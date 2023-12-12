特殊偏好？新研究發現澳洲蚊子專叮「樹蛙鼻孔」吸血
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有些蚊子只吸食蛙和蟾蜍的血液，但會咬各種身體部位。引起高爾德注意的Mimomyia elegans蚊子，其食物範圍廣泛，包括兩棲動物、哺乳動物和鳥類。然而，高爾德說：「但牠們在吸食蛙時的取食策略似乎非常有『獨門偏好』。
澳洲的一項有趣發現揭示了某種蚊子（Mimomyia elegans，妙蚊屬，無正式中文名，可暫翻「優雅米蚊」）的獨特取食行為。
這些以吸血聞名的蚊子已經形成了對樹蛙鼻孔的特殊偏好。
行為生物學家約翰・高爾德（John Gould）在澳洲庫拉岡島（Kooragang Island）對蛙類進行研究時首次發現了這種鼻孔嗜好的昆蟲。從2020年到2022年期間，高爾德偶爾注意到自己所調查的蛙面部有蚊子，並拍下了照片。
「當我把所有照片放在一起時，我意識到正在發生一些非常特別且令人驚訝的事情。」來自澳洲新卡斯爾大學（University of Newcastle）的高爾德說，「有些蚊子只吸食蛙和蟾蜍的血液，但會咬各種身體部位」。
引起高爾德注意的Mimomyia elegans蚊子，其食物範圍廣泛，包括兩棲動物、哺乳動物和鳥類。然而，高爾德說：「但牠們在吸食蛙時的取食策略似乎非常有『獨門偏好』。」
樹蛙鼻空皮膚薄好吸血！
這一系列的照片顯示了一隻蚊子沿著成年蛙（Litoria fallax）的背部向頭部爬行，這種行為可能讓昆蟲能夠悄悄接近其喜愛的取食點——蛙的鼻孔，而不被發現和吃掉。
高爾德認為，鼻孔的皮膚可能特別柔軟和薄，讓蚊子的咬合部位更容易穿透。或者，他指出，鼻孔皮膚表面附近可能有大量的血管。
高爾德及其同事在之前的工作中已經表明，蚊子可能是兩棲動物壞死病菌的傳播媒介，這是全球兩棲動物的嚴重威脅。他說：「確定蚊子究竟在哪裡降落並隨後在蛙的皮膚上取食，可能會讓科學家更好地理解這種感染在蛙的皮膚表面的傳播方式。」
一些被拍攝到的蚊子正在吸食綠色和金色的鐘蛙（Litoria aurea）。根據國際自然保護聯盟（International Union for Conservation of Nature）的評估，這些蛙由於棲息地喪失等原因被認為是瀕危物種。
倫敦格林尼治大學（University of Greenwich）的昆蟲行為生態學家曼努埃拉・卡爾納吉（Manuela Carnaghi）表示，進行實驗室實驗仔細觀察蛙和蚊子的互動，以確認昆蟲的鼻孔偏好將會很有幫助。
卡爾納吉說，確定蚊子如何精準地定位並咬傷多種宿主對於理解動物疾病傳播至關重要。特別是考慮到蚊子傳播的病原體或寄生蟲在不同物種之間跳躍的能力時，這一點尤為重要。這項研究刊登在最新一期的《行為學》。
參考論文
本文經明日科學授權刊登，原文刊載於此
原標：「不怕青蛙的蚊子！」 新研究發現澳洲蚊子「專叮鼻孔」吸血
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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
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為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
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