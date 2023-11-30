共和黨大金主科克旗下AFP Action宣布力挺前南卡州長海利，盼在初選擊敗川普
我們想讓你知道的是
海利近幾個月來在部分州的支持度確實穩健上升，但其競選團隊仍缺乏充足的財務資源及穩固的選民支持，然而AFP Action這個堪稱全美最具規模的保守派草根組織，無疑為海利的聲勢注入一劑強心針。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
美國保守派億萬富翁科克（Charles Koch）旗下資助的親共和黨政治網路「美國繁榮行動」（Americans for Prosperity Action，以下簡稱AFP Action）於2023年11月28日宣布，AFP Action選擇支持南卡羅萊納州（South Carolina）前州長、前美國駐聯合國大使妮基・海利（Nikki Haley）代表共和黨競選美國總統，預計將提供大量的政治資源協助海利在共和黨初選中擊敗前總統川普（Donald Trump）。
根據美國政治時事媒體《國會山報》（The Hill）報導，這是財力雄厚的AFP首次在共和黨總統初選中表態支持特定候選人，海利隨即也在一份聲明中感謝AFP Action的力挺：「AFP Action的成員知道此次大選攸關美國未來的長遠發展，因此不能再袖手旁觀，我們都需要盡力讓美國變得更好，我很感謝AFP Action願意與我站在同一陣線。」海利並強調2024年的美國總統大選是在「自由與社會主義、個人自由與大政府（Big Government）、財政責任與債務遽增」之間所做的選擇。
AFP Action執行長賽德爾（Emily Seidel）對此在聲明中寫道：「我們很榮幸能全力支持海利作為共和黨總統參選人，她將為美國政治翻開嶄新的一頁，相信她會贏得共和黨初選並有機會在2024年11月擊敗拜登（Joe Biden）。」
「她絕對有資格成為領袖並帶領我們應對國家面臨的重大挑戰，亦能引領美國走向更美好的日子。AFP Action亦會在競選過程中發揮動員基層的影響力，當前沒有其他組織能像AFP一樣有實力幫海利達到如此高度。」賽德爾補充說道。
AFP Action資深顧問帕爾默（Michael Palmer）也指出，海利所公布的治國理念和政策，多符合AFP所偏好的自由市場（Free market）經濟運作原則，帕爾默亦相信海利是最能改善美國經濟前景的總統候選人。
為何AFP Action不願支持川普？
《美國廣播公司》（ABC）透露，AFP Action於2023年2月首次反對川普再次代表共和黨角逐總統大位，主因在於該組織認為川普在與拜登的總統爭奪戰中恐落於下風。不過，AFP Action執行長賽德爾近日強調，不希望川普或拜登競選連任是美國多數人民的心聲，據統計當前有70％的選民都有這樣的想法，而AFP Action的選擇就是尊重選民的聲音並確保「新候選人出線的機會不會被浪費」。
“2024美國大選”的相關議題
- 2023-11-30 共和黨大金主科克旗下AFP Action宣布力挺前南卡州長海利，盼在初選擊敗川普
- 2023-11-13 如果12個月後美國選民將川普再次送回白宮，他打算做些什麼？
- 2023-09-05 共和黨初選辯論與「後特朗普時代」出現的可能
Tags：
指引台灣邁向2050淨零轉型之路，玉山安永科技論壇剖析企業投資再生能源及財務策略計畫
我們想讓你知道的是
減碳淨零時代，公司面臨的最新挑戰，就是該如何轉型成為綠色企業，這不僅牽涉企業的減碳藍圖，更需要滾動式調整財務策略，因應日後可能面臨的能源風險及成本議題。
安永聯合會計師事務所與台灣玉山科技協會共同舉辦「玉山安永科技論壇：淨零時代的國家競爭力與企業能源策略規劃」，邀請產官學界專家的深度探討，共同尋求台灣永續成長的下一波契機。
台灣經濟以外貿為大宗，能源轉型勢在必行
台灣玉山科技協會理事長童子賢首先指出，台灣2022年GDP達7,626.7億美元，同年我國對外貿易總額9,071.2億美元，意謂台灣高度依賴進出口貿易作為經濟成長引擎。面對歐盟CBAM、美國CCA碳關稅的衝擊，攸關台灣產業的國際競爭力，因此必須針對產業的能源策略做縝密規劃，在淨零減碳的路上，期許台灣成為各國學習的優等生。
