侯、賴、柯參加「工」辦勞動政見發表會，勞團肯定三人承諾撥補勞保，對柯提延後退休有疑慮
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全產總理事長江健興表示，這23年來勞動議題依舊被漠視，低薪、通膨、過勞、退休保障不足，淨零碳排等勞動議題面臨前所未有挑戰，集體勞動關係失衡問題嚴重，因此5大工會決定再辦一次勞動政見發表會，讓政治舞台上有勞工的聲音。
侯友宜回應勞團：增勞工董事、調整勞保基金委外制
（中央社）國民黨總統參選人侯友宜昨（29）日告訴勞工團體，他會修訂《公司法》等3項法律，新增1名勞工當董事，讓勞工更有能力與雇主對話。他也說，目前勞保基金投資報酬率不夠好，應參考國外績優大型基金投資方式，整個委外制度要大幅改變。
侯友宜昨日出席2024總統參選人「工」辦勞動政見發表會，回應勞工退休、企業併購、軍公教警消、非典型勞工、零碳轉型等5大議題。
侯友宜除了重申「勞工加薪，企業減稅」、基本工資目標調升至新台幣3.3萬元、召開勞保年金改革的國是會議、降低賦稅、增加休假天數等政見；他也表示，希望政府是有溫度的，不要丟給受雇者與老闆談，政府要站出來挺勞工，而不是讓人民做功德。
侯友宜主張，有3項法律要修訂，包括《公司法》中應新增一名勞工當董事，在董事會表達勞工心聲；《團體協約法》方面，企業併購時，很多資遣或勞動條件要列入誠信協商事項。
勞動基準法部分，侯友宜說，當事業單位改組或轉讓時，雇主代表必須與工會協商，留用勞工原則與勞動條件，無工會者由勞資會議商定。同時，為避免企業惡意資遣員工，如果合併對象為關係企業，就必須留用全數勞工。
侯友宜表示，在軍公教薪資審議委員會中，每4名專家學者，至少應有1名是由受僱者指定推派；並全力推動公務體系改革，包括最高年功俸調整、修正加班時數等；事務官人事制度也要公開透明，拒絕關說。
此外，在非典型勞工權益部分，侯友宜說，應把非正式的派遣人員慢慢轉為正職，因此在尚未修法前應規劃好定型化企業範本，由政府帶頭逐步減少非典型勞工。
面對全球淨零碳排趨勢下，高碳排、高耗能產業受到衝擊，侯友宜強調，輔導勞工就業轉型與技能培訓補助以填補綠能缺才是當務之急。因此他呼籲行政院下要成立勞資政委員會，凝聚三方共識，也要成立社會氣候基金。
媒體詢問上任後是否啟動年金改革，如何避免勞保年改引發世代衝突。侯友宜表示，他會針對勞保基金改革召開國是會議，取得社會共識。此外，短期內除了先完成撥補入法，更重要是長期來說，勞工退休金的「樓地板」太低，如何隨物價指數做好調整是重要課題。
侯友宜表示，撥補入法後，加薪照顧員工才是解決問題方式。有時是企業有賺錢但不願給員工，這在稅制下要作彈性處理，以稅後盈餘差別稅率扣除方式鼓勵企業多為員工加薪。
媒體也問及，侯友宜主張基本工資要提高到3.3萬元，數字依據為何；放寬中小企業加薪抵稅效果恐怕有限，以及是否要擴大勞動基金委外策略。
侯友宜說，按照消費者物價指數來看，基本工資提高到3.3萬元其實不高。他希望基本工資慢慢隨消費者物價指數調整，勞資雙方與政府針對調整幅度達成協議，也要考慮到資方負擔。
侯友宜也說，減稅加薪到底有沒有用是良性循環問題，政府要便民、利民、愛民，便民是要給企業方便，政府效能是決定企業是否賺錢的關鍵，政府要鬆綁法令，協助企業跟國際接軌，並大力開放全球佈局，打開區域經濟貿易，企業賺錢來為員工加薪，會比政府訂定差額稅率更有效果。
侯友宜表示，目前勞保投資基金報酬率不夠好，整個委外制度要大幅改變，應參考績優國外大型基金投資方式，優化勞保基金投資方式，且必須公開透明，確保有一定的投資報酬率，才能照顧好勞工。
侯友宜表示，利民是指政府不能只考慮自己稅收問題，而是要想政府少賺一點、讓企業多賺些並回饋給勞工。愛民則是政府稅收照顧弱勢人民。因此加薪只是手段，政府要扮演企業引導者，「利民是利大部分勞工，不是利企業」。
針對勞工放假制度。侯友宜說，勞工希望之前被砍的7天國定紀念日可以恢復，「我很實在，這做不到」，他主張行憲紀念日、勞動節都可以全面放假，原本1年「3天不併入病假」的生理假增加至「6天不併入病假」。
另外，侯友宜會後接受媒體聯訪談及是否贊成國民黨副總統參選人趙少康所說，如果當選要組聯合政府，民眾黨的人可以入閣。侯友宜說，治理國家用人唯才，而且能講求團隊合作、不分彼此、為台灣努力做事，這種人都可以用。
賴清德：支持資方分潤、勞保基金不會倒
（中央社）民進黨總統參選人賴清德昨日出席「工」辦勞動政見發表會時承諾，「只要政府在、勞保基金就不會倒」；他支持資方獲利分潤更多給勞工，將建立鼓勵機制讓資方提撥高於6%，未來會舉辦勞、資與社會各界經濟發展會議，促成勞資雙方可以魚幫水、水幫魚。
賴清德下午出席2024年總統大選「工」辦勞動政見發表會時表示，他來自勞工家庭，民進黨從創黨之初，就一直和勞工站在一起、守護勞工的權益，目標是打造「尊嚴勞動、友善職場」。
