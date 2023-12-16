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2023/12/16,
歷史

《世界歷史：地圖大解析》：智人與尼安德塔人、丹尼索瓦人物種交流的證據，至今存在於我們的基因中

《世界歷史：地圖大解析》：智人與尼安德塔人、丹尼索瓦人物種交流的證據，至今存在於我們的基因中
Photo Credit: 大石國際文化出版

我們想讓你知道的是

透過清晰易懂的地圖，了解波瀾壯闊的世界歷史：140張地圖搭配驚人的照片與時間軸，層層資訊與圖表，從史前時代到現代的重大事件一目了然。平易近人的文字，讓你對世界歷史有更深入的了解。

文：DK出版社編輯群

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Photo Credit: 大石國際文化出版
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Photo Credit: 大石國際文化出版

書籍介紹

本文摘錄自《世界歷史：地圖大解析》，大石國際文化出版

作者：DK出版社編輯群
譯者：蘇星宇

  • momo網路書店
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透過清晰易懂的地圖，了解波瀾壯闊的世界歷史：
140張地圖搭配驚人的照片與時間軸
層層資訊與圖表，從史前時代到現代的重大事件一目了然
平易近人的文字，讓你對世界歷史有更深入的了解

地圖不只可以指出我們目的地，也可以呈現我們的足跡。這本驚人的歷史書從人族的演化與走出非洲的人類始祖開始，引出接下來數萬年間地球上的人類故事。你可以透過地圖了解波希戰爭、蒙古人的征服、中世紀歐洲的貿易路線、鄂圖曼帝國的興起、黑死病的蔓延、北美洲的殖民過程、科學革命，以及拿破崙的進軍。也可以在地圖的輔助下深入認識更近期的歷史，例如帝國主義時代、美國南北戰爭、工業化後的歐洲、兩次世界大戰，以及日本的改革。

本書完美揉合了時間與空間，將人類史上所有最重要的演變與事件都呈現在地圖上，讓你一次理解塑造了今日世界的勢力與運動！

依照時序探索：

  • 史前時代（700萬年前－公元前3000年）
  • 古典世界（公元前3000年－公元500年）
  • 中世紀（公元500-1450年）
  • 近代早期（公元1450-1700年）
  • 革命與工業（公元1700-1850年）
  • 進步與帝國（公元1850-1914年）
  • 現代世界（1914年至今）
世界歷史地圖大解析-立體書封
Photo Credit: 大石國際文化出版

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九


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