【專訪】「百萬業配王」HowHow：每支短影片都像吃泡麵，但我還是喜歡正常的食物
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對HowHow來說，直式短影片就像速食，觀眾不會在意，因為他看到一支不喜歡的影片就是滑掉，甚至馬上忘記他前10秒看了什麼。「我想做自己覺得有意義、做了開心的作品，我目前覺得做直式短影片我沒有那麼開心。」那未來的影音趨勢呢？HowHow則說：
文：Sisley
說到最具代表性的台灣YouTuber，可能有不少讀者腦中會浮現「HowHow」這個選項。自2013年開始活躍至今、擁有「百萬業配王」之稱，更擁有149萬訂閱者的頻道以及超高的影片觀看數，他如何看待如今的短影音趨勢以及這股趨勢即將帶給創作者的影響？《INSIDE》此次專訪到HowHow，一起來解答。
HowHow在採訪中，提出了許多有趣的觀察以及身為創作者的心路歷程：
- 平台給直式短影音創作者的紅利正在增加
- 直式短影片與橫式短影片的創作邏輯完全不同
- 直式短影片就像吃泡麵，影像製作速度跟觀眾吸收速度都很快，但大部分傳達的資訊相對少
- 未來3-5年都是直式短影片的天下
- 分眾內容當道，各領域都有強大創作者
- 創作者必須保持身心平衡
以下為經編修之採訪逐字稿。
INSIDE（以下簡稱IN）：怎麼觀察現在短影音的趨勢？大概從何時開始觀察到短影音在台灣也逐漸成為一股趨勢的現象？HowHow覺得這股趨勢會是長期或短期的現象？
HowHow：我覺得大概是這一兩年。這一兩年短影音開始在台灣非常盛行。前一陣子會盛行是中國大陸的抖音，那時台灣玩抖音、或者知道的人可能還不太多，沒那麼多人會去看「直式影片」。
那會開始發現短影音逐漸變成一個趨勢是兩大主要平台：YouTube和Instagram都開始推自家的平台，也就是Shorts和Reels，會發現這兩個平台開始在推直式影片了，他們開始想要搶TikTok的市場。
這時各家的流量、資源紛紛都開始給了短影音這個產品，所謂的資源，對我們創作者來說影響最大的就是觸及率、觸及數。
以前大約3-4年前長影片在YouTube是有紅利的，影片越長，觸及就越高，長尾效應也越多。
假設3分鐘的影片一個月的流量20萬，大概就會卡在這裡，除非這支影片是爆紅的、很多人轉分享。但如果是長影片，長尾效應就會比較長比較明顯。一個月20萬，4個月後可以到40、50萬。
我猜當時YouTube是想要打Netflix的市場，它可能想跟他們還有電影、長影片這類東西競爭，希望讓越多人停留在這個網站的時間越長越好，所以才會推這個長影片。
這一兩年全都改變了，全都變成短影音，而且還不是橫式影片的短影音，而是直式短影音。
所以如果橫式影片只拍20秒，還是不行。要是直式的。直式影片的流量會非常高——YouTube還好，但Instagram的Reels流量就會非常高。在YouTube上一支短影片可能不到10萬，但在Reels上一天可以到30萬到40萬，50萬也有可能。
（為什麼觀看數差異這麼大？請看《INSIDE》專訪YouTube官方的解答）
可以看得出來Instagram他們投給短影音的資源非常多，也給願意嘗試短影音創作的創作者很多的紅利，也就是很多的曝光以及觸及率。當創作者看到這樣的觸及，當然就會更想要拍更多的短影音創作。
你會想到採訪我，就是因為我也在拍短影片吧？可能跟《木曜四超玩》比較不一樣，（我的影片）比較偏向短戲劇。但對我來說，這種直式的短影片，又跟我拍橫式短影片的邏輯不太一樣。
以3分鐘為一個界線好了。橫式短影片我有3分鐘的時間可以說一個故事，就算它只有3分鐘，但我會盡量在這3分鐘內把這故事盡量再交代地完整一點。開頭是什麼？鋪陳是什麼？開頭30秒要講什麼？1分鐘之後開始進入高潮了，然後把笑點、故事劇情塞到後面的2分鐘之內，你會讓這3分鐘看起來是完整的。就會有個開頭、鋪陳橋段、轉折、收尾這樣。
但直式短影片不是這樣。短影片如果前3秒沒有抓住觀眾的目光和注意力，他就會滑掉了。這個滑掉是很迅速、無痛的，如果是YouTube橫式影片可能還得回到影片清單頁面，再找下一支感興趣的影片，滑掉的意願會比較低一點。也會想說：「我既然都打開了，算了再給你一點機會好了」，而且點下支影片可能又會有廣告，就很煩。（笑）
但直式影片的動作，是會直接看到下一支影片，換影片看的成本太低了。根本不會失去什麼。這也是為什麼直式影片前3秒很重要，因為沒抓到觀眾注意力他就會馬上滑走了。
直式影片的邏輯變成可能要先給觀眾一個「很震撼」的東西，那東西可能是結局。你要先把結局說出來，再說前面發生什麼故事。你還會發現很多的直式影片甚至沒有邏輯。可能沒有完整的起承轉合，或這支影片根本就沒有把故事說完。
但觀眾也不會在意，因為他看到一支不喜歡的影片就是滑掉而已。甚至馬上忘記他前10秒看了什麼。
我很不喜歡這樣的收視習慣是因為，它讓每支影片變得沒什麼價值。即使點擊100萬，但沒有價值在。每一支影片都太像速食，很像在吃泡麵。我還是會喜歡吃正常的食物的（但也不是說泡麵是不正常的食物）。
每一支影片就是快速地滑過，甚至問你剛剛看過什麼東西，你都會忘記，除非是那種爆紅、周圍大家都在關注和討論的。但現在大部分的直式短影片內容傳達的資訊相對少，只是因為流量很高所以去創作，很多創作者甚至會忘了昨天拍的直式短影片是什麼。
我沒有把全部資源投入到直式影片是因為我想做自己覺得有意義、做了開心的作品，我目前覺得做直式短影片我沒有那麼開心。因為我覺得它跟橫式影片相比，它的價值會再更低一點。
但是現在每家平台都在推這東西，不去做（創作者）可能就得不到平台給的紅利，就得不到網友的關注，可能就會被時代的洪流給淘汰掉。雖然我很不喜歡這種觀看習慣，但還是不得不去面對這樣的趨勢。
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飛宏科技打進全球低軌衛星市場，以高性能電源技術布局新時代
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低軌衛星市場正開創令人振奮的新時代，不僅提供更低延遲、更高效率的通信服務，且小型化的設備，大幅降低安裝與製作的成本，因此成為眾多應用領域的首選。而在終端應用中，電源供應的高效能、長壽命、對抗惡劣環境等產品技術更是不可或缺。飛宏科技投入應用於低軌衛星的電源技術多年，並與業界大廠有密切的合作與技術交流，早已為此趨勢做好了準備，可與市場需求快速同步，成為台灣低軌衛星供應鏈中的隱形冠軍。
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