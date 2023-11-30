2024巴黎奧運地鐵票價將大漲約一倍，居民怨交管嚴人潮多準備收行李出逃

巴黎奧運交管嚴人潮多，居民怨太「地獄」準備收行李出逃

（中央社）巴黎警察局局長努涅斯（Laurent Nunez）28日宣布，2024年奧運賽事期間，各大場館周邊將禁止車輛進出。嚴格維安、道路管制，加上可預期大量人潮湧入，不少巴黎居民表示，已經準備好打包行李，逃離明年的奧運騷亂。

在大巴黎區政府日前宣布2024年巴黎奧運期間地鐵票價將上漲近1倍引發熱議後，巴黎警察局局長努涅斯28日接受《巴黎人報》（Le Parisien）專訪時又宣布，出於安全考量，賽事期間將嚴格限制場館周圍地區的車輛流動。

2024年7月26日將正式登場的巴黎奧運倒數8個月，55歲的安－瑪麗（Anne-Marie）今天向《費加洛報》（Le Figaro）抱怨，「城市的緊張會變得難以管理，會變得很壓抑。」對她而言，留在巴黎是不可能的，她和丈夫與孩子已經計劃好要北逃諾曼第，到家裡的度假小屋。

在公關公司任職的安－瑪麗表示，「巴黎如今開車停車已經夠困難了。想像一下奧運，即使作為居民四處移動，也會如身處地獄。而且到時物價一定會跟著飆漲。」

雖然巴黎第一副市長葛瑞格華（Emmanuel Gregoire）日前才說希望奧運成為「所有人的慶典」，但安－瑪麗卻將奧運視為對居民日常生活多一層的束縛。

像安－瑪麗擔心觀光客大量湧入的巴黎人還不少。巴黎觀光局預計屆時將有超過1500萬遊客參與賽事。住在18區聖心堂附近的凱米爾（Camille）就說，「現在每天蒙馬特人已經很多了，到時一定會變得寸步難行」，她盤算著到時放假出遊逃離人群。

將房子放在Airbnb出租也成為部分巴黎人討論的話題，尤其奧運期間房價目前已飆升至平常的3到4倍。33歲的菲力普（Philippe）希望賺一筆旅遊費，但他還在猶豫，擔心房客會損傷房子，更怕會帶來床蝨。

不過可以確定的是，他一定會離開巴黎，「我公司在巴黎鐵塔附近，到時路一定封閉，我甚至不知道單車能否進入。」他的計畫是到父母在巴黎郊區的房子遠距工作。

帶著孩子的艾麗絲（Élise）也告訴《費加洛報》，「那時學校已放假，我完全不想和3歲小孩一起被困在這個沒有申請許可就什麼事也做不了，而且不能自由移動的城市。」

幾位受訪者也同樣將矛頭指向了太過嚴格的巴黎移動規範，包括針對居民。在特定區域，只有事先申請許可證的特殊車輛才能通行，即使是當地居民、商家也不例外，引發強烈反彈，社群媒體上嘲諷與抗議聲音此起彼落。

有網友諷刺，接下來努涅斯就要下令巴黎居民集體撤離；有人寫道：「這奧運會變成地獄。大眾交通差勁、汽車禁行、觀光客的大型遊樂園」；也有網友批巴黎政府向中國取經，開始控制人民行動。

面對輿論，努涅斯29日在進行活動限制區域說明記者會時回應道，「沒有任何理由要在那個時刻離開巴黎」，並強調行人和單車不會受到太大影響。

2024奧運期間，巴黎地鐵票價將大漲約一倍

大巴黎區交通當局本週宣布，2024年巴黎奧運期間，當地地鐵票價將上漲幾乎1倍，以協助支應賽會期間驟增數以百萬計觀光客，導致法國首都圈公共運輸負擔加重的成本。

《法新社》報導，屆時大巴黎區（Ile-de-France）地鐵單程票價將從目前的2.1歐元（約新台幣72元）漲為4歐元；10張套票將從16.9歐元（約新台幣582元）漲為32歐元。

大巴黎區區長波克瑞斯（Valerie Pecresse）27日深夜在上傳社群平台X的影片中表示，當地居民使用的年票和月票將不受這波漲價影響。

波克瑞斯說，當局「絕不可能」讓大巴黎區居民支付奧運帶來、估計高達2億歐元的額外成本。

明年7月開幕的奧運和帕拉林匹克運動會（Paralympic Games）期間可望吸引約1000萬觀光客，巴黎大眾運輸服務也必須提高發車頻率。

奧運期間，觀光客也可以購買16歐元的單日票或60歐元的週遊票，自由穿梭巴黎市區和大巴黎區。乘客也可利用這類車票往返巿區與戴高樂機場（Charles de Gaulle）或歐利機場（Orly）。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航