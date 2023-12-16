《男人的憂傷，只有屌知道》：前女友和老婆對「假性早洩」的態度，深深打擊了他的自尊心
我們想讓你知道的是
在本書中，梁秀眉將針對常見的男性性功能障礙，如陽痿、早洩、遲射、性成癮等，以其專業經驗分析問題所在，並結合性教育、性諮詢、性治療的內容，帶領讀者走進她的性治療諮詢室，分享她陪伴的求助者故事。
文：梁秀眉
只不過是早洩，卻差點毀掉我的人生
從事性治療工作有一個缺點，就是很難進行「口碑式行銷」。大部分被我治療好的個案，通常不會和親友分享，很少人願意讓別人知道自己曾經有性方面的問題，所以很少會轉介親友來找我協助。李明城老師是一個親友介紹來的特別案例。
手機那頭傳來急迫的聲音：「請妳幫幫我弟。」
李晨光是我之前經手治癒的早洩個案，某天晨光特地來電求救，萬分焦急說著自己那忠厚老實，在學校教書的弟弟李明城，被抓到偷竊女性晾在外面的胸罩，正在和對方調解，恐怕不只影響到工作與名聲，婚姻關係也瀕臨破裂。
晨光擔心明城只要往前一步就會跌落懸崖。發生這種事，妹媳已放話說要離婚，希望我幫忙協調伴侶關係，也看看弟弟是否有什麼難以啟齒的性問題，才會做出這樣的行為。晨光的聲音透過手機，仍然聽得出有些急促不安：「我弟平時不會和我講心事，但因為這件事太嚴重了，不知道該找誰幫忙，不得已只好問我。」
晨光無法想像弟弟做出這種事，便直接問他，「為何你會跑去偷竊女孩胸罩？」問了半天，明城脹紅了臉支支吾吾說不出話來。晨光和弟弟坦誠之前有早洩困擾，幸運遇到梁心理師，不僅處理性功能問題，也會協調伴侶關係。建議他要不要也尋求性治療師的專業協助？
他點頭了。
就這樣，李老師與老婆來到我的面前。
老婆難過地說：「我的第一次就是給了他。在性愛這檔事上，我們兩人都不是很有經驗，做起愛來不是很順利，後來他一直對我性趣缺缺，我以為他沒有什麼性慾，沒想到他會去偷別的女生胸罩內褲，是我沒有吸引力嗎？我真的無法接受這樣的事情發生，我想要離婚。」
即使來到諮詢室，李老師對於會談仍然很是抗拒，「其實我不知道來這裡要幹嘛，事情已經鬧得這麼大，性治療師還可以幫什麼忙嗎？」
我先單獨和李老師會談。並不急著談目前發生的事，我先邀他聊聊第一次知道什麼是性，那是什麼經驗。他說還沒念國小前，有一次自己摸鳥鳥，就是好玩，被大人看到大聲斥責，從此就不太敢摸它；後來無意間發現用陰莖摩擦用棉被很舒服，就養成偷偷摩擦棉被、枕頭自慰的習慣。甚至不用手摸陰莖，摩擦產生快感就能射精。
婚前曾交過一個女友，初體驗很緊張，還沒放進去就射精了；後來又試了幾次，成功插入了，但也是很快就射了。女友直接罵他是性無能，和他分手。
這件事對他造成很大的打擊。後來遇到現任老婆，兩人因為個性相近很聊得來而走向婚姻，但做愛這件事，他還是很敏感，一插入就射精，兩個沒經驗的人做起愛來手忙腳亂顯得很笨拙，也就慢慢變得冷感，對做愛敬而遠之了。
一直以來，李老師因為不習慣用手自慰，只從A片得到性刺激。慢慢地，再多A片也不能滿足他的性苦悶，他需要更多的刺激來獲得性興奮。某個風大的午後，他偶然撿到不知從何處吹來的女性胸罩，這是一件黑色蕾絲的高級胸罩，上面還有衣物柔軟精的香味，那晚回家，他拿著胸罩自慰，得到前所未有的滿足感。從此他就四處觀察，像獵犬般，東看西找，找哪裡有晾在陽台的胸罩、內褲可偷，每次得手，就感到一種替代做愛的性滿足感，無比刺激興奮。
但他生性容易緊張，被抓到那天，就是因為四處張望神情有異，被人捉個正著。那是他人生最難堪的那一天，女生大喊著有色狼，警衛出現後，從他的包包發現了女生的胸罩，來找我協助的當下，正由調解委員會協調，嘗試和女生和解。
看著低頭沮喪的李老師，我意識到整個事件的起因，可以歸類為「假性早洩」與「不當自慰」方式導致的行為偏差。加上前女友、老婆對於他早洩的態度，深深打擊了他的自尊心。
但如果對初夜的假性早洩現象缺乏理解，就可能影響到下一次性行為的心理狀態。這種「預期性焦慮」也會引發男性過早射精的問題。過去不良的性經驗也可能引發焦慮，例如上次的早洩經驗，使得男性在下一次性行為前就預期自己會失敗。
「不當自慰」導致生殖器過度敏感也是他早洩的誘因之一。從小到大，李老師習慣採用被子、枕頭等物品自慰，不用手來對陰莖、龜頭進行刺激，一旦習慣就會無法忍受性交時性器官直接摩擦的高刺激強度，自然會導致早洩。