事實上，碳排放與地球暖化的關聯性，最早回溯1970年代就有學者進行研究，但近五、六年因異常氣候造成大規模災難，促使全球各國、企業、乃至於個人，對減碳議題更為關注。安永諮詢服務股份有限公司總經理張騰龍表示：「淨零碳排不只是口號，絕對是需要落地。特別是台灣在2023年一月通過《氣候變遷因應法》，證明能源轉型勢在必行，企業須思考再生能源的投資可行性，以及對企業財務的風險影響並及時擬定因應之道。」
針對目前國際減碳現況，台灣淨零路徑有哪些明確指引？國家發展委員會主委龔明鑫分享，全球目前有151國家宣示淨零排放目標，以及越來越多國際大廠宣示，2050將使用100%再生能源。台灣方面，從2021開始有目標宣示，一路經歷2050淨零排放路徑及策略制定，接著推出12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫，再到2023年法案三讀通過，代表台灣淨零的里程碑，正式邁向法制化施行。
龔明鑫接著提及幾個關鍵數據，預估到2030年前政府將編列近9000萬預算，打造四大供應鏈：光電、風電、電動車、儲能等產業生態系，帶動民間4兆投資，預估可創造5.9兆產值及55萬個就業機會。另外，台灣發展再生能源將主力聚焦在太陽能、風電、氫能、碳捕捉封存技術（CCUS）這幾項重點項目，可望降低台灣的能源進口依賴度，目標要從2021年97.4%，下調到2050的50%以下。
淨零與永續畫上等號，企業如何因應挑戰調整資本策略
台灣12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫當中，有一項計畫是「發展綠色金融」，顯見金融與淨零的密切關係，運用融資及金融工具，引導企業落實碳盤查並制定減碳目標及策略。安永財務管理諮詢服務股份有限公司執行總監馮熾煒就提到，全球淨零趨勢與企業永續策略緊密相連，在此脈絡下，金管會宣布2026年資本額達到新台幣100億元以上之上市櫃公司，必須接軌IFRS（國際財務報導準則）永續揭露準則藍圖。
「這項主管機關要求，代表台灣企業未來要定期向投資人揭露永續報告，透過國際通用標準方法來比較永續相關資訊，同時也避免可能漂綠的情事。」馮熾煒表示，為了達到淨零減碳，越來越多企業選擇購買綠電做為最終解決方案，也可從源頭的角度同步解決碳稅的問題，而目前台灣取得綠電途徑的可行方法，主要以「綠電直供、綠電轉供、再生能源憑證」三種方式為主。
對此，馮熾煒提到，企業可依據自身用電模式，以及未來綠電用量期程，設計出不同綠電採購的方案來評估潛在效益及風險，並進一步優化資本配置，制定出企業中長程且高可行性的淨零減碳計畫。
企業擬訂永續策略，不可忽視財務永續
本次論壇最後的座談環節，由安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人暨執業會計師曾于哲擔任主持人，邀請馮熾煒及兩家業界代表：GE Vernova政府暨公共事務總監王珮馨、Ørsted沃旭能源亞太區資產管理總監楊雅雯，一同分享彼此觀點及作法。
首先曾于哲提到服務企業客戶過程，觀察到永續投資趨勢的三大面向。第一，減碳不再是單打獨鬥，勢必讓供應鏈夥伴願意買單，而且搭配不同解方來執行計畫；其二，企業董事會盤點高層次的淨零願景，相關資本支出計畫必須有配套的具體方案；第三，全台金融機構分行與企業做融資貸款業務時，相當關注企業的淨零進度，若不做轉型，未來勢必拿不到最多訂單。
由此觀之，企業展開永續轉型過程，財務議題是重中之重。企業代表又是如何從財務角度，協助策略有效執行？王珮馨指出，GE身為設備商，除了把碳盤查的範疇一、二、三的每個減碳路徑擬定出來，同時財務長及執行長也積極與各地政府對話，搭配當地獎勵措施政策，幫助企業淨零轉型過程獲得更充沛的資本挹注。
楊雅雯對此議題回應，目前台灣除了自發自用綠電，大部分採用「電證合一」綠電購買模式，也就是將綠電跟憑證綁定採購，因此建議財務長盤點自身企業的用電量，藉此掌握不同再生能源方案的實際成本，協助公司擬定適切的購電策略。馮熾煒也補充，未來綠能與傳統能源的成本會在某個時間點發生黃金交叉，建議財務長持續掌握能源成本趨勢，協助企業達到能源轉型的最終目標。
最後，曾于哲再次強調，「擁抱再生能源實現企業永續成長」的重要性。企業未來談生意的過程，若期待不需再費心思關注再生能源的挑戰，相關做法包含從源頭減量及實際的財務計畫，安永會持續協助企業邁向永續之路，根據具體計畫來逐步執行，確保企業擁有永續成長的競爭力。