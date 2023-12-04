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TNL+ 2023/12/04,
拉美

門羅主義200週年：講是「美洲是美洲人的美洲」，想的卻是「美洲是美國人的美洲」

門羅主義200週年：講是「美洲是美洲人的美洲」，想的卻是「美洲是美國人的美洲」
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

21世紀以來，或因美國錯誤政策，或因中國經濟快速發展，或因左派政權興起，導致拉丁美洲逐漸從「反美」向「脫美」移動。影響本世紀初拉丁美洲國際關係的重要因素可歸納為以下三者：美國衰退、中國崛起、和拉美轉型。

文：向駿（Antonio C. Hsiang，現任智利國家政治及戰略研究學院〔ANEPE〕教授）

1823年12月3日美國總統門羅（James Monroe）在對國會發表的國情咨文中稱，美國不干預現存的歐洲殖民地，也不會參與歐洲國家內部事務，但倘若歐洲國家對北美或南美的土地進行殖民、或干涉其政權都將視為侵略行為，美國將會介入。

「門羅主義」（Monroe Doctrine）提出後，成為美國在國際關係提出第一面旗幟鮮明的主義且清楚地反映美國的「國家利益」，拉丁美洲逐步成為歐洲國家難以染指的「美國後院」。

《此疆爾界：門羅主義與近代空間政治》作者北京大學法學院副教授章永樂認為：「『門羅主義』的話語演變史，就是一部美國在國際秩序層面不斷區分敵友的歷史。『門羅主義』的力量在於它的彈性（flexibility）、不確定性（uncertainty）和適應性（adaptability），它在不同『意義域』中滑行的能力。」

它的傳播力很大程度上得益於其口號——「美洲是美洲人的美洲」（America for the Americans）。《此疆爾界》強調，「門羅主義」承載了美國的區域秩序和世界秩序想像，它的解釋史同美國從區域霸權成長為全球霸權的政治變遷相輔相成，它的思維方式最後被運用到了全球。

美國後院失序

門羅總統的歷史地位雖不高，但「門羅主義」不僅成為美國外交政策的基石，更使他個人留名青史。「門羅宣言」講的是「美洲是美洲人的美洲」，想的卻是「美洲是美國人的美洲」，1947年《里約條約》（Rio de Janeiro Convention）使門羅主義變成了多邊主義，將防禦責任從美國轉移到所有19個簽署國。此後歷屆政府對拉美和加勒比地區的政策都是政治干涉、軍事介入和政權顛覆。

如果1999年12月31日美國歸還巴拿馬運河主權算是「門羅宣言」結束的象徵，2000年9月11日則可視為另一波「門羅宣言」的開始。儘管小布希（George W. Bush）在兩屆政府期間避免提及「門羅主義」，但其拉美政策仍保持其延續性，只不過被迫降低調門，開始以「民主和自由」為名對拉美行干涉之實，「門羅主義」也因此更具隱蔽性、迷惑性和欺騙性。

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