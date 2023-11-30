侯、賴、柯參加「工」辦勞動政見發表會，勞團肯定三人承諾撥補勞保，對柯提延後退休有疑慮

侯友宜回應勞團：增勞工董事、調整勞保基金委外制

（中央社）國民黨總統參選人侯友宜昨（29）日告訴勞工團體，他會修訂《公司法》等3項法律，新增1名勞工當董事，讓勞工更有能力與雇主對話。他也說，目前勞保基金投資報酬率不夠好，應參考國外績優大型基金投資方式，整個委外制度要大幅改變。

侯友宜昨日出席2024總統參選人「工」辦勞動政見發表會，回應勞工退休、企業併購、軍公教警消、非典型勞工、零碳轉型等5大議題。

侯友宜除了重申「勞工加薪，企業減稅」、基本工資目標調升至新台幣3.3萬元、召開勞保年金改革的國是會議、降低賦稅、增加休假天數等政見；他也表示，希望政府是有溫度的，不要丟給受雇者與老闆談，政府要站出來挺勞工，而不是讓人民做功德。

侯友宜主張，有3項法律要修訂，包括《公司法》中應新增一名勞工當董事，在董事會表達勞工心聲；《團體協約法》方面，企業併購時，很多資遣或勞動條件要列入誠信協商事項。

勞動基準法部分，侯友宜說，當事業單位改組或轉讓時，雇主代表必須與工會協商，留用勞工原則與勞動條件，無工會者由勞資會議商定。同時，為避免企業惡意資遣員工，如果合併對象為關係企業，就必須留用全數勞工。

侯友宜表示，在軍公教薪資審議委員會中，每4名專家學者，至少應有1名是由受僱者指定推派；並全力推動公務體系改革，包括最高年功俸調整、修正加班時數等；事務官人事制度也要公開透明，拒絕關說。

此外，在非典型勞工權益部分，侯友宜說，應把非正式的派遣人員慢慢轉為正職，因此在尚未修法前應規劃好定型化企業範本，由政府帶頭逐步減少非典型勞工。

面對全球淨零碳排趨勢下，高碳排、高耗能產業受到衝擊，侯友宜強調，輔導勞工就業轉型與技能培訓補助以填補綠能缺才是當務之急。因此他呼籲行政院下要成立勞資政委員會，凝聚三方共識，也要成立社會氣候基金。

媒體詢問上任後是否啟動年金改革，如何避免勞保年改引發世代衝突。侯友宜表示，他會針對勞保基金改革召開國是會議，取得社會共識。此外，短期內除了先完成撥補入法，更重要是長期來說，勞工退休金的「樓地板」太低，如何隨物價指數做好調整是重要課題。

侯友宜表示，撥補入法後，加薪照顧員工才是解決問題方式。有時是企業有賺錢但不願給員工，這在稅制下要作彈性處理，以稅後盈餘差別稅率扣除方式鼓勵企業多為員工加薪。

媒體也問及，侯友宜主張基本工資要提高到3.3萬元，數字依據為何；放寬中小企業加薪抵稅效果恐怕有限，以及是否要擴大勞動基金委外策略。

侯友宜說，按照消費者物價指數來看，基本工資提高到3.3萬元其實不高。他希望基本工資慢慢隨消費者物價指數調整，勞資雙方與政府針對調整幅度達成協議，也要考慮到資方負擔。

侯友宜也說，減稅加薪到底有沒有用是良性循環問題，政府要便民、利民、愛民，便民是要給企業方便，政府效能是決定企業是否賺錢的關鍵，政府要鬆綁法令，協助企業跟國際接軌，並大力開放全球佈局，打開區域經濟貿易，企業賺錢來為員工加薪，會比政府訂定差額稅率更有效果。

侯友宜表示，目前勞保投資基金報酬率不夠好，整個委外制度要大幅改變，應參考績優國外大型基金投資方式，優化勞保基金投資方式，且必須公開透明，確保有一定的投資報酬率，才能照顧好勞工。

侯友宜表示，利民是指政府不能只考慮自己稅收問題，而是要想政府少賺一點、讓企業多賺些並回饋給勞工。愛民則是政府稅收照顧弱勢人民。因此加薪只是手段，政府要扮演企業引導者，「利民是利大部分勞工，不是利企業」。

針對勞工放假制度。侯友宜說，勞工希望之前被砍的7天國定紀念日可以恢復，「我很實在，這做不到」，他主張行憲紀念日、勞動節都可以全面放假，原本1年「3天不併入病假」的生理假增加至「6天不併入病假」。

另外，侯友宜會後接受媒體聯訪談及是否贊成國民黨副總統參選人趙少康所說，如果當選要組聯合政府，民眾黨的人可以入閣。侯友宜說，治理國家用人唯才，而且能講求團隊合作、不分彼此、為台灣努力做事，這種人都可以用。

賴清德：支持資方分潤、勞保基金不會倒

（中央社）民進黨總統參選人賴清德昨日出席「工」辦勞動政見發表會時承諾，「只要政府在、勞保基金就不會倒」；他支持資方獲利分潤更多給勞工，將建立鼓勵機制讓資方提撥高於6%，未來會舉辦勞、資與社會各界經濟發展會議，促成勞資雙方可以魚幫水、水幫魚。

賴清德下午出席2024年總統大選「工」辦勞動政見發表會時表示，他來自勞工家庭，民進黨從創黨之初，就一直和勞工站在一起、守護勞工的權益，目標是打造「尊嚴勞動、友善職場」。

Photo Credit: 中央社 民進黨總統參選人賴清德（圖）29日下午在台北出席2024年總統大選「工」辦勞動政見發表會，暢談勞工政策，並回應勞工與媒體代表提問。

賴清德說，2020年起開始撥補勞保基金，總統蔡英文任內前後挹注新台幣2760億元，這是過去的執政黨從未有過的。未來若當選總統，除了持續讓勞保基金可以存續外，政府會負最後的支付責任，換句話說「只要政府在，勞保基金就不會倒，勞工的權益就一定可以獲得保障」。

勞工退休金部分，他指出，未來除發展經濟、帶動就業機會、提高薪資，從而讓勞工的退休生活更有保障外，並會建立一套鼓勵機制，讓資方的提撥高於6%，也讓勞工可以自提；更重要的是，未來會舉辦勞、資與社會各界經濟發展會議，促成勞資可以魚幫水、水幫魚，讓經濟更加發展，讓薪資可以提升，讓勞工權益獲得更好保障、退休生活更好。