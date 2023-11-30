併西門子失敗一年就虧270億，佳世達如何靠「一平台、兩條腿、三產業」逆勢翻身
我們想讓你知道的是
2006年，佳世達在投資西門子手機部門時全年虧了約270億元，因此當年決定將品牌與代工事業分開，一為BenQ品牌的明基電通，一為代工的佳世達。2014年，陳其宏接棒佳世達總經理後，表示他們當時深刻感受到一定要做高附加價值的轉型，不能再用原來的方式，並提出了「兩條腿走路」策略......
文：鄭鴻達
佳世達從當年虧損累累到絕境下逆勢復活，財訊傳媒董事長謝金河指出，2006年明基電通歷經併購西門子失敗，隨後改名佳世達後，一步一腳印地從原本的代工產業低毛利時代走向高附加價值，並在台灣經濟脫穎而出。
佳世達集團當年面臨併購西門子手機事業虧損，以及當時母公司佳世達代工代工獲利率不高等狀況，在2014年由董事長陳其宏接棒後，公司提出要在三屆董事會、九年的時間內，亦即到2022年高附加價值事業的營收占比過半。
因此，佳世達發展出「兩條腿」策略，除集團「有機」成長，也配合「無機」併購式成長，鎖定高附加價值的醫療、人工智慧物聯網（AIoT）以及網通三領域，藉快速併購三產業隱形冠軍，加上大艦隊一整格平台的資源管理策略，最後達成目標。
周日（11/26）播出的《數字台灣》，謝金河邀請到佳世達集團董事長陳其宏、佳世達科技醫療事業群總經理楊宏培，暢談佳世達大艦隊轉型的幕後故事，探討佳世達如何從虧損累累，至今發展成「6+6+3」共15家上市上櫃公司的歷程。
佳世達改名後力拚逆境翻身，拚成「10年賽道上的贏家」
謝金河回顧，佳世達在改名之後，如今在台灣的資本市場殺出一條新路，在許多併購案中，佳世達非常精準，且併購後的那些些公司表現都比過去好，股價也有非常出色的表現，例如勝品股價原本約50、60元，但到2022年已漲到190多元，令他印象深刻。
謝金河也表示，佳世達也是《今周刊》封面故事「10年賽道上的贏家們」中，所評選出過去十年表現最卓越公司之一，在陳其宏打造佳世達大艦隊下，從當年虧損連連，至今變成「6+6+3」共15家上市上櫃公司。
併購西門子手機部門遭遇重挫，陳其宏接棒改走高附加價值轉型
陳其宏回想，2006年他們面臨幾件重要大事，首先是在投資西門子手機部門時遭遇重大虧損，全年虧了約270億元，因此當年決定將品牌與代工事業分開，一為BenQ品牌的明基電通，一為代工的佳世達。
陳其宏回想，當年公司面臨如此龐大虧損，動搖到公司的根本，而2006年到2013年期間，佳世達也面臨很大挑戰，因為代工獲利率低，且當年因累積虧損無法發股利與紅利，六年多期間僅一兩年有獲利，導致公司士氣低落。
接著時間來到2014年，陳其宏接棒佳世達總經理後，陳表示他們當時深刻感受到一定要做高附加價值的轉型，不能再用原來的方式，而且當時他們面臨幾乎所有公司建物都拿去抵押借錢，
提出「兩條腿走路」策略，搭配無機併購式成長
因此，陳其宏回想，當時他們設定下目標，提出要以三屆董事會、9年的時間內，讓高附加價值事業營收過半，若要從2014年到2022年達標，他思考要如何才能做得又快又好，隨後提出「兩條腿走路」策略。
陳其宏回想，若只靠公司有機的成長，不足以讓公司快速翻轉、扭轉虧損，因此要同步配合「無機」的併購式成長，希望用這兩條腿走路，能快速扭轉佳世達的局面，在此思維底下，他們訂出「高附加價值」的標準，就是毛利不到20％、30％的事業就不做。
鎖定三大領域快速併購，搭配「大艦隊平台」專注投後管理
基於上述原則，陳世達讓佳世達鎖定在三塊領的產業，首先是「醫療」；第二是「AIoT」，亦即智慧醫院、智慧學校、智慧工廠還有智慧商店等，如此「軟加硬」，再加上場域數位化，能帶來毛利的提升；第三，為達到資訊時代物聯網各方面能暢通運作，基礎建設很重要，所以他們也進入「網通」領域。