賴清德說，2020年起開始撥補勞保基金，總統蔡英文任內前後挹注新台幣2760億元，這是過去的執政黨從未有過的。未來若當選總統，除了持續讓勞保基金可以存續外，政府會負最後的支付責任，換句話說「只要政府在，勞保基金就不會倒，勞工的權益就一定可以獲得保障」。
勞工退休金部分，他指出，未來除發展經濟、帶動就業機會、提高薪資，從而讓勞工的退休生活更有保障外，並會建立一套鼓勵機制，讓資方的提撥高於6%，也讓勞工可以自提；更重要的是，未來會舉辦勞、資與社會各界經濟發展會議，促成勞資可以魚幫水、水幫魚，讓經濟更加發展，讓薪資可以提升，讓勞工權益獲得更好保障、退休生活更好。
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無法可管、無人監督，加熱菸載具恐成為個資安全破口
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在國外市面上的加熱菸載具，開始像其它3C科技產品一樣擁有專屬的APP，在安裝後開始收集使用者的個人資料。你知道你的資料正在被收集嗎？如果你從沒想過，或許更需要立刻提高警覺。
「購物APP暗藏詐騙軟體」、「智慧型手機APP遊戲，搭配境外網站詐騙」，這樣的新聞標題，大家應該不陌生。其實現在已經有越來越多的家用電器、3C裝置，都會要求使用者在手機或平板上安裝APP，讓使用體驗更為完整便利。但問題就在於，當我們在享受現代科技所帶來的種種好處，其實也同時在面對釣魚廣告、木馬程式等無孔不入的資安威脅。
目前國內還在健康風險評估審查的加熱菸載具，在國外也像其他許多現代化的科技產品一樣，幾乎都有專屬的APP甚至被包裝成為戒菸工具，在安裝之後開始收集使用者的個人資料。如果你在使用加熱菸，未來或許更需要提高警覺你的資料是否正在被收集，這些資料被收集後又會如何被應用？尤其這些載具也有一部分是來自於中國製造。
不過針對中國製加熱菸進口問題，作為新興菸品主責機關的國健署回應，「依經濟部國貿署公告規定，加熱式菸草產品裝置屬大陸物品者，不准輸入。」 然而令人擔憂的是，我國數位發展部提出的16項需要資安檢驗的IoT項目中，並未包括新興菸品載具。這樣的缺漏令人不禁擔心，我們的資訊安全和隱私保護，是否正面臨著意想不到的風險？
從呼吸中洩露的秘密
衛福部提出的新興菸品健康風險評估辦法申請項目中，並未包含資安相關文件的要求，這可能暴露出個人敏感資料的潛在風險，再加上個人健康行為與呼吸資料保護不足的情況，在在都是開放加熱菸品所面臨的重要挑戰之一。特別是涉及個人健康行為和呼吸資料的外洩問題，除導致個人隱私受到侵犯，也可能被濫用於廣告騷擾，或甚至是健康保險詐騙等不法活動。因此，如何保護這些敏感資料，已成為當前亟待解決的問題。
今年 7 月家庭醫學會年會舉辦的「新興菸品減害與戒菸爭議」論壇中，已有專家提出警告，表示已有許多媒體及文獻披露加熱菸隱含的資安問題。該專家相當憂心地表示，當前各大品牌的加熱菸的載具幾乎都有數據連網功能。菸商能透過載具對吸菸行為進行大數據的搜集與分析，「甚至使用者每一口吸菸的深淺都有可能被記錄」。
為了改善這一缺漏，希望國健署也可以積極作為，加強對新興菸品的資安監管，建立完善的資安審查項目，確保所有與個人健康行為相關的數據，得到適當的保護。
在數位時代中，個人資訊就像是我們的分身，政府以及跨部會主管機關應該從相關的法規、監管措施等層面，努力保護民眾的資訊安全。從而更進一步地加強、鼓勵各種針對資訊安全保障技術的研發與應用，以應對不斷增加的網路威脅和數位安全挑戰，減少個資外洩的情形，杜絕詐騙行為對民眾以及我們的國際形象，所造成的各種損失。
當你一天的行程，都透過APP傳給某個陌生人
過去常常在資安方面引發眾多爭議的，例如掃地機器人，有搜集全屋地圖、作息時間等資訊的疑慮；智慧型手機，有可能在未經用戶允許的情況下，自動將個人的敏感資訊，傳送到第三方伺服器上。這些被揭露報導出來的新聞事件，引起了民眾對於個人隱私受到侵犯的擔憂，更突顯了資訊安全議題的重要性。
因此，當加熱菸載具以及應用程式，有可能收集到使用者的個人偏好、吸菸習慣、地理位置等敏感資訊，甚至可能涉及醫療數據。如果讓這些數據落入有心者之手，就有可能會被用於定向廣告、個資身份盜竊或其他不法用途，造成個人人身安全、聲譽和財務損失。
中華民國消費者文教基金會陳雅萍秘書長指出，近年來，因為個資外洩而遭受財物損失，前往消基會諮詢的民眾數量，有日益增多的趨勢。可以想見數位化時代，在網路、APP中填寫個資，已是一般大眾的日常，這樣的趨勢也讓個人資料保護面臨更嚴峻的考驗。陳秘書長進一步提醒，大家在生活中遇到需要填寫個人資料的時候，要保持警覺心，「如果你所填寫的資料，超出網站或APP所需要知道的資訊範圍，最好就不要繼續填寫。比方一個導航APP，它會需要知道你的所在位置，但它不需要知道你的婚姻狀況。」
＊本篇文章由記者「莊丹琪」撰文提供。