【2023高雄電影節】專訪XR競賽決選評審：XR一點都不「宅」！沈浸式創作早已不可同年而語
我們想讓你知道的是
今年雄影的XR盛會，要說有哪一項是不容錯過的視聽體驗？也許每一部展出的嘔心瀝血之作都是。畢竟每一回合的「虛構」，都將越來越接近我們身處的現實。本文專訪高雄電影節XR競賽決選評審Amy Seidenwurm，從她的經驗一同窺見這個逐漸普及的影視創作。
文：游千慧
2023高雄電影節XR競賽決選評審Amy Seidenwurm，過去曾於Mate VR for Good計畫擔任總監長達6年半，她分享了自己在最前線觀察到的科技新作，這些年來有哪些變化——6年多前的作品與今日的XR創作早已不可同年而語。
想當初，拍攝VR影片的限制很多，片長能達6至7分鐘已是極限。初期看VR影像，需穿戴的裝置舒適度不佳，導致這類作品難以拉近與一般觀眾的距離。
但現代，全新影音技術高速發展，VR敘事片能說的故事可比以往更複雜，畫質的細膩度當然也有目共睹的成長。這些過程說明了XR正在不停地進化、試圖融入一般人的日常生活。
從目前來看，很多新手導演也有所謂「最佳典範」可以參考，想進入XR創作圈不再只能從零摸索。當筆者詢問何為「最佳典範」時，Amy笑稱這是個一不小心就會答得「宅氣外露」的問題。
為了使一般人也能明白，她用最淺顯易懂的方式舉例：「過去很多人會把VR當成一般電影在拍，比方說，常用的快速剪接（quick-cut）在VR中就容易造成觀者不適；另外VR影片比較不易開展多重人物的視角，讓觀眾循著單一主角的路徑效果為佳⋯⋯」
從2020年至今才稍有緩解的疫情期間，Amy特別提及攝影測量法（Photogrammetry）和動態立體捕捉（Volumetric Capture）兩種技術於近年被大量使用。
以前若需某角色出現在某場景中，就必須帶著該角色到該地點去拍攝。現在只需要拍攝該場景的照片，拼湊連結起來，再把演員放到該環境影像中，就能輕易製作出不同以往的效果。
另還有諸如此類的技術眉角經驗談，XR創作新手皆能研究老手們的慣用技法與前車之鑑，並在新作中以更適度、巧妙的方法拿捏自己的影像體驗。
關於技術提升之於片長的增長，雄影今年推出最長的VR影片為黃心健與米歇爾．賈爾（Jean-Michel Jarre）的《自監體》（The Eye and I），體驗長度近兩小時。
而本屆的XR無限幻境中，也不乏50、60分鐘以上的作品。Amy表示，「就算頭顯越做越輕盈，觀影者適應VR的時間漸漸增長，但連習慣VR的我，沉浸於片中兩小時左右也差不多是極限了。特別是VR體驗感的強度比傳統影片更激烈，不免伴隨疲勞。」
Amy也回憶自身製作經驗：「我曾參與互動式VR《未來的末日》（On The Morning You Wake 〔To the End of the World〕），講述核子武器帶來世界末日的情境，片長42分鐘，分成三大段落，觀眾可自由選擇先觀看某個部分，無須一次從頭到尾看完。而這部VR的長度已是我目前參與過最長的作品。」
《未來的末日》去年（2022）曾在雄影放映。簡略從作品片長的「增幅」做一番整理，似乎也能一窺科技創作演化史。
在未來XR發展的預測上，Amy深感AR＋VR的「MR」（混合現實，Mixed Reality）將成為最大趨勢。現在的觀影裝置已能夠加裝攝影機，觀眾甚至能戴著頭顯走到展場外的街上而不用擔心危險；或者進到某個房間，可利用其中的環境改變眼前的情境、畫面⋯⋯這個部分將是很大的突破。
至於將來是互動式作品抑或「純觀看」的VR360最後勝出？Amy則持保留態度，她笑說，「兩者都是我的孩子，很難決定我更愛誰（笑）。」
但實際上，有的創作者認為「互動」會干擾敘事，某些情節比較適合純觀賞；有些故事則加入「互動」更顯活潑新奇，也強化觀眾的主動性。但無論是注重觀賞抑或加強互動性的作品，孰為王道，現階段尚難以斷定，它們應該都還有更多可看性／可玩性，與更多元的表現可能。
