學者：只討論印度移工太可惜，應努力簽署台印教育協議；專家：爭取印度學生來台，起步困難但效益可期

學者：爭取印度學生 應努力台印簽署教育協議

（中央社）台灣與印度正在洽簽移工合作備忘錄，清華大學印度中心副主任方天賜昨（29）日表示，只討論印度移工太可惜，印度未來預估會有150萬到200萬人出國留學，政府應該努力和印度簽教育協議，努力吸引印度學生。

台灣將與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU），盼能引進印度移工填補產業缺工人力。然而外電報導稱台灣將立即引進10萬名印度移工，引發各界議論。勞動部澄清，將採定額漸進開放，成效好再擴大引進人數。

台灣教育智庫昨日舉辦「私校轉型與國際高教趨勢」論壇，方天賜應邀分享。他表示，台灣許多大專面臨學生短缺，期待國人多生小孩「緩不濟急」，許多學校仍有很好的能量，在國際上有一定的競爭和吸引力，全部關掉太可惜，政府應協助轉型和走向國際化。

「10萬移工政府已經講是假資訊，但學生確實是我們要爭取的。」方天賜說，印度已正式超越中國，是世界人口第1大國，而且是1個「年輕」的大國，擁有眾多年輕人口。印度不只是向世界輸出勞工，也一直是很多國家的外籍生來源。

方天賜指出，台灣推動新南向政策，目前有約3000名印度學生在台，但數字有些「虛胖」，一半都是非學位生，可能只短期停留。他說，印度目前有100萬留學生在世界各國，樂觀估計未來可能會成長為150萬人到200萬人，台灣只要爭取1%就好，就有1萬多名印度生。

引進印度移工的1個疑慮在於語言，不是所有移工都能說英語。但方天賜表示，印度學生不會有此問題，在中學都一定會接受英語教育，來台留學可能比一些東南亞國家學生，還更容易與台灣生活接軌。

方天賜建議政府再積極勇敢地推動國際產學、建教合作專班，過去雖有發生一些問題，但不該因噎廢食。台灣可以爭取「勤工儉學」的印度生，慎選產業提供合法的工讀機會，讓他們自己賺學費、生活費，並同時彌補台灣的缺工。

方天賜表示，目前台校在印度招生的問題，是對台灣瞭解不夠，建議應定期辦教育展，而且1年1次不夠，應該要定期舉辦，方便當地學生取得資訊，「不能總是要學生自己找Google大神」。他也建議大學要成立印度研究系所，增進對印度的瞭解和交流。

英國倫敦政經學院IDEAS中心數位關係計畫研究員施芳瓏表示，英國曾經歷1波教育產業改革，將大學從依靠國家預算，透過招收外籍生，轉型為能自立賺錢，甚至變成政府的重要稅收來源。

施芳瓏提到南部某大學校區近來關閉，就相當可惜，校區內有很好的硬體設備，很適合改成留學生的住宿學校。她並提到，英語的高教市場已經飽和，可能輪不到台灣，但台灣還是可透過華語教學，讓外籍生經由台灣與世界接軌。

爭取印度學生來台，專家：起步困難但效益可期

（中央社）台灣與印度正洽簽移工合作備忘錄，學界期盼加簽教育合作協議，爭取印度生來台留學。大學問網站執行長魏佳卉表示，因雙方瞭解不深，台校到印度招生起步困難，但努力3、5年後效果可期。

台灣將與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU），盼能引進印度移工填補產業缺工人力。清華大學印度中心副主任方天賜昨日在「私校轉型與國際高教趨勢」論壇中指出，印度不只是向世界輸出勞工，也一直是很多國家的外籍生來源，台灣政府應該努力和印度簽教育協議，吸引印度學生來台留學。

教育部次長劉孟奇本月18日到23日才剛與11所大學主管近日組團訪問印度，商討台、印間的教育合作。長期關注高教議題的大學問網站執行長魏佳卉接受《中央社》電訪表示，教育部此行跨出了「重要一步」。

魏佳卉表示，台校在印度招生效果不彰，主要是雙方不太認識，「印度實在太大了。」北印、南印就有很大的不同，即便只論德里，要一天跑2所學校都很困難。駐外單位花了很大的力氣，才促成教育部這次組團參訪，但後續還是要觀察是否有延續性的政策，最好能邀集學者深入研究印度教育市場。

魏佳卉表示，境外招生一般都要3到5年才會有成果，她以越南為例，近來來台留學越來越熱門，一是台校的努力，也受惠於台商在越南設廠，需要大量的管理人才，有台灣留學經驗的越南籍學生，未來就業非常吃香。

而近年也有許多台商前往印度設廠，魏佳卉認為可透過國際專修部等方式，結合就業和就學輔導，並適度開放合法的留學代辦機構，避免學校單打獨鬥，印度生的習慣是「學長帶學弟，表哥帶表弟，堂哥帶堂弟」，相信3到5年後就能「倒吃甘蔗」。

全國教育產業總工會理事長林碩杰表示，社會各界對招收國際生都樂觀其成，但如果牽涉到打工和就業，必然會影響直接、間接影響到台灣子弟的就業機會，政府應審慎評估，透過與社會各界妥善的討論，將可開放的行業別、工作內容明確化。

英國倫敦政經學院IDEAS中心數位關係計畫研究員施芳瓏昨日在論壇中以英國為例，將教育產業視作向外吸納優秀人才的重要途徑，在英國讀書達到一定的年數，還能申請成為公民。

施芳瓏提到在柴契爾（Margaret Thatcher）擔任英國首相時，高等教育歷經一大改革，從須仰賴政府預算支應，到大舉招收國際學生，逐漸轉型能自立謀生，甚至成為政府重要的稅收來源。

施芳瓏表示，在全球經濟整合與競爭中，高等教育扮演提供人才儲備、為政府創造收入、為校友創造就業機會的角色，在外交上也能展現「軟實力」。她認為，英國走過的歷程可供台灣借鏡，若能透過大學持續吸引人才，國家會越來越多元、強盛。