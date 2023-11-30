學者：只討論印度移工太可惜，應努力簽署台印教育協議；專家：爭取印度學生來台，起步困難但效益可期
我們想讓你知道的是
清華大學印度中心副主任方天賜建議政府再積極勇敢地推動國際產學、建教合作專班，過去雖有發生一些問題，但不該因噎廢食。台灣可以爭取「勤工儉學」的印度生，慎選產業提供合法的工讀機會，讓他們自己賺學費、生活費，並同時彌補台灣的缺工。
學者：爭取印度學生 應努力台印簽署教育協議
（中央社）台灣與印度正在洽簽移工合作備忘錄，清華大學印度中心副主任方天賜昨（29）日表示，只討論印度移工太可惜，印度未來預估會有150萬到200萬人出國留學，政府應該努力和印度簽教育協議，努力吸引印度學生。
台灣將與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU），盼能引進印度移工填補產業缺工人力。然而外電報導稱台灣將立即引進10萬名印度移工，引發各界議論。勞動部澄清，將採定額漸進開放，成效好再擴大引進人數。
台灣教育智庫昨日舉辦「私校轉型與國際高教趨勢」論壇，方天賜應邀分享。他表示，台灣許多大專面臨學生短缺，期待國人多生小孩「緩不濟急」，許多學校仍有很好的能量，在國際上有一定的競爭和吸引力，全部關掉太可惜，政府應協助轉型和走向國際化。
「10萬移工政府已經講是假資訊，但學生確實是我們要爭取的。」方天賜說，印度已正式超越中國，是世界人口第1大國，而且是1個「年輕」的大國，擁有眾多年輕人口。印度不只是向世界輸出勞工，也一直是很多國家的外籍生來源。
方天賜指出，台灣推動新南向政策，目前有約3000名印度學生在台，但數字有些「虛胖」，一半都是非學位生，可能只短期停留。他說，印度目前有100萬留學生在世界各國，樂觀估計未來可能會成長為150萬人到200萬人，台灣只要爭取1%就好，就有1萬多名印度生。
引進印度移工的1個疑慮在於語言，不是所有移工都能說英語。但方天賜表示，印度學生不會有此問題，在中學都一定會接受英語教育，來台留學可能比一些東南亞國家學生，還更容易與台灣生活接軌。
方天賜建議政府再積極勇敢地推動國際產學、建教合作專班，過去雖有發生一些問題，但不該因噎廢食。台灣可以爭取「勤工儉學」的印度生，慎選產業提供合法的工讀機會，讓他們自己賺學費、生活費，並同時彌補台灣的缺工。
方天賜表示，目前台校在印度招生的問題，是對台灣瞭解不夠，建議應定期辦教育展，而且1年1次不夠，應該要定期舉辦，方便當地學生取得資訊，「不能總是要學生自己找Google大神」。他也建議大學要成立印度研究系所，增進對印度的瞭解和交流。
英國倫敦政經學院IDEAS中心數位關係計畫研究員施芳瓏表示，英國曾經歷1波教育產業改革，將大學從依靠國家預算，透過招收外籍生，轉型為能自立賺錢，甚至變成政府的重要稅收來源。
施芳瓏提到南部某大學校區近來關閉，就相當可惜，校區內有很好的硬體設備，很適合改成留學生的住宿學校。她並提到，英語的高教市場已經飽和，可能輪不到台灣，但台灣還是可透過華語教學，讓外籍生經由台灣與世界接軌。
爭取印度學生來台，專家：起步困難但效益可期
（中央社）台灣與印度正洽簽移工合作備忘錄，學界期盼加簽教育合作協議，爭取印度生來台留學。大學問網站執行長魏佳卉表示，因雙方瞭解不深，台校到印度招生起步困難，但努力3、5年後效果可期。
