2024巴黎奧運地鐵票價將大漲約一倍，居民怨交管嚴人潮多準備收行李出逃
我們想讓你知道的是
幾位受訪者也同樣將矛頭指向了太過嚴格的巴黎移動規範，包括針對居民。在特定區域，只有事先申請許可證的特殊車輛才能通行，即使是當地居民、商家也不例外，引發強烈反彈，社群媒體上嘲諷與抗議聲音此起彼落。
巴黎奧運交管嚴人潮多，居民怨太「地獄」準備收行李出逃
（中央社）巴黎警察局局長努涅斯（Laurent Nunez）28日宣布，2024年奧運賽事期間，各大場館周邊將禁止車輛進出。嚴格維安、道路管制，加上可預期大量人潮湧入，不少巴黎居民表示，已經準備好打包行李，逃離明年的奧運騷亂。
在大巴黎區政府日前宣布2024年巴黎奧運期間地鐵票價將上漲近1倍引發熱議後，巴黎警察局局長努涅斯28日接受《巴黎人報》（Le Parisien）專訪時又宣布，出於安全考量，賽事期間將嚴格限制場館周圍地區的車輛流動。
2024年7月26日將正式登場的巴黎奧運倒數8個月，55歲的安－瑪麗（Anne-Marie）今天向《費加洛報》（Le Figaro）抱怨，「城市的緊張會變得難以管理，會變得很壓抑。」對她而言，留在巴黎是不可能的，她和丈夫與孩子已經計劃好要北逃諾曼第，到家裡的度假小屋。
在公關公司任職的安－瑪麗表示，「巴黎如今開車停車已經夠困難了。想像一下奧運，即使作為居民四處移動，也會如身處地獄。而且到時物價一定會跟著飆漲。」
雖然巴黎第一副市長葛瑞格華（Emmanuel Gregoire）日前才說希望奧運成為「所有人的慶典」，但安－瑪麗卻將奧運視為對居民日常生活多一層的束縛。
像安－瑪麗擔心觀光客大量湧入的巴黎人還不少。巴黎觀光局預計屆時將有超過1500萬遊客參與賽事。住在18區聖心堂附近的凱米爾（Camille）就說，「現在每天蒙馬特人已經很多了，到時一定會變得寸步難行」，她盤算著到時放假出遊逃離人群。
將房子放在Airbnb出租也成為部分巴黎人討論的話題，尤其奧運期間房價目前已飆升至平常的3到4倍。33歲的菲力普（Philippe）希望賺一筆旅遊費，但他還在猶豫，擔心房客會損傷房子，更怕會帶來床蝨。
不過可以確定的是，他一定會離開巴黎，「我公司在巴黎鐵塔附近，到時路一定封閉，我甚至不知道單車能否進入。」他的計畫是到父母在巴黎郊區的房子遠距工作。
帶著孩子的艾麗絲（Élise）也告訴《費加洛報》，「那時學校已放假，我完全不想和3歲小孩一起被困在這個沒有申請許可就什麼事也做不了，而且不能自由移動的城市。」
幾位受訪者也同樣將矛頭指向了太過嚴格的巴黎移動規範，包括針對居民。在特定區域，只有事先申請許可證的特殊車輛才能通行，即使是當地居民、商家也不例外，引發強烈反彈，社群媒體上嘲諷與抗議聲音此起彼落。
有網友諷刺，接下來努涅斯就要下令巴黎居民集體撤離；有人寫道：「這奧運會變成地獄。大眾交通差勁、汽車禁行、觀光客的大型遊樂園」；也有網友批巴黎政府向中國取經，開始控制人民行動。
面對輿論，努涅斯29日在進行活動限制區域說明記者會時回應道，「沒有任何理由要在那個時刻離開巴黎」，並強調行人和單車不會受到太大影響。
2024奧運期間，巴黎地鐵票價將大漲約一倍
大巴黎區交通當局本週宣布，2024年巴黎奧運期間，當地地鐵票價將上漲幾乎1倍，以協助支應賽會期間驟增數以百萬計觀光客，導致法國首都圈公共運輸負擔加重的成本。
《法新社》報導，屆時大巴黎區（Ile-de-France）地鐵單程票價將從目前的2.1歐元（約新台幣72元）漲為4歐元；10張套票將從16.9歐元（約新台幣582元）漲為32歐元。
大巴黎區區長波克瑞斯（Valerie Pecresse）27日深夜在上傳社群平台X的影片中表示，當地居民使用的年票和月票將不受這波漲價影響。
波克瑞斯說，當局「絕不可能」讓大巴黎區居民支付奧運帶來、估計高達2億歐元的額外成本。
明年7月開幕的奧運和帕拉林匹克運動會（Paralympic Games）期間可望吸引約1000萬觀光客，巴黎大眾運輸服務也必須提高發車頻率。
奧運期間，觀光客也可以購買16歐元的單日票或60歐元的週遊票，自由穿梭巴黎市區和大巴黎區。乘客也可利用這類車票往返巿區與戴高樂機場（Charles de Gaulle）或歐利機場（Orly）。
新聞來源
延伸閱讀
- 重申「行人絕對優先權」：巴黎打造步行者天堂，提案增加行人空間安全新計畫
- 2024巴黎奧運倒數，法國陷入「臭蟲危機」，馬克宏保證不讓光之城變成「叮咬之城」
- 法國禁止運動員在巴黎奧運期間佩戴頭巾，聯合國回應：任何人都不應告訴女性她該與不該穿什麼
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
