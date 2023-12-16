《男人的憂傷，只有屌知道》：前女友和老婆對「假性早洩」的態度，深深打擊了他的自尊心

文：梁秀眉

只不過是早洩，卻差點毀掉我的人生

從事性治療工作有一個缺點，就是很難進行「口碑式行銷」。大部分被我治療好的個案，通常不會和親友分享，很少人願意讓別人知道自己曾經有性方面的問題，所以很少會轉介親友來找我協助。李明城老師是一個親友介紹來的特別案例。

手機那頭傳來急迫的聲音：「請妳幫幫我弟。」

李晨光是我之前經手治癒的早洩個案，某天晨光特地來電求救，萬分焦急說著自己那忠厚老實，在學校教書的弟弟李明城，被抓到偷竊女性晾在外面的胸罩，正在和對方調解，恐怕不只影響到工作與名聲，婚姻關係也瀕臨破裂。

晨光擔心明城只要往前一步就會跌落懸崖。發生這種事，妹媳已放話說要離婚，希望我幫忙協調伴侶關係，也看看弟弟是否有什麼難以啟齒的性問題，才會做出這樣的行為。晨光的聲音透過手機，仍然聽得出有些急促不安：「我弟平時不會和我講心事，但因為這件事太嚴重了，不知道該找誰幫忙，不得已只好問我。」

晨光無法想像弟弟做出這種事，便直接問他，「為何你會跑去偷竊女孩胸罩？」問了半天，明城脹紅了臉支支吾吾說不出話來。晨光和弟弟坦誠之前有早洩困擾，幸運遇到梁心理師，不僅處理性功能問題，也會協調伴侶關係。建議他要不要也尋求性治療師的專業協助？

他點頭了。

就這樣，李老師與老婆來到我的面前。

老婆難過地說：「我的第一次就是給了他。在性愛這檔事上，我們兩人都不是很有經驗，做起愛來不是很順利，後來他一直對我性趣缺缺，我以為他沒有什麼性慾，沒想到他會去偷別的女生胸罩內褲，是我沒有吸引力嗎？我真的無法接受這樣的事情發生，我想要離婚。」

即使來到諮詢室，李老師對於會談仍然很是抗拒，「其實我不知道來這裡要幹嘛，事情已經鬧得這麼大，性治療師還可以幫什麼忙嗎？」

我先單獨和李老師會談。並不急著談目前發生的事，我先邀他聊聊第一次知道什麼是性，那是什麼經驗。他說還沒念國小前，有一次自己摸鳥鳥，就是好玩，被大人看到大聲斥責，從此就不太敢摸它；後來無意間發現用陰莖摩擦用棉被很舒服，就養成偷偷摩擦棉被、枕頭自慰的習慣。甚至不用手摸陰莖，摩擦產生快感就能射精。

婚前曾交過一個女友，初體驗很緊張，還沒放進去就射精了；後來又試了幾次，成功插入了，但也是很快就射了。女友直接罵他是性無能，和他分手。

這件事對他造成很大的打擊。後來遇到現任老婆，兩人因為個性相近很聊得來而走向婚姻，但做愛這件事，他還是很敏感，一插入就射精，兩個沒經驗的人做起愛來手忙腳亂顯得很笨拙，也就慢慢變得冷感，對做愛敬而遠之了。

一直以來，李老師因為不習慣用手自慰，只從A片得到性刺激。慢慢地，再多A片也不能滿足他的性苦悶，他需要更多的刺激來獲得性興奮。某個風大的午後，他偶然撿到不知從何處吹來的女性胸罩，這是一件黑色蕾絲的高級胸罩，上面還有衣物柔軟精的香味，那晚回家，他拿著胸罩自慰，得到前所未有的滿足感。從此他就四處觀察，像獵犬般，東看西找，找哪裡有晾在陽台的胸罩、內褲可偷，每次得手，就感到一種替代做愛的性滿足感，無比刺激興奮。

但他生性容易緊張，被抓到那天，就是因為四處張望神情有異，被人捉個正著。那是他人生最難堪的那一天，女生大喊著有色狼，警衛出現後，從他的包包發現了女生的胸罩，來找我協助的當下，正由調解委員會協調，嘗試和女生和解。

看著低頭沮喪的李老師，我意識到整個事件的起因，可以歸類為「假性早洩」與「不當自慰」方式導致的行為偏差。加上前女友、老婆對於他早洩的態度，深深打擊了他的自尊心。

但如果對初夜的假性早洩現象缺乏理解，就可能影響到下一次性行為的心理狀態。這種「預期性焦慮」也會引發男性過早射精的問題。過去不良的性經驗也可能引發焦慮，例如上次的早洩經驗，使得男性在下一次性行為前就預期自己會失敗。

「不當自慰」導致生殖器過度敏感也是他早洩的誘因之一。從小到大，李老師習慣採用被子、枕頭等物品自慰，不用手來對陰莖、龜頭進行刺激，一旦習慣就會無法忍受性交時性器官直接摩擦的高刺激強度，自然會導致早洩。

加上李老師個性壓抑，不擅於社交互動，沒有情緒出口，因為性表現不佳過度自責，無法享受和老婆的性生活，轉向追求偷拍的性刺激，最後形成性偏差的傾向。

深談過後，老婆了解李老師的性偏差背後，是他雖然深愛老婆但缺乏自信，性慾沒有辦法從夫妻性生活裡得到疏通，無法自制地將性趨力轉向陌生對象。

透過會談中的引導溝通，李老師向結婚四年的老婆表達愛意，讓老婆知道，原來自己和婚前一樣，在老公眼中是迷人有吸引力的，只是早洩的困擾，讓他無法正常做愛。

我同時協助李老師進行「六堂性功能自主訓練課程」，李老師動機很強，幾乎每天都會在家自主練習。從學習正確用手自慰開始，到用輔具增強刺激，最後可以和老婆做愛持續十分鐘；和未訓練之前，甫感到快感就想射精相比，有了顯著的進步。

課程中最重要的訓練是「深呼吸的放鬆訓練」，腹式呼吸與一般的深呼吸不同，這是少數可以被人所控制的自律神經調整策略，能夠活化與平衡交感神經。

不只是做愛時學習放鬆感受愉悅的刺激快感，還要將其運用在生活裡。李老師長期處於高度壓力之中，面對性騷擾的指控之後，他的交感神經更是持續處於活絡的狀態，讓身體持續緊繃。熟悉「深呼吸的放鬆訓練」技巧之後，不只改善李老師在床上的表現，也改善了他很容易緊張的日常習慣，每當他感覺焦慮時，他就會停下來練習腹式呼吸與放鬆技巧。