台灣將與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU），盼能引進印度移工填補產業缺工人力。清華大學印度中心副主任方天賜昨日在「私校轉型與國際高教趨勢」論壇中指出，印度不只是向世界輸出勞工，也一直是很多國家的外籍生來源，台灣政府應該努力和印度簽教育協議，吸引印度學生來台留學。
教育部次長劉孟奇本月18日到23日才剛與11所大學主管近日組團訪問印度，商討台、印間的教育合作。長期關注高教議題的大學問網站執行長魏佳卉接受《中央社》電訪表示，教育部此行跨出了「重要一步」。
魏佳卉表示，台校在印度招生效果不彰，主要是雙方不太認識，「印度實在太大了。」北印、南印就有很大的不同，即便只論德里，要一天跑2所學校都很困難。駐外單位花了很大的力氣，才促成教育部這次組團參訪，但後續還是要觀察是否有延續性的政策，最好能邀集學者深入研究印度教育市場。
魏佳卉表示，境外招生一般都要3到5年才會有成果，她以越南為例，近來來台留學越來越熱門，一是台校的努力，也受惠於台商在越南設廠，需要大量的管理人才，有台灣留學經驗的越南籍學生，未來就業非常吃香。
而近年也有許多台商前往印度設廠，魏佳卉認為可透過國際專修部等方式，結合就業和就學輔導，並適度開放合法的留學代辦機構，避免學校單打獨鬥，印度生的習慣是「學長帶學弟，表哥帶表弟，堂哥帶堂弟」，相信3到5年後就能「倒吃甘蔗」。
全國教育產業總工會理事長林碩杰表示，社會各界對招收國際生都樂觀其成，但如果牽涉到打工和就業，必然會影響直接、間接影響到台灣子弟的就業機會，政府應審慎評估，透過與社會各界妥善的討論，將可開放的行業別、工作內容明確化。
英國倫敦政經學院IDEAS中心數位關係計畫研究員施芳瓏昨日在論壇中以英國為例，將教育產業視作向外吸納優秀人才的重要途徑，在英國讀書達到一定的年數，還能申請成為公民。
施芳瓏提到在柴契爾（Margaret Thatcher）擔任英國首相時，高等教育歷經一大改革，從須仰賴政府預算支應，到大舉招收國際學生，逐漸轉型能自立謀生，甚至成為政府重要的稅收來源。
施芳瓏表示，在全球經濟整合與競爭中，高等教育扮演提供人才儲備、為政府創造收入、為校友創造就業機會的角色，在外交上也能展現「軟實力」。她認為，英國走過的歷程可供台灣借鏡，若能透過大學持續吸引人才，國家會越來越多元、強盛。
Tags：
死守舊機車最省錢？把握時間爭取汰舊換新補助才是聰明做法！
我們想讓你知道的是
精打細算是許多機車族謹守的價值觀，但這樣真的能省錢嗎？若能聰明利用政府補助，把握時機汰換掉家裡老舊機車，加上SYM三陽機車祭出保證7個工作天交車的承諾，就是要確保購車民眾拿的到政府補助、同時享全年度最高優惠，以新車迎接新年的全新生活。
身為全球機車密度最高的地區之一，許多台灣人家中都不只一台機車，有的老舊機車不好發動、騎乘時還有濃煙，但長輩或是精打細算的民眾，總秉持著不到零件停產的那一刻絕不輕易換車。但這樣的做法真的省錢嗎？從多方角度分析，其實非然。
別以為騎老車省錢，你沒想到的錢坑在這
首先，老舊機車因為動力科技較舊，省油表現無法與新車平起平坐以外，不合時宜的廢氣排放標準，難以通過排氣定檢，每次遇到機車要定檢時，輕則要在機車行花上許多時間，重則難以通過而冒著被罰款的風險，在道路上被相關單位攔檢更需付出高額罰款。
再者，隨著造車科技的進步與騎士對於騎乘安全的觀念提升，歐盟與日本分別已於2016年與2017年就開始規定新車要強制加裝ABS防鎖死煞車系統或CBS安全連動煞車系統，台灣目前雖然沒有強制加裝，但在2020年之前也曾經透過1,000元至4,000元不等的購車補助，積極推動民眾選擇有加裝CBS或ABS系統的車款，顯見煞車系統提升與行車安全的關聯性至關重要。
