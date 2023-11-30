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2023/11/30,
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南投河豚中毒案1死8送醫，檢驗結果最快12/4出爐；食藥署：比照日本處理證照制，仍待收集意見

南投河豚中毒案1死8送醫，檢驗結果最快12/4出爐；食藥署：比照日本處理證照制，仍待收集意見
圖為洪男等人聚餐剩餘的河豚肉（警方提供）｜Photo Credit: 中央社

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在南投縣仁愛鄉開設小吃店的洪男25日晚間煮河豚肉邀鄰居友人聚餐，26日上午友人感覺身體不適，前往洪男住處探詢時，進門發現洪男已倒臥在地無呼吸，參加聚餐8人則送醫治療無生命危險。

南投食用河豚中毒致死案，檢驗結果最快12/4出爐

（中央社）南投縣發生罕見食用河豚中毒致死案例，造成1死、8人身體不適。食藥署29日表示，已收到河豚肉食餘檢體，將比對DNA確認魚種及毒素，結果預計最快下週一出爐。

在南投縣仁愛鄉開設小吃店的洪男25日晚間煮河豚肉邀鄰居友人聚餐，26日上午友人感覺身體不適，前往洪男住處探詢，進門發現洪男已倒臥在地無呼吸，參加聚餐8人則送醫治療無生命危險。

衛生福利部食品藥物管理署副署長林金富29日在例行記者會中指出，南投縣衛生局已抽樣河豚肉食餘檢體。出席記者會的台北榮總職業醫學與臨床毒物部主治醫師何揚說明，河豚毒素屬於神經毒素，毒性約為氰化鈉的1000倍以上， 即便加熱後也無法將毒素破壞。

何揚指出，毒素主要存在於河豚卵巢、肝臟、腸、皮膚甚至肌肉組織中，通常於食用後10至45分鐘產生唇舌發麻、手麻、腳麻、頭痛、眩暈、嘔吐等症狀，嚴重時則甚至導致死亡，死亡率約為61％，目前無解毒劑。

除了河豚以外，何揚表示，國內過往經驗，部分來路不明的貝類、章魚如藍紋章魚、螺類如織紋螺，都有可能殘留河豚毒素，國外曾有報告，推測是食物鏈關係，一樣要小心。

至於是否比照日本河豚處理證照制，林金富重申，仍需收集各界討論，但台灣現階段皆未針對任何料理處理強制規定需取得證照，有鑑於河豚種類繁多，光靠肉眼不易辨識，建議餐飲業者不供應河豚，民眾避免捕捉及食用河豚，以免誤食。

比照日本河豚處理證照制？食藥署待收集意見

近日南投發生河豚中毒案，釀1死、8送醫。台灣近年偶有河豚中毒事件，外界呼籲台灣比照日本的處理河豚證照制，食藥署回應需收集各界意見，討論達共識才能執行，還有一段路要走。

在南投縣仁愛鄉開設小吃店的洪男25日晚間煮河豚肉邀鄰居友人聚餐，26日上午友人感覺身體不適，前往洪男住處探詢時，進門發現洪男已倒臥在地無呼吸，參加聚餐8人則送醫治療無生命危險。

衛生福利部食品藥物管理署副署長林金富27日接受媒體聯訪時表示，日本處理河豚是證照制，無照處理有法規處置，但台灣現行《食品安全衛生管理法》無授權行政部門，無法要求處理食品需有特殊證照，台灣暫無「處理河豚」開辦技術士技能檢定。

林金富提到，針對任何料理處理，台灣現階段皆未強制規定證照制度，有鑑於河豚種類繁多，光靠肉眼不易辨識，台灣是否比照日本，仍需收集各界討論。河豚毒素屬於神經毒素，加熱也無法將毒素破壞，建議餐飲業者不供應河豚，民眾避免捕捉及食用河豚，以免誤食。

據食藥署提供資料顯示，對於從事食品及餐飲相關工作，勞動部勞動力發展署開辦中餐烹調、西餐烹調、食物製備、飲料調製、餐飲服務、烘焙食品、食品檢驗分析、中式麵食加工、中式米食加工、肉製品加工、水產食品加工等職類技術士技能檢定。

另外，南投縣衛生局已抽樣河豚肉食餘檢體，後續將交由食藥署檢驗組執行作業，待收到後將最快速處理，以利初步釐清是否有河豚毒素，以及分析出河豚品種。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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