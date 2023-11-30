蔡總統：中國面臨內部難題，目前不太可能犯台；摩根大通CEO：不認為北京會犯台，若華府下令會離開中國
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蔡英文總統提及，她認為，美國對台灣晶片製造能力的相關舉措，對台灣而言，此刻是有利的，就建立供應鏈韌性而言，在某種意義上「我們正幫助自己的盟邦及朋友，與此同時，我們也能使用在美國的可用資源，尤其是人力資源及人才」。
蔡總統：中國面臨內部難題 目前不太可能犯台
（中央社）《紐約時報》舉辦的「交易錄峰會」（DealBook Summit）昨（29）日播放了蔡英文總統的預錄訪問。她表示，中國目前正面臨內部難題，目前不太可能入侵台灣。
《紐時》「交易錄峰會」創立者暨特約編輯索肯（Andrew Ross Sorkin）在訪談中問及，在美國總統拜登與中國國家主席習近平於亞太經濟合作會議（APEC）會面後，蔡總統此刻如何評估中國入侵台灣的風險？
蔡總統指出，台灣確實面臨加劇的軍事、脅迫、灰色地帶衝突行動、網路攻擊及資訊操縱，面臨這樣的威脅，台灣民眾仍保持冷静，一些評論家甚至指出「我們可能太過冷靜」。
蔡總統接著說，但事實上，台灣人民清楚這些情況，而「我們繼續竭盡所能，強化我們的防衛能力及社會韌性」。
索肯問及，習近平一再提到他統一台灣的意圖，但他稱想要透過和平的方式，蔡總統如何看待？
蔡總統說，她認為，中國領導層此刻正因內部難題而不知所措，或許這不是中國考慮對台灣發動大規模入侵的時機。
索肯問說，這是因為中國目前正面臨國內經濟難題嗎？
蔡總統回應說，主要因為中國正面臨內部的經濟、財政及政治難題，而且也因為國際社會表明，戰爭並非選項，和平及穩定符合各方利益。
索肯還問說，台灣晶片製造對全球至關重要，拜登政府將部分晶片生產移至美國視為首要之務，蔡總統如何看待這對美台長期關係、以及對雙方戰略關係重要性的影響？
蔡總統提及，她認為，美國對台灣晶片製造能力的相關舉措，對台灣而言，此刻是有利的，就建立供應鏈韌性而言，在某種意義上「我們正幫助自己的盟邦及朋友，與此同時，我們也能使用在美國的可用資源，尤其是人力資源及人才」。
摩根大通CEO：不認為北京會犯台 若華府下令會離開中國
（中央社）美國摩根大通集團執行長戴蒙（Jamie Dimon）昨日表示，他不認為中國會入侵台灣，但如果台海發生衝突，美國政府下令摩根大通離開中國，他會遵循政府指示。
《紐約時報》（The New York Times）昨日舉辦「交易錄峰會」（DealBook Summit），在戴蒙與會參與討論期間，主持人索肯（Andrew Ross Sorkin）問及他對潛在台海衝突的看法。
戴蒙指出：「如果美國政府下令我離開中國，我會離開中國。我怎麼認為並不重要。如果台灣發生戰爭，你會帶離所有（對中國）的賭注。」
他提及，台海戰爭將造成經濟大蕭條，這是很艱困的情況，沒有人認為這將發生，但這也有可能發生，如果出現這種情況，對全世界、對中國及中國人民都是非常糟糕的事情。
戴蒙說：「我不認為這（台海戰爭）會發生，但你不可以說（絕對）不會，你必須作好準備。」
他還說：「我認為，能做的最好事情是，幫助美國政府弄清楚，我們需要做些什麼，以保護我們的國家安全，保衛我們的盟友，維持西方聯盟…。」
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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「綠領人才」現正夯，綠領職業大揭秘！
我們想讓你知道的是
面對減碳壓力，各國政府加速推動淨零轉型，一起來認識近年新興的「綠領人才」吧！
面對減碳壓力，各國政府加速推動淨零轉型，使得近年來綠領工作需求成長快速，無論是節能、創能、儲能、系統整合，都需要更多人才投入；一起來認識這些綠領人才的工作內容！
綠領人才1：光電案場規劃師
光電案場規劃師是負責規劃和設計太陽能光電案場的靈魂人物，在太陽能發電項目的早期階段，負責評估場地、分析建物現況、土地利用、考慮環境因素，並規劃如何最有效地配置太陽能光電設施。
這些專業人員需要考慮光電模組的布局、設備的選擇、發電量的預估，同時要確保設施的安全性、環境平衡以及與當地社區的協調，需要同步評估技術、政策、法規、成本等多方面的考量。包含評估技術的可行性、效率及成本；處理預算和籌資，確保有足夠的資金來支持建置和運營光電案場，與銀行、投資者等對象進行談判和合作。同時也會參與詳細的建物與土地利用規劃、設計太陽能裝置的配置，最後擬定適當的執行方案。
適合有這些技能的人才：工程和技術知識、專案管理能力、太陽光電技術士、具電腦繪圖能力者、安全衛生管理、現場工務工程師、系統整合工程師。
綠領人才2：離岸風場施工經理
隨著離岸風電產業的從無到有，這項與海相伴的新興職業也因應而生，離岸風場施工經理作為「海上工頭」，需要管理船上的施工團隊。該職位作為施工船船長以及業主間的橋樑，在施工過程中扮演協調、判斷、下指令的關鍵角色，並同時負責管理設備運作的安全性，確保風場設備能安全順暢地運作，也需要臨場反應與即時調度，除了擁有豐富的工程知識，也需具備高度的專業和隨機應變能力。
此類人才所需技能可包含（但不限於）：離岸風場施工專案（尤指大型施工船舶類）管理與協調溝通能力、鋼結構工程焊接技術、大型起重機操作經驗、安裝和拆除工程技術等
綠領人才3：綠電調度員
「讓每一度綠電發揮最大價值」是綠電調度員的終極使命。身為售電業中的綠電調度員，需要解讀電廠發電數據（供給）和企業用電數據（需求）的能力。由於再生能源會受到天氣影響發電量的高低，必須利用過往經驗和電力數據資料，透過事前預測和事後調整，制定適宜的綠電匹配規劃，確保每一度電廠發出的綠電，盡可能地為企業客戶所使用。
適合具備這些技能的人才：電力系統知識、數據分析、計算機科學、風險管理、團隊管理
綠領人才4：綠能融資顧問
綠能融資顧問是指在再生能源領域提供融資和財務建議的專業顧問。這些顧問必須擁有豐富的金融、投資和相關產業知識，致力於協助業者成功獲得綠能融資。
綠能融資顧問的工作涉及財務、工程、保險、法律等四大領域的盡職調查（註1），和一般企業融資不同的是，專案內容涉及電廠等能源基礎建設，綠能融資顧問需要親自至再生能源案場勘查，實地檢視專案進度、了解業者如何經營當地社區關係以及環境生態的維護，並透過上述資訊判斷潛在風險，針對案場的可融資性提出建議。也因為這份工作和能源轉型的永續發展相關，所以也對環境懷抱著「使命感」，期許自己的貢獻能讓臺灣乃至於全世界，都能更加靠近淨零永續的願景。
※註1：盡職調查（due-diligence, DD）為企業投資和併購案中常見的流程，旨在整理並評估有關特定業務、投資或交易等專案的重要資訊，通常包含財務、法律和技術等面向，以確保決策者在做出重要決策前有全面的瞭解，並能夠最大程度地降低潛在風險和不確定性。
*以上資訊部分由大同智能、伯威海事、陽光伏特家、富邦銀行提供。
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