《電商之王傑夫・貝佐斯》：
攤開亞馬遜「十六條領導心法」，正確決策的關鍵是「善變」
我們想讓你知道的是
地表最強造夢者的成功密碼全公開！這本傳記紀錄了貝佐斯的「亞馬遜效應」在商業、科技、教育和環保領域的影響力，深入探索他在事業發展和創業經歷中的智慧。書中還為我們呈現貝佐斯童年和求學歷程的關鍵人物，以及他獨特的經營手法與挖掘商機的技巧。
文：克里斯・麥可納布（Chris McNab）
亞馬遜「十六條領導心法」
貝佐斯「管理風格」的獨到之處就在於領導能力，從作風與公司史能看出，他是一位高度自信的領導者，不僅敢力排眾議做出決定，而且也會堅持到底。
話雖如此，貝佐斯並非一個不願聽取建議的人，他多數時候都會選擇與優秀人士來往，並讓對方在特定領域大展長才，自己則在一旁偷師學藝。貝佐斯善於監督下屬，不少員工都曾提過（或親眼見證）貝佐斯打聽情報的手法相當高明，而且懂得東西很多。也就是說，無論你在公司擔任什麼職位，都不可能妄想用自己的專業或模稜兩可的回覆打發貝佐斯。
伊迪．緬伯（Idi Manber ，過去是雅虎的員工，後來被挖角到亞馬遜）記得貝佐斯在遊說自己時，曾要求他解說一套相當複雜的演算法，緬伯當時心想，就算是向主管級別的員工解釋，最少也要花上「一個月」 ，但貝佐斯僅用了一場會議的時間就弄懂演算法的原理。
我們還可以從另一個方面一窺貝佐斯的管理風格，那就是亞馬遜「領導力準則」 （Leadership Principles） 。領導力準則是貝佐斯在位時期的亞馬遜員工發明的小卡片，內容是亞馬遜執行計畫與做事的方式。最原始的準則一共有十四條，編製人是技術長傑夫．威爾克和瑞克．達爾澤爾，過程中他們還詢問了貝佐斯的意見，威爾克也在訪談中表示： 「準則中所有文字都有貝佐斯的影子。 」
最新的亞馬遜領導力準則一共有十六條，內容言簡意賅，每條都有一個好記的標題並搭配短句。總而言之，亞馬遜領導心法拒絕長篇大論，而是盡可能用最精練的文字傳達意思。事實上，按照威爾克的說法，其反映出的就是貝佐斯最欣賞的「一頁式溝通文化」 。
其中一些原則聽起來就像是在描述貝佐斯本人，例如：
- 決策大膽正確——領導者在大多數情況下都能做出正確的決定。他們的判斷力強而且有敏銳的直覺，尋求多元化的觀點，並挑戰自己的認知；
- 堅持最高標準——領導者有著近乎嚴苛的高標準。對多數人而言，這些標準難以實現，而領導者不斷提高標準，敦促自己的團隊提供一流的產品、服務和流程，以及確保任何問題不會蔓延，能在第一時間解決；
- 胸懷大志——思想狹隘終究不利於己。領導者應制定並闡明大局方針，進而從不同角度考慮問題，積極尋找服務客戶之道；
- 追根究底——領導者涉足各個環節、隨時掌控細節、時常審視結果。當數據與傳聞不一致時會抱持著懷疑態度，以及凡事親力親為，不擺出高姿態；
- 有勇氣、敢反對、敢承擔——對於無法苟同的決策，領導者應不卑不亢提出質疑。即便這樣做會讓人感到不悅或疲於應付，領導者不會為了凝聚眾人而輕易妥協退讓，相反地，當做出決定後他們便勇往直前。
符合亞馬遜領導力準則的完美經理應具備下列幾項特質——能力出眾且具備豐富的產業知識、意志力堅強且適應力強、喜歡勾勒願景，也具備將願景化為現實的決心、明知會遭到反對，也要有決策與質疑決策的自信。貝佐斯的想法素來都以果決、獨立，有時甚至是無情著稱，他無法容忍奠基於傳統方式的想法或論點。
亞馬遜在二○○○年初期間曾嘗試進軍珠寶產業，當時他曾和一些主管討論進場策略。團隊給出的建議是先讓有經驗的珠寶商進入亞馬遜市集，並觀察他們的表現與行銷策略，最後再用這些資訊制定進場策略。
貝佐斯想了一下，接著便暫時離開會議室幾分鐘，等他再次開門進來時手中多了好幾張紙。並將紙張發給每位主管，紙上印著「亞馬遜是一間『非商店』（Unstore） 」。貝佐斯想提醒——不要再複製零售業的傳統模式，而是要將亞馬遜當成一個能揮灑創意、跳脫舊模式的新空間。
正確決策的關鍵是「善變」
根據亞馬遜領導力準則，領導者應該「有勇氣、敢反對、敢承擔」 ，這一點與貝佐斯對商業決策的熱情，以及他對跨商業溝通障礙的厭惡有關。貝佐斯一切行為的出發點都是為了解決現實生活中的問題，而不是把時間花在冗長的討論上，這也反映出了另一項亞馬遜領導心法：
