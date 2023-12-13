《約翰．坦伯頓價值投資金律》：「逢低買進」的寓言故事——買下那個檸檬汁攤位
我們想讓你知道的是
約翰．坦伯頓被譽為「本世紀最偉大的選股者」、全球首屈一指的價值投資者，以率先在全球投資和五十餘年間獲利超越大盤而聞名。他之所以能夠在投資生涯與主掌坦伯頓基金的數十年之中無往不利、獲利連連，是因為他擁有獨到的投資觀點與選股策略。本書同時深入探討坦伯頓的投資策略，並記錄這位投資大師歷久彌新的投資原則與方法。也向今日的投資人說明，如何運用他的方法，建立自己的投資組合。
文：蘿倫．坦伯頓（Lauren C. Templeton）、史考特．菲利浦斯（Scott Phillips）
「逢低買進」的寓言故事
有時候用一個比較簡單的架構，來看這種誇張的市場行為會有幫助。假設，你小時候連續好幾年都在自己居住的社區經營攤位販售檸檬汁，生意很好。你現在長大了，快要進入青春期了，想要做一些比較複雜的工作，例如，除草。但你發現在炎熱的夏日，檸檬汁攤位可以賺不少錢。你的經驗是，一整個夏季的營收總額是200美元（雖然不多，但是做生意總得有個開始）。你心想，這個社區有很多顧客每年夏天都會來買檸檬汁，如果我收攤了，他們一定會很失望。
此時你有一個想法：把檸檬汁攤位賣給隔壁鄰居，這樣生意就可以繼續下去。你可以把攤位、檸檬粉和蒸餾水壺都賣給他。而且因為這個生意很穩定、可靠，你一定可以說服他用比成本價再高一點來買，因為你有很多忠實顧客，你可以保證他很快就能賺回這筆錢。
你帶著這個的提議去找朋友，他馬上就說：「我超愛檸檬汁！我已經存錢一段時間了，我願意買下你的攤位，我一定能大賺一筆！我給你100元買你的檸檬汁攤位。」而你則比較務實，所以你說：「好，你先別急著掏錢，下個週六先來看我怎麼經營的。我會介紹你認識我的顧客，你就能了解生意該怎麼做。這樣一來，你就會更清楚自己買的是什麼東西。」他同意了，你們就各自離開並等到週六再見面。
同時，你的朋友是個愛炫耀的人，他到學校去向所有同學炫耀說他下週要買下你的攤位。他的同學都很喜歡喝檸檬汁，而且正好最喜歡的就是你的檸檬汁。他們很興奮，有些人甚至打算週六那天要出更高的價格買下你的攤位。週六到了，你的朋友準時出現。那天的天氣比平常涼爽一點，而且也有一點烏雲。你朋友出現五分鐘左右，就有一群騎著腳踏車的小孩衝向你的攤位，你從四分之一英哩外就聽到那九個喧鬧的孩子。
他們騎車接近你的攤位後，就把腳踏車丟在一旁，你的朋友發現情況後就說：「我們說好了，我給你100元買下攤位。」你還沒開口，另一個孩子就搶著說：「我有110元，我給你！」另一個又喊：「我有120元！」綁著馬尾的女孩踹了他一腳，然後說：「我有125元！」社區的惡霸用手肘把她推開，然後說：「我有150元！」
你有點意外，但是很高興配合這些可能買下你攤位的人。正當你準備接受惡霸的提議時，發生了一件奇怪的事。有一滴雨落在你的攤位上，你抬頭看，惡霸已經騎上腳踏車準備回家了。然後又下了幾滴雨。你看著原本願意出125元的女孩，但她已經跑掉，還一邊大喊她新買的衣服都淋濕了。原先願意出120元的孩子暫停了一下，看著你和其他人，然後大膽的說：「下一點小雨嚇不倒我的。」隨後他聽到遠處隱約有雷聲，馬上臉色發白，跳上腳踏車。這時你開始用防水布蓋住你的攤位，免得東西被雨淋濕。
