門羅主義200週年：講是「美洲是美洲人的美洲」，想的卻是「美洲是美國人的美洲」
我們想讓你知道的是
21世紀以來，或因美國錯誤政策，或因中國經濟快速發展，或因左派政權興起，導致拉丁美洲逐漸從「反美」向「脫美」移動。影響本世紀初拉丁美洲國際關係的重要因素可歸納為以下三者：美國衰退、中國崛起、和拉美轉型。
文：向駿（Antonio C. Hsiang，現任智利國家政治及戰略研究學院〔ANEPE〕教授）
1823年12月3日美國總統門羅（James Monroe）在對國會發表的國情咨文中稱，美國不干預現存的歐洲殖民地，也不會參與歐洲國家內部事務，但倘若歐洲國家對北美或南美的土地進行殖民、或干涉其政權都將視為侵略行為，美國將會介入。
「門羅主義」（Monroe Doctrine）提出後，成為美國在國際關係提出第一面旗幟鮮明的主義且清楚地反映美國的「國家利益」，拉丁美洲逐步成為歐洲國家難以染指的「美國後院」。
《此疆爾界：門羅主義與近代空間政治》作者北京大學法學院副教授章永樂認為：「『門羅主義』的話語演變史，就是一部美國在國際秩序層面不斷區分敵友的歷史。『門羅主義』的力量在於它的彈性（flexibility）、不確定性（uncertainty）和適應性（adaptability），它在不同『意義域』中滑行的能力。」
它的傳播力很大程度上得益於其口號——「美洲是美洲人的美洲」（America for the Americans）。《此疆爾界》強調，「門羅主義」承載了美國的區域秩序和世界秩序想像，它的解釋史同美國從區域霸權成長為全球霸權的政治變遷相輔相成，它的思維方式最後被運用到了全球。
美國後院失序
門羅總統的歷史地位雖不高，但「門羅主義」不僅成為美國外交政策的基石，更使他個人留名青史。「門羅宣言」講的是「美洲是美洲人的美洲」，想的卻是「美洲是美國人的美洲」，1947年《里約條約》（Rio de Janeiro Convention）使門羅主義變成了多邊主義，將防禦責任從美國轉移到所有19個簽署國。此後歷屆政府對拉美和加勒比地區的政策都是政治干涉、軍事介入和政權顛覆。
如果1999年12月31日美國歸還巴拿馬運河主權算是「門羅宣言」結束的象徵，2000年9月11日則可視為另一波「門羅宣言」的開始。儘管小布希（George W. Bush）在兩屆政府期間避免提及「門羅主義」，但其拉美政策仍保持其延續性，只不過被迫降低調門，開始以「民主和自由」為名對拉美行干涉之實，「門羅主義」也因此更具隱蔽性、迷惑性和欺騙性。
Tags：
一圖看懂——讓專業的來，居家照顧服務員都在忙什麼？
我們想讓你知道的是
長照服務成為承擔社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
隨著時間的推進，所謂的「高齡化」、「少子化」社會，已經從一個社會學名詞，成為我們的日常。根據內政部統計，2017年起，台灣的老年人口比例正式超過了14%，今年老人人數則已超過425萬，預計到2025年，每五位居民中，就將有一位是65歲以上的長者。這不僅是一個數字上的變化，更是對我們社會結構和價值觀的挑戰。
在這樣的變遷中，其實許多長者都有一個共同的願望——能夠在自己熟悉的家中，按照自己喜歡的方式生活。然而，面對快速變化的社會和家庭結構，這樣的願望似乎越來越難達成。取而代之的，是長者們必須獨居，或與同樣年長的配偶互相照顧的現實。因此，長照服務成為承擔這些社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。
那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
1. 備餐服務、協助進食：
服務內容：依照長輩的需求、營養狀況和牙口狀況準備餐點及協助進食。
眉角：如果長輩牙口較不好，居服員會將餐食煮得較軟或打成泥、剪碎， 讓長輩容易進食。若長輩排斥泥狀食物，則將豆類或穀物類食物打成稀狀，讓長輩直接飲用。需要依照長輩的吞嚥能力，準備合適的餐具。一般會建議長輩自主進食，若需要由居服員協助，則必須注意餵食的速度及進食速度。但不管長輩是否可自行進食，居服員皆需要請長輩張口確認是否食物皆已吞嚥完畢，避免長輩因為食物留在口中而嗆到，發生危險。
2. 沐浴服務：
服務內容：協助長輩穿脫衣服、進行沐浴。
眉角：沐浴的過程需要注意水溫，以手臂內側測量溫度是否適中。須注意避免水流到眼睛。沐浴的過程會坐在馬桶或是便墊盆椅上，若長輩仍有行走能力或手部功能，居服員會鼓勵長輩自己清洗正面，背面由居服員協助，以維持長輩的生活機能，延緩退化。在沐浴的過程中，居服員須注意長輩的隱私，但也同時必須注意通風，避免室內太悶導致長輩或居服員昏倒。
3. 陪同外出、陪同就醫、採購：
服務內容：許多個案因身體狀況較難獨自外出，因此居服工作中陪同外出散步或就醫、協助個案採購日用品都是很重要的服務，攙扶步伐不穩的長輩到外面散步運動，或是為長輩採買衛生紙、洗髮精等日常用品，讓他們可以生活地更加舒適。
4. 基本日常照顧：
服務內容：協助長輩翻身、移位、修剪指甲、協助上下床、刷牙洗臉、協助換尿布等基本日常照顧。
眉角：在進行任何活動前，確保環境安全，無滑倒或絆倒的風險。使用適當的輔助工具和技巧，來避免造成長輩或照顧者的傷害。注意個人和環境衛生，以防止感染。考慮長輩的健康狀況和特定需求，並根據這些需求調整照顧方法。在進行照顧時尊重長輩的隱私和尊嚴。
除了以上四項最基本的服務項目之外，還有足部護理、管灌、翻身拍背、測量生命象徵、肢體關節活動、陪同外出、陪同就醫等等服務，都可以依不同長輩的需求來安排。
伊甸基金會自成立之初，就秉持著一個堅定不移的使命：為社會上需要幫助的人提供持續不斷的支持與服務。這一理念源於創辦人之一、已故的身障作家劉俠女士，以及六位志同道合的朋友。他們共同懷著一個夢想，希望無論是誰，都能找到屬於自己的一片天地，自由自在地生活和成長。劉俠女士曾這麼說過：「有一大片園地，種花種樹，養各類家禽，有工場、有房舍、有足夠的場地供人休閒娛樂。徜徉其間的，是那些眼睛看不見、耳朵聽不到、走路走不好，以及弱智、顏面傷殘、心智障礙的孩子…這是他們的伊甸園。」
走過四十年的歲月，伊甸基金會期待著，有一天，這個社會中的每個人，都能感到安全、溫暖和被接受。為了這一天的到來，伊甸基金會會繼續努力，承擔起照顧和支持的責任。
伊甸基金會«老人照顧服務計畫»，透過日間照顧、居家服務、失智據點、喘息等專業多元的服務，疼惜長輩及照顧者，讓長輩在最熟悉的地方找到服務，也讓照顧者在專業的地方得到喘息。讓每一位長輩安心、放心、快樂地好好變老。詳情請上網搜尋「伊甸 老人照顧」，或撥打支持專線0800-025-885。