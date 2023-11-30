COP28聯合國氣候大會：「發展中國家」中國和印度是否應該為氣候資助基金買單？
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「我們現在看到的巨大損失和損害，是30年來已開發國家在加快減排並向發展中國家提供氣候融資方面拖拖拉拉的結果 ，」 海因里希・伯爾基金會助理總監莉亞娜・沙勒卡特（Liane Schalatek）說。「要求發展中國家與已開發國家同步向新的基金會付錢，在道義上是錯誤和虛偽的，」她說。然而，已開發國家卻認為，對發達和發展中國家的劃分已經過時，需要修訂。
中國和印度是世界上其中兩個最大的溫室氣體排放國——中國排名第一，印度則排在第三。
這兩個國家也是主要的經濟體，那麼為什麼對於兩國是否應該為應對氣候變遷造成的「全球損失和損害基金」捐錢還是存在分歧？
讓我們來看一看這個問題，它即將在第28次聯合國氣候大會（COP28，全稱為「《聯合國氣候變遷綱要公約》締約方第二十八屆會議」）上進行辯論——本屆氣候大會將在杜拜舉行。
什麼是「損失和損害基金」？
根據聯合國在2022年的一份報告，至2030年，發展中國家將需要每年3000多億美元來應對氣候變遷。
經過已開發國家和發展中國家多年的分歧協商之後，「損失和損害基金」在去（2022）年的第27次氣候大會上得以原則上建立。
該基金的目標是為貧窮國家提供財政援助，以應對氣候變遷帶來的負面影響——例如幫助因海平面上升而被迫遷離的社群，或幫助森林大火後的重建。
但是目前基金當中尚沒有任何資金，而且對誰將資助該基金以及細節上將如何運作等也未有具體細節，很多問題仍然未有答案。
誰應為此付錢？
美國是已開發國家，也是世界第二大溫室氣體排放國。它和其他已開發國家均表示，中國和印度應該加入它們的行列，不僅要大幅減少排放量，進行有意義的國際氣候行動，而且還應該為基金會提供資金。
但是中國和印度並不同意。兩國認為，與英美等已開發國家長久的排放歷史相比，中印的高排放水平是近代發展才出現的現象。
兩國還聲稱，根據1992年簽署的《聯合國氣候變遷框架公約》（UN Framework Convention on Climate Change），它們仍是發展中國家，因此實際上有資格獲得損失和損害基金的資助，而不是被要求捐款。
在第27屆氣候大會以來的一年時間裡，各國已經就如何令基金奏效有過激烈的辯論，並最終在2023年10月就一系列建議達成一致。
現在這些建議仍需在第28次大會上獲得批准。建議「敦促」已開發國家支持「損失和損害基金」，並「鼓勵」其他國家自願支持。
相關建議還明確指出，所有發展中國家都有資格申請資助。
但是，談判代表指，建議並未結束已開發國家與中印等主要發展中國家之間關於誰應為基金付錢、誰又應該獲得資助等問題上的緊張分歧。
「財政的來源仍是主要爭論點，現在爭論是暫擱置了，」一名要求匿名的西方國家談判代表這樣說道。
誰應獲得資助？
中國在2006年超過美國，成為最大的二氧化碳排放國。但是中國和印度都辯稱，氣候危機是由已開發國家排放的溫室氣體造成的，這可以上溯到工業時代發端的1850年代。
這兩個亞洲大國還指出在《聯合國氣候變遷框架公約》當中提到的「共同但有差別的責任」原則，大致是指所有國家均有責任減少溫室氣體排放，但其責任的份額取決於各國的發展需求。
很多公民社會組織和氣候活動家也支持這一論調。
「我們現在看到的巨大損失和損害，是30年來已開發國家在加快減排並向發展中國家提供氣候融資方面拖拖拉拉的結果 ，」 海因里希・伯爾基金會（Heinrich Boll Stiftung）助理總監莉亞娜・沙勒卡特（Liane Schalatek）說。這家總部在美國的機構密切跟蹤著有關損失和損害基金的談判。
「要求發展中國家與已開發國家同步向新的基金會付錢，在道義上是錯誤和虛偽的，」她說。
然而，已開發國家卻認為，對已開發和發展中國家的劃分已經過時，需要修訂。
在1992年，各國被劃分為已開發國家和發展中國家。批評者認為，在那之後已經發生了很多變化，特別是像中國和印度這樣的國家，現在都是主要經濟體，也都屬於溫室氣體排放量最大的國家。
「我們不僅希望中國和印度，還希望阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯——這些根據1992年名單仍屬於發展中國家的國家——更多地將自己視為資金的貢獻者而不是接受者，」上文中的匿名談判代表補充道。
一些小島國也附和了這一說法。
道義責任
米凱・羅伯遜（Michai Robertson） 是「小島嶼國家聯盟」（Alliance of Small Island States）的損失和損害財政談判代表。