原本願意出110元的那個孩子和三個朋友圍成一圈，討論要不要買下你的攤位，接著他們開始辯論了起來。你聽到其中一人說：「嘿，剛才走掉那個女孩成績很好，她可能知道我們不知道的事才不買。我覺得買下這個攤位可能不是個好主意。」另一個人說：「我的腳都濕了。沒有人說我的腳會變濕，我當初可沒同意要待到下雨。這個檸檬汁生意看起來很蠢；我們應該賣雨傘才對，畢竟現在下雨了。我們去賣雨傘吧，別賣檸檬汁了！我家車庫裡有一大堆舊傘，我們用你的錢向我父母買傘，一定賣得掉。我們還是去賣雨傘吧！」原本出價的每個人都因為各自不同的理由離開了。
最後是你的隔壁鄰居，就是原本願意出100元買你攤位的那個人。因為雨變大了，他的衣服濕透了，看起來也有點沮喪。你問他還好嗎？他說：「其他人都走了，只剩下我。他們可能說對了，這不是個好主意。萬一每個週六都下雨怎麼辦？你今天連一個顧客也沒有。如果這個暑假每個週六都下雨，我們就什麼也賣不掉了，那我就會虧損100元。我不想買你的攤位了，這門生意很可怕，而且顯然風險也很大。除此之外，你也看到了，沒有人喜歡。他們一定是對的。如果週六一直沒出太陽，我就會破產了。」他跑向腳踏車，扶起車子然後騎車離開了。
當他把車騎走時，你看到街的對面有一個孩子，他穿著雨衣坐在樹下，然後他開始走向你的攤位。這時雨還在下，但是雨勢已經變小了。你看著他說：「嘿，你今天帶了雨衣，真是個聰明的孩子。」那個孩子微笑著說：「對，我出門玩之前都會先看氣象，播報員說今天可能會下雷雨。」他一邊說，你一邊想：「好吧，也許這孩子會想要買這個攤位。畢竟他沒有離開，而其他人都已經回家了。」你都還沒提議，他就看著你並開口說：「我上週在午餐的時候聽到有人說，你週六打算賣了檸檬汁攤位，我想來看看生意如何。」
他繼續說：「我看到其他人都離開了，沒有別人願意買。既然你想退出檸檬汁的生意，也許我可以買下你的攤位。」你說：「好啊，你要出多少錢？」那個孩子冷靜的看著你並說：「我出50元。」你驚訝得下巴都掉下來了。「50元？光是我的檸檬粉庫存和水就值50元！這樣你等於是免費得到所有其他東西！」
那個孩子看著你然後說：「看來只有我一個買方，而我出50元買下你的生意。」你有點沮喪的看著他，然後說：「我的確想賣了攤位，既然只有你要買，我也只能用50元賣給你了。」你們握手談定交易。
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「本來以為，只是跌倒而已⋯⋯」—居家照顧服務，幫助年長者走出老老照顧困境
我們想讓你知道的是
「老老照顧」家庭似乎隨著高齡化越來越多，但年長者照顧的問題，不該成為另一位長者的負擔。「老老照顧」反映了這個社會，對長者的支持和資源分配不足。我們期待的是，在經歷了大半輩子的努力之後，年長者應該能夠享有安穩、尊嚴和被溫柔支持的晚年生活，而不是面臨照顧其他老年人的壓力。
近十年來，隨著高齡化、少子化和各種社會發展趨勢的疊加，年長者的照顧問題浮上檯面，「老老照顧」的狀態，也逐漸進入公共話語中。所謂的「老老照顧」，是指65歲以上年長者，不僅要應對自己隨著年齡增長而來的健康問題，還要承擔24小時照顧另一位長者／失能長者的重負。
