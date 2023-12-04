經典歌曲背後的血淚史：〈愛拚才會贏〉本來不是葉啟田要唱？還曾經碰上審查退件？
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除了本來並不是要給葉啟田唱的，陳百潭透露〈愛拚才會贏〉還曾經送審不通過。在戒嚴時代，所有出版品都得送新聞局審查，他記得退回來的公文裡，〈愛拚才會贏〉歌名裡的「拚」字被紅筆圈了起來。「那時新聞局的審查委員大部份是外省人，他們誤以為拚是暴力，不曉得在台語拚有積極、奮鬥的意思，不是要打架」。
文：梁岱琦
有多少人是含著金湯匙出生？陳百潭這麼問自己，他從十六歲開始打拚，所有的一切都是努力而來的，〈愛拚才會贏〉寫的是他的故事，也是寫給所有跟他一樣白手起家、不向命運低頭的人。
十歲時父親過世，陳百潭自述生活在貧困的家庭裡，母親為了生計改嫁外省老兵，他念高中時因坐不起公車，得從台南六甲騎四十分鐘腳踏車到麻豆上課，每天風雨無阻。
高中畢業時，陳百潭以全校第一名拿到縣長獎，同時也保送進屏東農專，「可是家裡沒有錢讓我繼續念書。」當時他只想趕快出社會賺錢，陳百潭自我安慰，「王永慶也只有念到小學，後來還不是成了經營之神。」他告訴自己看開點，社會經驗比學歷更重要。
為了賺錢，陳百潭選擇在台中的八大行業上班，他笑說，「講好聽是做業務，其實是在酒店裡陪客戶跳舞、唱歌、打牌。」一班做八個小時，有了老婆和女兒後，他一天上兩個班十六小時，每天只睡五、六個小時，回家都已累壞了，婚姻最後也出了問題。
陳百潭相信人生在世「沒走過那條路，不知道那些苦與悲」，他一路走來，什麼事都得靠自己，箇中的辛酸只有自己最知道，不過他不怨天尤人，〈愛拚才會贏〉看似寫的是陳百潭自己的故事，實則說的是所有人的心情。
陳百潭相信大部份的人跟他一樣，都是靠自己打出一片天，想學做唱片，他在三十歲時才從製作助理做起，1980年代台灣景氣正好，公司的歌手忙著到處做秀賺錢，晚上才有時間進錄音室配唱，陳百潭常工作到三更半夜，等歌手唱完天都亮了，又得進公司上班，還要找空檔寫歌，否則光靠微薄的一萬二底薪，根本無法養活自己，遑論還有女兒，有半年的時間，平均每天只睡三小時。
〈愛拚才會贏〉後來大紅，甚至成為時代的印記，陳百潭覺得是「時也、運也、命也」，這首歌原本想拿給洪榮宏唱，可惜當時他剛出道沒名氣，不受洪榮宏青睞，一直到另一首〈風飛沙〉被陳盈潔唱紅了，台語歌壇盛傳出現一匹黑馬叫陳百潭，他笑說，「還有人說我是坐二望一。」指的是他的成績僅次於寫紅〈舞女〉和〈乾一杯〉的俞隆華，可見炙手可熱的程度。
吉馬唱片正在籌備葉啟田的新專輯，老闆陳維祥急著打聽誰是陳百潭，後來知道他在華倫唱片上班，立刻向他邀歌，陳百潭說他的歌都是先拿給華倫唱片挑選，「公司不要的，我才拿給其他人。」他坦承其實是「搪塞」包括〈愛拚才會贏〉等四首歌給吉馬唱片。那時拿到歌的吉馬唱片幹部聽了覺不怎麼樣，並沒把這些歌交上去，一直到陳維祥突然想到，不是有跟陳百潭邀歌嗎？一聽驚為天人，但DEMO已經放了一星期，陳維祥和葉啟田很怕〈愛拚才會贏〉已經賣掉，緊張到當晚不敢睡，天一亮立刻約陳百潭出來，問他歌有沒有賣給別人？一首要賣多少錢？陳百潭記得自己回說「我比較貴哦，一首要兩萬五。」陳維祥一聽馬上叫老婆拿了十萬元過來。
〈愛拚才會贏〉推出時，正好遇到台灣社會氣氛轉變，政治上解嚴不久，人們渴望開放自由，努力創造經濟奇蹟，大環境起飛，〈愛拚才會贏〉唱出所有人的心聲，後來更被廣泛運用在選舉、賽事，成了1980年代末台灣社會的寫照。
除了本來並不是要給葉啟田唱的，陳百潭透露〈愛拚才會贏〉還曾經送審不通過。在戒嚴時代，所有出版品，都得送新聞局審查，他記得退回來的公文裡，〈愛拚才會贏〉歌名裡的「拚」字被紅筆圈了起來。
「那時新聞局的審查委員大部份是外省人，他們誤以為拚是暴力，不曉得在台語拚有積極、奮鬥的意思，不是要打架。」幸好解嚴之後，取消了送審制度，〈愛拚才會贏〉才能順利問世。
