特殊偏好？新研究發現澳洲蚊子專叮「樹蛙鼻孔」吸血

澳洲的一項有趣發現揭示了某種蚊子（Mimomyia elegans，妙蚊屬，無正式中文名，可暫翻「優雅米蚊」）的獨特取食行為。

這些以吸血聞名的蚊子已經形成了對樹蛙鼻孔的特殊偏好。

行為生物學家約翰・高爾德（John Gould）在澳洲庫拉岡島（Kooragang Island）對蛙類進行研究時首次發現了這種鼻孔嗜好的昆蟲。從2020年到2022年期間，高爾德偶爾注意到自己所調查的蛙面部有蚊子，並拍下了照片。

「當我把所有照片放在一起時，我意識到正在發生一些非常特別且令人驚訝的事情。」來自澳洲新卡斯爾大學（University of Newcastle）的高爾德說，「有些蚊子只吸食蛙和蟾蜍的血液，但會咬各種身體部位」。

引起高爾德注意的Mimomyia elegans蚊子，其食物範圍廣泛，包括兩棲動物、哺乳動物和鳥類。然而，高爾德說：「但牠們在吸食蛙時的取食策略似乎非常有『獨門偏好』。」

Photo Credit: Ethology 在高爾德拍攝的帶有蚊子的12張蛙照片中，每一隻蚊子都在蛙的鼻孔皮膚上取食。

樹蛙鼻空皮膚薄好吸血！

Photo Credit: Ethology 圖像顯示了一隻雌性蚊子（Mimomyia elegans）降落在成年的Litoria fallax蛙上，隨後在其鼻孔進食。可以看到蚊子（a）降落在青蛙背部中間，（b）沿青蛙背部向頭部爬行，最後（c）停在青蛙頭部前端，正在右鼻孔進食。L. fallax蛙正位於一隻Litoria peronii蝌蚪的上方。

這一系列的照片顯示了一隻蚊子沿著成年蛙（Litoria fallax）的背部向頭部爬行，這種行為可能讓昆蟲能夠悄悄接近其喜愛的取食點——蛙的鼻孔，而不被發現和吃掉。

高爾德認為，鼻孔的皮膚可能特別柔軟和薄，讓蚊子的咬合部位更容易穿透。或者，他指出，鼻孔皮膚表面附近可能有大量的血管。

高爾德及其同事在之前的工作中已經表明，蚊子可能是兩棲動物壞死病菌的傳播媒介，這是全球兩棲動物的嚴重威脅。他說：「確定蚊子究竟在哪裡降落並隨後在蛙的皮膚上取食，可能會讓科學家更好地理解這種感染在蛙的皮膚表面的傳播方式。」

一些被拍攝到的蚊子正在吸食綠色和金色的鐘蛙（Litoria aurea）。根據國際自然保護聯盟（International Union for Conservation of Nature）的評估，這些蛙由於棲息地喪失等原因被認為是瀕危物種。

倫敦格林尼治大學（University of Greenwich）的昆蟲行為生態學家曼努埃拉・卡爾納吉（Manuela Carnaghi）表示，進行實驗室實驗仔細觀察蛙和蚊子的互動，以確認昆蟲的鼻孔偏好將會很有幫助。

卡爾納吉說，確定蚊子如何精準地定位並咬傷多種宿主對於理解動物疾病傳播至關重要。特別是考慮到蚊子傳播的病原體或寄生蟲在不同物種之間跳躍的能力時，這一點尤為重要。這項研究刊登在最新一期的《行為學》。

參考論文

本文經明日科學授權刊登，原文刊載於此

原標：「不怕青蛙的蚊子！」 新研究發現澳洲蚊子「專叮鼻孔」吸血

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航