《運動畫刊》被爆使用AI生成文章震驚體育新聞界，工會批不尊重讀者
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面對這些指控，《運動畫刊》已刪除相關內容。後來，經營的這家雜誌的「艾瑞納集團」（The Arena Group）發言人說，這些內容都是由第三方行銷機構所撰寫，作為目前正在審查的許可協議的一部分。艾瑞納集團說，提供文章的AdVon Commerce否認內容是由AI生成，並解釋在某些情況下使用假名是為了「保護作者隱私」。
（中央社）多年來，美國知名運動雜誌《運動畫刊》憑藉著高品質文章和令人驚嘆的照片，廣受數百萬讀者喜愛，近日卻被爆出刊登人工智慧（AI）生成的文章而招致批評。
《環球郵報》（The Globe and Mail）報導，《運動畫刊》（Sports Illustrated）每年冬季出版的泳裝特輯，總會掀起各界一番熱議，本週卻陷入另一場風暴中心。有新聞報導指責這家標竿性媒體刊載AI生成的故事，而這些文章的作者署名和大頭照似乎皆由機器產生。
網路科技新聞媒體「未來主義」（Futurism）27日指出，《運動畫刊》今年夏天在網站發布一連串產品評論，最初署名的作者既不出現在任何社群網站上也沒有其他出版紀錄，更弔詭的是，這名作者的大頭照可以在一個提供AI生成庫存照片的網站上找到。過了一段時間後，原本的資料竟被另一個署名和大頭照取代。
面對這些指控，《運動畫刊》已刪除相關內容。後來，經營的這家雜誌的「艾瑞納集團」（The Arena Group）發言人說，這些內容都是由第三方行銷機構所撰寫，作為目前正在審查的許可協議的一部分。艾瑞納集團說，提供文章的AdVon Commerce否認內容是由AI生成，並解釋在某些情況下使用假名是為了「保護作者隱私」。
相關報導震驚了體育新聞界。《運動畫刊》的工會工作人員發表聲明，稱他們對這些指控感到「震驚」，並「對與如此不尊重我們讀者的事情有所牽連深感遺憾」。
《紐約時報》隨後報導，艾瑞納集團已終止與AdVon的合作關係。
然而，這並非首例。在上述報導曝光之際，體育新聞業本身正處於一場不斷擴大的假新聞危機之中。
上個月，ESPN播出美國職籃NBA球星里拉德（Damian Lillard）首披密爾瓦基公鹿戰袍的賽後訪問，被一部分觀眾發現採訪看起來怪怪的：里拉德沒有穿比賽時所穿的球衣，看台上也沒有球迷。果不其然，這段影片是將里拉德2020年在NBA「泡泡」（bubble）隔離園區受訪的畫面進行修改並重新利用，他原本穿的波特蘭拓荒者球衣則被粗糙移除、竄改。
在此之前，美國最大報紙發行商甘尼特報團（Gannett）已暫停使用AI工具報導高中體育賽事，原因是這些報導慘遭讀者無情嘲諷寫得超爛，讀起來就像作者對這些運動一無所知。
德國雜誌《Die Aktuelle》今年4月在封面刊登一級方程式（F1）賽車德國「車神」舒馬赫（Michael Schumacher）微笑的照片，標題為「舒馬赫首度受訪」，儘管內文已告知讀者文中「引述」的內容全都是由AI機器人生成，仍引起公眾反彈，舒馬赫的家人也揚言提告，迫使出版商道歉並開除雜誌總編。舒馬赫2013年12月在法國阿爾卑斯山度假滑雪出意外導致腦部嚴重受傷後，至今沒有公開露面。
學者艾佛列克（John Affleck）表示：「我們認為AI無所不知，但實際上，它就像一個笨拙的實習生：它所做的一切都必須經過檢查，它經常出錯，它是糟糕的寫稿人，充滿陳腔濫調。」他接著說：「但笨拙實習生會隨著時間愈來愈聰明。所以，看看它們如何成長。」
他認為，AI技術可以負責任的態度加以運用，讓產業和其服務的受眾雙雙受惠。
新聞來源
