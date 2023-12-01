開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
TNL+ 2023/12/01,
中東

以色列是不是加薩的「佔領國」？這個問題對釐清戰爭的傷亡責任至關重要

以色列是不是加薩的「佔領國」？這個問題對釐清戰爭的傷亡責任至關重要
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

以色列轟炸加薩，有人為了說明以軍的不正當，用了一個類比。一群人質被匪徒挾持在正在上課的學校，警察去到現場，開槍掃射，人質還沒有救出來，匪徒也沒打死幾個，卻把一堆學生打死了。關鍵問題出在以軍不是例子中「警察」，加薩平民也不是例子中的「學生」。

以哈戰爭極為慘烈，加薩危機吸引全球關注。戰爭開打後，即便在普遍支持以色列自衛權的西方各國，也有大批親巴勒斯坦遊行，輿論戰成為在真實戰爭之外的另一個戰場。

在輿論戰中也出現了不少奇談怪論。最重要的有兩個，一個是「以色列沒有建國權」，一個是「以色列是加薩地帶的佔領國」。這些謬論必須加以駁斥。這裡著重討論第二個。

如果多看阿拉伯國家媒體的新聞，比如半島電視台，它們對以色列軍隊的稱呼就是「佔領軍」。在各類親巴勒斯坦的組織發布的報告中，也認為以色列是「佔領國」。台灣的反美反猶左派，比如雪菲爾大學政治學博士周世瑀，就在台灣節目上不加解釋地咬定，以色列是「佔領國」。

以色列是不是加薩的佔領國（這裡當然是指在這次以哈戰爭之前的狀態）？可能大部分台灣讀者都對此一頭冒水。這指什麼？更關鍵的是，這個問題為什麼重要？

我們先看三個實際的例子，說一說這個問題為何重要。

第一個例子，以色列轟炸加薩，有人為了說明以軍的不正當，用了一個類比。一群人質被匪徒挾持在正在上課的學校，警察去到現場，開槍掃射，人質還沒有救出來，匪徒也沒打死幾個，卻把一堆學生打死了。

在該類比中，哈瑪斯是匪徒，被綁架的以色列人是人質，加薩平民是學生，以色列軍隊自然是警察了。這個類比很多人深以為然。其實只要認真分析一下就知道，它是完全錯誤的類比。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

“2023以巴衝突”的相關議題

看更多

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。