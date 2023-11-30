F-5戰機守護台海逾47年卸任，台版捍衛戰士「匪空優、匪地優」塗裝走入歷史

F-5戰機守護台海逾47年卸任，台版捍衛戰士匪空優塗裝走入歷史

（中央社）空軍F-5E/F戰機守護台海空防逾47年，隨勇鷹高教機漸漸到位，目前F-5已正式解除戰備任務，僅進行最後一梯次換訓任務，而當年為聞名中外假想敵中隊而生的「匪空優」、「匪地優」塗裝，也正式走入歷史。

空軍F-5E/F戰機擔負部隊訓練機任務已逾47年，隨著「國機國造」勇鷹新式高教機穩定交機空軍，目前已解除戰備任務，僅進行最後一梯次換訓任務，因此日後僅會在花蓮基地保留RF-5偵照機，待對美軍購的MQ-9B無人機抵台、國造自製無人機具備戰力後，才會全部汰除。

為了因應F-5解除戰備、對美軍購66架F-16V（Blk70）等組織編裝調整，目前駐防志航基地的第七飛行訓練聯隊，聯隊名稱將更名「第七戰術戰鬥機聯隊」，預計30日舉行更銜典禮；原轄屬空軍官校編制飛行指揮部，將獨立升格「空軍飛行訓練指揮部」，駐地仍在高雄岡山空軍官校，兩單位將於12月1日編成。

國防部29日上午邀請媒體前往空軍台東志航基地拍攝勇鷹機換訓成果，除勇鷹、F-5依序編隊滑行、起飛並進行衝場，象徵薪火相傳外，空軍亦在地面陳展1架勇鷹、4架不同塗裝F-5，分別為虎斑、匪地優、匪空優、一般空優塗裝。

Photo Credit: 中央社 勇鷹高教機（圖）已陸續交機，未來將擔負F-5戰機成為部隊訓練機。中央社記者游凱翔攝 112年11月29日

針對匪地優、匪空優的由來，空軍人士解釋，1970年代駐台美軍指導引進台灣、名聞遐邇的「假想敵46中隊」過去駐地志航，且有「台灣版Top Gun」美譽，主要任務針對中共各型戰機進行戰術戰法研究與反制，並模擬訓練及對抗，也因此才有模擬共機塗裝的「匪地優」、「匪空優」等塗裝的出現，藉由仿真敵軍塗裝讓飛行員更有帶入感。

空軍人士提到，後因科技及機種性能進步，加上花蓮空軍基地第17作戰隊成員多來自美國受訓回台飛官，因此假想敵任務已交由17隊擔負，除例行訓練與作戰任務外，也取代當年46中隊工作，負責擬定應對包括殲20在內等中共戰機的戰術戰法，並在適當時機配合主力部隊演練。

空軍人士指出，隨F-5戰機解除戰備任務，匪地優、匪空優塗裝的F-5戰機也正式走入歷史，未來將爭取這2架塗裝的F-5作為地面展示機。

Photo Credit: 中央社 F-5戰機正式解除戰備，過往假想敵中隊使用的匪地優塗裝（圖）正式走入歷史。中央社記者游凱翔攝 112年11月29日

Photo Credit: 中央社 隨著勇鷹高教機（前1）陸續交機，F-5戰機（後）正式解除戰備，圖為兩型機同框，代表薪火相傳。中央社記者游凱翔攝 112年11月29日

F-5戰機解除戰備，古董級木頭箭靶系統見證訓練史

（中央社）守護台海空防逾47年F-5戰機已解除戰備任務，在尚未有電子靶的年代，若要進行空對空射擊訓練，則由F-5掛載箭靶系統（木頭靶）升空，這枚「古董級」箭靶29日也在志航基地亮相，見證F-5的訓練歷史。

空軍F-5E/F戰機擔負部隊訓練機任務已逾47年，隨著「國機國造」勇鷹新式高教機穩定交機空軍，目前已解除戰備任務，僅進行最後一梯次換訓任務；日後僅在花蓮基地保留RF-5偵照機，待對美軍購的MQ-9B無人機抵台、國造自製無人機具備戰力後，才會全部汰除。

國防部29日上午邀請媒體，前往空軍台東志航基地拍攝勇鷹機換訓成果，除了勇鷹、F-5依序編隊滑行、起飛並進行衝場，象徵薪火相傳外，空軍亦在地面陳展1架勇鷹，以及4架分別為虎斑、匪地優、匪空優、一般空優等塗裝的F-5戰機。

特別的是，在一般空優塗裝的F-5機翼下，掛載一枚被稱為「古董級」的箭靶系統（木頭靶）。現場空軍人員解釋，此箭靶系統是由RMU-10A捲線莢艙、TDU-10B箭靶組合而成，有F-5戰機的時期就有此標靶，歷史相當悠久。

Photo Credit: 中央社 守護台海空防逾47年F-5戰機已解除戰備任務，在尚未有電子靶年代，若要進行空對空射擊訓練，則由F-5掛載被稱為是木頭靶的箭靶系統（左下）升空。中央社記者游凱翔攝 112年11月29日

空軍人員指出，箭靶系統操作原理是由F-5掛載升空後，透過搭載4000英尺鋼繩捲盤器、釋放箭靶至約1500英尺，並藉其箭靶的金屬亮面反射雷達波，讓戰機能進行空對空射擊訓練。

至於回收方式，空軍人員表示，在完成射擊訓練後，由F-5戰機攜帶箭靶返回基地，在低空衝場時切斷鋼繩，將箭靶投放跑道旁草皮；由於各中隊射擊使用的子彈均有不同漆色，可藉此檢視命中與否。

空軍人員也提到，由於攜帶箭靶的鋼繩在高速飛行宛如「利刃」，為避免在返回基地時造成意外，後來改為在外海切斷鋼繩，以避免箭靶掉落附近民宅、或鋼繩掃過地面引發安全事件，但也無法確切檢視命中情況。

空軍人士指出，現今隨著科技發達，目前均使用由國家中山科學研究院所使用的電子標靶，不僅能精確紀錄參數，也能回收再利用。

Photo Credit: 中央社 守護台海空防逾47年F-5戰機已解除戰備任務，在尚未有電子靶年代，若要進行空對空射擊訓練，則由F-5掛載被稱為是木頭靶的箭靶系統（左下）升空。中央社記者游凱翔攝 112年11月29日

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