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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綠能x數位，科技助攻水產養殖產業升級
我們想讓你知道的是
水產養殖結合太陽光電是一種創新的經營模式，讓漁場除了既有的漁獲外，更能提供綠電創造額外收益，國內更有漁場順勢導入數位工具管理養殖環境，持續提升水產質量。我們可以看到，數位與能源的雙軸轉型正在養殖漁業發生。
糧食生產是農漁業的主要功能，順應環境選擇不同的作物與耕種策略，是農漁民智慧的累積，臺灣的農漁業實力更是享譽國際。然而，由於整體產業結構轉型、生活型態轉變，傳統看天吃飯的一級產業，較不容易成為新世代就業的優先選項，如何在現有產業基礎上創造新商機、吸引年輕人返鄉，是各界都在思考的課題。
近年來，各國政府致力推動再生能源以實踐減碳，在不同場域、建物等結合光電開發的複合式發展模式，成為兼顧空間利用效率、提高單位面積產值的創新解決方案，這樣的趨勢正在農漁業現場發生。
農漁業結合光電創造附加價值
農電共生可提供自給自足的再生能源，還能保護農作物免受極端天氣影響，提高生產韌性，多餘的電力也可以躉售，提升農民收入。著眼於光電帶來的附加價值，越來越多國家看好農業結合太陽光電的發展潛力，德國、日本已有多個果園結合太陽光電從事農電共生，法國也實驗在成列的葡萄藤上安裝太陽光電模組。
不只農業，國際也開始出現結合水產養殖與太陽光電的漁電共生。例如美國切薩皮克灣（Chesapeake Bay）發展出太陽能牡蠣生產系統，不僅實現綠電自發自用，漁產收穫量更高達傳統養殖場的45倍；而在養蝦大國越南，也開始執行養蝦場結合太陽能發電的漁電共生計畫，為養殖場提供穩定電力並帶來漁獲，一舉兩得。
數位轉型為漁電共生添助力
漁電共生是利用漁業養殖場域結合太陽光電設置，期能改善生產環境、增加漁民收益，創造土地多元利用，是臺灣積極推動的重要政策方向之一。不過其他國家與臺灣的漁電共生開發型態不太一樣，其他國家多以沿海鋪設水面型光電為主，臺灣的漁電共生則採用室內養殖場搭配屋頂型光電，或室外魚塭搭配立柱型／水面型／塭堤型光電設備，近年來在許多漁民與光電業者的努力合作下，這樣的複合式土地利用模式逐漸展現效益。
不同養殖物種的環境需求不一，漁電共生導入的過程須經磨合，運用魚塭上方架設太陽能板，冬天防寒害、夏天助降溫，並配合不同物種的習性調整投料策略，同時結合數位環境監控系統調節養殖環境，進而達到提高漁獲收益之積極目的。
光電開發帶來的效益，也讓原本衰頹的產業地景重現生機，例如位於臺南七股的日運案場，原本是高鹽度的廢棄魚塭地，在養殖專家與在地青年的協力下，透過微生物、益生菌來控制池水，搭配AI數位化儀器監控養殖過程，持續累積養殖數據建立資料庫，烏魚、虱目魚、白蝦的混養模式已多次收成；四鯤鯓漁電共生案場過去同樣是廢棄魚塭，改建為室內型漁電共生案場後，能精準控制環境變數以從事精緻養殖，已成功育成一尾重達30克以上的白蝦。
由於漁電共生帶來的效益逐漸獲得認同，有別於過去多為光電業者發起的開發模式，最近也出現由漁民發起的漁電共生規劃，例如茄萣區不少養殖戶視漁電共生為吸引青農返鄉的契機，積極爭取納入漁電共生先行區；目前採用塭堤型與立柱型的光電設施，養殖的虱目魚也已開始收成。
養殖漁業正在實現數位與能源的雙軸轉型
數十年來漁民的養殖專業與經營視野，讓臺灣水產養殖產業在國際上向來有一席之地，但近年來確實也面臨產業結構轉型、從業人口老化凋零的挑戰；如今結合光電的漁電共生模式，讓原本看似傳統的一級產業開始蛻變，養殖模式、經營模式、商業模式不斷創新，也吸引更多青年關注與投入；臺灣養殖王國的美名，相信在不久的未來，將藉由數位與能源的雙軸轉型，再次展現耀眼光芒。
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