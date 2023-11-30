駐美代表俞大㵢接任蕭美琴可聯美鞏固拉美友邦，駐歐盟代表李淳經貿專才有望拓展台歐關係
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前駐美代表蕭美琴請辭參選，牽動台灣派駐歐美兩大重要人事。外交部「拉美戰將」俞大㵢駐美，除接續深化對美關係，也有聯美「固樁」拉美友邦的意味；經貿專長的外交部政次李淳駐歐盟，則顯現台灣「創意拓展」台歐盟經貿關係的企圖心。
（中央社）總統蔡英文昨（29）日正式任命駐歐盟兼駐比利時代表俞大㵢任駐美代表，外交部政務次長李淳擔任駐歐盟兼駐比利時代表。涉外人士表示，俞大㵢曾留學和派駐美國多年，這次向美方提及將派遣俞大㵢赴美接替蕭美琴，美方即表達歡迎，並肯定為非常適合的人選。
民進黨總統參選人賴清德與蕭美琴組成「賴蕭配」，蕭美琴11月20日上午向外交部長吳釗燮述職並請辭駐美代表，總統府於28日發布總統令指出，駐美國代表蕭美琴已准辭職，應予免職，並於11月30日生效。
蔡總統已正式任命駐歐盟兼駐比利時代表俞大㵢擔任駐美國代表，並由外交部政務次長李淳擔任駐歐盟兼駐比利時代表。
涉外人士晚間表示，俞大㵢出線主因跨區域政務經驗豐富、專業及優秀職業外交人才、表現深受高層信任與肯定、駐外表現極佳及獲得美方肯定及歡迎等5大原因。
該人士表示，俞大㵢擔任外交部拉美司長任內，即經常應邀訪美，與美方官員就台美在拉美地區固邦合作進行對話交流，並和美方及駐美代表處已建立長年的工作默契。
另外，俞大㵢曾留學和派駐美國多年，對美國人文風俗都相當熟悉，過去工作期間，就已經結交美國政、商、智庫界許多友人，在美國外交圈已經累積一定名聲。涉外人士表示，這次和美方提及將派遣俞大㵢赴美接替蕭美琴，美方即表達歡迎，並肯定為非常適合的人選。
涉外人士說，俞大㵢跨區域政務經驗豐富。面對日益複雜的外交環境，以及台美間合作領域的不斷擴大，俞大㵢具備跨區域整合及多方協調合作的能力，將有助在前駐美代表蕭美琴打下的堅實基礎上，進一步拓展和強化台美合作的廣度和深度。
涉外人士表示，俞大㵢是專業及優秀職業外交人才，精通英語、西班牙語（母語等級），並通曉法語，人緣及協調能力俱佳，面對高壓環境均能冷靜應處，且具有戰略觀，「言所當言、為所當為」，勇於任事，與外交部長吳釗燮工作默契極佳；表現深受高層信任與肯定。
另外，涉外人士說，俞大㵢雖然派駐歐盟時間較短，但抵任後，迅速與歐盟官員、歐洲議會議員等建立密切互動，專業能力受到歐盟友人的高度讚賞。
此外，涉外人士表示，駐歐盟兼駐比利時代表李淳出線4大因素分別是李淳擔任公職表現深受肯定、積極經營台歐關係、具備溝通長才、跨領域專業及經驗有助提升台歐關係。
涉外人士表示，歐盟國家高度重視台海和平安全，且歐洲現為台灣最大的外資來源地，李淳所擁有的跨領域國際經貿專業、對外溝通長才，以及在外交部任職期間所累積的豐富歐洲政務經驗，受到層峰青睞，成為派駐歐盟的最佳人選，預期可以持續深化與歐盟及歐洲國家互動合作，為台灣爭取更多歐洲友人支持，全面提升台歐關係。
李淳經貿專才拓展台歐關係、俞大㵢可聯美固拉美友邦
（中央社）前駐美代表蕭美琴請辭參選，牽動台灣派駐歐美兩大重要人事。外交部「拉美戰將」俞大㵢駐美，除接續深化對美關係，也有聯美「固樁」拉美友邦的意味；經貿專長的外交部政次李淳駐歐盟，則顯現台灣「創意拓展」台歐盟經貿關係的企圖心。