身體上的高負荷和精神層面的緊繃狀態，常使得這些年長的照顧者，處於身心失衡的邊緣。他們可能更容易罹患憂鬱、焦慮和失眠等心理健康問題。除此之外，照顧者可能因為照顧工作而無法安排個人時間，無暇參加社交和娛樂活動，導致感到孤獨和無助，與社會疏離。對於年長者而言，他們的社交資源和互動網絡本來就相對缺乏，這些內在的壓力就更容易被忽視，使得老老照顧的挑戰，在社會上長期處於被低估的狀態。
本來以為，只是跌倒而已⋯⋯
77歲的洪爺爺和72歲的洪奶奶，住在一個安安靜靜的小社區裡。他們夫妻倆有三個孩子，長女和次子都已經組成了自己的家庭，只有曾經小中風的長子與他們同住，一家三口靠著洪爺爺的豬血糕攤子，勉強的維持著生活。
大約在五、六年前，洪爺爺就發現自己身體不太舒服，下腹部常常疼痛。或許是不願意面對自己生病的事實，因此只讓醫生開止痛消炎藥應付病狀，拒絕進一步的檢查和治療。但今年初，他突然四肢無力，倒了下去。這次，醫生檢查出了洪爺爺的疝氣問題，緊急動了手術。但手術之後，身體的復原狀況並不理想，脊椎也發現了退化和磨損等問題，再加上原本就有高血壓和青光眼，洪爺爺不僅無法做生意，連生活起居都得依賴洪奶奶的照顧。從起床到進食、洗漱、上下床，生活的每一步都需要依靠妻子攙扶協助。但是，洪奶奶自己也是一個70多歲的長者了，骨質疏鬆症和膝關節病痛已糾纏她多年，加上獨自照顧著失能丈夫的壓力，不管是在體力或心理上，對奶奶來說都是非常大的負荷。「我照顧他（洪爺爺），要背、要推、要抱⋯⋯照顧得我自己都生病了，全身都在痛。我們住四樓，沒有電梯，帶他去看醫生，要找爬梯機的人來幫忙，上、下樓一趟都各要花費900元，真的太貴了，負擔不起。」洪奶奶說。提供爬梯機服務的工作人員，看到洪家爺爺奶奶處在這樣的困境中，建議奶奶尋求外部援助，她才終於在今年八月，撥打了1966申請長期照護服務。
老老照顧的窘迫，有可能發生在每個人身上
「『老老照顧』的狀況，在已經是高齡社會、即將邁向超高齡社會的台灣，的確有越來越多趨勢。」伊甸基金會的居服員督導陳紹慈解釋道，在傳統的台灣家庭中，照顧長者通常會被視為是家庭成員的責任，然而，隨著現代生活節奏的加快、勞動力市場的變化、現代家庭組成的改變，越來越多的年輕人無法提供日常的家庭照顧。這使得許多中老年人，在自己可能也需要被照顧的情況下，仍得承擔起照顧更年長或健康狀況較差的老年人的責任。「許多家庭會陷入『老老照顧』的狀況，有幾個主要原因，一是資訊的缺乏，比方偏鄉、經濟條件較差、資訊取得不易等等，讓這些家庭可能不知道，其實有其他的管道可以提供協助；另一是傳統觀念的束縛，很多人會認為把父母親送到老人院，就是代表不孝。」
一直以來，伊甸基金會嘗試用許多不同的方式，提升一般民眾對於長照議題的認識和敏感度。因此，從都市到偏鄉，伊甸基金會在全台各地設立長照服務站、關懷據點、長照機構、日照中心、社區輔具站等實體單位，定期安排社區服務，包括訪視、弱勢長者餐飲服務等等。也透過社群媒體，例如YouTube、Facebook、Instagram和Podcast等平台，向不一樣的族群和年齡層傳播關於長照的觀念。「我們會這麼做，是因為我們知道，傳播新的觀念不容易，改變舊的觀念更是困難。就像獨自照顧洪爺爺的洪奶奶，如果不是提供爬梯機服務的工作人員建議，她可能要更久，甚至永遠也不知道自己是可以獲得幫助的。」陳紹慈說道。