〈愛拚才會贏〉傳唱大街小巷，甚至出現了國語、廣東、英文、越南、印尼、泰文等不同版本，但陳百潭承認唱得最好的還是葉啟田的版本，「以他當時的年紀、歷鍊，是詮釋這首歌的最好人選」。
〈愛拚才會贏〉大紅後，因為歌曲版權賣斷給唱片公司，陳百潭覺得自己是「有名無利」，同一時期國語歌壇有小蟲、李宗盛，台語歌壇則是他與紀明陽，他與紀明陽帶頭不再賣斷歌曲版權，沒想到引起唱片公司抵制，封殺不用他的歌，陳百潭心灰意冷之際，遇上吉馬唱片老闆陳維祥三顧茅廬，遊說他出版自己的專輯，他抱著好玩的心態，一連在吉馬唱片推出三張個人專輯，也從幕後的製作人轉型成了幕前的歌手。
歌曲介紹
- 歌名：〈愛拚才會贏〉
- 作曲：陳百潭
- 作詞：陳百潭
- 演唱人：葉啟田
- 編曲：劉清池
- 製作：不詳
- 收錄專輯：《愛拚才會贏》
- 出版時間：1988
- 出版公司：吉馬唱片
本文經《MÜST 社團法人中華音樂著作權協會》授權轉載，原文發表於此
原標題：愛拚才會贏－不向命運低頭的拼搏
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九
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能源轉型看數字說話！臺灣成為拚進亞洲第二的淨零優等生
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為實踐能源轉型，近年來我國再生能源的設置量已大幅成長，不僅光電和風電合計裝置容量已是2016年的7倍，今（2023）年再生能源發電占比更可望達到一成；綠電增加，能源效率亦逐年提升，能效評分已躍升亞洲第二；透過綠能優先、燃氣搭配，同時大減舊型亞臨界燃煤機組使用，空氣品質更是持續改善。為了更好的未來，臺灣將持續加緊轉型腳步，實現2050淨零願景。
再生能源成長幅度優於全球平均
依據國際再生能源總署IRENA所發布之再生能源裝置容量統計，近5年（2018-2022年，以2017年為基期）全球再生能源裝置容量年複合成長率為9.1%；同期臺灣的年複合成長率為21.9%，表現優於全球平均。
2023年9月我國風電與光電裝置容量達14.137GW，為2016年之7.33倍；尤其離岸風電更是在政府與民間協力下，從無到有開始建立產業鏈，累積至2023年11月已有281座離岸風機屹立於海上，裝置容量突破2GW。
風光加速布局
2022年風力發電與太陽光電發電量達142.2億度，為2016年的5.5倍，及時提供了產業界最需要的綠電，支持供應鏈的綠色與低碳轉型。
國際能效評分躍升亞洲第二
能源密集度即生產每單位國內生產毛額（GDP）所消耗的能源數量，是反映能源效率的重要指標，根據能源署統計資料，近10年來臺灣能源密集度年均改善2.9%；根據美國能源經濟學會（ACEEE）最新（2022）發表之「國際能源效率評分卡」（International Energy Efficiency Scorecard），臺灣能源效率從13名（2016）進步到世界第8（2022）；亞洲僅次於日本。在整體政策（national effort）、建築、工業、運輸等四個面向的評分中，整體政策得分最高，名列全球第5；顯示臺灣能源效率持續提升，是產業與全民共同努力的成果。
空汙減排有感
透過發電結構調整、機組汰舊換新、空污改善措施，台電公司火力電廠整體空污排放量已從2016年約10.7萬公噸，降至2022年約4.2萬公噸，減少61%。近年來台電持續落實增氣減煤，不僅有助於提升發電效率，空氣品質也不斷改善，顯示能源轉型過程兼顧環境永續。
近年來政府積極推動能源轉型，不僅有助於減緩氣候變遷影響，再生能源也穩健成長，持續提升我國能源自主與改善環境品質，帶動新興產業蓬勃發展，為整個社會經濟體系注入了新的活力。未來將持續深耕再生能源發展路徑，重點放在極大化發展光電場域、離岸風力及前瞻能源等綠電領域，搭配儲能技術的應用，能夠有效回應再生能源的間歇性發電特性，能源供應更穩定。同時，亦積極推動強化電網韌性的措施，透過多方努力，將如期如質達成政策目標，逐步實現能源轉型，為臺灣打造更加永續、綠色的未來。
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