李淳是知名經貿專長學者，曾任中經院WTO及RTA中心副執行長，他今年2月甫從學術界轉入政界，擔任外交部政次；當時此一「另類」人事任命案跌破許多人眼鏡，連他自己也表示，接到外長吳釗燮電話邀請入閣時「很驚訝」。
不過僅短短數個月，李淳已成為外國駐台單位與外交部討論財經議題的最佳窗口，舉凡談到台灣與各國複雜的經貿關係，幾乎總會導向一個結論：「去問Roy（李淳英文名）」。在以國際關係與區域研究掛帥的外交部，李淳以經貿專長一枝獨秀。
特別是對於卡關已久的台歐盟雙邊投資協定（BIA），隨著台灣與美國達成台美21世紀貿易倡議、台加啟動「投資促進及保障協議」（FIPA）等新形態經貿協議，李淳認為，台歐盟也可藉由創意，加速啟動對話。
因此，李淳轉任駐歐盟兼比利時代表，雖是讓不少人意外的奇招，但實是好棋。畢竟，俞大㵢今年6月才發布駐歐，上任幾個月就調去駐美，難免招惹「重美輕歐盟」質疑；讓身為政次的李淳接替不只份量夠，歐盟又在意經貿更勝政治議題，可說「面子裡子兼顧」。
至於俞大㵢出線，涉外人士晚間表示，主因是跨區域政務經驗豐富、專業及優秀職業外交人才、表現深受高層信任與肯定、駐外表現極佳及獲得美方肯定及歡迎等5大原因。
涉外人士表示，俞大㵢曾留學和派駐美國多年，過去工作期間，就已結交美國政、商、智庫界許多友人，在美國外交圈已經累積一定名聲；且擔任外交部拉美司長任內，即經常應邀訪美，與美方官員就台美在拉美地區固邦合作進行對話交流，並和美方及駐美代表處已建立長年的工作默契。
因此，俞大㵢轉戰美國可謂「一舉兩得」之計，明（2024）年總統大選前，中國勢必全力挖腳台灣友邦，拉美的瓜地馬拉、巴拉圭，加勒比海的3聖（聖文森、聖克里斯多福、聖露西亞）都在美國後院，派俞大㵢坐鎮華府，更有利穩固邦交。
新聞來源
延伸閱讀
- 總統府：駐歐盟代表俞大㵢接手蕭美琴出任駐美大使、外交部政務次長李淳接任歐盟代表
- 外交部次長俞大㵢接受阿根廷媒體專訪：若非中國打壓，我國早在布宜諾斯艾利斯設立大使館
- 陳建仁內閣人事新亮點：解析蔡明彥、李淳出線，民進黨的國安棋局有何盤算？
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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2023資安產業日：新秀育成、跨域合作，資安培育基地在沙崙
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11月24日，數位發展部數位產業署於沙崙資安服務基地舉辦「2023資安產業日」，結合產業研討、資安講堂、企業攤位展示以及互動遊戲等形式，創造資安產業與產業資安交流媒合的舞台，匯聚產官學研等領域，打開臺灣資安新氣象。
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2023資安產業日盛大開幕：臺廠深耕、國際肯定，見證臺灣資安領先全球。
今年資安產業日聚焦於臺灣IT（資訊科技）、OT（營運技術）領域的資安研發、供應鏈聯防、產品驗測及人才培訓等亮點成果。數產署也在開幕儀式中加入巧思，展現各界深耕資安技術、提升產業資安韌性的歷程，並透過授贈資安新秀榮譽獎狀，凸顯沙崙基地攜手產業共育新秀的不遺餘力。此外，為了促進資安產業與產業資安進一步的交流與對話，也邀集資安領域專家，分享AI協防、公私協力及CMMC等最新資安趨勢；並於主會場中透過23家攤位展示，構築產官學研之間的交流平台，促進研發技術及創新服務的產業能量流動。
