駐美代表俞大㵢接任蕭美琴可聯美鞏固拉美友邦，駐歐盟代表李淳經貿專才有望拓展台歐關係

（中央社）總統蔡英文昨（29）日正式任命駐歐盟兼駐比利時代表俞大㵢任駐美代表，外交部政務次長李淳擔任駐歐盟兼駐比利時代表。涉外人士表示，俞大㵢曾留學和派駐美國多年，這次向美方提及將派遣俞大㵢赴美接替蕭美琴，美方即表達歡迎，並肯定為非常適合的人選。

民進黨總統參選人賴清德與蕭美琴組成「賴蕭配」，蕭美琴11月20日上午向外交部長吳釗燮述職並請辭駐美代表，總統府於28日發布總統令指出，駐美國代表蕭美琴已准辭職，應予免職，並於11月30日生效。

蔡總統已正式任命駐歐盟兼駐比利時代表俞大㵢擔任駐美國代表，並由外交部政務次長李淳擔任駐歐盟兼駐比利時代表。

涉外人士晚間表示，俞大㵢出線主因跨區域政務經驗豐富、專業及優秀職業外交人才、表現深受高層信任與肯定、駐外表現極佳及獲得美方肯定及歡迎等5大原因。

該人士表示，俞大㵢擔任外交部拉美司長任內，即經常應邀訪美，與美方官員就台美在拉美地區固邦合作進行對話交流，並和美方及駐美代表處已建立長年的工作默契。

另外，俞大㵢曾留學和派駐美國多年，對美國人文風俗都相當熟悉，過去工作期間，就已經結交美國政、商、智庫界許多友人，在美國外交圈已經累積一定名聲。涉外人士表示，這次和美方提及將派遣俞大㵢赴美接替蕭美琴，美方即表達歡迎，並肯定為非常適合的人選。

涉外人士說，俞大㵢跨區域政務經驗豐富。面對日益複雜的外交環境，以及台美間合作領域的不斷擴大，俞大㵢具備跨區域整合及多方協調合作的能力，將有助在前駐美代表蕭美琴打下的堅實基礎上，進一步拓展和強化台美合作的廣度和深度。

涉外人士表示，俞大㵢是專業及優秀職業外交人才，精通英語、西班牙語（母語等級），並通曉法語，人緣及協調能力俱佳，面對高壓環境均能冷靜應處，且具有戰略觀，「言所當言、為所當為」，勇於任事，與外交部長吳釗燮工作默契極佳；表現深受高層信任與肯定。

另外，涉外人士說，俞大㵢雖然派駐歐盟時間較短，但抵任後，迅速與歐盟官員、歐洲議會議員等建立密切互動，專業能力受到歐盟友人的高度讚賞。

此外，涉外人士表示，駐歐盟兼駐比利時代表李淳出線4大因素分別是李淳擔任公職表現深受肯定、積極經營台歐關係、具備溝通長才、跨領域專業及經驗有助提升台歐關係。

涉外人士表示，歐盟國家高度重視台海和平安全，且歐洲現為台灣最大的外資來源地，李淳所擁有的跨領域國際經貿專業、對外溝通長才，以及在外交部任職期間所累積的豐富歐洲政務經驗，受到層峰青睞，成為派駐歐盟的最佳人選，預期可以持續深化與歐盟及歐洲國家互動合作，為台灣爭取更多歐洲友人支持，全面提升台歐關係。

李淳經貿專才拓展台歐關係、俞大㵢可聯美固拉美友邦

（中央社）前駐美代表蕭美琴請辭參選，牽動台灣派駐歐美兩大重要人事。外交部「拉美戰將」俞大㵢駐美，除接續深化對美關係，也有聯美「固樁」拉美友邦的意味；經貿專長的外交部政次李淳駐歐盟，則顯現台灣「創意拓展」台歐盟經貿關係的企圖心。

李淳是知名經貿專長學者，曾任中經院WTO及RTA中心副執行長，他今年2月甫從學術界轉入政界，擔任外交部政次；當時此一「另類」人事任命案跌破許多人眼鏡，連他自己也表示，接到外長吳釗燮電話邀請入閣時「很驚訝」。

不過僅短短數個月，李淳已成為外國駐台單位與外交部討論財經議題的最佳窗口，舉凡談到台灣與各國複雜的經貿關係，幾乎總會導向一個結論：「去問Roy（李淳英文名）」。在以國際關係與區域研究掛帥的外交部，李淳以經貿專長一枝獨秀。

特別是對於卡關已久的台歐盟雙邊投資協定（BIA），隨著台灣與美國達成台美21世紀貿易倡議、台加啟動「投資促進及保障協議」（FIPA）等新形態經貿協議，李淳認為，台歐盟也可藉由創意，加速啟動對話。

因此，李淳轉任駐歐盟兼比利時代表，雖是讓不少人意外的奇招，但實是好棋。畢竟，俞大㵢今年6月才發布駐歐，上任幾個月就調去駐美，難免招惹「重美輕歐盟」質疑；讓身為政次的李淳接替不只份量夠，歐盟又在意經貿更勝政治議題，可說「面子裡子兼顧」。

至於俞大㵢出線，涉外人士晚間表示，主因是跨區域政務經驗豐富、專業及優秀職業外交人才、表現深受高層信任與肯定、駐外表現極佳及獲得美方肯定及歡迎等5大原因。

涉外人士表示，俞大㵢曾留學和派駐美國多年，過去工作期間，就已結交美國政、商、智庫界許多友人，在美國外交圈已經累積一定名聲；且擔任外交部拉美司長任內，即經常應邀訪美，與美方官員就台美在拉美地區固邦合作進行對話交流，並和美方及駐美代表處已建立長年的工作默契。

因此，俞大㵢轉戰美國可謂「一舉兩得」之計，明（2024）年總統大選前，中國勢必全力挖腳台灣友邦，拉美的瓜地馬拉、巴拉圭，加勒比海的3聖（聖文森、聖克里斯多福、聖露西亞）都在美國後院，派俞大㵢坐鎮華府，更有利穩固邦交。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航