總統府：駐歐盟代表俞大㵢接手蕭美琴出任駐美大使、外交部政務次長李淳接任歐盟代表

總統府發言人林聿禪今（29）日表示，總統蔡英文正式任命駐歐盟兼駐比利時大使俞大㵢，接替民進黨副總統候選人、前駐美大使蕭美琴，出任駐美國大使。總統府今天發布新聞稿指出，俞大㵢擁有豐富的跨區域與外交經驗，有利於推動台美關係在現有的基礎上持續深化，承接兩國之間的重要合作。

確認擔任民進黨總統參選人賴清德副手後，蕭美琴於20日向外交部長吳釗燮正式請辭，辭去駐美代表一職。昨天傍晚，總統府頒布總統令，宣告蕭美琴已准請辭，並於11月30日生效。

總統府29日公布駐美代表由俞大㵢接任，林聿禪表示，俞大㵢過去任職外交部常務次長、拉丁美洲及加勒比海司（簡稱拉美司）司長，也曾派駐巴拉圭、瑞士日內瓦、薩爾瓦多及美國紐約。

林聿禪特別提到俞大㵢擔任外交部常務次長及拉美司長期間，積極推動台灣、美國、拉丁美洲地區的三邊交流，擴大並累積與美洲地區英語、西語國家的來往與人脈。林聿禪表示，借助俞大㵢過往經驗，能夠協助總統推動台美各項重要工作，鞏固雙方的關係。

此外，總統府今天也公布由外交部政務次長李淳，接手俞大㵢的職位，出任駐歐盟兼駐比利時大使。

林聿禪指出，李淳是國際經貿學者，在擔任外交部政次期間，督導北美、歐洲與經貿外交業務，有助於台灣與歐盟、歐洲議會、歐盟成員國之間的關係迅速升溫。林聿禪也表示，總統期盼借重李淳過往經驗，持續深化與歐洲友好國家的合作與互動，進一步提升台灣與歐洲的關係。

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