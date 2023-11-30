蔡總統：中國面臨內部難題，目前不太可能犯台；摩根大通CEO：不認為北京會犯台，若華府下令會離開中國

蔡總統：中國面臨內部難題 目前不太可能犯台

（中央社）《紐約時報》舉辦的「交易錄峰會」（DealBook Summit）昨（29）日播放了蔡英文總統的預錄訪問。她表示，中國目前正面臨內部難題，目前不太可能入侵台灣。

《紐時》「交易錄峰會」創立者暨特約編輯索肯（Andrew Ross Sorkin）在訪談中問及，在美國總統拜登與中國國家主席習近平於亞太經濟合作會議（APEC）會面後，蔡總統此刻如何評估中國入侵台灣的風險？

蔡總統指出，台灣確實面臨加劇的軍事、脅迫、灰色地帶衝突行動、網路攻擊及資訊操縱，面臨這樣的威脅，台灣民眾仍保持冷静，一些評論家甚至指出「我們可能太過冷靜」。

蔡總統接著說，但事實上，台灣人民清楚這些情況，而「我們繼續竭盡所能，強化我們的防衛能力及社會韌性」。

索肯問及，習近平一再提到他統一台灣的意圖，但他稱想要透過和平的方式，蔡總統如何看待？

蔡總統說，她認為，中國領導層此刻正因內部難題而不知所措，或許這不是中國考慮對台灣發動大規模入侵的時機。

索肯問說，這是因為中國目前正面臨國內經濟難題嗎？

蔡總統回應說，主要因為中國正面臨內部的經濟、財政及政治難題，而且也因為國際社會表明，戰爭並非選項，和平及穩定符合各方利益。

索肯還問說，台灣晶片製造對全球至關重要，拜登政府將部分晶片生產移至美國視為首要之務，蔡總統如何看待這對美台長期關係、以及對雙方戰略關係重要性的影響？

蔡總統提及，她認為，美國對台灣晶片製造能力的相關舉措，對台灣而言，此刻是有利的，就建立供應鏈韌性而言，在某種意義上「我們正幫助自己的盟邦及朋友，與此同時，我們也能使用在美國的可用資源，尤其是人力資源及人才」。

摩根大通CEO：不認為北京會犯台 若華府下令會離開中國

（中央社）美國摩根大通集團執行長戴蒙（Jamie Dimon）昨日表示，他不認為中國會入侵台灣，但如果台海發生衝突，美國政府下令摩根大通離開中國，他會遵循政府指示。

《紐約時報》（The New York Times）昨日舉辦「交易錄峰會」（DealBook Summit），在戴蒙與會參與討論期間，主持人索肯（Andrew Ross Sorkin）問及他對潛在台海衝突的看法。

戴蒙指出：「如果美國政府下令我離開中國，我會離開中國。我怎麼認為並不重要。如果台灣發生戰爭，你會帶離所有（對中國）的賭注。」

他提及，台海戰爭將造成經濟大蕭條，這是很艱困的情況，沒有人認為這將發生，但這也有可能發生，如果出現這種情況，對全世界、對中國及中國人民都是非常糟糕的事情。

戴蒙說：「我不認為這（台海戰爭）會發生，但你不可以說（絕對）不會，你必須作好準備。」

他還說：「我認為，能做的最好事情是，幫助美國政府弄清楚，我們需要做些什麼，以保護我們的國家安全，保衛我們的盟友，維持西方聯盟…。」

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航