- 付諸行動——速度對商業而言至關重要，很多決策和行動都能事後調整，無須浪費太多時間研究，我們欣賞敢在深思熟慮後冒險的領導者。
在許多大型企業看來，實踐這條準則等於承擔極大的風險，也代表領導者在執行計畫時完全不計成本與後果。但貝佐斯卻將風險當成充電器，認為風險的本質是速度，而速度則是推進企業發展與掌握優勢的關鍵元素。貝佐斯喜歡的組織領導者是「人數少且能力強」的團隊，他們的任務是在創新過程中用高效率的方式解決問題，而不是被頻繁的辯論與討論拖累，導致企業停滯不前。
貝佐斯在接受雷根國防論壇訪談時曾談過自己的決策哲學，除了表示「很多決策和行動都能事後調整，無須浪費太多時間研究」之外，他還將決策分為兩種——「單向」與「雙向」。單向決策是不可逆的，會為企業帶來重大的後果，可能是正面、也可能是負面的。貝佐斯認為領導者要慎重看待單向決策，盡可能分析所有資料再下結論。
第二種為雙向決策，是可以逆轉的決策。也就是說，無論雙向決策帶來什麼結果，都可以透過兩種方式抵銷，一是退回到起點，二是因地制宜。此類決策是由亞馬遜與其他大型科技公司率先提出，後來影響現代商業思維，衍生出「敏捷式專案管理」（Agile Project Management，簡稱APM）。
APM的做法是持續發布商品／服務，並接收消費者回饋，讓兩者建立互動循環的關係，以推動公司的開發進度，而不是花過長的時間規劃，最後再舉辦個隆重的商品／服務發布會。貝佐斯表示單向決策其實相當罕見，太多公司都把能用雙向決策解決的問題當成單向問題看待，這種思維會使領導者陷入懶得做決定與做完決定後精疲力竭的窘境，進而限制公司的發展速度。
當貝佐斯與他人爭辯某件事時，大多會用乾淨俐落的決策結束辯論，這能在本書中找到不少實例。他在同一場訪談中還提到，當公司派出的代表誰也不讓誰，都想用自己的論點說服對方（但這樣做是消耗戰，對誰都無益），他就會實踐「敢反對、敢承擔」方針。在這種情況下，事件會被上升到更資深的人面前，而此人應當已經具備精準的判斷力，可以看清問題的本質並做出決策，即便此決定無法解決雙方的分歧也沒關係。
貝佐斯接著說：「這其實是種非常冷靜的解決方式，因為代表你承認這名資深人士具備『判斷力』。它是一項珍貴的資產，所以即便下屬的理由更正當，領導者也必須偶爾駁回他們的意見，因為擁有判斷力的人是你。」
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永豐「DAWHO之夜」帶大戶看大勢：展望2024經濟走向，深度解析股房雙市投資契機！
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今年11月29日，關鍵評論網攜手永豐銀行舉辦直播活動《DAWHO之夜》，邀請到吳怡霈主持，以及政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農兩位投資專家，與大家分析2024年的經濟、房市，以及持續發燒的AI議題，尋覓投資契機！
去年開始，關鍵評論網攜手永豐銀行DAWHO數位帳戶，舉辦系列直播活動《DAWHO之夜》。每次邀請不同領域的專家學者帶來實用的生活、理財知識，播出至今深受觀眾喜愛，像是2月播出的「行為財務學實踐大戶方舟策略」、或是6月播出的「大戶的日本秘境攻略」，也都好評如潮。
今年11月29日傍晚，雙方再次合作舉辦大戶們敲碗已久的直播活動──「DAWHO之夜：2024經濟展望」，本次邀請到知性主播吳怡霈擔綱主持，以及政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農兩位股市房市投資專家，與大家細細分析2024年的經濟、房市，以及持續發燒的AI議題，在溫和衰退中尋覓投資契機！
2024經濟「審慎樂觀」！做好資產分配是投資成功關鍵
隨著2023年越來越接近尾聲， 2024年臺灣經濟預測也紛紛出爐，綜觀各界預測報告*，2024年經濟成長率預估落在3%上下，較2023年增長約1.5個百分點。對於明年臺灣的景氣觀察，政大商學院教授周冠男以烏俄戰爭、美中科技角力等國際事件的影響力式微為例，說明過去影響經濟的風險事件都已漸漸被認為「可控」，再加上近期作為經濟先行指標的股市也回穩、上漲，因此認為未來景氣將會緩慢恢復正常。
