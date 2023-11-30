共和黨大金主科克旗下AFP Action宣布力挺前南卡州長海利，盼在初選擊敗川普

文：張瑞邦（Tucker Chang）

美國保守派億萬富翁科克（Charles Koch）旗下資助的親共和黨政治網路「美國繁榮行動」（Americans for Prosperity Action，以下簡稱AFP Action）於2023年11月28日宣布，AFP Action選擇支持南卡羅萊納州（South Carolina）前州長、前美國駐聯合國大使妮基・海利（Nikki Haley）代表共和黨競選美國總統，預計將提供大量的政治資源協助海利在共和黨初選中擊敗前總統川普（Donald Trump）。

根據美國政治時事媒體《國會山報》（The Hill）報導，這是財力雄厚的AFP首次在共和黨總統初選中表態支持特定候選人，海利隨即也在一份聲明中感謝AFP Action的力挺：「AFP Action的成員知道此次大選攸關美國未來的長遠發展，因此不能再袖手旁觀，我們都需要盡力讓美國變得更好，我很感謝AFP Action願意與我站在同一陣線。」海利並強調2024年的美國總統大選是在「自由與社會主義、個人自由與大政府（Big Government）、財政責任與債務遽增」之間所做的選擇。

AFP Action執行長賽德爾（Emily Seidel）對此在聲明中寫道：「我們很榮幸能全力支持海利作為共和黨總統參選人，她將為美國政治翻開嶄新的一頁，相信她會贏得共和黨初選並有機會在2024年11月擊敗拜登（Joe Biden）。」

「她絕對有資格成為領袖並帶領我們應對國家面臨的重大挑戰，亦能引領美國走向更美好的日子。AFP Action亦會在競選過程中發揮動員基層的影響力，當前沒有其他組織能像AFP一樣有實力幫海利達到如此高度。」賽德爾補充說道。

AFP Action資深顧問帕爾默（Michael Palmer）也指出，海利所公布的治國理念和政策，多符合AFP所偏好的自由市場（Free market）經濟運作原則，帕爾默亦相信海利是最能改善美國經濟前景的總統候選人。

為何AFP Action不願支持川普？

《美國廣播公司》（ABC）透露，AFP Action於2023年2月首次反對川普再次代表共和黨角逐總統大位，主因在於該組織認為川普在與拜登的總統爭奪戰中恐落於下風。不過，AFP Action執行長賽德爾近日強調，不希望川普或拜登競選連任是美國多數人民的心聲，據統計當前有70％的選民都有這樣的想法，而AFP Action的選擇就是尊重選民的聲音並確保「新候選人出線的機會不會被浪費」。