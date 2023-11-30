開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/11/30,
教育

學者：只討論印度移工太可惜，應努力簽署台印教育協議；專家：爭取印度學生來台，起步困難但效益可期

學者：只討論印度移工太可惜，應努力簽署台印教育協議；專家：爭取印度學生來台，起步困難但效益可期
台灣教育智庫29日舉辦「私校轉型與國際高教趨勢」論壇，清華大學印度中心副主任方天賜表示，印度未來預估會有150萬到200萬人出國留學，「引進印度10萬移工，不如引進1萬個印度留學生」。｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

清華大學印度中心副主任方天賜建議政府再積極勇敢地推動國際產學、建教合作專班，過去雖有發生一些問題，但不該因噎廢食。台灣可以爭取「勤工儉學」的印度生，慎選產業提供合法的工讀機會，讓他們自己賺學費、生活費，並同時彌補台灣的缺工。

學者：爭取印度學生 應努力台印簽署教育協議

（中央社）台灣與印度正在洽簽移工合作備忘錄，清華大學印度中心副主任方天賜昨（29）日表示，只討論印度移工太可惜，印度未來預估會有150萬到200萬人出國留學，政府應該努力和印度簽教育協議，努力吸引印度學生。

台灣將與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU），盼能引進印度移工填補產業缺工人力。然而外電報導稱台灣將立即引進10萬名印度移工，引發各界議論。勞動部澄清，將採定額漸進開放，成效好再擴大引進人數。

台灣教育智庫昨日舉辦「私校轉型與國際高教趨勢」論壇，方天賜應邀分享。他表示，台灣許多大專面臨學生短缺，期待國人多生小孩「緩不濟急」，許多學校仍有很好的能量，在國際上有一定的競爭和吸引力，全部關掉太可惜，政府應協助轉型和走向國際化。

「10萬移工政府已經講是假資訊，但學生確實是我們要爭取的。」方天賜說，印度已正式超越中國，是世界人口第1大國，而且是1個「年輕」的大國，擁有眾多年輕人口。印度不只是向世界輸出勞工，也一直是很多國家的外籍生來源。

方天賜指出，台灣推動新南向政策，目前有約3000名印度學生在台，但數字有些「虛胖」，一半都是非學位生，可能只短期停留。他說，印度目前有100萬留學生在世界各國，樂觀估計未來可能會成長為150萬人到200萬人，台灣只要爭取1%就好，就有1萬多名印度生。

引進印度移工的1個疑慮在於語言，不是所有移工都能說英語。但方天賜表示，印度學生不會有此問題，在中學都一定會接受英語教育，來台留學可能比一些東南亞國家學生，還更容易與台灣生活接軌。

方天賜建議政府再積極勇敢地推動國際產學、建教合作專班，過去雖有發生一些問題，但不該因噎廢食。台灣可以爭取「勤工儉學」的印度生，慎選產業提供合法的工讀機會，讓他們自己賺學費、生活費，並同時彌補台灣的缺工。

方天賜表示，目前台校在印度招生的問題，是對台灣瞭解不夠，建議應定期辦教育展，而且1年1次不夠，應該要定期舉辦，方便當地學生取得資訊，「不能總是要學生自己找Google大神」。他也建議大學要成立印度研究系所，增進對印度的瞭解和交流。

英國倫敦政經學院IDEAS中心數位關係計畫研究員施芳瓏表示，英國曾經歷1波教育產業改革，將大學從依靠國家預算，透過招收外籍生，轉型為能自立賺錢，甚至變成政府的重要稅收來源。

施芳瓏提到南部某大學校區近來關閉，就相當可惜，校區內有很好的硬體設備，很適合改成留學生的住宿學校。她並提到，英語的高教市場已經飽和，可能輪不到台灣，但台灣還是可透過華語教學，讓外籍生經由台灣與世界接軌。

爭取印度學生來台，專家：起步困難但效益可期

（中央社）台灣與印度正洽簽移工合作備忘錄，學界期盼加簽教育合作協議，爭取印度生來台留學。大學問網站執行長魏佳卉表示，因雙方瞭解不深，台校到印度招生起步困難，但努力3、5年後效果可期。

台灣將與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU），盼能引進印度移工填補產業缺工人力。清華大學印度中心副主任方天賜昨日在「私校轉型與國際高教趨勢」論壇中指出，印度不只是向世界輸出勞工，也一直是很多國家的外籍生來源，台灣政府應該努力和印度簽教育協議，吸引印度學生來台留學。

教育部次長劉孟奇本月18日到23日才剛與11所大學主管近日組團訪問印度，商討台、印間的教育合作。長期關注高教議題的大學問網站執行長魏佳卉接受《中央社》電訪表示，教育部此行跨出了「重要一步」。

魏佳卉表示，台校在印度招生效果不彰，主要是雙方不太認識，「印度實在太大了。」北印、南印就有很大的不同，即便只論德里，要一天跑2所學校都很困難。駐外單位花了很大的力氣，才促成教育部這次組團參訪，但後續還是要觀察是否有延續性的政策，最好能邀集學者深入研究印度教育市場。

魏佳卉表示，境外招生一般都要3到5年才會有成果，她以越南為例，近來來台留學越來越熱門，一是台校的努力，也受惠於台商在越南設廠，需要大量的管理人才，有台灣留學經驗的越南籍學生，未來就業非常吃香。

而近年也有許多台商前往印度設廠，魏佳卉認為可透過國際專修部等方式，結合就業和就學輔導，並適度開放合法的留學代辦機構，避免學校單打獨鬥，印度生的習慣是「學長帶學弟，表哥帶表弟，堂哥帶堂弟」，相信3到5年後就能「倒吃甘蔗」。

全國教育產業總工會理事長林碩杰表示，社會各界對招收國際生都樂觀其成，但如果牽涉到打工和就業，必然會影響直接、間接影響到台灣子弟的就業機會，政府應審慎評估，透過與社會各界妥善的討論，將可開放的行業別、工作內容明確化。

英國倫敦政經學院IDEAS中心數位關係計畫研究員施芳瓏昨日在論壇中以英國為例，將教育產業視作向外吸納優秀人才的重要途徑，在英國讀書達到一定的年數，還能申請成為公民。

施芳瓏提到在柴契爾（Margaret Thatcher）擔任英國首相時，高等教育歷經一大改革，從須仰賴政府預算支應，到大舉招收國際學生，逐漸轉型能自立謀生，甚至成為政府重要的稅收來源。

施芳瓏表示，在全球經濟整合與競爭中，高等教育扮演提供人才儲備、為政府創造收入、為校友創造就業機會的角色，在外交上也能展現「軟實力」。她認為，英國走過的歷程可供台灣借鏡，若能透過大學持續吸引人才，國家會越來越多元、強盛。


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。