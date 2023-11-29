三立入股中嘉案：NCC要求盡快改正，中嘉承諾半年內找買家出清股權
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針對三立投資中嘉上層股東榮盛投資公司，違反有線電視系統不能經營新聞頻道的規定，中嘉董事長郭冠群承諾6個月內找適當投資人，1年內完成改正程序，把榮盛投資15%持股出清。
（中央社）三立入股中嘉案備受關注，NCC今（29）日表示，中嘉董事長郭冠群與三立大股東等人27日到會說明做出具體承諾，包括會在6個月內找適當投資人，1年內完成改正程序，也就是將把榮盛投資15%持股出清。
國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會，媒體關注三立入股中嘉案的調查進度與改正情形。
NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，主要是三立大股東普立投資、三立國際創意及永興資本股份有限公司（原蘇麗投資）投資中嘉上層股東榮盛投資公司，違反中嘉股權轉讓案中的附款「參與投資受讓人事業之關係企業或自然人股東不得直接或間接經營或控制新聞頻道」，違反反媒體壟斷精神，即有線電視系統不能經營新聞頻道的規定。
翁柏宗表示，行政調查後了解，三立持股是榮盛投資15%，27日郭冠群跟三立股東有到會說明，也剛提出書面計畫，承諾6個月內找適當投資人，1年內完成改正程序，也就是要把榮盛投資15%持股出清，但確實也有委員認為改正期限不夠積極。
外傳三立持股高達27%，媒體詢問三立確切持股數，NCC說，目前了解是榮盛投資持有15%股份，有委員關注是否有代持股份，業者沒否認但說代持合約已經終止，就沒有代持問題。目前優先要務是處理持股，至於是否有明知故犯買股等狀況，委員會還會另外討論是否可能罰則。
媒體關注如果後續開罰，是從違反入股期間開始裁罰，還是沒確實1年內賣股裁罰，翁柏宗表示，有討論到2種情形，一是違反附款是否先裁罰，二是違反改正期限是否另外開罰會再討論，罰則尚待討論，當務之急就是盡快改正。
郭冠群先前到NCC說明提到，出清股權可能會找國外基金接手，翁柏宗指出，如果有國外資金想投資有線電視，NCC會依有廣法第15條進行審查。
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範
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「綠領人才」現正夯，綠領職業大揭秘！
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面對減碳壓力，各國政府加速推動淨零轉型，一起來認識近年新興的「綠領人才」吧！
面對減碳壓力，各國政府加速推動淨零轉型，使得近年來綠領工作需求成長快速，無論是節能、創能、儲能、系統整合，都需要更多人才投入；一起來認識這些綠領人才的工作內容！
綠領人才1：光電案場規劃師
光電案場規劃師是負責規劃和設計太陽能光電案場的靈魂人物，在太陽能發電項目的早期階段，負責評估場地、分析建物現況、土地利用、考慮環境因素，並規劃如何最有效地配置太陽能光電設施。
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適合有這些技能的人才：工程和技術知識、專案管理能力、太陽光電技術士、具電腦繪圖能力者、安全衛生管理、現場工務工程師、系統整合工程師。
綠領人才2：離岸風場施工經理
隨著離岸風電產業的從無到有，這項與海相伴的新興職業也因應而生，離岸風場施工經理作為「海上工頭」，需要管理船上的施工團隊。該職位作為施工船船長以及業主間的橋樑，在施工過程中扮演協調、判斷、下指令的關鍵角色，並同時負責管理設備運作的安全性，確保風場設備能安全順暢地運作，也需要臨場反應與即時調度，除了擁有豐富的工程知識，也需具備高度的專業和隨機應變能力。
此類人才所需技能可包含（但不限於）：離岸風場施工專案（尤指大型施工船舶類）管理與協調溝通能力、鋼結構工程焊接技術、大型起重機操作經驗、安裝和拆除工程技術等
綠領人才3：綠電調度員
「讓每一度綠電發揮最大價值」是綠電調度員的終極使命。身為售電業中的綠電調度員，需要解讀電廠發電數據（供給）和企業用電數據（需求）的能力。由於再生能源會受到天氣影響發電量的高低，必須利用過往經驗和電力數據資料，透過事前預測和事後調整，制定適宜的綠電匹配規劃，確保每一度電廠發出的綠電，盡可能地為企業客戶所使用。
適合具備這些技能的人才：電力系統知識、數據分析、計算機科學、風險管理、團隊管理
綠領人才4：綠能融資顧問
綠能融資顧問是指在再生能源領域提供融資和財務建議的專業顧問。這些顧問必須擁有豐富的金融、投資和相關產業知識，致力於協助業者成功獲得綠能融資。
綠能融資顧問的工作涉及財務、工程、保險、法律等四大領域的盡職調查（註1），和一般企業融資不同的是，專案內容涉及電廠等能源基礎建設，綠能融資顧問需要親自至再生能源案場勘查，實地檢視專案進度、了解業者如何經營當地社區關係以及環境生態的維護，並透過上述資訊判斷潛在風險，針對案場的可融資性提出建議。也因為這份工作和能源轉型的永續發展相關，所以也對環境懷抱著「使命感」，期許自己的貢獻能讓臺灣乃至於全世界，都能更加靠近淨零永續的願景。
※註1：盡職調查（due-diligence, DD）為企業投資和併購案中常見的流程，旨在整理並評估有關特定業務、投資或交易等專案的重要資訊，通常包含財務、法律和技術等面向，以確保決策者在做出重要決策前有全面的瞭解，並能夠最大程度地降低潛在風險和不確定性。
*以上資訊部分由大同智能、伯威海事、陽光伏特家、富邦銀行提供。
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