周教授提醒，雖然樂觀看待未來趨勢，但還是必須關注美國聯準會的「利率政策」和「以巴衝突」的後續情形。不管是債市還是股市，只要利率政策有點風吹草動，就會對市場產生巨大影響；此外他也提到，雖然從過去歷史看來，地緣政治事件對市場影響短暫，但仍建議投資人要多加注意，才能及時調整自己的投資組合。
談到投資心法，周冠男也強調，「投資絕對不是短線賺大錢的事情，不能急。為什麼『經濟循環』裡面有『循環』？因為它不可能永遠都不好。所以我們要做好資產配置，長期它就可能會自然而然地往上增值。」除此之外，他也分享資產配置比例的建議，「我覺得更精確的比例是『100-年齡』。」例如30歲年輕人的配置方向就是70%股票、30%債券，然後每個人再根據個別的風險承受能力調節。最後，周冠男也建議大家在選擇標的時要落實分散的動作，避免一注獨壓某檔標的，因為市場到底最後誰會存活、誰能出線都是未知數。
2024房市「量」重於「價」！給首購族與投資人的建議
除了股市，房市的發展也是許多投資人關注的重點，尤其在臺灣號稱年度最重的打「炒房」政策《平均地權條例修正案》正式實施以後，不少人認為房市好像活力不再。對此，樂居創辦人李奕農以國泰房價指數及央行報告*推論，認為未來房市將出現「價格緩漲、成交量萎縮、建商推案量縮」三大趨勢，建議2024年投資人可以從「成交量」觀察房屋的剛性需求強烈與否，進而判斷未來房市走勢。
此外，李奕農進一步指出，「看似條例實施壓縮了預售屋的淨轉手空間，整體市場萎縮、監理轉嚴，預售屋受傷應該比較嚴重，但實際上預售屋還是交易最熱絡的。」原因出在預售市場分期支付款項的特性，所以他認為未來預售屋的成交量還是持續看漲，且整體房市也不會過於疲弱。他接著解釋，「就像實價登錄不能稱為打房手段，近期政府只是增加監管力道，整頓市場的交易狀況，讓房地產交易回歸正常化，所以我不認為這些政策會導致房市走緩。」
面對首購族的聽眾，李奕農認為可以跟著政策走，例如現在提供利率補貼、寬限期延長、貸款年限延長的「新青年安心成家房貸」就是不錯的機會；但如果是投資人，李奕農則建議要等到政府把限貸政策移除的時候，才比較是進場投資的時機。
AI話題持續發燒，股房雙市怎麼看？
活動過程中，也談到近年熱門的AI話題。對此，李奕農分享美國房產領域已經有運用AI預測房地產價值的成熟案例，說明AI未來很可能成為房市中預測物件價值的工具，無論是投資還是自住都能幫助到想買房的購屋族。周冠男也認同AI崛起的趨勢，並從兩大觀點進一步分析，「第一，市場最近剛從AI熱潮冷靜下來，市場和投資人也能更客觀的看待產業未來的前景；第二，回到生活面來看，AI也只會越來越強，不管是金融商品推薦、醫藥應用、電信通訊、傳播應用，甚至是娛樂產業都是一片藍海，值得投資人持續關注。」
不過論及「出手」時，他也鄭重的再次提醒，「還是那一句，出手之前要做研究、不要單押某一家股票；最好AI相關標的都要有所涉獵，或是挑選一個投資組合，盡量把風險透過資產配置分散開。」就像周冠男教授不斷強調的，投資最忌諱人云亦云，哪個故事好聽走哪邊。因為每個人的風險承受度不同，投資理財的規劃、資產配置的方式也不同，投資人必須仔細思考，做好功課，然後才能在一次次的配置和操作過程，領悟到屬於自己的投資心法，並在2024年把握市場大勢，享受被動投資的甜美果實。
*註1：綜觀中央銀行、行政院主計總處、中華經濟研究院、台灣經濟研究院等單位所公布之經濟報告中的台灣經濟成長率預估值。
*註2：2023年10月3日，中央銀行業務報告暨 113 年度中央政府總預算案行政院歲入預算有關中央銀行股息紅利繳庫部分之說明，第33頁。
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2. 美股：
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4. 大戶投：「大戶投」為永豐金證券提供之服務，詳情請至大戶投網站參考完整說明：https://dawho.tw/hot/dawhotou/
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