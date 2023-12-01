在TikTok、X等社群媒體流傳的以巴衝突影片，如何塑造了你對戰爭的看法？
我們想讓你知道的是
TikTok上使用主題標籤（hashtag）「#istandwithisrael」（我與以色列站在一起）的影片累計收看達2.4億人次。相比之下，使用主題標籤「#istandwithpalestine」（我與巴勒斯坦站在一起）的影片累積獲得超過8.7億人次收看。情況與其他受年輕使用者歡迎的影片主導網站相似。
不論老少；不論抖音國際版（TikTok）還是X（前稱推特；Twitter）；不論是親以色列還是親巴勒斯坦人，你的社群媒體動態（feeds）對你來說都是獨一無二的。那麼它們又如何塑造你對以色列—加薩戰爭的看法？
當我打開我的TikTok動態，兩段影片先後自動播放。第一條是以軍士兵在藍天白雲下拿著槍支起舞，另一段是一位年輕女子在臥室裡講話，配有一條顯眼的親巴勒斯坦標題。
TikTok的演算法會根據我把哪一則影片看完，來判斷我都想看哪些類型的影片，並向我推薦相似內容。
其他的社群媒體平台上也有差不多的演算法在運行著，這意味著一些使用者會被導向有關以色列和加薩，愈趨兩極化的內容。而這些內容只會鞏固他們的既有觀點和偏見。
這並非小事情，因為社群媒體上的對話能左右公共輿論，讓外溢到示威抗議等線下場合的言論正常化。
而這包括英國，在這裡，社群媒體似乎鼓勵了許多平時政治不活躍的人採取行動。
自由民主黨（Liberal Democrat）下議院議員萊拉・莫蘭（Layla Moran MP）的母親是巴勒斯坦人。她告訴我自己和其他政治人物都收到了「巨量湧入」的要求停火的訊息，這其中就包括了年輕人。他們似乎受到了啟發而行動，因為「TikTok與Instagram Reels影片都在WhatsApp上到處流傳」。
這位代表牛津西與阿賓登（Oxford West and Abingdon）選區的議員說：「任何顯得太華麗的東西，他們的即時本能反應似乎都是：別信它。他們都把這些當成是虛假訊息。」
保守黨議員安德魯・珀西（Andrew Percy MP）是「保守黨以色列之友」團體副主席。他說在其選區內，相比於其他議題，居民「對戰爭的參與和溝通較少」。
但他說：「多數被分享的都是充滿問題的反猶太主義內容，這在衝突發生之前本已經是個很實在的問題，現在社群媒體加速了事態發展。」
TikTok上的對比
那麼，什麼內容在TikTok上最受關注，誰會關注這些內容？
我的TikTok動態上不斷被明確地親以色列或親巴勒斯坦人的影片「洗版」，對立雙方經常批評對方的內容，而似乎親巴勒斯坦人的內容更受「Z世代」（Gen Z）所歡迎——就是1997至2012年間出生的人。
TikTok上使用主題標籤（hashtag）「#istandwithisrael」（我與以色列站在一起）的影片累計收看達2.4億人次。相比之下，使用主題標籤「#istandwithpalestine」（我與巴勒斯坦站在一起）的影片累積獲得超過8.7億人次收看。情況與其他受年輕使用者歡迎的影片主導網站相似。
這些影片多數是在被英國等政府定性為恐怖組織的哈瑪斯（Hamas）10月7日突襲以色列之後發佈，但也有一些是早於此日子發佈的。
在支持這兩個陣營的內容中，各自最受歡迎的內容有著顯著差異。
舉例說，來自加薩當地部落客的影片——還有來自從臥室裡點評以色列—加薩戰爭的親巴勒斯坦人使用者的——在年輕使用者之間誘發出最正面的反應。
與此同時，來自以色列國防軍（Israeli Defense Forces，IDF）士兵的影片都顯得更加精緻和精心策劃，似乎是要迎合TikTok的瘋傳趨勢。
至於雙方到底有多大程度的介入，鼓勵或者指導這些非官方內容——無論是以色列政府還是管理加薩的哈瑪斯——仍然是個問號。
憎惡與極化
我追蹤了幾位TikTok影片製作者（TikTokkers）以了解更多，其中一位是名叫丹尼爾（Daniel）的以色列士兵，他最熱門的影片——已有210萬人次觀看——展示了他與三名士兵——他們都仍在部隊中服役——在10月7日突襲後幾天舉著槍支起舞。
