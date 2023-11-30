【專訪】《微物銀河》策展團隊：打造截然不同的布袋戲展覽，從偶戲看見每個人的生命

文：Elanor Wang

想起布袋戲的展覽，腦中閃過按照年代或是類型排列的戲偶，襯著演出的道具或劇本，以及密密麻麻的文史資料，一字不漏地講述布袋戲來龍去脈的場景。但《微物銀河》創造了布袋戲展覽的新範式。

《微物銀河》由雲林縣政府文化觀光處台灣布袋戲傳習中心主辦，邀請阮劇團藝術總監汪兆謙、藝術家陳普與攝影家顏睦軒聯手打造。

該展位在北港糖廠倉庫改造而成的「北港1911好庫文化產業園區」之5號倉庫內，於11月18日至12月3日期間限定展出，亦為北港糖廠這工業遺址在暌違20多年後，首次開放的活動「The MEGA Yunlin 雲林厚工學」之一環。

擁有全國最多布袋戲表演團體與劇場的雲林縣，長年不遺餘力推廣布袋戲，而縣內重要的文化機構台灣布袋戲傳習中心，也預計在2024年揭幕。布袋戲傳習中心作為記憶保存與教育的重要基地，同時肩負重要任務——思考和探索布袋戲未來該如何前進。

因此，《微物銀河》策展團隊選擇重新拆解布袋戲，從布袋戲的歷史脈絡、產業、視覺語彙等出發，打造出與過去截然不同的布袋戲展覽。

其巧思從展名的「微物」可見一斑，布袋戲作為偶戲的一環，必須回到偶戲與人們的關係來觀看。汪兆謙認為：「其實我們生命碰到的所有物件，都是偶戲的一個環節。物件本身是沒有生命的，但當你注入情感給它，它就活靈活現、有自己的生命。」

「微物銀河」便是由這樣的故事，組構出來的想像的空間。

Photo Credit: 翁氏工作室提供 展場不以展示布袋戲偶為主，反而透過攝影來探索偶和偶關係人的故事

以田野調查結果建構起台灣布袋戲場景之面貌

走進《微物銀河》展場，迎面而來是團隊以滿牆黑白人像呈現的田野調查計畫。

攝影師顏睦軒與團隊扛著攝影器材和白布幕，挨家挨戶走訪台灣布袋戲資深前輩與雲林在地的偶戲團體，顏睦軒笑到，這移動攝影棚所需的準備過程和機動性，意外地和野台戲有所呼應，使他在拍攝的過程間與操偶師產生共鳴，畫面也有更多連結。

以真雲林閣掌中劇團第二代團長，人稱小李的李京曄之為例。照片中的他手持茶具坐在椅凳，前方則是滿架的顏料桶與畫筆，桶上的斑斑痕跡與一旁垂掛的素描稿，透露出李京曄既是操偶師，也兼具佈景彩繪師的身份。

對李京曄來說，「搬戲是興趣，畫佈景是為了生存」。展覽現場攤開他的筆記本，紅藍兩色字跡滿滿都是何時要出戲，何時處理佈景。分明忙碌的日程，但是堂上高懸起的「處事不亂」的匾額，映著他輕鬆自在的神情。

顏睦軒抵達李京曄的繪景工作室時，正巧他正忙著畫彩樓的樣子，顏睦軒將白布幕往後一掛，如此寫實靈動的生活畫面就被捕捉下來。

展場還陳列幾組彩色的物件照與物件，細看才發現這些物件也是人像攝影中出現的角色。顏睦軒邀請影中人選擇一同入鏡的物件，並透過一來一往的對話更理解操偶師的日常生活，如炎卿戲偶雕刻公司的徐俊文，本身兼具義消的身份，家中更藏有大大小小的消防車模型與玩具；而李京曄繪製佈景時所穿的鞋子，右腳上佈滿各式顏料，正是他繪製佈景時習慣將重心放在右腳，往前繪製的標準姿勢所留下的痕跡，這些物件通通納入展覽的一環。

「我們今天不是只處理布袋戲，而是每一個人的生命物件」，汪兆謙說。恰巧又連結回物件是最初的偶之概念。

Photo Credit: 翁氏工作室提供

對於布袋戲的未來想像

走過如今正在台灣發生的布袋戲場景，未來的布袋戲又該是什麼樣子呢？

有別於展覽第一區的黑白極簡色彩，第二區的正中央則搭建一個如同舞台般的長條空間。其上高高懸起形色殊異的偶，從古典時期尺寸較小，手也較為靈魂的偶、到因應電視時代的巨型戲偶，以及當代東西混合新創作的偶，應有盡有。

刻意吊起偶，是配合場地本身木結構的特性，有別櫥窗式的展示，也讓觀眾能夠有機會360度觀看戲偶，品味過去罕見如腳底、服裝紋飾等細節。空間中持續擾動的燈光與影像，隱喻著展覽本身並非靜態，而是結合表演藝術的有機流動。

奠基過往對於霹靂、金光布袋戲強烈的聲光特效和豔麗色彩，汪兆謙以劇場場景出發，和視覺藝術家陳普重新挖掘新的可能性，霓虹燈與聚光燈的閃爍，保留既往布袋戲俐落的線條和力道，將高手過招的聲光元素以更當代的時髦模樣呈現。結合當代音樂與台語本土的流行歌廖士賢的音樂，偶彷彿隨都要動起來。

與戲偶相映，是一旁陳普以組構搭建出的恐龍、飛鳥，人偶。簡單的線條，容納人們的各式聯想。回到偶戲的原點，對大眾來說，最簡單的偶興許是成長過程間，那百無聊賴的課堂上擺弄與手邊的橡皮擦，彼時只要注入情感與想像力，一場小型的偶戲便在課桌的狹窄空間上演。對陳普來說這些大組構，便是連結回那些度過無數時間的小橡皮擦，也是回應「微物」的概念。

與此同時，組構更是陳普對未來布袋戲佈景的提案。

過往舞台佈景只要超過一定大小便難以拆卸與搬運，無法多次使用，遑論移師海外。但是陳普選用特別訂製的正方形木角料，並以3D列印出的關節將木角料彼此固定，使得大舞台能夠拆卸成小小一袋搬著走，既環保又方便運送。

儘管類似想法始終都有，然而關節強度始終是一個難克服的關卡，好在陳普近年對於3D列印有著諸番的嘗試，終於在本次「微物・銀河」展覽時有滿意且穩定的結果。陳普也在組構之間擺置布袋戲未上色的練習手偶，呼應著組構是新型態舞台的嘗試與起點。

Photo Credit: 翁氏工作室提供

Photo Credit: 翁氏工作室提供

Photo Credit: 翁氏工作室提供

跨界藝術組隊打挑戰

問及於成軍滿20年的阮劇團為何從原本純做表演的劇團，轉而發展成文化品牌，同時進軍當代藝術的策展。

汪兆謙則認為這一切自是水到渠成，畢竟這年代早已無法故步自封，「你必然需要從現在的局面開出新的花朵」，跨界和變種是為走出既有舒適圈的解方。