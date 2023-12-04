【2023高雄電影節】專訪XR競賽決選評審：XR一點都不「宅」！沈浸式創作早已不可同年而語

文：游千慧

2023高雄電影節XR競賽決選評審Amy Seidenwurm，過去曾於Mate VR for Good計畫擔任總監長達6年半，她分享了自己在最前線觀察到的科技新作，這些年來有哪些變化——6年多前的作品與今日的XR創作早已不可同年而語。

想當初，拍攝VR影片的限制很多，片長能達6至7分鐘已是極限。初期看VR影像，需穿戴的裝置舒適度不佳，導致這類作品難以拉近與一般觀眾的距離。

但現代，全新影音技術高速發展，VR敘事片能說的故事可比以往更複雜，畫質的細膩度當然也有目共睹的成長。這些過程說明了XR正在不停地進化、試圖融入一般人的日常生活。

從目前來看，很多新手導演也有所謂「最佳典範」可以參考，想進入XR創作圈不再只能從零摸索。當筆者詢問何為「最佳典範」時，Amy笑稱這是個一不小心就會答得「宅氣外露」的問題。

為了使一般人也能明白，她用最淺顯易懂的方式舉例：「過去很多人會把VR當成一般電影在拍，比方說，常用的快速剪接（quick-cut）在VR中就容易造成觀者不適；另外VR影片比較不易開展多重人物的視角，讓觀眾循著單一主角的路徑效果為佳⋯⋯」

從2020年至今才稍有緩解的疫情期間，Amy特別提及攝影測量法（Photogrammetry）和動態立體捕捉（Volumetric Capture）兩種技術於近年被大量使用。

以前若需某角色出現在某場景中，就必須帶著該角色到該地點去拍攝。現在只需要拍攝該場景的照片，拼湊連結起來，再把演員放到該環境影像中，就能輕易製作出不同以往的效果。

另還有諸如此類的技術眉角經驗談，XR創作新手皆能研究老手們的慣用技法與前車之鑑，並在新作中以更適度、巧妙的方法拿捏自己的影像體驗。

關於技術提升之於片長的增長，雄影今年推出最長的VR影片為黃心健與米歇爾．賈爾（Jean-Michel Jarre）的《自監體》（The Eye and I），體驗長度近兩小時。

Photo Credit: 高雄電影節提供 《自監體》劇照

而本屆的XR無限幻境中，也不乏50、60分鐘以上的作品。Amy表示，「就算頭顯越做越輕盈，觀影者適應VR的時間漸漸增長，但連習慣VR的我，沉浸於片中兩小時左右也差不多是極限了。特別是VR體驗感的強度比傳統影片更激烈，不免伴隨疲勞。」

Amy也回憶自身製作經驗：「我曾參與互動式VR《未來的末日》（On The Morning You Wake 〔To the End of the World〕），講述核子武器帶來世界末日的情境，片長42分鐘，分成三大段落，觀眾可自由選擇先觀看某個部分，無須一次從頭到尾看完。而這部VR的長度已是我目前參與過最長的作品。」

《未來的末日》去年（2022）曾在雄影放映。簡略從作品片長的「增幅」做一番整理，似乎也能一窺科技創作演化史。

在未來XR發展的預測上，Amy深感AR＋VR的「MR」（混合現實，Mixed Reality）將成為最大趨勢。現在的觀影裝置已能夠加裝攝影機，觀眾甚至能戴著頭顯走到展場外的街上而不用擔心危險；或者進到某個房間，可利用其中的環境改變眼前的情境、畫面⋯⋯這個部分將是很大的突破。

至於將來是互動式作品抑或「純觀看」的VR360最後勝出？Amy則持保留態度，她笑說，「兩者都是我的孩子，很難決定我更愛誰（笑）。」

但實際上，有的創作者認為「互動」會干擾敘事，某些情節比較適合純觀賞；有些故事則加入「互動」更顯活潑新奇，也強化觀眾的主動性。但無論是注重觀賞抑或加強互動性的作品，孰為王道，現階段尚難以斷定，它們應該都還有更多可看性／可玩性，與更多元的表現可能。

回到今年的參賽作品，Amy也聊了部分印象深刻之作：「由克洛伊．羅切萊爾（Chloé Rochereuil）執導的《她們的主廚餐桌》（Behind the Dish）使用超高解析度畫面呈現食物，可說是一種嶄新的做法；而郭文泰導演的《遺留》（All that Remains），片中人物看向觀者的眼神具有高度真實感，彷彿與你有某種實質上的溝通，雖是VR360作品，但這種近乎強迫性地互動，會強烈勾起觀者內心的情感。」

然而，目前以多種技術形式表現的作品放在同一個籃子中競爭，Amy表示似乎不太公平。但若要在比賽中細分項目，有些類別的作品量可能不足。

另外，這類需要高科技與龐大資金支撐的產物，背後有大公司支援的大規模互動之作，與個人工作室製作的VR360小品，在同一個項目賽中的差距也會很明顯⋯⋯這可能是全世界影展的XR競賽都會面臨的難處。

「作品越來越多之後，或許比賽的分類會更明確，此一難題應該會隨著時間迎刃而解。」Amy對競賽的變化也持續關注。她這趟高雄影展行，在看完評選作品之外，也非常興奮能體驗幾個月前在威尼斯影展備受討論的《放開你的頭腦》（Free UR Head），還有話題性十足的《英倫狂熱趴》（In Pursuit of Repetitive Beats）。

在今年雄影的XR盛會，要說有哪一項是不容錯過的視聽體驗？也許每一部展出的嘔心瀝血之作都是。畢竟每一回合的「虛構」，都將越來越接近我們身處的現實。