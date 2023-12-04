經典歌曲背後的血淚史：〈愛拚才會贏〉本來不是葉啟田要唱？還曾經碰上審查退件？

文：梁岱琦

有多少人是含著金湯匙出生？陳百潭這麼問自己，他從十六歲開始打拚，所有的一切都是努力而來的，〈愛拚才會贏〉寫的是他的故事，也是寫給所有跟他一樣白手起家、不向命運低頭的人。

十歲時父親過世，陳百潭自述生活在貧困的家庭裡，母親為了生計改嫁外省老兵，他念高中時因坐不起公車，得從台南六甲騎四十分鐘腳踏車到麻豆上課，每天風雨無阻。

高中畢業時，陳百潭以全校第一名拿到縣長獎，同時也保送進屏東農專，「可是家裡沒有錢讓我繼續念書。」當時他只想趕快出社會賺錢，陳百潭自我安慰，「王永慶也只有念到小學，後來還不是成了經營之神。」他告訴自己看開點，社會經驗比學歷更重要。

為了賺錢，陳百潭選擇在台中的八大行業上班，他笑說，「講好聽是做業務，其實是在酒店裡陪客戶跳舞、唱歌、打牌。」一班做八個小時，有了老婆和女兒後，他一天上兩個班十六小時，每天只睡五、六個小時，回家都已累壞了，婚姻最後也出了問題。

陳百潭相信人生在世「沒走過那條路，不知道那些苦與悲」，他一路走來，什麼事都得靠自己，箇中的辛酸只有自己最知道，不過他不怨天尤人，〈愛拚才會贏〉看似寫的是陳百潭自己的故事，實則說的是所有人的心情。

陳百潭相信大部份的人跟他一樣，都是靠自己打出一片天，想學做唱片，他在三十歲時才從製作助理做起，1980年代台灣景氣正好，公司的歌手忙著到處做秀賺錢，晚上才有時間進錄音室配唱，陳百潭常工作到三更半夜，等歌手唱完天都亮了，又得進公司上班，還要找空檔寫歌，否則光靠微薄的一萬二底薪，根本無法養活自己，遑論還有女兒，有半年的時間，平均每天只睡三小時。

〈愛拚才會贏〉後來大紅，甚至成為時代的印記，陳百潭覺得是「時也、運也、命也」，這首歌原本想拿給洪榮宏唱，可惜當時他剛出道沒名氣，不受洪榮宏青睞，一直到另一首〈風飛沙〉被陳盈潔唱紅了，台語歌壇盛傳出現一匹黑馬叫陳百潭，他笑說，「還有人說我是坐二望一。」指的是他的成績僅次於寫紅〈舞女〉和〈乾一杯〉的俞隆華，可見炙手可熱的程度。

吉馬唱片正在籌備葉啟田的新專輯，老闆陳維祥急著打聽誰是陳百潭，後來知道他在華倫唱片上班，立刻向他邀歌，陳百潭說他的歌都是先拿給華倫唱片挑選，「公司不要的，我才拿給其他人。」他坦承其實是「搪塞」包括〈愛拚才會贏〉等四首歌給吉馬唱片。那時拿到歌的吉馬唱片幹部聽了覺不怎麼樣，並沒把這些歌交上去，一直到陳維祥突然想到，不是有跟陳百潭邀歌嗎？一聽驚為天人，但DEMO已經放了一星期，陳維祥和葉啟田很怕〈愛拚才會贏〉已經賣掉，緊張到當晚不敢睡，天一亮立刻約陳百潭出來，問他歌有沒有賣給別人？一首要賣多少錢？陳百潭記得自己回說「我比較貴哦，一首要兩萬五。」陳維祥一聽馬上叫老婆拿了十萬元過來。

〈愛拚才會贏〉推出時，正好遇到台灣社會氣氛轉變，政治上解嚴不久，人們渴望開放自由，努力創造經濟奇蹟，大環境起飛，〈愛拚才會贏〉唱出所有人的心聲，後來更被廣泛運用在選舉、賽事，成了1980年代末台灣社會的寫照。

除了本來並不是要給葉啟田唱的，陳百潭透露〈愛拚才會贏〉還曾經送審不通過。在戒嚴時代，所有出版品，都得送新聞局審查，他記得退回來的公文裡，〈愛拚才會贏〉歌名裡的「拚」字被紅筆圈了起來。

「那時新聞局的審查委員大部份是外省人，他們誤以為拚是暴力，不曉得在台語拚有積極、奮鬥的意思，不是要打架。」幸好解嚴之後，取消了送審制度，〈愛拚才會贏〉才能順利問世。

〈愛拚才會贏〉傳唱大街小巷，甚至出現了國語、廣東、英文、越南、印尼、泰文等不同版本，但陳百潭承認唱得最好的還是葉啟田的版本，「以他當時的年紀、歷鍊，是詮釋這首歌的最好人選」。

〈愛拚才會贏〉大紅後，因為歌曲版權賣斷給唱片公司，陳百潭覺得自己是「有名無利」，同一時期國語歌壇有小蟲、李宗盛，台語歌壇則是他與紀明陽，他與紀明陽帶頭不再賣斷歌曲版權，沒想到引起唱片公司抵制，封殺不用他的歌，陳百潭心灰意冷之際，遇上吉馬唱片老闆陳維祥三顧茅廬，遊說他出版自己的專輯，他抱著好玩的心態，一連在吉馬唱片推出三張個人專輯，也從幕後的製作人轉型成了幕前的歌手。

歌曲介紹

歌名：〈愛拚才會贏〉

作曲：陳百潭

作詞：陳百潭

演唱人：葉啟田

編曲：劉清池

製作：不詳

收錄專輯：《愛拚才會贏》

出版時間：1988

出版公司：吉馬唱片

本文經《MÜST 社團法人中華音樂著作權協會》授權轉載，原文發表於此

原標題：愛拚才會贏－不向命運低頭的拼搏

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九