回到今年的參賽作品，Amy也聊了部分印象深刻之作：「由克洛伊．羅切萊爾（Chloé Rochereuil）執導的《她們的主廚餐桌》（Behind the Dish）使用超高解析度畫面呈現食物，可說是一種嶄新的做法；而郭文泰導演的《遺留》（All that Remains），片中人物看向觀者的眼神具有高度真實感，彷彿與你有某種實質上的溝通，雖是VR360作品，但這種近乎強迫性地互動，會強烈勾起觀者內心的情感。」
然而，目前以多種技術形式表現的作品放在同一個籃子中競爭，Amy表示似乎不太公平。但若要在比賽中細分項目，有些類別的作品量可能不足。
另外，這類需要高科技與龐大資金支撐的產物，背後有大公司支援的大規模互動之作，與個人工作室製作的VR360小品，在同一個項目賽中的差距也會很明顯⋯⋯這可能是全世界影展的XR競賽都會面臨的難處。
「作品越來越多之後，或許比賽的分類會更明確，此一難題應該會隨著時間迎刃而解。」Amy對競賽的變化也持續關注。她這趟高雄影展行，在看完評選作品之外，也非常興奮能體驗幾個月前在威尼斯影展備受討論的《放開你的頭腦》（Free UR Head），還有話題性十足的《英倫狂熱趴》（In Pursuit of Repetitive Beats）。
在今年雄影的XR盛會，要說有哪一項是不容錯過的視聽體驗？也許每一部展出的嘔心瀝血之作都是。畢竟每一回合的「虛構」，都將越來越接近我們身處的現實。
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這樣用手機才安全！五個你一定要知道的「行動資安防護秘技」！
我們想讓你知道的是
現代人出門可能會忘了帶錢包、忘了帶鑰匙，但絕對不會忘記帶的肯定就是「智慧型手機」，畢竟生活中的資訊取得、溝通聯繫甚至是金融交易…等必要功能都靠手機完全包辦，甚至我們重要的個人隱私也都保存其中－小至通訊錄、行事曆、電子郵件到大量的照片、影片，甚至是各類應用服務的帳號密碼，也正因如此，手機成為近幾年資安威脅的主要目標。
雖說智慧型手機的資安風險愈來愈高，但絕大多數使用者似乎都沒有意識到手機資安防護的重要性，不過近幾年有愈來愈多牽涉手機平台的資安案例出現在新聞上，也讓大家慢慢開始重視到「行動資安防護」的重要性。
對於智慧型手機的使用者來說，建立起正確的資安防護概念是非常必要的，若是忽視了主動防護的意識，下一個新聞上的受害者可能就是你！在接下來的文章中，也要為大家帶來五個你一定要知道的行動資安防護秘技，有看有保庇哦！
秘技之一：來路不明的 Wi-Fi 、網站不要連
大部分的手機都會搭配 4G 或 5G 行動網路，但不見得每一個人都會用吃到飽的資費，因此若是在家中或公司之外的公共場合，多半會尋找可免費使用的 Wi-Fi 網路，不過這些 Wi-Fi 若是由公共設施如機場、政府機關、學校或是店家所提供，相對較無資安疑慮，但若是未知來源且沒有加密鎖定的 Wi-Fi 訊號，就需要格外留意，可能會有傳輸資料遭受側錄，或是被路由器導引至帶有惡意程式或騙取個資的網頁。
除了養成良好的使用習慣，手機若有針對這些資安隱患有所防護，對於使用者來說也有額外的保障，像是三星的 Galaxy 系列手機，就加入了 Knox Vault 主動防護機制，且不僅止於系統面的安全性，更將關鍵的硬體元件也列入防護的一環，在手機開機後便能完整監控系統核心，確保沒有受到外來惡意程式的竄改，帶來即時保護且從不間斷！
秘技之二：密碼設定有一套，生物辨識更可靠
對於手機使用者來說，資安防護的第一線就是「密碼鎖定」，除了各類型的應用程式服務，手機的螢幕鎖定也是必要一環，但要特別注意的是，切莫不要因為方便記憶，就使用組合簡單、容易被破解的密碼組合，像是單純用生日、英文名字…等較容易被猜中的組合，也要避免所有的網路服務都使用同一組密碼。