死守舊機車最省錢？把握時間爭取汰舊換新補助才是聰明做法！
我們想讓你知道的是
精打細算是許多機車族謹守的價值觀，但這樣真的能省錢嗎？若能聰明利用政府補助，把握時機汰換掉家裡老舊機車，加上SYM三陽機車祭出保證7個工作天交車的承諾，就是要確保購車民眾拿的到政府補助、同時享全年度最高優惠，以新車迎接新年的全新生活。
身為全球機車密度最高的地區之一，許多台灣人家中都不只一台機車，有的老舊機車不好發動、騎乘時還有濃煙，但長輩或是精打細算的民眾，總秉持著不到零件停產的那一刻絕不輕易換車。但這樣的做法真的省錢嗎？從多方角度分析，其實非然。
別以為騎老車省錢，你沒想到的錢坑在這
首先，老舊機車因為動力科技較舊，省油表現無法與新車平起平坐以外，不合時宜的廢氣排放標準，難以通過排氣定檢，每次遇到機車要定檢時，輕則要在機車行花上許多時間，重則難以通過而冒著被罰款的風險，在道路上被相關單位攔檢更需付出高額罰款。
再者，隨著造車科技的進步與騎士對於騎乘安全的觀念提升，歐盟與日本分別已於2016年與2017年就開始規定新車要強制加裝ABS防鎖死煞車系統或CBS安全連動煞車系統，台灣目前雖然沒有強制加裝，但在2020年之前也曾經透過1,000元至4,000元不等的購車補助，積極推動民眾選擇有加裝CBS或ABS系統的車款，顯見煞車系統提升與行車安全的關聯性至關重要。
老舊機車不僅沒有CBS或ABS煞車系統的輔助，煞車系統更因經年累月的使用效能大幅衰退，若遭遇到緊急意外，難以達到有效減速避險功能，後續所衍生的問題，絕對更為嚴重且難以想像。
政府汰舊補助年底即將截止，現在正是換新大好時機
對於廣大的機車族而言，除了倚重機車的高靈活性以外，相較於汽車更低的入手門檻當然也十分重要，因此為鼓勵民眾提升用車安全、鼓勵汰舊換新，政府也藉由補助來提升民眾汰舊換新意願。以先前曾推行的ABS/CBS購車補助為例，2020年前停止時就曾掀起一波購車高峰，顯見購車補助對於機車族的重要性。而環保署所施行的汰舊換新2,000元補助，也確定將於2023年底正式退場，在年底前無疑為汰舊換新購車的最佳時刻。
面對琳瑯滿目的機車品牌，要如何選擇品牌與機種呢？首先從品牌切入，近年來躍升台灣機車市場龍頭的SYM三陽機車，以多元的機種選擇和優異的產品實力，擄獲台灣民眾芳心，且為了回饋消費者支持，三陽機車對於購車優惠始終不手軟，年底前更結合政府汰舊換新補助，三陽機車全車系汰舊換新再加碼3,000元，以迪爵車型為例，汰舊換新補助最高可達23,800元（三陽購車補助金14,500元＋三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元＋政府汰舊換新貨物稅減免4,000元＋廢車回收300元）。
換言之，若錯過了今年底最佳入手時機，明年要入手三陽機車新車，將會直接貴上5,000元（少了三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元），對於荷包支出來說相當有感。
正因為政府補助即將退場，再加上三陽機車的加碼補助力道，造成市場上相當高的迴響，引發超級熱絡的好評與購車潮，三陽機車為了感謝消費者回饋，同時保證消費者的權益，全力加開產能，更祭出保證7日內（工作天）交車的承諾，就是要確保購車民眾不只拿的到政府補助同時享全年度最高優惠，更可以盡快交車，以新車迎接新年的全新生活。
多元機種選擇，每個人都可以理想的SYM
身為台灣機車市場龍頭，三陽機車旗下有多種車款選擇，其中全新迪爵125、MMBCU與CLBCU都是最熱機種。身為國民旗艦代名詞的全新迪爵125，不僅擁有三陽機車三大優勢DNA「日本京濱噴射系統」、「CBS 2.0連動煞車系統」、「63.9km/L 一級油耗」以外，更有最新科技EnMIS雙火星塞異時點火系統、傲視同級37.5L最大車廂空間、雙載舒適的689mm超長坐墊等配備。
廣受年輕人喜愛的MMBCU則是基於DRGBT優秀的平台血統，更針對實用性、舒適性上做出大幅調整，有同級中最大的置物空間及雙載的舒適性，以及獨特的跑旅車款外型，造就同級距銷售冠軍的寶座。上市短短3個月就熱銷破萬台的CLBCU，不僅有獲得金點設計獎的百搭精緻外觀，更有EnMIS超強油耗表現與貼心規格，堪稱內外兼備的最佳小蜂鳥車型！
把握時間舊換新，騎新車展開新的一年
從排廢、安全性，到補助優惠等面向分析，長期看來機車汰舊換新無疑是增加安全、減少風險且照顧荷包的最佳投資。有意願汰舊換新的民眾，絕對要把握今年底最佳時機，不僅有政府補助，更可獲得三陽機車的加碼補助，如此絕佳機會，錯過不再。
政府補助倒數 SYM全車系汰舊換新再加碼3,000元(電匯)保證7日內交車
- 更多詳細資訊請參閱「SYM三陽機車官方網站」查詢。