開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/12/03,
影劇

【2023高雄電影節】專訪沉浸式AR體驗《黑》製片：桂綸鎂道來種族哀歌，讓觀眾「沉浸」黑的世界

【2023高雄電影節】專訪沉浸式AR體驗《黑》製片：桂綸鎂道來種族哀歌，讓觀眾「沉浸」黑的世界
桂綸鎂｜Photo Credit: 高雄電影節提供；陳彥君、陳瑋晟攝影

我們想讓你知道的是

沉浸式AR體驗《黑》製片人Emanuela Righi表示，劇組是在酒吧網羅到一位19歲素人演員飾演女主角克羅黛特。貫串整部《黑》的靈魂人物則是同名書籍的原著作家Tania de Montaigne，由她擔任全片法文、英文版本的說書人。而中文旁白則找了演員桂綸鎂演出，娓娓道來這個距今68年前的沉重事件，為西方及華語世界搭起人權議題的橋樑。

文：游千慧

影片起始，觀眾戴著比一般VR頭顯更輕巧的HoloLens 2裝備，看見實際擺有數張木質長椅的展場裡，阿拉巴馬州1950年代的魅影漸漸融入現實當下——在美國種族隔離政策仍政治正確、正當運行的時期，15歲黑人少女克羅黛特．柯爾文（Claudette Colvin）抗拒服從法律，在公車上不聽從司機與旁人的要求，堅決不讓座給白人女性。

爾後她被警方拘捕，戴上手銬押解下車，並被關進當地的成人監獄⋯⋯畫面以3D擬態重現事情的始末，上個世紀的黑白種族議題就此展開。

關於角色選擇，沉浸式AR體驗《黑》（COLORED, 2023）製片人Emanuela Righi表示，劇組是在酒吧網羅到一位19歲素人演員飾演女主角克羅黛特。

除了演員氣質十分符合真實事件主角，貫串整部《黑》的靈魂人物則是同名書籍的原著作家Tania de Montaigne，由她擔任全片法文、英文版本的說書人。

中文旁白則找了演員桂綸鎂演出，以她在華語影視圈具有高辨識度的聲音，娓娓道來這個距今68年前的沉重事件，為西方及華語世界搭起人權議題的橋樑。

PHO_6731
Photo Credit: 高雄電影節提供；陳彥君、陳瑋晟攝影
展間照

展場中那幾張椅子、窗戶等極簡的佈置，不同於傳統京劇常以「一桌二椅」虛擬、開展戲劇的各種擬態。高科技沉浸式的《黑》，並非僅由演員以演技（姿態）說服觀者相信舞台上正發生何事，而是藉著電腦運算過的AR點雲（point-cloud）構成3D畫面，精密、準確地投影每一幕的人事物到簡單的場佈中，並將觀眾融入故事的一部分。

當你坐在長椅上，你將與作品中的角色一同進入克羅黛特被逮捕的公車上，隨著時續前進，漸次登場的法院、監獄⋯⋯你都能或坐或站地停留、穿梭其間，甚至如穿牆人般通過鐵柵，進入女主角蜷縮的牢房內、環伺獄中的景象。

《黑》這部沉浸式AR在不同場地呈現時，也會因地制宜做些許調整，例如在巴黎龐畢度中心首演時，除了在現場佈置上門窗，另增加講台、公車拉霸⋯⋯隨著劇情場景需求，現場實物皆可利用AR光影轉變成另一種樣貌。這一點與VR建構完全的虛擬場景有著極大差異。

「事實上，閱讀《黑》這本書籍時，讀者同樣也能藉著理解與想像力，『沉浸』進入克羅黛特的世界。但作品以影像戲劇形式呈現時，觀眾在視覺與聽覺上被強化的『沉浸感』又是不同以往的感觸。然而，這種感受又與360度全然包覆的VR世界有所不同。」

Emanuela Righi進一步解釋，他們的主創成員多半不是年輕人（笑），還是很希望「現實」的成分與「虛擬」重疊成為故事，因為有這個共識，團隊才決定創生出這部混合現實的AR沉浸式影片。

雖然世界各地都有種族議題的討論與事件發生，但在不同文化背景的觀眾眼中，所謂「共鳴」可能仍有微妙的差異。Emanuela Righi特別期待台灣觀眾的反應回饋，《黑》在本屆高雄電影節，以及明年（2024）3月臺灣國際藝術節展出後，希望各地不同體驗者的想法，都可以通過展演單位與他們分享。

這也是藝術創作的初衷：一代一代的作者，以新形式訴說過往，鑑古觀今並探討未來，滿心冀望與世界和平溝通。

PHO_6911
Photo Credit: 高雄電影節提供；陳彥君、陳瑋晟攝影
桂綸鎂體驗《黑》
黑_劇照
Photo Credit: 高雄電影節提供
《黑》劇照

本文經《高雄電影節》授權轉載，原文發表於此
原標題：擁抱「現實」的虛擬世界：專訪《黑》製片Emanuela Righi

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。