老舊機車不僅沒有CBS或ABS煞車系統的輔助，煞車系統更因經年累月的使用效能大幅衰退，若遭遇到緊急意外，難以達到有效減速避險功能，後續所衍生的問題，絕對更為嚴重且難以想像。
政府汰舊補助年底即將截止，現在正是換新大好時機
對於廣大的機車族而言，除了倚重機車的高靈活性以外，相較於汽車更低的入手門檻當然也十分重要，因此為鼓勵民眾提升用車安全、鼓勵汰舊換新，政府也藉由補助來提升民眾汰舊換新意願。以先前曾推行的ABS/CBS購車補助為例，2020年前停止時就曾掀起一波購車高峰，顯見購車補助對於機車族的重要性。而環保署所施行的汰舊換新2,000元補助，也確定將於2023年底正式退場，在年底前無疑為汰舊換新購車的最佳時刻。
面對琳瑯滿目的機車品牌，要如何選擇品牌與機種呢？首先從品牌切入，近年來躍升台灣機車市場龍頭的SYM三陽機車，以多元的機種選擇和優異的產品實力，擄獲台灣民眾芳心，且為了回饋消費者支持，三陽機車對於購車優惠始終不手軟，年底前更結合政府汰舊換新補助，三陽機車全車系汰舊換新再加碼3,000元，以迪爵車型為例，汰舊換新補助最高可達23,800元（三陽購車補助金14,500元＋三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元＋政府汰舊換新貨物稅減免4,000元＋廢車回收300元）。
換言之，若錯過了今年底最佳入手時機，明年要入手三陽機車新車，將會直接貴上5,000元（少了三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元），對於荷包支出來說相當有感。
正因為政府補助即將退場，再加上三陽機車的加碼補助力道，造成市場上相當高的迴響，引發超級熱絡的好評與購車潮，三陽機車為了感謝消費者回饋，同時保證消費者的權益，全力加開產能，更祭出保證7日內（工作天）交車的承諾，就是要確保購車民眾不只拿的到政府補助同時享全年度最高優惠，更可以盡快交車，以新車迎接新年的全新生活。
多元機種選擇，每個人都可以理想的SYM
身為台灣機車市場龍頭，三陽機車旗下有多種車款選擇，其中全新迪爵125、MMBCU與CLBCU都是最熱機種。身為國民旗艦代名詞的全新迪爵125，不僅擁有三陽機車三大優勢DNA「日本京濱噴射系統」、「CBS 2.0連動煞車系統」、「63.9km/L 一級油耗」以外，更有最新科技EnMIS雙火星塞異時點火系統、傲視同級37.5L最大車廂空間、雙載舒適的689mm超長坐墊等配備。
廣受年輕人喜愛的MMBCU則是基於DRGBT優秀的平台血統，更針對實用性、舒適性上做出大幅調整，有同級中最大的置物空間及雙載的舒適性，以及獨特的跑旅車款外型，造就同級距銷售冠軍的寶座。上市短短3個月就熱銷破萬台的CLBCU，不僅有獲得金點設計獎的百搭精緻外觀，更有EnMIS超強油耗表現與貼心規格，堪稱內外兼備的最佳小蜂鳥車型！
把握時間舊換新，騎新車展開新的一年
從排廢、安全性，到補助優惠等面向分析，長期看來機車汰舊換新無疑是增加安全、減少風險且照顧荷包的最佳投資。有意願汰舊換新的民眾，絕對要把握今年底最佳時機，不僅有政府補助，更可獲得三陽機車的加碼補助，如此絕佳機會，錯過不再。
政府補助倒數 SYM全車系汰舊換新再加碼3,000元(電匯)保證7日內交車
- 更多詳細資訊請參閱「SYM三陽機車官方網站」查詢。