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2023/11/29,
生活

網傳12月起8類場所戴口罩，疾管署闢謠：過時資訊勿信

網傳12月起8類場所戴口罩，疾管署闢謠：過時資訊勿信
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

近期網路流傳12月1日起8類場所強制戴口罩，衛生福利部疾病管制署今天嚴正澄清，這是2020年COVID-19疫情期間防疫措施，是過時資訊，與現行措施不符。除了特定場所應配戴口罩外，目前民眾能自主決定是否配戴口罩。

（中央社）近期網路流傳12月1日起8類場所強制戴口罩，還誤植2020年COVID-19疫情期間防疫措施為今年規定，疾管署澄清與現行措施不符，民眾勿信、勿轉傳。

中國爆發呼吸道疫情引關注，各界擔心是否影響台灣。網路傳出大眾運輸、生活消費、教育學校等8類場所強制戴口罩消息。衛生福利部疾病管制署今天嚴正澄清，這個內容是2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間防疫措施，是過時資訊，與現行措施不符。

疾管署強調，依據今年8月15日起規定，目前應戴口罩場所為醫院、診所、一般護理之家及老人福利機構等室內空間，其餘則有建議戴口罩的情境或由民眾自主決定戴口罩。

疾管署重申，有關防疫相關政策、規範等資訊應以官方公布為主，並可至疾管署的官網查詢，勿輕信社群軟體、網路流傳消息。另外，提醒民眾，收到來路不明防疫訊息須多加留意、查證，切勿轉傳散播。

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Photo Credit: 疾管署

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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範


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