加上李老師個性壓抑，不擅於社交互動，沒有情緒出口，因為性表現不佳過度自責，無法享受和老婆的性生活，轉向追求偷拍的性刺激，最後形成性偏差的傾向。
深談過後，老婆了解李老師的性偏差背後，是他雖然深愛老婆但缺乏自信，性慾沒有辦法從夫妻性生活裡得到疏通，無法自制地將性趨力轉向陌生對象。
透過會談中的引導溝通，李老師向結婚四年的老婆表達愛意，讓老婆知道，原來自己和婚前一樣，在老公眼中是迷人有吸引力的，只是早洩的困擾，讓他無法正常做愛。
我同時協助李老師進行「六堂性功能自主訓練課程」，李老師動機很強，幾乎每天都會在家自主練習。從學習正確用手自慰開始，到用輔具增強刺激，最後可以和老婆做愛持續十分鐘；和未訓練之前，甫感到快感就想射精相比，有了顯著的進步。
課程中最重要的訓練是「深呼吸的放鬆訓練」，腹式呼吸與一般的深呼吸不同，這是少數可以被人所控制的自律神經調整策略，能夠活化與平衡交感神經。
不只是做愛時學習放鬆感受愉悅的刺激快感，還要將其運用在生活裡。李老師長期處於高度壓力之中，面對性騷擾的指控之後，他的交感神經更是持續處於活絡的狀態，讓身體持續緊繃。熟悉「深呼吸的放鬆訓練」技巧之後，不只改善李老師在床上的表現，也改善了他很容易緊張的日常習慣，每當他感覺焦慮時，他就會停下來練習腹式呼吸與放鬆技巧。
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永豐「DAWHO之夜」帶大戶看大勢：展望2024經濟走向，深度解析股房雙市投資契機！
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今年11月29日，關鍵評論網攜手永豐銀行舉辦直播活動《DAWHO之夜》，邀請到吳怡霈主持，以及政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農兩位投資專家，與大家分析2024年的經濟、房市，以及持續發燒的AI議題，尋覓投資契機！
去年開始，關鍵評論網攜手永豐銀行DAWHO數位帳戶，舉辦系列直播活動《DAWHO之夜》。每次邀請不同領域的專家學者帶來實用的生活、理財知識，播出至今深受觀眾喜愛，像是2月播出的「行為財務學實踐大戶方舟策略」、或是6月播出的「大戶的日本秘境攻略」，也都好評如潮。
今年11月29日傍晚，雙方再次合作舉辦大戶們敲碗已久的直播活動──「DAWHO之夜：2024經濟展望」，本次邀請到知性主播吳怡霈擔綱主持，以及政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農兩位股市房市投資專家，與大家細細分析2024年的經濟、房市，以及持續發燒的AI議題，在溫和衰退中尋覓投資契機！
2024經濟「審慎樂觀」！做好資產分配是投資成功關鍵
隨著2023年越來越接近尾聲， 2024年臺灣經濟預測也紛紛出爐，綜觀各界預測報告*，2024年經濟成長率預估落在3%上下，較2023年增長約1.5個百分點。對於明年臺灣的景氣觀察，政大商學院教授周冠男以烏俄戰爭、美中科技角力等國際事件的影響力式微為例，說明過去影響經濟的風險事件都已漸漸被認為「可控」，再加上近期作為經濟先行指標的股市也回穩、上漲，因此認為未來景氣將會緩慢恢復正常。
周教授提醒，雖然樂觀看待未來趨勢，但還是必須關注美國聯準會的「利率政策」和「以巴衝突」的後續情形。不管是債市還是股市，只要利率政策有點風吹草動，就會對市場產生巨大影響；此外他也提到，雖然從過去歷史看來，地緣政治事件對市場影響短暫，但仍建議投資人要多加注意，才能及時調整自己的投資組合。
談到投資心法，周冠男也強調，「投資絕對不是短線賺大錢的事情，不能急。為什麼『經濟循環』裡面有『循環』？因為它不可能永遠都不好。所以我們要做好資產配置，長期它就可能會自然而然地往上增值。」除此之外，他也分享資產配置比例的建議，「我覺得更精確的比例是『100-年齡』。」例如30歲年輕人的配置方向就是70%股票、30%債券，然後每個人再根據個別的風險承受能力調節。最後，周冠男也建議大家在選擇標的時要落實分散的動作，避免一注獨壓某檔標的，因為市場到底最後誰會存活、誰能出線都是未知數。
2024房市「量」重於「價」！給首購族與投資人的建議
