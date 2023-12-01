以色列是不是加薩的「佔領國」？這個問題對釐清戰爭的傷亡責任至關重要
我們想讓你知道的是
以色列轟炸加薩，有人為了說明以軍的不正當，用了一個類比。一群人質被匪徒挾持在正在上課的學校，警察去到現場，開槍掃射，人質還沒有救出來，匪徒也沒打死幾個，卻把一堆學生打死了。關鍵問題出在以軍不是例子中「警察」，加薩平民也不是例子中的「學生」。
以哈戰爭極為慘烈，加薩危機吸引全球關注。戰爭開打後，即便在普遍支持以色列自衛權的西方各國，也有大批親巴勒斯坦遊行，輿論戰成為在真實戰爭之外的另一個戰場。
在輿論戰中也出現了不少奇談怪論。最重要的有兩個，一個是「以色列沒有建國權」，一個是「以色列是加薩地帶的佔領國」。這些謬論必須加以駁斥。這裡著重討論第二個。
如果多看阿拉伯國家媒體的新聞，比如半島電視台，它們對以色列軍隊的稱呼就是「佔領軍」。在各類親巴勒斯坦的組織發布的報告中，也認為以色列是「佔領國」。台灣的反美反猶左派，比如雪菲爾大學政治學博士周世瑀，就在台灣節目上不加解釋地咬定，以色列是「佔領國」。
以色列是不是加薩的佔領國（這裡當然是指在這次以哈戰爭之前的狀態）？可能大部分台灣讀者都對此一頭冒水。這指什麼？更關鍵的是，這個問題為什麼重要？
我們先看三個實際的例子，說一說這個問題為何重要。
第一個例子，以色列轟炸加薩，有人為了說明以軍的不正當，用了一個類比。一群人質被匪徒挾持在正在上課的學校，警察去到現場，開槍掃射，人質還沒有救出來，匪徒也沒打死幾個，卻把一堆學生打死了。
在該類比中，哈瑪斯是匪徒，被綁架的以色列人是人質，加薩平民是學生，以色列軍隊自然是警察了。這個類比很多人深以為然。其實只要認真分析一下就知道，它是完全錯誤的類比。
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能源轉型看數字說話！臺灣成為拚進亞洲第二的淨零優等生
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為實踐能源轉型，近年來我國再生能源的設置量已大幅成長，不僅光電和風電合計裝置容量已是2016年的7倍，今（2023）年再生能源發電占比更可望達到一成；綠電增加，能源效率亦逐年提升，能效評分已躍升亞洲第二；透過綠能優先、燃氣搭配，同時大減舊型亞臨界燃煤機組使用，空氣品質更是持續改善。為了更好的未來，臺灣將持續加緊轉型腳步，實現2050淨零願景。
再生能源成長幅度優於全球平均
依據國際再生能源總署IRENA所發布之再生能源裝置容量統計，近5年（2018-2022年，以2017年為基期）全球再生能源裝置容量年複合成長率為9.1%；同期臺灣的年複合成長率為21.9%，表現優於全球平均。
2023年9月我國風電與光電裝置容量達14.137GW，為2016年之7.33倍；尤其離岸風電更是在政府與民間協力下，從無到有開始建立產業鏈，累積至2023年11月已有281座離岸風機屹立於海上，裝置容量突破2GW。
風光加速布局
2022年風力發電與太陽光電發電量達142.2億度，為2016年的5.5倍，及時提供了產業界最需要的綠電，支持供應鏈的綠色與低碳轉型。
國際能效評分躍升亞洲第二
能源密集度即生產每單位國內生產毛額（GDP）所消耗的能源數量，是反映能源效率的重要指標，根據能源署統計資料，近10年來臺灣能源密集度年均改善2.9%；根據美國能源經濟學會（ACEEE）最新（2022）發表之「國際能源效率評分卡」（International Energy Efficiency Scorecard），臺灣能源效率從13名（2016）進步到世界第8（2022）；亞洲僅次於日本。在整體政策（national effort）、建築、工業、運輸等四個面向的評分中，整體政策得分最高，名列全球第5；顯示臺灣能源效率持續提升，是產業與全民共同努力的成果。
空汙減排有感
透過發電結構調整、機組汰舊換新、空污改善措施，台電公司火力電廠整體空污排放量已從2016年約10.7萬公噸，降至2022年約4.2萬公噸，減少61%。近年來台電持續落實增氣減煤，不僅有助於提升發電效率，空氣品質也不斷改善，顯示能源轉型過程兼顧環境永續。
近年來政府積極推動能源轉型，不僅有助於減緩氣候變遷影響，再生能源也穩健成長，持續提升我國能源自主與改善環境品質，帶動新興產業蓬勃發展，為整個社會經濟體系注入了新的活力。未來將持續深耕再生能源發展路徑，重點放在極大化發展光電場域、離岸風力及前瞻能源等綠電領域，搭配儲能技術的應用，能夠有效回應再生能源的間歇性發電特性，能源供應更穩定。同時，亦積極推動強化電網韌性的措施，透過多方努力，將如期如質達成政策目標，逐步實現能源轉型，為臺灣打造更加永續、綠色的未來。
（經濟部能源署廣告）