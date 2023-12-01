以色列是不是加薩的「佔領國」？這個問題對釐清戰爭的傷亡責任至關重要

以哈戰爭極為慘烈，加薩危機吸引全球關注。戰爭開打後，即便在普遍支持以色列自衛權的西方各國，也有大批親巴勒斯坦遊行，輿論戰成為在真實戰爭之外的另一個戰場。

在輿論戰中也出現了不少奇談怪論。最重要的有兩個，一個是「以色列沒有建國權」，一個是「以色列是加薩地帶的佔領國」。這些謬論必須加以駁斥。這裡著重討論第二個。

如果多看阿拉伯國家媒體的新聞，比如半島電視台，它們對以色列軍隊的稱呼就是「佔領軍」。在各類親巴勒斯坦的組織發布的報告中，也認為以色列是「佔領國」。台灣的反美反猶左派，比如雪菲爾大學政治學博士周世瑀，就在台灣節目上不加解釋地咬定，以色列是「佔領國」。

以色列是不是加薩的佔領國（這裡當然是指在這次以哈戰爭之前的狀態）？可能大部分台灣讀者都對此一頭冒水。這指什麼？更關鍵的是，這個問題為什麼重要？

我們先看三個實際的例子，說一說這個問題為何重要。

第一個例子，以色列轟炸加薩，有人為了說明以軍的不正當，用了一個類比。一群人質被匪徒挾持在正在上課的學校，警察去到現場，開槍掃射，人質還沒有救出來，匪徒也沒打死幾個，卻把一堆學生打死了。

在該類比中，哈瑪斯是匪徒，被綁架的以色列人是人質，加薩平民是學生，以色列軍隊自然是警察了。這個類比很多人深以為然。其實只要認真分析一下就知道，它是完全錯誤的類比。