除了股市，房市的發展也是許多投資人關注的重點，尤其在臺灣號稱年度最重的打「炒房」政策《平均地權條例修正案》正式實施以後，不少人認為房市好像活力不再。對此，樂居創辦人李奕農以國泰房價指數及央行報告*推論，認為未來房市將出現「價格緩漲、成交量萎縮、建商推案量縮」三大趨勢，建議2024年投資人可以從「成交量」觀察房屋的剛性需求強烈與否，進而判斷未來房市走勢。
此外，李奕農進一步指出，「看似條例實施壓縮了預售屋的淨轉手空間，整體市場萎縮、監理轉嚴，預售屋受傷應該比較嚴重，但實際上預售屋還是交易最熱絡的。」原因出在預售市場分期支付款項的特性，所以他認為未來預售屋的成交量還是持續看漲，且整體房市也不會過於疲弱。他接著解釋，「就像實價登錄不能稱為打房手段，近期政府只是增加監管力道，整頓市場的交易狀況，讓房地產交易回歸正常化，所以我不認為這些政策會導致房市走緩。」
面對首購族的聽眾，李奕農認為可以跟著政策走，例如現在提供利率補貼、寬限期延長、貸款年限延長的「新青年安心成家房貸」就是不錯的機會；但如果是投資人，李奕農則建議要等到政府把限貸政策移除的時候，才比較是進場投資的時機。
AI話題持續發燒，股房雙市怎麼看？
活動過程中，也談到近年熱門的AI話題。對此，李奕農分享美國房產領域已經有運用AI預測房地產價值的成熟案例，說明AI未來很可能成為房市中預測物件價值的工具，無論是投資還是自住都能幫助到想買房的購屋族。周冠男也認同AI崛起的趨勢，並從兩大觀點進一步分析，「第一，市場最近剛從AI熱潮冷靜下來，市場和投資人也能更客觀的看待產業未來的前景；第二，回到生活面來看，AI也只會越來越強，不管是金融商品推薦、醫藥應用、電信通訊、傳播應用，甚至是娛樂產業都是一片藍海，值得投資人持續關注。」
不過論及「出手」時，他也鄭重的再次提醒，「還是那一句，出手之前要做研究、不要單押某一家股票；最好AI相關標的都要有所涉獵，或是挑選一個投資組合，盡量把風險透過資產配置分散開。」就像周冠男教授不斷強調的，投資最忌諱人云亦云，哪個故事好聽走哪邊。因為每個人的風險承受度不同，投資理財的規劃、資產配置的方式也不同，投資人必須仔細思考，做好功課，然後才能在一次次的配置和操作過程，領悟到屬於自己的投資心法，並在2024年把握市場大勢，享受被動投資的甜美果實。
*註1：綜觀中央銀行、行政院主計總處、中華經濟研究院、台灣經濟研究院等單位所公布之經濟報告中的台灣經濟成長率預估值。
*註2：2023年10月3日，中央銀行業務報告暨 113 年度中央政府總預算案行政院歲入預算有關中央銀行股息紅利繳庫部分之說明，第33頁。
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* 注意事項：
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2. 美股：
(1). 投資人投資海外股票之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；本行並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資海外股票有投資風險(包括但不限於信用、價格、匯率、下市、政治之風險)，亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息。申購前請至永豐銀行美股網站參考完整投資警語說明：https://bank.sinopac.com/sinopacBT/webevents/USStock/index.html
(2). 投資一定有風險，股票/ETF投資有賺有賠，申購前請至永豐銀行 ShareShares 網站參考完整投資警語說明：https://mma.sinopac.com/ShareShares/Index.aspx
3. ibrAin：永豐商業銀行經金融監督管理委員會109年9月10日金管證投字第1090352215號函核准辦理兼營證券投資顧問業務。請至永豐銀行ibrAin網站參考完整投資警語說明：https://bank.sinopac.com/sinopacBT/webevents/ibrain/index.html
4. 大戶投：「大戶投」為永豐金證券提供之服務，詳情請至大戶投網站參考完整說明：https://dawho.tw/hot/dawhotou/
5.房貸：「理財型房貸」為永豐銀行提供之服務，請評估投資風險及自身償債能力，詳情請至房貸網站參考完整說明：https://dawho.tw/hot/mortgage/