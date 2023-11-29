昔因「台灣」遭中報復，立陶宛宣布中國解除貿易制裁，可能激勵我國在愛沙尼亞設立代表處

波羅的海國家立陶宛於2021年允許我國以「台灣」名義在立國首都維爾紐斯設立代表處，遭中國經濟報復至今。立國外交部長近日宣布中國已解除經濟施壓措施，學者認為此舉是小國對抗中國的成功案例，可能對接下來台灣在愛沙尼亞設立代表處有激勵作用。

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）本週接受《立陶宛國家廣播電視台》（LRT）與《彭博社》採訪表示，中國已解除大部分針對立陶宛的經濟施壓，包括中國海關系統將立陶宛除名、禁止立陶宛商品進入中國市場。雖然雙方還在持續磋商，但藍斯柏吉斯強調，「立陶宛已經不再受制中國的任何經濟壓力」。

2021年立陶宛允許台灣在當地設立「駐立陶宛台灣代表處」，是第一個以台灣為名的歐洲外館，當時遭到中國強烈抗議。北京當局除了對立陶宛展開非正式的貿易制裁，兩國也召回大使、雙邊關係降至代辦級。立陶宛與中國本月就兩國關係正常化展開談判，雙方仍未恢復互駐大使。

藍斯柏吉斯表示，中國對立陶宛施壓違反國際準則，但只要有耐心和技巧，問題就能迎刃而解。他也強調立陶宛與台灣的關係的緊密程度「前所未見」，立國沒有與北京討論過台灣代表處的議題。

美國智庫「大西洋理事會」高級研究員米希塔（Andrew A. Michta）於X平台評論此事，指出中國解除對立陶宛的經濟施壓，是立陶宛可以向歐洲和世界其他大國分享的經驗。米希塔說，如果像立陶宛這樣的小國都能站穩立場、贏得勝利，其他比立陶宛更大的國家未嘗不能做到。

This should be a lesson that #Lithuania can teach the larger states in Europe and the world at large. If a small country like Lithuania can take a principled stand and prevail, why won’t bigger players listen? https://t.co/xzfVRQjCWg — Andrew A. Michta (@andrewmichta) November 28, 2023

立陶宛宣布中國取消制裁，對同樣有意允許台灣設立駐處的愛沙尼亞可能有激勵作用。我國目前於愛沙尼亞未設館處，由駐拉脫維亞台北代表團兼轄，不過本月稍早傳出台灣有望在愛沙尼亞設立代表處的消息。

愛國外交部長薩克納（Margus Tsahkna）11月初接受媒體訪問時首度揭露，愛國已準備好接受台灣在首都塔林開設經濟文化代表處，將在經濟、教育、文化、民間組織等領域與台灣加強合作。如愛國代表處成立，我國將在波羅的海3國（愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛）都有代表處。

然而有立陶宛的前例，愛沙尼亞在允許台灣設立駐處同樣面臨中國壓力。中國外交部發言人汪文斌公開呼籲愛沙尼亞遵守「一中」原則，不允許台灣設立任何官方機構。中國駐愛沙尼亞大使郭曉梅更私下警告愛沙尼亞國會第一副主席基維馬吉（Toomas Kivimägi），若愛沙尼亞容許台灣在當地開設經濟或文化代表處，中國大使會離開愛沙尼亞。

身為愛沙尼亞國會「中國友好小組主席」的基維馬吉表示，破壞與中國的關係對愛沙尼亞來說並不明智，不希望對中緊張局勢升級，直言「 玩火是沒有意義的」。

On Nov 6, Amb.Guo Xiaomei met with the first Vice-President of Riigikogu and Chairman of Estonia-China parliamentary friendship group Mr. Toomas Kivimägi. They exchanged views friendly on bilateral relations, two legislatures' cooperation and other issues of common interests. pic.twitter.com/T34LosmZIv — Chinese Embassy in Estonia (@ChineseEstonia) November 7, 2023

立陶宛前例，愛國避免代表處名稱出現「台灣」

愛沙尼亞外交部亞太、中東和非洲司司長凱勒森11月受訪時指出，台灣代表處名稱對中國來說非常重要，以前例來看，中國更容易接受代表處以「台北」命名，而不是「台灣」。凱勒森指出，台灣過去以台北名義在20多個歐盟國家設立代表處，包括俄羅斯（台北莫斯科經濟文化協調委員會駐莫斯科代表處），不曾引發中國強烈反彈。

駐處名稱是否是中國唯一在意的事，學者持不同看法。

美國費城智庫「外交政策研究所」（FPRI）研究員善學（Thomas J. Shattuck）撰文指出，台灣駐立陶宛代表處的名稱被認為是惹怒中國的原因，但他認為真正的問題是北京想阻止台灣擴張國際空間，無關台灣代表處的名稱。台灣如在愛沙尼亞設立代表處，將能鼓勵兩國人民互動、擴大雙邊貿易，這些都將威脅北京「一個中國」的敘事，也會威脅北京完全孤立台灣的計畫。

善學指出，台灣於愛沙尼亞代表處一旦確立，愛沙尼亞恐面臨真正的考驗，北京是否懲罰愛沙尼亞？懲罰是否 比中國對立陶宛的舉動「輕一些」？歐盟和美國將如何支持愛沙尼亞？

不過 善學認為，如果愛沙尼亞不退縮，該國將從新的台愛關係中受益。

善學指出， 北京的憤怒回應為立陶宛贏得巨大的國際支持和來自台灣的投資 ，台灣國發會去（2022）年宣布成立宣布成立10億美元「中東歐融資基金」與2億美元的「中東歐投資基金」，為以進一步拓展台灣與中東歐國家的投資合作。而作為支持，美國拜登政府去年也同意給予立陶宛6億美元的出口信貸額度。

學者：中國對立陶宛制裁反傷到自己

淡江大學全球政治經濟學系系主任鄭欽模接受《關鍵評論網》訪問時表示，中國對立陶宛實施貿易制裁對立陶宛的意義不大，中國外銷到立陶宛是立陶宛外銷到中國的5倍。立陶宛外長受訪時也指出，立陶宛對中貿易的損失已從歐洲與其他印太國家的貿易彌補，這樣貿易順差的情況，繼續實施制裁對中國是吃虧的。

中國同時面臨國內經濟下行，房地產危機、外資大量離開中國的困境。另外中美關係未平復，中國需要改善對歐關係，而中國以經濟當成政治手段，已造成歐盟很大的反感。

鄭欽模表示，從2020年捷克參議院議長長韋德齊（Miloš Vystrčil）訪台以來，波羅的海國家如斯洛伐克、立陶宛皆不斷與台灣提升關係。這些國家與中國的貿易額不如德國、法國這麼大比例，中國即使發展17+1中東歐國家合作機制，也沒有看中這些經濟實力比較小的國家（愛沙尼亞於2022年退出中國與中東歐國家合作機制，這是繼立陶宛之後，波羅的海國家全數退出）。