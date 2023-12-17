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2023/12/17,
生活

到底酷在哪？「台北中山區」入選《Time Out》全球最酷的40個街區排行榜

到底酷在哪？「台北中山區」入選《Time Out》全球最酷的40個街區排行榜
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

中山區真的是富有文化的地方，《Time Out》提及的歷史遺蹟中，圓山飯店更是不能錯過的建築體驗，除了要享受其中的美食之外，飯店的密道之旅也更能讓遊客了解此地的時代演變和歷史里程碑。

文： 蔡曉萱

《Time Out》公佈全球最酷的40個街區，台北市中山區排名第34。中山區的赤峰街、台北光點等地確實是台北觀光客聚集之處，不過到底還有哪些地方獲得青睞？入榜的40個街區還有哪些？

英國知名的文化刊物《Time Out》近日公佈了一個「全球最酷的40個街區」評選，其中台北市的中山區排名第34，然而在台灣眾多富有特色的地區中，為什麼它會上榜？另外在中山區，還有什麼更酷的玩法嗎？

每年邀請2萬名都市人進行評比

Time Out是倫敦的一間出版公司，它的所有出版中，最著名的刊物就是《Time Out》文化周刊。《Time Out》在1968年由托尼·艾略特（Tony Elliott）創辦，與Bob Harris共同擔任編輯，並於2003年推出網路版本。這本雜誌的創辦是為了向讀者介紹地方的戲劇表演、藝術、電影、文學、時尚、美食和夜生活等資訊，《Time Out》已經在30個國家出版，並有46種版本的讀物。

而Time Out集團每年都會邀請來自世界各地共計2萬多名的都市人，針對他們居住的城市進行調查，調查範圍包含飲食、文化、友善程度、消費水平和宜居性等，經過彙整後，在網站上公布各種城市的評比，像是人們最想移居的城市全世界最酷的街景、還有今年中山區也有入榜的40個最酷社區

這些評選出來的社區是玩耍的地方

針對全球最酷社區的評選標準除了城市是否有有趣的文化之外，還要有價格實惠的飲食、街頭生活和夜生活。《Time Out》的旅遊編輯Grace Beard表示：「今年評選最酷社區的獨特之處在於，儘管大多數社區近年來都經過大規模的改變，但它們始終堅持當地風情，從文化、飲食到新潮的店都吸引大量的人群，這些評選出來的社區是玩耍的地方，不管你要派對、釣魚還是在晚上騎自行車都可以。」

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Photo Credit: EstadioAtanasio
哥倫比亞的埃斯塔迪奧·阿塔納西奧·希拉多球場

今年全球最酷的40個社區排行，由哥倫比亞麥德林市的Laureles拔得頭籌，最主要的原因是在這裡除了有輕鬆的氛圍、還有最棒的夜生活。Laureles是著名的夜生活區，被稱為「La 70」，每一間酒吧和餐廳的都能因為對的音樂變成舞池，還有埃斯塔迪奧·阿塔納西奧·希拉多球場（Estadio Atanasio Girardot），它除了是足球場也是麥德林市最主要的音樂場地。

然而這一切並沒有讓Laureles變得吵雜或忙亂，它還設有多公園、綠樹成蔭的街道、瑜伽工作室和無數的咖啡館，最重要的是它保有傳統哥倫比亞社區的感覺，你可以看見水果攤販像十多年前一樣推著推車穿梭在圓形的街道，只是他們現在懂得英語可能比以前多一些。

2023最酷的地區前10名

這次的最酷地區前10當中，除了第1名的Laureles之外，由都柏林的Smithfield拿下第2名，位於都柏林7區是傳統和創新相遇的地方，在這裡同時可以看到歷史悠久的愛爾蘭酒吧、還有新興的咖啡館，讓社區在宜居的同時也保有傳統文化。第3名則是馬德里的Carabanchel，它以前本來是一個工人階級區，但現在已經成為馬德里最新的SOHO區，是一個充滿時髦藝廊和尖端創意的地方，不斷吸引現代藝術家和設計師到這裡來居住。

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Photo Credit：GoBoat
哥本哈根的Havnen

第4名是哥本哈根的Havnen，在這裡不論是在船、浮筏、遊艇、皮划艇上，都是居民玩樂的地方，還可以駕駛太陽能的Go Boats出海，更可以在城市裡釣魚。其實「Havnen」指的就是哥本哈根港口的任何地區，除了水上活動，還有丹麥皇家劇院和全新的歌劇公園，整個城市都像是一座遊樂場。

第5名，也是亞洲地區中的第1名，是香港的上環，上環曾以棺材店和與葬禮相關的服務聞名，如今卻是香港最有活力的地區之一。這裡是香港唯一一個可以看見歷史寺廟、古董店和當代藝廊、時尚精品店並存的地方，而且在這個地區永遠不會捱餓，從平價的港式點心到米其林星級的餐廳都有。

第6名Brunswick East是墨爾本市的郊區，它正從郊區蛻變成一個很酷的地方，這裡有兩條主要的軌道電車，可以輕鬆在高級的酒吧區之間穿梭，過去這裡曾是工業區，如今還能看到一些老紡織廠的遺跡。洛杉磯的Mid City拿下第7名，它位於密西西比河和龐特查特雷恩湖的中點，每年都會舉辦盛大的爵士音樂節，也因為許多拉丁裔湧入，讓這裡成為一個多樣化的社區。

米蘭最時髦小街區Isola位居第8，這個地方從2015年才開始重新規劃和建設，如今已經是一個處處可見塗鴉的新潮地區，除了有各種精品店、古物店、文藝復興時期的噴泉教堂，還有溫馨的家族咖啡館和特色的酒吧，吸引許多龐克族和嬉皮來訪。

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Photo Credit: De School
阿姆斯特丹夜店De School

第9名，阿姆斯特丹西區，這裡擁有時尚、舒適和創意，除了保有荷蘭本土特色建築和文化之外，到處都是時髦的咖啡館，到了晚上，還可以到歐洲最頂級的夜店之一De School狂歡。

澀谷區的富谷（富ヶ谷）拿到第10名，儘管這裡距離世界上最繁忙的步道不到15分鐘的路程，它還是一個有交錯的火車線，和低矮建築、寧靜住宅街道的社區，節奏很輕鬆、充滿了家庭式小店，附近的代代木公園也會舉辦各種食品節和文化慶典。

曾是貿易中心、講述了台北演變的故事

這次的排行榜中很驚喜地出現台北最繁榮的地區之一——中山區。《Time Out》的評比上是這樣形容的：「座落於大同和信義區之間，講述了台北演變的故事。曾是淡水河的貿易中心，如今是一座高樓林立的繁華迷你都市，然而這裡保留了殖民十集的遺跡，這種和諧的融合讓遊客可以探索傳統日式結構，和現代的奇蹟。當然還有美食選擇多樣，從鬼金棒拉麵蘿絲瑪莉義麵坊，對於想要享用台灣料理的人來說，長安東路更是一個不可以錯過的寶藏。」


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