的38%，甚至超越化石燃料佔比
為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，經濟部能源局更研擬太陽光電能源用地白皮書，計畫將太陽光電用地需求納入國土規劃架構。然而，太陽光電作為新興能源，對社會大眾來說較為陌生，因此本文從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
觀念1：無毒可回收，汙染趨近零
「太陽光電板製造對環境有害？光電會有電磁波對人體影響？」其實，太陽能板結構簡單（主要由玻璃、鋁框和矽晶片組成），材料無毒且可回收，容易模組化又方便建置；目前政府已建立太陽光電模組回收機制，只要遵守環保法規製造太陽能板，幾乎不會排放汙染物。此外，光電發電設備主要由光電模組與變流器組成輸出直流電，不會產生高頻幅射；設備產生的磁場強度相當於一般家用電器如電腦，並沒有對人體產生電磁波危害的疑慮。
更無庸置疑，源源不絕的日照，讓太陽能成為最乾淨、最友善環境的能源之一，也是台灣綠能發展不可或缺的途徑。
觀念2：智慧電網與儲能，365天不斷電
「太陽光電無法提供穩定的能源供應？天氣不好的話，電力又告急？」其實，太陽光電已是是國家發展重點，隨著技術快速發展，勢必能應對高能耗需求，包括工業生產和大型機構的電力所需；例如台電已積極推動再生能源結合儲能，增建大甲溪光明發電廠計畫、協和燃氣機組改建計畫，以提升系統韌性與速度。透過智慧技術和儲能系統，太陽光電能夠提供穩定的能源供應，甚至有機會成為主要能源。
許多綠能產業正致力發展智慧管理、智慧電網和儲能技術，太陽光電也不例外。透過智慧管理，做到依照實際需求和天氣條件即時調整光電輸出，運用智慧電網提升能源分配的效率，藉由儲能系統在離峰時段儲電，於尖峰時段輸出能量，補足用電缺口，提升太陽光電系統的靈活度與應用效率。簡言之，無論天氣變化，只要建構完備的電力系統韌性，即可維持穩定供電。
觀念3：長遠投資，實現回本
「太陽光電設置和運維成本過高，無法回本？」我們都知道太陽光電源自取之不盡的太陽能，隨著太陽光電技術不斷進步，設施的建置和運維成本勢必逐步下降，並反映在電費上；換言之，太陽光電是一項必要的長遠投資，更是一個合理規劃即可預期回報的投資。
目前日本、歐美等國正積極發展農電共生、漁電共生，引導廢耕農地或廢棄魚塭重返耕耘或養殖，他國經驗也多次證明太陽能板有助於降低區域氣溫、幫助維護植被、避免土壤退化。
面對2030年實現產業淨零、2050年全國淨零的目標，地狹人稠的台灣更應該善用土地資源；我們需要思考的是如何再利用廢耕地，推動智慧農／漁業、實現農／漁電共生，並善用太陽光電系統特性，提升綠能佔比、土地與空間利用率、糧食生產效率，最大程度地發揮經濟效益，造就產業多贏。
發展太陽光電的路上或許會面臨許多挑戰，但永續目標在即、綠電趨勢不可逆，太陽光電已被證實是可利用的綠電來源，全民應具備綠能共識、理性討論，共同思考如何實踐環保選址、智慧管理及儲能系統，朝向長遠、穩健的太陽光電邁進，才能為淨零台灣鋪平道路，實現永續未來。
（經濟部能源署廣告）