開幕式的成果短講中，榮獲2023年全球百大科技研發獎R&D 100 Awards的代表黃鼎傑組長表示「工控資安近年來逐漸受到產業重視，ICSentry工控資安威脅分析平台榮獲R&D 100 Awards的肯定，代表臺灣資安創新研發能量受到國際的注目與肯定。」對所有為資安產業奉獻心力的人來說，這座獎項是國際對臺灣資安研發能量的肯定，也鼓舞了在資安道路上持續努力前行的產業夥伴。綜觀今年臺灣資安的成果，數位發展署林俊秀副署長讚嘆，「臺灣資安真的是十年磨一劍。如今能夠收穫如此亮眼的成果，都是奠基於許多人多年來的共同努力，才終於走到今日這一步，真正把臺灣資安發揚光大。」
為產業注入新活力：業師領銜、接軌產業，從理論到實務的新秀實戰
不過，資安產業若要持續發展，帶來更多的創新技術及服務，後進的人才培育絕對是不可或缺的關鍵。因此，今年沙崙基地也延續去年沙崙資安新秀大賽「育才」的核心精神，辦理「2023沙崙資安新秀媒合培育計畫」，攜手產業師資，幫助對資安領域有熱忱、有興趣的新秀們找到學習的環境與資源，更上一層樓。
開幕式中，數位發展部唐鳳部長也蒞臨現場，親自頒贈今年度入選參與資安新秀媒合培育計畫的企業與同學們榮譽獎狀。授贈前，唐鳳部長也在致詞中肯定「企業出專題，學生來解題」的媒合模式。資安新秀代表陳躍心同學表示，計畫過程最特別的是接受業界導師的專業指導，不僅加深他們對資安理解，也在過程中體會到理論學習和產業實務的差異，對未來的課業學習及職涯發展都影響深遠。下午時段的新秀快講活動中，新秀們更充分展現對於資安領域的熱情、以及對業師輔導的感謝與肯定。
開幕式結束後，新秀們在「Testbed 資安應用多元展區」展出此次的專題成果，同時亦將想傳達給大眾的計畫成果資訊，透過有趣的闖關遊戲進行推廣；除此之外，現場還有「新秀成果導覽活動」，由專人詳盡地介紹沙崙計畫的發展脈絡與成果亮點，並帶領觀眾逐關導覽，深入認識不同新秀隊伍在培訓過程的點點滴滴：例如來自長庚大學資管系的「什麼時候要吃藏壽司」隊，運用叡揚資訊提供的培訓平台及漏洞檢測工具，開發出具備安全框架的「智慧安全會議室管理系統」；以及跨校組隊的「吃飯皇帝大_白飯北科大」隊，透過菱鏡提供的硬體設備進行實作，進行資安攻擊的觀測與分析，並且在專題期間偵測到一起真實的DDos攻擊。
有趣的是，分享過程中新秀們不約而同的表示，參與計畫最大的收穫是他們從一次次的挫折與困難中，領悟到實作與理論的差距。而當自己從單純解題、答題的「解題者」，進階為找到問題、解決問題的「出題者」後，他們對資安領域也產生更多熱情。另一方面，參與育才的企業導師也相當肯定新秀們的認真，他們學習過程的衝勁和態度，就是成功解題的關鍵，也期待未來沙崙基地的人才培育計畫能夠更大、更廣，為臺灣資安產業注入更多活水。
新秀人培 x 產業對話：臺灣資安的關鍵節點
開幕式時，唐鳳部長曾提到，「數位部為了彌平『資安產業』和『產業資安』的距離，長期致力於推動各項資安計畫，以期未來新的服務或需求出現時，雙方能在毫無知識隔閡的狀態下連結，最大化技術迭代的速度。」而ACW SOUTH數位產業署沙崙資安服務基地就是兩者交會的關鍵節點，不只培訓更多產業資安人才，同時挖掘更多潛在的新秀投入資安產業，也促成臺灣各界企業的相互交流，啟發越來越多的正向循環。也期許未來在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地能匯聚更多資安人才，凝聚產業資安能量，攜手產官學研朝更靈活、多元的資安未來邁進。
（數位發展部數位產業署廣告）