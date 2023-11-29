昔因「台灣」遭中報復，立陶宛宣布中國解除貿易制裁，可能激勵我國在愛沙尼亞設立代表處
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立陶宛外交部長藍斯柏吉斯表示，中國對立陶宛施壓違反國際準則，但只要有耐心和技巧，問題就能迎刃而解。他也強調立陶宛與台灣的關係的緊密程度「前所未見」，立國沒有與北京討論過台灣代表處的議題。學者認為，中國解除對立陶宛的經濟施壓，是立陶宛可以向歐洲和世界其他大國分享的經驗。
波羅的海國家立陶宛於2021年允許我國以「台灣」名義在立國首都維爾紐斯設立代表處，遭中國經濟報復至今。立國外交部長近日宣布中國已解除經濟施壓措施，學者認為此舉是小國對抗中國的成功案例，可能對接下來台灣在愛沙尼亞設立代表處有激勵作用。
立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）本週接受《立陶宛國家廣播電視台》（LRT）與《彭博社》採訪表示，中國已解除大部分針對立陶宛的經濟施壓，包括中國海關系統將立陶宛除名、禁止立陶宛商品進入中國市場。雖然雙方還在持續磋商，但藍斯柏吉斯強調，「立陶宛已經不再受制中國的任何經濟壓力」。
2021年立陶宛允許台灣在當地設立「駐立陶宛台灣代表處」，是第一個以台灣為名的歐洲外館，當時遭到中國強烈抗議。北京當局除了對立陶宛展開非正式的貿易制裁，兩國也召回大使、雙邊關係降至代辦級。立陶宛與中國本月就兩國關係正常化展開談判，雙方仍未恢復互駐大使。
藍斯柏吉斯表示，中國對立陶宛施壓違反國際準則，但只要有耐心和技巧，問題就能迎刃而解。他也強調立陶宛與台灣的關係的緊密程度「前所未見」，立國沒有與北京討論過台灣代表處的議題。
美國智庫「大西洋理事會」高級研究員米希塔（Andrew A. Michta）於X平台評論此事，指出中國解除對立陶宛的經濟施壓，是立陶宛可以向歐洲和世界其他大國分享的經驗。米希塔說，如果像立陶宛這樣的小國都能站穩立場、贏得勝利，其他比立陶宛更大的國家未嘗不能做到。
立陶宛宣布中國取消制裁，對同樣有意允許台灣設立駐處的愛沙尼亞可能有激勵作用。我國目前於愛沙尼亞未設館處，由駐拉脫維亞台北代表團兼轄，不過本月稍早傳出台灣有望在愛沙尼亞設立代表處的消息。
愛國外交部長薩克納（Margus Tsahkna）11月初接受媒體訪問時首度揭露，愛國已準備好接受台灣在首都塔林開設經濟文化代表處，將在經濟、教育、文化、民間組織等領域與台灣加強合作。如愛國代表處成立，我國將在波羅的海3國（愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛）都有代表處。
然而有立陶宛的前例，愛沙尼亞在允許台灣設立駐處同樣面臨中國壓力。中國外交部發言人汪文斌公開呼籲愛沙尼亞遵守「一中」原則，不允許台灣設立任何官方機構。中國駐愛沙尼亞大使郭曉梅更私下警告愛沙尼亞國會第一副主席基維馬吉（Toomas Kivimägi），若愛沙尼亞容許台灣在當地開設經濟或文化代表處，中國大使會離開愛沙尼亞。
身為愛沙尼亞國會「中國友好小組主席」的基維馬吉表示，破壞與中國的關係對愛沙尼亞來說並不明智，不希望對中緊張局勢升級，直言「玩火是沒有意義的」。
立陶宛前例，愛國避免代表處名稱出現「台灣」
愛沙尼亞外交部亞太、中東和非洲司司長凱勒森11月受訪時指出，台灣代表處名稱對中國來說非常重要，以前例來看，中國更容易接受代表處以「台北」命名，而不是「台灣」。凱勒森指出，台灣過去以台北名義在20多個歐盟國家設立代表處，包括俄羅斯（台北莫斯科經濟文化協調委員會駐莫斯科代表處），不曾引發中國強烈反彈。
駐處名稱是否是中國唯一在意的事，學者持不同看法。
美國費城智庫「外交政策研究所」（FPRI）研究員善學（Thomas J. Shattuck）撰文指出，台灣駐立陶宛代表處的名稱被認為是惹怒中國的原因，但他認為真正的問題是北京想阻止台灣擴張國際空間，無關台灣代表處的名稱。台灣如在愛沙尼亞設立代表處，將能鼓勵兩國人民互動、擴大雙邊貿易，這些都將威脅北京「一個中國」的敘事，也會威脅北京完全孤立台灣的計畫。