自此之後，收看其影片的人次減少了，每則超過1萬人次，但遠不及最初的200萬。
要預測影片在TikTok上什麼時候會熱門起來，頗為棘手。
收看人次持續下降，可以反映使用者比之前沒那麼認可這些影片——尤其隨著暴力事件在加薩漸次湧現——也可以是這些影片不再像之前獲得廣泛推薦的結果。
同樣值得指出的是，高觀看次數並不一定等同於影片獲得認可。影片也可以被廣泛分享批判。TikTok使用者時常「拼接」（stitch）貼文，也就是轉發一段影片，同時自己也對此做出反應。
我發覺這樣的情況發生在丹尼爾的某些內容身上，既有「拼接」其內容的轉發，也有在原貼文下的評論留言。使用者認為他的跳舞影片對加薩被殺平民百姓不敬，一位使用者留言指責他「無恥」，另一位則稱：「你只是在世人眼中更多地表現出你的殘暴不仁。」
丹尼爾告訴我，給他的內容留下的反應可以分成兩邊，一邊是「支持的使用者」，一邊是分享仇恨言論，甚至有時候是反猶太謾罵的。在他的影片與其他以色列相關貼文上的謾罵留言，有些是來自親哈瑪斯帳號，它們錯誤地宣稱10月7日當天被俘虜的人質不是付錢僱來的演員，就是被以軍殺害。
丹尼爾解釋說：「我不會把那些仇恨反應視為針對我個人的，因為，首先，我沒有做錯。其次，世界各地的人都很熱衷於仇恨以色列，所以我的內容上呈現了什麼都無所謂。」
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能源轉型看數字說話！臺灣成為拚進亞洲第二的淨零優等生
我們想讓你知道的是
為實踐能源轉型，近年來我國再生能源的設置量已大幅成長，不僅光電和風電合計裝置容量已是2016年的7倍，今（2023）年再生能源發電占比更可望達到一成；綠電增加，能源效率亦逐年提升，能效評分已躍升亞洲第二；透過綠能優先、燃氣搭配，同時大減舊型亞臨界燃煤機組使用，空氣品質更是持續改善。為了更好的未來，臺灣將持續加緊轉型腳步，實現2050淨零願景。
再生能源成長幅度優於全球平均
依據國際再生能源總署IRENA所發布之再生能源裝置容量統計，近5年（2018-2022年，以2017年為基期）全球再生能源裝置容量年複合成長率為9.1%；同期臺灣的年複合成長率為21.9%，表現優於全球平均。
2023年9月我國風電與光電裝置容量達14.137GW，為2016年之7.33倍；尤其離岸風電更是在政府與民間協力下，從無到有開始建立產業鏈，累積至2023年11月已有281座離岸風機屹立於海上，裝置容量突破2GW。
風光加速布局
2022年風力發電與太陽光電發電量達142.2億度，為2016年的5.5倍，及時提供了產業界最需要的綠電，支持供應鏈的綠色與低碳轉型。
國際能效評分躍升亞洲第二
能源密集度即生產每單位國內生產毛額（GDP）所消耗的能源數量，是反映能源效率的重要指標，根據能源署統計資料，近10年來臺灣能源密集度年均改善2.9%；根據美國能源經濟學會（ACEEE）最新（2022）發表之「國際能源效率評分卡」（International Energy Efficiency Scorecard），臺灣能源效率從13名（2016）進步到世界第8（2022）；亞洲僅次於日本。在整體政策（national effort）、建築、工業、運輸等四個面向的評分中，整體政策得分最高，名列全球第5；顯示臺灣能源效率持續提升，是產業與全民共同努力的成果。
空汙減排有感
透過發電結構調整、機組汰舊換新、空污改善措施，台電公司火力電廠整體空污排放量已從2016年約10.7萬公噸，降至2022年約4.2萬公噸，減少61%。近年來台電持續落實增氣減煤，不僅有助於提升發電效率，空氣品質也不斷改善，顯示能源轉型過程兼顧環境永續。
近年來政府積極推動能源轉型，不僅有助於減緩氣候變遷影響，再生能源也穩健成長，持續提升我國能源自主與改善環境品質，帶動新興產業蓬勃發展，為整個社會經濟體系注入了新的活力。未來將持續深耕再生能源發展路徑，重點放在極大化發展光電場域、離岸風力及前瞻能源等綠電領域，搭配儲能技術的應用，能夠有效回應再生能源的間歇性發電特性，能源供應更穩定。同時，亦積極推動強化電網韌性的措施，透過多方努力，將如期如質達成政策目標，逐步實現能源轉型，為臺灣打造更加永續、綠色的未來。
（經濟部能源署廣告）