當然，以手機鎖定來說，比較好的方式就是使用「生物辨識」，像是 iPhone 的臉部辨識 Touch ID，或是一般手機常見的指紋辨識等，更能兼顧使用便利與安全性。
針對重要的密碼與生物辨識資料，三星的 Knox Vault 也考量到儲存與傳輸過程的安全，手機中除了有安全處理器為相關資料的傳輸加密，內部的安全記憶體更讓密碼與生物辨識特徵資訊妥善保存，不會隨意外洩或被破解。
秘技之三：真正隱私的資料避免長期存於手機
過去經常看到有使用者因為維修電腦、手機時發生隱私資料遭到外流的情況，尤其是一些私密的照片、影片，都有可能在手機送修甚至遺失時，遭到有心人士破解盜取資料，而這些狀況一般來說很難避免，也因此會建議大家，如果是真的不能曝光的內容，建議不要選擇長時間保存於手機之中，而是選擇不易外流的儲存方式，例如：隨身碟、外接硬碟。
當然，如果手機中真的有重要的隱私資料需要保存，三星 Galaxy 手機內建的「安全資料夾」會是相當可靠的選擇，除了同樣採用三星 Knox Vault 技術防護，更是手機原有系統中的一個獨立區塊，也能夠透過應用市集安裝程式，而且能與手機原本的程式相互區隔，使用上更為彈性。
秘技之四：非官方來源應用不亂裝，權限允許要看清
智慧型手機之所以功能強大，主要在於和電腦一樣能夠透過各類型應用程式的安裝來擴充更多功能，雖然應用程式造就了手機的便利性，但使用者可能會因為忽視應用程式的取得來源，而不小心「引狼入室」。
對於蘋果用戶來說，除非進行系統越獄才能使用非 App Store 來源的應用程式，因此相對接觸到有問題 App 的機率較低，但 Andriod 平台是可以透過 APK 方式來安裝應用，且除了 Google Play 之外，也有不少第三方的應用商店，甚至是直接從應用官網下載的使用形式，因此對於可能暗藏惡意程式的 App 較難防範。
當然，即使是官方來源的應用程式，也需要格外注意這些程式對於系統權限存取的要求是否合理，當應用程式會索取本身功能以外的系統權限時，就需要特別留意，像是明明是相機應用，卻索要聯絡人、撥打電話、發送簡訊的權限，就明顯有問題 ，因此也提醒大家，在安裝 App 的同時，對於這些權限存取不可不慎。
除了注意應用程式的來源與安裝權限需求，對於三星 Galaxy 手機的用戶來說，也能好好活用「隱私權設定表」這樣的主控頁面全盤掌握所有應用程式的動態，快速找出哪一款 App 有異常行為，同時對於實體的定位與網路上的行為痕跡也能選擇關閉，讓你在現實生活或網路上的隱私都能受到保護。
秘技之五：可疑連結不亂點，就算是親友傳來也要先確認
一直以來，資安威脅的主要來源就是「釣魚連結」，且從過去常見的電子郵件、網站慢慢轉移至各類型的社交平台、即時通訊工具與手機簡訊，可說是最「與時俱進」的一種資安攻擊手法，若是一不注意點擊了這些連結，手機系統就可能遭到入侵，為駭客開了一道「後門」，隱私資料可能全都曝光。
當然，若是三星 Galaxy 手機的用戶，面對愈來愈泛濫的釣魚連結威脅，也能透過 Knox Vault 的即時防護功能為自己多增加一道保險，確保手機使用期間的安全，無需定期為手機重開機來避免作業系統受到入侵而被植入惡意程式，甚至手機關機時，硬體層面也有防止實體破壞、資料偵測的機制，讓手機內的隱私資料獲得完整保護。
結語
智慧型手機為人們帶來便利性，但卻也同時帶來資安方面的風險，在仰賴手機功能應用的同時，更應該多花一點時間建立正確的資安防護意識，與其擔心自己是否會成為駭客鎖定的目標，不如提前建立好完整的防範機制。
但對於絕大多數沒有太多資安技術知識的使用者來說，主動做好資安防護絕非易事，相對的，選擇妥善考量資安防護技術的產品，或許會是更好的方式，而三星早在多年前就導入 Knox Vault 技術至行動平台，更逐步完善防護機制，相對的更能讓使用者在不需要額外進行功能設定的情況下，就享有完整防護機制，更能妥善守護用戶的隱私安全，也成為眾多手機品牌中最值得信賴的選擇。
本文章內容由「蘋果仁」提供。