善學指出，台灣於愛沙尼亞代表處一旦確立，愛沙尼亞恐面臨真正的考驗，北京是否懲罰愛沙尼亞？懲罰是否比中國對立陶宛的舉動「輕一些」？歐盟和美國將如何支持愛沙尼亞？
不過善學認為，如果愛沙尼亞不退縮，該國將從新的台愛關係中受益。
善學指出，北京的憤怒回應為立陶宛贏得巨大的國際支持和來自台灣的投資，台灣國發會去（2022）年宣布成立宣布成立10億美元「中東歐融資基金」與2億美元的「中東歐投資基金」，為以進一步拓展台灣與中東歐國家的投資合作。而作為支持，美國拜登政府去年也同意給予立陶宛6億美元的出口信貸額度。
學者：中國對立陶宛制裁反傷到自己
淡江大學全球政治經濟學系系主任鄭欽模接受《關鍵評論網》訪問時表示，中國對立陶宛實施貿易制裁對立陶宛的意義不大，中國外銷到立陶宛是立陶宛外銷到中國的5倍。立陶宛外長受訪時也指出，立陶宛對中貿易的損失已從歐洲與其他印太國家的貿易彌補，這樣貿易順差的情況，繼續實施制裁對中國是吃虧的。
中國同時面臨國內經濟下行，房地產危機、外資大量離開中國的困境。另外中美關係未平復，中國需要改善對歐關係，而中國以經濟當成政治手段，已造成歐盟很大的反感。
鄭欽模表示，從2020年捷克參議院議長長韋德齊（Miloš Vystrčil）訪台以來，波羅的海國家如斯洛伐克、立陶宛皆不斷與台灣提升關係。這些國家與中國的貿易額不如德國、法國這麼大比例，中國即使發展17+1中東歐國家合作機制，也沒有看中這些經濟實力比較小的國家（愛沙尼亞於2022年退出中國與中東歐國家合作機制，這是繼立陶宛之後，波羅的海國家全數退出）。
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ASUS與NVIDIA聯手陽明交大應用藝術所，頂尖軟硬體設備助藝術與STEM領域學生提前接軌AI產業
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近年AI的影響力從業界延伸到學界， AI課程成為學生熱門選修，此類課程仰賴高效能工具。ASUS與NVIDIA看準學界需求，於陽明交通大學應用藝術研究所(Institute of Applied Arts, IAA)配置多台搭載GeForce RTX 40 系列筆電GPU的ASUS/ROG高效能，以頂尖的軟硬體設備，幫助師生輕鬆運用生成式AI技術創作激盪創意，培養前瞻藝術人才。
近年因應生成式AI的熱潮，AI對產業的商業模式、營運流程，產生顛覆性的革新。事實上，AI的影響力，也開始從業界延伸到學界，越來越多學生主動學習寫AI程式，或將AI工具應用到主修科系。透過高效能的軟硬體工具，教授在授課或學生實作過程， 得以無後顧之憂揮灑新世代創意。
本次產學合作由華碩提供經NVIDIA Studio認證並搭載GeForce RTX™ 4060筆電GPU的創作者筆電，包括ASUS Vivobook 16X、ROG Zephyrus G14、ROG Flow X16以及適合STEM學習的ASUS TUF Gaming A15，幫助同時跨藝術創作及STEM（科學、技術、工程、數學）領域的陽明交通大學應用藝術研究所師生在符合業界標準的環境中實作，激發無窮創作潛力。
應藝所專任助理教授劉辰岫：培養跨領域學生使用最新科技媒材進行創作
此次華碩與NVIDIA、國立陽明交通大學應用藝術研究所攜手，以IAA x NVIDIA Studio x ASUS 合作形式打造前瞻藝術學習環境，考量之一就是應藝所訓練學生時，強調對新科技的重視程度。應藝所專任助理教授劉辰岫表示：「我們許多學生是跨科系報考，像是資工、教育、文學等，所上學風自由開放，也與時俱進。教學時使用最新工具媒材，讓藝術與科技產生深度融合，『跨領域』成為應藝所相當獨特的人才養成路徑。」
既然應藝所的師生在教學、創作過程高度依賴科技，ROG Zephyrus G14提供給師生使用後有哪些明顯的感受？劉辰岫舉例，教學過程會使用到3D建模軟體Blender，以及同步執行多個機器學習任務，因為ROG Zephyrus G14搭載GeForce RTX 4060 筆電GPU提供強大的運算效能，在處理複雜的3D建模訓練指令時，操作起來相當順暢，高解析度螢幕可以看到細緻的渲染視覺，對於師生在建模過程，確實可以加速流程。