陳其宏解釋，如此，透過對這三大區塊快速併購，把相關產業界的隱形冠軍邀請進佳世達大艦隊，並進行「投後管理」，也專注於創造差異，以及創造互惠、雙贏的平台，在平台內能讓資源全數投入，該事業缺什麼就補什麼，提供全力的協助。
藉由上述「兩條腿」等策略，陳其宏表示，他們建立出一個完全不一樣的大艦隊平台，也因此在2022年時、在短短的9年左右時間，公司營收從1100餘億元成長到2398億元。
陳其宏強調，台灣面對全世界的競爭，在薪水各方面都必須提升，若企業的毛利不提升，將無法支應，一如目前大家關切的人才缺乏議題，就要有此條件吸引全世界人才，他們也經過一連串的變革後，毛利率也從2013年9％、10％，到2023年Q3已達到16.6％。
今年市值一度破千億，陳其宏接下來瞄準營收翻倍
談到未來佳世達將如何跑得更快、變得更強大？陳其宏表示，今年他們的市值一度超過千億元，接下來他們的目標，是要在大艦隊模式的繼續運作下，讓營收從2000多億元變成3000、4000億元，要繼續擴大獲利。
接著，在第二階段，陳其宏訂下目標，要讓高附加價值的事業獲利占比過半，因此他們將調整併購策略，會針對體質比較健康、規模比較大的這些產業夥伴，快速地投資較大金額，將其營收與獲利直接和佳世達的「航空母艦」做結合，盼加快未來的成長速度。
更多《今周刊》文章
本文經今周刊授權刊登，原文刊載於此
原標題：當年併西門子一年就虧270億...佳世達從代工走向高附加價值，靠「一平台、兩條腿、三產業」逆勢翻身
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：羅元祺
Tags：
飛宏科技打進全球低軌衛星市場，以高性能電源技術布局新時代
我們想讓你知道的是
飛宏科技投入應用於低軌衛星的電源技術多年，並與業界大廠有密切的合作與技術交流，早已為此趨勢做好了準備，可與市場需求快速同步，成為台灣低軌衛星供應鏈中的隱形冠軍。
低軌衛星市場正開創令人振奮的新時代，不僅提供更低延遲、更高效率的通信服務，且小型化的設備，大幅降低安裝與製作的成本，因此成為眾多應用領域的首選。而在終端應用中，電源供應的高效能、長壽命、對抗惡劣環境等產品技術更是不可或缺。飛宏科技投入應用於低軌衛星的電源技術多年，並與業界大廠有密切的合作與技術交流，早已為此趨勢做好了準備，可與市場需求快速同步，成為台灣低軌衛星供應鏈中的隱形冠軍。
低軌衛星應用廣泛，解決了過去因地形限制而無法架設基地台，導致收訊不良等難題。現在無論在山區、海上、偏鄉，甚至是飛機上，都能隨時隨地接收到衛星網路訊號，補足行動網路的不足。隨疫情結束，全球陸續解封，2022年後低軌衛星通訊市場需求逐步升溫，更在俄烏戰爭中成為通訊需求的關鍵角色，也使低軌衛星應用瞬間受到全球的注目。
此外，Starlink、Oneweb等新興低軌衛星通訊營運商積極推動商業應用相關服務，UCS聯盟（Union of Concerned Scientists）提到，全球2022年總共發射約5500顆衛星，其中低軌通訊衛星更佔八成以上。資策會MIC預估，低軌衛星數量將從2023年7,500顆，成長至2030年17,350顆。可見低軌衛星已成為生活不可或缺的一環。
飛宏科技在低軌衛星供應鏈中，終端接收裝置的電源供應技術表現優異，可供應數據機、路由器、衛星設備之間的所需電力並成為媒介串聯彼此間資料輸。全球最大的低軌衛星通訊營運商、美國全球寬頻衛星網路服務供應商等指標大廠，亦與飛宏科技維持穩定供應合作關係，針對企業、政府與個人用戶提供低軌衛星網路與服務，且飛宏科技的相關產品皆已通過多國安規認證及客戶端嚴峻系統測試規範，將於2024年逐步放量，與全球低軌衛星廠商一同攜手實現高效、低延遲的通訊願景。
飛宏科技期待透過安全、高效的電源技術，推動全球低軌衛星市場持續發展和演進，為未來的科技和太空應用敞開嶄新的大門，滿足世界各地的使用者需求！
本文章內容由「飛宏科技」提供。