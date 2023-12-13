《約翰．坦伯頓價值投資金律》：「逢低買進」的寓言故事——買下那個檸檬汁攤位

文：蘿倫．坦伯頓（Lauren C. Templeton）、史考特．菲利浦斯（Scott Phillips）

「逢低買進」的寓言故事

有時候用一個比較簡單的架構，來看這種誇張的市場行為會有幫助。假設，你小時候連續好幾年都在自己居住的社區經營攤位販售檸檬汁，生意很好。你現在長大了，快要進入青春期了，想要做一些比較複雜的工作，例如，除草。但你發現在炎熱的夏日，檸檬汁攤位可以賺不少錢。你的經驗是，一整個夏季的營收總額是200美元（雖然不多，但是做生意總得有個開始）。你心想，這個社區有很多顧客每年夏天都會來買檸檬汁，如果我收攤了，他們一定會很失望。

此時你有一個想法：把檸檬汁攤位賣給隔壁鄰居，這樣生意就可以繼續下去。你可以把攤位、檸檬粉和蒸餾水壺都賣給他。而且因為這個生意很穩定、可靠，你一定可以說服他用比成本價再高一點來買，因為你有很多忠實顧客，你可以保證他很快就能賺回這筆錢。

你帶著這個的提議去找朋友，他馬上就說：「我超愛檸檬汁！我已經存錢一段時間了，我願意買下你的攤位，我一定能大賺一筆！我給你100元買你的檸檬汁攤位。」而你則比較務實，所以你說：「好，你先別急著掏錢，下個週六先來看我怎麼經營的。我會介紹你認識我的顧客，你就能了解生意該怎麼做。這樣一來，你就會更清楚自己買的是什麼東西。」他同意了，你們就各自離開並等到週六再見面。

同時，你的朋友是個愛炫耀的人，他到學校去向所有同學炫耀說他下週要買下你的攤位。他的同學都很喜歡喝檸檬汁，而且正好最喜歡的就是你的檸檬汁。他們很興奮，有些人甚至打算週六那天要出更高的價格買下你的攤位。週六到了，你的朋友準時出現。那天的天氣比平常涼爽一點，而且也有一點烏雲。你朋友出現五分鐘左右，就有一群騎著腳踏車的小孩衝向你的攤位，你從四分之一英哩外就聽到那九個喧鬧的孩子。

他們騎車接近你的攤位後，就把腳踏車丟在一旁，你的朋友發現情況後就說：「我們說好了，我給你100元買下攤位。」你還沒開口，另一個孩子就搶著說：「我有110元，我給你！」另一個又喊：「我有120元！」綁著馬尾的女孩踹了他一腳，然後說：「我有125元！」社區的惡霸用手肘把她推開，然後說：「我有150元！」

你有點意外，但是很高興配合這些可能買下你攤位的人。正當你準備接受惡霸的提議時，發生了一件奇怪的事。有一滴雨落在你的攤位上，你抬頭看，惡霸已經騎上腳踏車準備回家了。然後又下了幾滴雨。你看著原本願意出125元的女孩，但她已經跑掉，還一邊大喊她新買的衣服都淋濕了。原先願意出120元的孩子暫停了一下，看著你和其他人，然後大膽的說：「下一點小雨嚇不倒我的。」隨後他聽到遠處隱約有雷聲，馬上臉色發白，跳上腳踏車。這時你開始用防水布蓋住你的攤位，免得東西被雨淋濕。

原本願意出110元的那個孩子和三個朋友圍成一圈，討論要不要買下你的攤位，接著他們開始辯論了起來。你聽到其中一人說：「嘿，剛才走掉那個女孩成績很好，她可能知道我們不知道的事才不買。我覺得買下這個攤位可能不是個好主意。」另一個人說：「我的腳都濕了。沒有人說我的腳會變濕，我當初可沒同意要待到下雨。這個檸檬汁生意看起來很蠢；我們應該賣雨傘才對，畢竟現在下雨了。我們去賣雨傘吧，別賣檸檬汁了！我家車庫裡有一大堆舊傘，我們用你的錢向我父母買傘，一定賣得掉。我們還是去賣雨傘吧！」原本出價的每個人都因為各自不同的理由離開了。

最後是你的隔壁鄰居，就是原本願意出100元買你攤位的那個人。因為雨變大了，他的衣服濕透了，看起來也有點沮喪。你問他還好嗎？他說：「其他人都走了，只剩下我。他們可能說對了，這不是個好主意。萬一每個週六都下雨怎麼辦？你今天連一個顧客也沒有。如果這個暑假每個週六都下雨，我們就什麼也賣不掉了，那我就會虧損100元。我不想買你的攤位了，這門生意很可怕，而且顯然風險也很大。除此之外，你也看到了，沒有人喜歡。他們一定是對的。如果週六一直沒出太陽，我就會破產了。」他跑向腳踏車，扶起車子然後騎車離開了。

當他把車騎走時，你看到街的對面有一個孩子，他穿著雨衣坐在樹下，然後他開始走向你的攤位。這時雨還在下，但是雨勢已經變小了。你看著他說：「嘿，你今天帶了雨衣，真是個聰明的孩子。」那個孩子微笑著說：「對，我出門玩之前都會先看氣象，播報員說今天可能會下雷雨。」他一邊說，你一邊想：「好吧，也許這孩子會想要買這個攤位。畢竟他沒有離開，而其他人都已經回家了。」你都還沒提議，他就看著你並開口說：「我上週在午餐的時候聽到有人說，你週六打算賣了檸檬汁攤位，我想來看看生意如何。」

他繼續說：「我看到其他人都離開了，沒有別人願意買。既然你想退出檸檬汁的生意，也許我可以買下你的攤位。」你說：「好啊，你要出多少錢？」那個孩子冷靜的看著你並說：「我出50元。」你驚訝得下巴都掉下來了。「50元？光是我的檸檬粉庫存和水就值50元！這樣你等於是免費得到所有其他東西！」

那個孩子看著你然後說：「看來只有我一個買方，而我出50元買下你的生意。」你有點沮喪的看著他，然後說：「我的確想賣了攤位，既然只有你要買，我也只能用50元賣給你了。」你們握手談定交易。