另外，應藝所在教學現場相當重視腦力激盪的討論，進而嘗試打破藝術邊界，讓創意勇於馳騁。課程中如果人手有一台高效能筆電，不但可大幅減少運算時間，ROG Zephyrus G14輕薄好攜帶，可在任何空間進行討論、創作或展示作品，十分便利。
劉辰岫觀察到，學生透過ROG Zephyrus G14執行視覺化程式設計軟體TouchDesigner，在創建藝術作品之際，受惠高效能的NVIDIA GPU，可以處理更複雜的視覺效果，實現最高畫格率，加速生成出要渲染作品的指令；加上這台筆電相當輕巧，內建HDMI、Type-C和USB多種接頭，學生上課時能輕鬆連接到投影機或拿在手上，將藝術作品分享給其他人觀賞，有助於在課堂上把創意想法變成實際作品。
全球獲獎無數的ROG Zephyrus G14 搭載NVIDIA GeForce RTX 4060 筆電 GPU，高達 125W TGP，並具備 NVIDIA Advanced Optimus 與 DLSS 3 技術，解鎖頂級創作應用程式中的 RTX 和 AI 加速、可實現最大穩定性的 NVIDIA Studio 驅動程式，最佳化運算能力及效能超乎想像，加速創意構思，輕鬆迎戰多工任務。採用ROG Nebula 霓真技術電競螢幕，16:10長寬比，QHD 165Hz/3ms 面板， 100% PCI-P3 廣色域，搭配 Dolby Vision 影像技術，色彩準確度通過Pantone認證，畫面明亮、快速、生動，更有德國萊因護眼認證，不閃屏、抗藍光，揮灑創意開闢嶄新「視」界！了解更多：ROG Zephyrus G14
開放資源給其他學科學生使用，成為校內跨領域的創意激盪Hub
IAA x NVIDIA Studio x ASUS 合作設備，也開放給陽明交大其他科系師生預約使用。因為看到越來越多STEM領域的學生，在寫程式作業的時候，受限私人筆電的GPU效能不夠優異，導致學習效率大打折扣。
對此，華碩與NVIDIA就針對理工相關學科的學生，鼓勵使用搭載NVIDIA GPU的華碩筆電，可加速驅動機械、結構和電氣仿真等數十種的STEM應用程式，展現高速效能；又或是計算機科學、數據科學的學生，在處理大型數據集、訓練生成式 AI和機器學習模型時，可以更快獲得的分析結果。
事實上，過去十年間NVIDIA已經從一間以GPU為核心業務，進化成運算平台的公司，提供的解決方案不光只是顯示卡，還有橫跨其中的軟體及運算平台，例如有NVIDIA AI（企業級尖端人工智慧平台）和 NVIDIA Omniverse（創意協作開放平台）。幫助設計師、藝術家、工程師、數據科學家等專業創作者，不再受限軟硬體資源，影響創作或演算的進度。
也因為IAA x NVIDIA Studio x ASUS學習設備開放給各系所授課使用，有助於日後校內跨領域交流。劉辰岫教授回應：「應藝所是整合跨領域創意的樞紐，很多時候不同領域的師生都會在這裡做腦力激盪，加上應藝所的課程也有很多非本科系學生選修；以及我手上的計畫也會邀請建築所、資工所的老師一起參與，因此我們很期待未來這些資源的加入會帶動更多跨領域的創意激盪。」
ASUS與NVIDIA賦能空間價值，規劃講座/工作坊協助師生掌握新科技
除了提供軟硬體設備，ASUS與NVIDIA也期待能為此場域挹注更多創新能量。後續也將規劃一系列講座與工作坊主題，讓校內師生能第一手掌握產業現況，使用嶄新的設備來進行研發與實作。
例如NVIDIA將籌辦生成式AI主題的研討會，邀請領域的業界講師，教導學生怎麼設定、使用生成式AI來提升創作效率，藉此讓學生們認識到GPU在創作時的重要性。另外，NVIDIA也會規劃Omniverse工作坊，邀請教授和學生親自實作，了解Omniverse的特點和功能，有助於把Omniverse融入創作流程，進而豐富學生的知識與技能。
另一方面，深耕校園多年的華碩，以培育更多國內優秀技術人才為出發點，未來也會在此舉辦AI主題講座，邀請業師講授如何實際操作創作者筆電及相關應用，有助師生更了解產品特色，得以更精實地利用筆電創作，期待能具體提升同學的創意產出效率，以及擴大教授的研究能量。
當人工智慧已成為全球先進國家的下個角力主戰場，台灣若希望在AI賽道不落人後，從教育往下扎根將是關鍵。華碩與NVIDIA攜手陽明交大，透過提供設備、講座等多元資源，有助於培養下一代AI思維，厚植設計人才的數位實力，期待台灣有朝一日成為AI強國。
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