除了讓大家認識被照顧者的需求之外，近年來，伊甸基金會努力將照顧的範圍，拓展到照顧者身上。「因為照顧者所承受的身心壓力是驚人的。比方他必須承受情感上的壓力，尤其是照顧親密的家庭成員時，可能會特別悲傷、無助或焦慮，在所照顧對象的健康狀況惡化時更是嚴重。」另外還有與社會隔絕、經濟壓力等等，陳紹慈也提醒道，照顧者還有很大的一個壓力來源，是自己的身體負擔：「照顧工作往往涉及體力勞動，而且是很大量的勞動，比方協助病患移動、翻身等等，在沒有接受過專業訓練的情況下，照顧者自己可能也很快就會受傷。」像洪奶奶的情況就是如此——她自己的膝蓋和骨質疏鬆的問題，就在照顧洪爺爺之後變得更加嚴重，因此，提供適當的支持和關懷給照顧者是非常重要的。這樣的支持包括提供實際的照顧服務和經濟援助，包括心理和社會支持，包括讓照顧者擁有喘息的時間。因為，只有照顧好自己，才有能力更好的照顧別人，所以伊甸基金會的努力，不僅提升了照顧者的生活品質，同時也加強整個長照體系的效能和持續性。
安享晚年，應該是我們共同期待的未來
在居服員開始協助洪家之後，洪奶奶終於感到身上的重擔減輕了一些。「他（洪爺爺）是很固執的人，又餓不得。以前我得幫他洗好澡之後再去弄飯，他會因為餓了而生氣。現在有一哥（居服員）來幫忙，我可以趁這個時候趕快去處理午餐，他一洗好就可以吃，真的覺得輕鬆很多。」不只如此，洪爺爺也非常喜歡一哥的協助。只要是一哥要來服務的日子，洪爺爺總是早早就期盼著他，不斷詢問他人什麼時候會到。另外，洪奶奶也在個管員的評估和協助下，申請了居家用的輔具，這樣即使居服員不在，她獨自照顧洪爺爺也會輕鬆一點。
「我們在評估每個家庭的狀況的時候，都是先看他們當下最緊急的需要是什麼，就從這邊開始安排。這也是我們和每一個家庭認識彼此、磨合的開始。因為我們往往在評估的過程中，就會發現家庭中還有更多需要協助的地方。我們必須慢慢地、一步步地協助家庭接納更多的服務項目，或者嘗試其他的服務方式。」伊甸基金會居服員督導說到，協助個案家庭，必須設立短、中、長程目標。以洪爺爺為例，現在他接受了沐浴、肢體關節活動這些服務，然後也申請了輔具，這屬於短程的目標，拉到中、長程來看，居服員督導更希望可以鼓勵洪爺爺出門、願意去看醫生，讓他的脊椎得到真正妥善的治療和照顧。「因為洪爺爺還蠻喜歡和居服員相處，所以未來我們也期待可以透過居服員的引導，讓他能夠走出家門，接受治療，甚至體力可以好到能夠進入我們的日照機構或社區據點，參加活動。」伊甸基金會期待著，在大家的協助下，洪爺爺和洪奶奶能夠生活得更舒適，好好享受老年生活的每一個美好時刻。
「老老照顧」家庭越來越多，老夫妻互相陪伴很美好，但年長者照顧的問題，不該成為另一位長者的負擔。「老老照顧」反映了這個社會，對長者的支持和資源分配不足。我們期待的是，在經歷了大半輩子的努力之後，年長者應該能夠享有安穩、尊嚴和被溫柔支持的晚年生活，而不是面臨照顧其他老年人的壓力。多年來，伊甸基金會投注心力，希望能夠成為年長者晚年的依靠。但我們更希望的是，有一天社會可以建立一個更友善、全面的支援系統，確保長者都能擁有一定的生活水準。這樣的系統應該涵蓋足夠的醫療照護、經濟援助、居住安排以及社交活動，減輕個人和家庭的負擔，並提升整個社會對於年長者的關懷與尊重，更進一步的，讓長者們享受他們應得的尊嚴和幸福。
伊甸基金會「老人照顧服務計畫」透過日間照顧、公托中心、關懷據點、居家服務、長者送餐服務、照顧者團體支持、照顧者資源連結等，讓長輩在熟悉的地方找到服務，也讓照顧者在專業的地方得到喘息，讓每一位長輩及照顧者一起安心、快樂地好好變老。