疫情催生日本Outdoor風潮再起，誕生令人自豪的「日本製」露營商品

文：櫻井伸樹

搭帳篷、生火、做料理、有時和朋友或家人聊聊，有時一個人與火焰相視。在日本，對於工作忙碌的社會人來說，露營成為彈指之間的「療癒時間」。

過去，也流行過好幾次的露營或者是戶外活動風潮，但感覺這一次超越了近幾年的風潮，成為一般休閒活動的固定選項。露營型態包括了家人、團體、單人等形形色色，伴隨這股風潮，露營場地越來越多，露營用品也有顯著的進展。

泡沫經濟將人們推向大自然、促成露營潮

說起來，日本是在1980年代迎來了最初的露營風潮。1981年，介紹戶外活動的雜誌《BE-PAL》創刊，像是三菱Pajero和豐田Land Cruiser的四輪驅動汽車受到矚目。

在露營用品上，美國品牌Coleman的產品開始流通；服裝上，有SIERRA DESIGNS的登山外套和Patagonia的絨毛外套；腳上則穿著人氣的Danner或L.L.Bean的靴子等，很多露營者對美國製造的產品充滿憧憬。

到了90年代，露營的樂趣逐漸滲透到家庭層面，迎來第二次的露營風潮。雖然外國產品仍是主流，但是以Snow Peak為首，還有OGAWA TENT、Mont-bell等的日本品牌，一直以來以登山用品為中心拓展事業版圖，也開始著手開發家庭取向的露營用品。

這個現象也可以說，當時的日本社會在泡沫經濟的成長下，物質得到充分的滿足，但是帶來的反作用力則是越來越多人走向大自然、尋求療癒的結果。

311大地震後露營用品變成「防災用品」

進入2000年代，由LOGOS和CAPTAIN STAG之類的日本品牌提供的平價產品，開始在居家生活館（home center）上架販售，Sports Authority和SUPER SPORTS XEBIO這樣的大型運動用品連鎖店也增設露營用品賣場。甚至是WILD-1、Alpen Outdoors、SWEN等，專門販售戶外活動用品的量販店也大舉拓點。

也就是說，從「溪邊烤肉」畢業，享受露營過夜的愛好者越來越多，日本的露營作為文化的一環開始扎根下來。

即使如此，露營在這個階段仍然屬於「愛好者的興趣」，但在2011年發生東日本大地震後，露營用品變得廣受社會大眾的關注。在臨時住宅搭建完成之前的過渡期間，有很多受災者利用學校操場等空地搭帳篷生活，作為防災用品的延伸，露營用品開始受到矚目。

之後，到了2017年左右，一個人享受露營樂趣的「單人露營」風潮席捲而來。人們想要追求的是自由和孤獨、野炊或營火的魅力之類的。這個契機源於當時搞笑藝人HIROSHI把自己的露營風格拍成影片並上傳到社群平臺，還有以喜愛露營的女高中生為主角的動畫《搖曳露營△》帶動了流行。

來到2020年，受到疫情影響，政府發布緊急事態宣言等的措施，日本社會出現很大的改變。

疫情下，避免非緊急、非必要的外出，更遑論要去造訪旅遊景點，但是單人露營的話，就可以避開所謂的三密：「密集人群」、「密閉空間」、「密切接觸」。因此，受到社會大眾的熱烈關注，在許多媒體爭相報導之後，加速帶動風潮。

商品稀少、追求極致，車庫品牌創造流行

到目前為止，迅速地介紹了日本的露營歷史，不過，不管是哪個時代，愛好者之間經常談論的話題就是「入坑」（註1）。

露營是需要長時間和用品一起度過的，正因如此，所以使用或者眺望自己精挑細選的用品也成為一大樂趣。也就是說，不分職業，每個人一旦踏入露營坑裡都會無法自拔。日本的製造業者熟知這樣的構造，所以從家族到單人，從新手到達人，能夠彈性應對來自顧客的形形色色需求，搶先推出富有魅力的產品。

此外，近年的趨勢之一就是「車庫品牌」（garage brand，註2）的崛起。例如，自古以來經營中小型工廠的第2代老闆喜愛露營，利用自家公司的金屬加工技術製作原創的焚火臺，雖然是小規模，但成立品牌，在電商平臺上販售產品。像這樣追求極致的產品，因為稀少性高，很難買到，所以經常在露營者之間引發話題。

日本製造業者在開發產品時，共通點是對使用者的貼心顧慮和售後服務。這是日本人在傳統上精巧細緻的製作，以及來自職人魂的心血結晶，正因如此，日本產品的信賴度高是眾所周知的事實。

與過去不同的是，藉由社群媒體（SNS）的蓬勃發展，用戶端的意見變得容易被反映出來。尤其是可以小量生產的車庫品牌更為明顯，製造者和用戶之間互相切磋琢磨、開發產品的模式，逐漸成為主流趨勢。

日本的露營用品是從吸取外國品牌的概念和功能開始製造的，而現在已經發展為擁有世界上屈指可數的規模和組織的領先國。

令人自豪的「日本製」露營商品

近來的露營風潮下，據說市面上的露營用品就有多達數十萬種的產品，這裡僅舉幾個為例，介紹日本自豪的得意傑作。

Snow Peak「Amenity Dome系列」

Snow Peak是引領日本露營風潮的綜合露營用品品牌，作為單人帳篷的暢銷商品而馳名的就是這款Amenity Dome系列。

Amenity Dome系列採基本的拱型帳，設有寬廣的前庭，提升便利性。因應日本的氣候變化，徹底進行耐水、耐風性等的實驗，好用度卓越超群。有「Ame Do」的暱稱，受到眾多露營者的青睞，尺寸分成S、M、L，從單人到家族都能夠對應。

tent-Mark DESIGNS「馬戲團系列」

tent-Mark DESIGNS是戶外活動用品的量販店「WILD-1」的原創品牌，在眾多產品裡面，「馬戲團」系列被視為帳篷界的名作。