他認為，像中國和印度這樣的主要經濟體需要承擔一些「參與這個基金的道義責任」。
「在建議中有『鼓勵其他方提供資金』的字眼，就是整個委員會（包括已開發國家和發展中國家）都認可，我們不僅需要已開發國家，也需要其他方參與進來。」
不過，這並不是氣候基金第一次花費很長時間來解決有關問題。
在與一位基督教援助組織的政策和倡議事務官員談話時，他把有關氣候問題「損失和損害基金」的辯論與之前一項氣候融資承諾作對比，後者至今仍未兌現。
「既然聯合國十多年來在氣候談判中存在著信任赤字，那麼很多發展中國家現在將此視為一種拖延政策便不足為奇，」羅斯・菲茨帕特里克（Ross Fitzpatrick）說。
「這種信任赤字的最佳體現，就是富裕國家過去曾承諾從2020年開始每年提供1000億美元作氣候融資之用，卻沒有履行。」
這1000億美元的氣候融資承諾與「損失和損害氣候基金」是分開的，由已開發國家在2009年哥本哈根的氣候峰會上作出。
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綠能x數位，科技助攻水產養殖產業升級
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水產養殖結合太陽光電是一種創新的經營模式，讓漁場除了既有的漁獲外，更能提供綠電創造額外收益，國內更有漁場順勢導入數位工具管理養殖環境，持續提升水產質量。我們可以看到，數位與能源的雙軸轉型正在養殖漁業發生。
糧食生產是農漁業的主要功能，順應環境選擇不同的作物與耕種策略，是農漁民智慧的累積，臺灣的農漁業實力更是享譽國際。然而，由於整體產業結構轉型、生活型態轉變，傳統看天吃飯的一級產業，較不容易成為新世代就業的優先選項，如何在現有產業基礎上創造新商機、吸引年輕人返鄉，是各界都在思考的課題。
近年來，各國政府致力推動再生能源以實踐減碳，在不同場域、建物等結合光電開發的複合式發展模式，成為兼顧空間利用效率、提高單位面積產值的創新解決方案，這樣的趨勢正在農漁業現場發生。
農漁業結合光電創造附加價值
農電共生可提供自給自足的再生能源，還能保護農作物免受極端天氣影響，提高生產韌性，多餘的電力也可以躉售，提升農民收入。著眼於光電帶來的附加價值，越來越多國家看好農業結合太陽光電的發展潛力，德國、日本已有多個果園結合太陽光電從事農電共生，法國也實驗在成列的葡萄藤上安裝太陽光電模組。
不只農業，國際也開始出現結合水產養殖與太陽光電的漁電共生。例如美國切薩皮克灣（Chesapeake Bay）發展出太陽能牡蠣生產系統，不僅實現綠電自發自用，漁產收穫量更高達傳統養殖場的45倍；而在養蝦大國越南，也開始執行養蝦場結合太陽能發電的漁電共生計畫，為養殖場提供穩定電力並帶來漁獲，一舉兩得。
數位轉型為漁電共生添助力
漁電共生是利用漁業養殖場域結合太陽光電設置，期能改善生產環境、增加漁民收益，創造土地多元利用，是臺灣積極推動的重要政策方向之一。不過其他國家與臺灣的漁電共生開發型態不太一樣，其他國家多以沿海鋪設水面型光電為主，臺灣的漁電共生則採用室內養殖場搭配屋頂型光電，或室外魚塭搭配立柱型／水面型／塭堤型光電設備，近年來在許多漁民與光電業者的努力合作下，這樣的複合式土地利用模式逐漸展現效益。
不同養殖物種的環境需求不一，漁電共生導入的過程須經磨合，運用魚塭上方架設太陽能板，冬天防寒害、夏天助降溫，並配合不同物種的習性調整投料策略，同時結合數位環境監控系統調節養殖環境，進而達到提高漁獲收益之積極目的。
光電開發帶來的效益，也讓原本衰頹的產業地景重現生機，例如位於臺南七股的日運案場，原本是高鹽度的廢棄魚塭地，在養殖專家與在地青年的協力下，透過微生物、益生菌來控制池水，搭配AI數位化儀器監控養殖過程，持續累積養殖數據建立資料庫，烏魚、虱目魚、白蝦的混養模式已多次收成；四鯤鯓漁電共生案場過去同樣是廢棄魚塭，改建為室內型漁電共生案場後，能精準控制環境變數以從事精緻養殖，已成功育成一尾重達30克以上的白蝦。
由於漁電共生帶來的效益逐漸獲得認同，有別於過去多為光電業者發起的開發模式，最近也出現由漁民發起的漁電共生規劃，例如茄萣區不少養殖戶視漁電共生為吸引青農返鄉的契機，積極爭取納入漁電共生先行區；目前採用塭堤型與立柱型的光電設施，養殖的虱目魚也已開始收成。
養殖漁業正在實現數位與能源的雙軸轉型
數十年來漁民的養殖專業與經營視野，讓臺灣水產養殖產業在國際上向來有一席之地，但近年來確實也面臨產業結構轉型、從業人口老化凋零的挑戰；如今結合光電的漁電共生模式，讓原本看似傳統的一級產業開始蛻變，養殖模式、經營模式、商業模式不斷創新，也吸引更多青年關注與投入；臺灣養殖王國的美名，相信在不久的未來，將藉由數位與能源的雙軸轉型，再次展現耀眼光芒。
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