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2023/11/30,
中國

中國官方婚育政策要求「女性溫順、生兒育女」，年輕女性盡力抵抗

中國官方婚育政策要求「女性溫順、生兒育女」，年輕女性盡力抵抗
Photo Credit: GettyImages

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中國共產黨曾面對許多反對者、異議者，藉由快速將他們壓制，令他們被人遺忘。「如今，這個國家的年輕女性可能會令該黨的男性領導人面對迄今為止最難化解的挑戰者。」

（中央社）出生率下降加上經濟趨緩，中國官方反覆提及，希望中國女性溫順、生兒育女，藉此保障社會、經濟和人口穩定。然而對於官方婚育政策，中國的年輕女性正盡力的抵抗著。

由於出生率大幅下降，中國正陷入一場人口危機，官方想方設法挽回被專家們稱為不可逆轉的趨勢，嘗試一個又一個方案，例如為鼓勵生育發放現金、提供稅收優惠等；於此同時，中國經濟發展放緩，於是官方選擇把女性推回家庭，要求她們養兒育女、照顧老人。

《紐約時報中文網》27日刊發關注中國女權運動的學者洪理達（Leta Hong Fincher）評論指出，與早期相比，許多中國女性現在擁有更大的個人自由和對自己生活的掌控，她們正在默默抵抗，「延後或迴避結婚和生育，她們共同的選擇給中國共產黨帶來了激烈而複雜的問題。」

在這篇名為〈抵抗婚育，中國年輕女性對官方政策說不〉的文章中，洪理達引述了一名在公關領域工作，化名為艾米的34歲女性經歷，艾米從20歲左右開始面臨結婚的壓力，並因為沒有結婚計畫，在25歲時遭到父母指責「給他們丟臉」，同時被警告「女人到了快30歲的時候，對男人來說就不那麼有價值了。」在艾米29歲時，她的母親威脅她，「如果她找不到丈夫，自己就跳樓。」

她說，艾米本人並不反對婚姻，只是還沒有找到自己的靈魂伴侶，也不想為了取悅父母或為了急於提高出生率的政府而倉促結婚。

洪理達提到，艾米不是個案，2011年至2013年間，她在中國攻讀社會學博士學位期間，進行了實地考察，從中國各地的單身女性那裡都聽到了類似的故事，「她們忍受自己不想要的關係，往往在個人、經濟和職業上做出巨大的妥協。我想告訴她們，不要理會這一切。」

她說，如今情況有了變化，許多年輕的中國女性推遲或迴避結婚和生育，作為個人，她們通常不願挑戰官方政策，然而藉由生育選擇，她們共同的決定給中國共產黨帶來了一個激烈而複雜的問題。

洪理達指出，面對人口減少和長期經濟放緩，中共希望中國的女性溫順、生兒育女，藉此保障社會、經濟和人口穩定。然而與早期相比，許多中國女性現在擁有更大的個人自由和對自己生活的掌控，她們正在默默抵抗。

她形容，隨著這場關於「誰控制生育的鬥爭」升級，政府可能會擴大財政或其他激勵措施來鼓勵生育。但以中國國家主席習近平的思維方式，政府同樣有可能加大對女權主義和女性權利施加的壓力。然而，共產黨的選擇有限，無法強迫女性結婚或懷孕，也不太可能放鬆其嚴格的移民政策藉此彌補勞動力的萎縮。

此外，若對女性施加更大的壓力，或在全國範圍內禁止墮胎或避孕等極端行為可能會使女性的態度變得強硬，甚至引發抗議。

她說，中國共產黨曾面對許多反對者、異議者，藉由快速將他們壓制，令他們被人遺忘。「如今，這個國家的年輕女性可能會令該黨的男性領導人面對迄今為止最難化解的挑戰者。」

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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