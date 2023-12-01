在TikTok、X等社群媒體流傳的以巴衝突影片，如何塑造了你對戰爭的看法？

不論老少；不論抖音國際版（TikTok）還是X（前稱推特；Twitter）；不論是親以色列還是親巴勒斯坦人，你的社群媒體動態（feeds）對你來說都是獨一無二的。那麼它們又如何塑造你對以色列—加薩戰爭的看法？

當我打開我的TikTok動態，兩段影片先後自動播放。第一條是以軍士兵在藍天白雲下拿著槍支起舞，另一段是一位年輕女子在臥室裡講話，配有一條顯眼的親巴勒斯坦標題。

TikTok的演算法會根據我把哪一則影片看完，來判斷我都想看哪些類型的影片，並向我推薦相似內容。

其他的社群媒體平台上也有差不多的演算法在運行著，這意味著一些使用者會被導向有關以色列和加薩，愈趨兩極化的內容。而這些內容只會鞏固他們的既有觀點和偏見。

這並非小事情，因為社群媒體上的對話能左右公共輿論，讓外溢到示威抗議等線下場合的言論正常化。

而這包括英國，在這裡，社群媒體似乎鼓勵了許多平時政治不活躍的人採取行動。

自由民主黨（Liberal Democrat）下議院議員萊拉・莫蘭（Layla Moran MP）的母親是巴勒斯坦人。她告訴我自己和其他政治人物都收到了「巨量湧入」的要求停火的訊息，這其中就包括了年輕人。他們似乎受到了啟發而行動，因為「TikTok與Instagram Reels影片都在WhatsApp上到處流傳」。

這位代表牛津西與阿賓登（Oxford West and Abingdon）選區的議員說：「任何顯得太華麗的東西，他們的即時本能反應似乎都是：別信它。他們都把這些當成是虛假訊息。」

保守黨議員安德魯・珀西（Andrew Percy MP）是「保守黨以色列之友」團體副主席。他說在其選區內，相比於其他議題，居民「對戰爭的參與和溝通較少」。

但他說：「多數被分享的都是充滿問題的反猶太主義內容，這在衝突發生之前本已經是個很實在的問題，現在社群媒體加速了事態發展。」

TikTok上的對比

那麼，什麼內容在TikTok上最受關注，誰會關注這些內容？

我的TikTok動態上不斷被明確地親以色列或親巴勒斯坦人的影片「洗版」，對立雙方經常批評對方的內容，而似乎親巴勒斯坦人的內容更受「Z世代」（Gen Z）所歡迎——就是1997至2012年間出生的人。

TikTok上使用主題標籤（hashtag）「#istandwithisrael」（我與以色列站在一起）的影片累計收看達2.4億人次。相比之下，使用主題標籤「#istandwithpalestine」（我與巴勒斯坦站在一起）的影片累積獲得超過8.7億人次收看。情況與其他受年輕使用者歡迎的影片主導網站相似。

這些影片多數是在被英國等政府定性為恐怖組織的哈瑪斯（Hamas）10月7日突襲以色列之後發佈，但也有一些是早於此日子發佈的。

在支持這兩個陣營的內容中，各自最受歡迎的內容有著顯著差異。

Photo Credit: BBC News 聲援以色列和聲援巴勒斯坦人的敵對內容在TikTok上不斷湧現。

舉例說，來自加薩當地部落客的影片——還有來自從臥室裡點評以色列—加薩戰爭的親巴勒斯坦人使用者的——在年輕使用者之間誘發出最正面的反應。

與此同時，來自以色列國防軍（Israeli Defense Forces，IDF）士兵的影片都顯得更加精緻和精心策劃，似乎是要迎合TikTok的瘋傳趨勢。

Photo Credit: BBC News 以色列國防軍發佈的一些影片緊貼TikTok熱度趨勢，例如這段影片便是基於爆紅主題「女孩數學」的二次創作。

至於雙方到底有多大程度的介入，鼓勵或者指導這些非官方內容——無論是以色列政府還是管理加薩的哈瑪斯——仍然是個問號。

憎惡與極化

我追蹤了幾位TikTok影片製作者（TikTokkers）以了解更多，其中一位是名叫丹尼爾（Daniel）的以色列士兵，他最熱門的影片——已有210萬人次觀看——展示了他與三名士兵——他們都仍在部隊中服役——在10月7日突襲後幾天舉著槍支起舞。

自此之後，收看其影片的人次減少了，每則超過1萬人次，但遠不及最初的200萬。

要預測影片在TikTok上什麼時候會熱門起來，頗為棘手。

收看人次持續下降，可以反映使用者比之前沒那麼認可這些影片——尤其隨著暴力事件在加薩漸次湧現——也可以是這些影片不再像之前獲得廣泛推薦的結果。

同樣值得指出的是，高觀看次數並不一定等同於影片獲得認可。影片也可以被廣泛分享批判。TikTok使用者時常「拼接」（stitch）貼文，也就是轉發一段影片，同時自己也對此做出反應。

我發覺這樣的情況發生在丹尼爾的某些內容身上，既有「拼接」其內容的轉發，也有在原貼文下的評論留言。使用者認為他的跳舞影片對加薩被殺平民百姓不敬，一位使用者留言指責他「無恥」，另一位則稱：「你只是在世人眼中更多地表現出你的殘暴不仁。」

丹尼爾告訴我，給他的內容留下的反應可以分成兩邊，一邊是「支持的使用者」，一邊是分享仇恨言論，甚至有時候是反猶太謾罵的。在他的影片與其他以色列相關貼文上的謾罵留言，有些是來自親哈瑪斯帳號，它們錯誤地宣稱10月7日當天被俘虜的人質不是付錢僱來的演員，就是被以軍殺害。

丹尼爾解釋說：「我不會把那些仇恨反應視為針對我個人的，因為，首先，我沒有做錯。其次，世界各地的人都很熱衷於仇恨以色列，所以我的內容上呈現了什麼都無所謂。」