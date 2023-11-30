中國官方婚育政策要求「女性溫順、生兒育女」，年輕女性盡力抵抗
我們想讓你知道的是
中國共產黨曾面對許多反對者、異議者，藉由快速將他們壓制，令他們被人遺忘。「如今，這個國家的年輕女性可能會令該黨的男性領導人面對迄今為止最難化解的挑戰者。」
（中央社）出生率下降加上經濟趨緩，中國官方反覆提及，希望中國女性溫順、生兒育女，藉此保障社會、經濟和人口穩定。然而對於官方婚育政策，中國的年輕女性正盡力的抵抗著。
由於出生率大幅下降，中國正陷入一場人口危機，官方想方設法挽回被專家們稱為不可逆轉的趨勢，嘗試一個又一個方案，例如為鼓勵生育發放現金、提供稅收優惠等；於此同時，中國經濟發展放緩，於是官方選擇把女性推回家庭，要求她們養兒育女、照顧老人。
《紐約時報中文網》27日刊發關注中國女權運動的學者洪理達（Leta Hong Fincher）評論指出，與早期相比，許多中國女性現在擁有更大的個人自由和對自己生活的掌控，她們正在默默抵抗，「延後或迴避結婚和生育，她們共同的選擇給中國共產黨帶來了激烈而複雜的問題。」
在這篇名為〈抵抗婚育，中國年輕女性對官方政策說不〉的文章中，洪理達引述了一名在公關領域工作，化名為艾米的34歲女性經歷，艾米從20歲左右開始面臨結婚的壓力，並因為沒有結婚計畫，在25歲時遭到父母指責「給他們丟臉」，同時被警告「女人到了快30歲的時候，對男人來說就不那麼有價值了。」在艾米29歲時，她的母親威脅她，「如果她找不到丈夫，自己就跳樓。」
她說，艾米本人並不反對婚姻，只是還沒有找到自己的靈魂伴侶，也不想為了取悅父母或為了急於提高出生率的政府而倉促結婚。
洪理達提到，艾米不是個案，2011年至2013年間，她在中國攻讀社會學博士學位期間，進行了實地考察，從中國各地的單身女性那裡都聽到了類似的故事，「她們忍受自己不想要的關係，往往在個人、經濟和職業上做出巨大的妥協。我想告訴她們，不要理會這一切。」
她說，如今情況有了變化，許多年輕的中國女性推遲或迴避結婚和生育，作為個人，她們通常不願挑戰官方政策，然而藉由生育選擇，她們共同的決定給中國共產黨帶來了一個激烈而複雜的問題。
洪理達指出，面對人口減少和長期經濟放緩，中共希望中國的女性溫順、生兒育女，藉此保障社會、經濟和人口穩定。然而與早期相比，許多中國女性現在擁有更大的個人自由和對自己生活的掌控，她們正在默默抵抗。
她形容，隨著這場關於「誰控制生育的鬥爭」升級，政府可能會擴大財政或其他激勵措施來鼓勵生育。但以中國國家主席習近平的思維方式，政府同樣有可能加大對女權主義和女性權利施加的壓力。然而，共產黨的選擇有限，無法強迫女性結婚或懷孕，也不太可能放鬆其嚴格的移民政策藉此彌補勞動力的萎縮。
此外，若對女性施加更大的壓力，或在全國範圍內禁止墮胎或避孕等極端行為可能會使女性的態度變得強硬，甚至引發抗議。
她說，中國共產黨曾面對許多反對者、異議者，藉由快速將他們壓制，令他們被人遺忘。「如今，這個國家的年輕女性可能會令該黨的男性領導人面對迄今為止最難化解的挑戰者。」
新聞來源
延伸閱讀
- 易富賢：就人口結構而論，中國經濟不會超過美國，呼籲北京正視文明快速衰落
- 中國越來越多年輕人抗拒婚姻，就像是一場無聲的革命
- 《紐約時報》：中國大灑幣搶救生育率，成本高昂效果有限；「白髮運動」暴露中國財政吃緊等深層危機
- 中國人口負成長提前到來，北大國發院教授：提振生育率先解決女性就業歧視
- 人口60年來首次下降，「人口紅利」退去的中國還能維持經濟成長嗎？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
中華電信 HiNet 光世代持續進化！讓全家體驗「最速」飆網快感！
我們想讓你知道的是
網路是每一個現代人不可或缺的重要資源，除了出門在外使用行動網路，家中更是需要高速、穩定且優質的寬頻服務，來滿足全家人的上網需求，而本篇文章也透過東方線上最新發佈的家用寬頻「2023年消費者網路使用行為與滿意度調查」結果，為大家整理選擇家用寬頻的四大關鍵點。
網路對現代人的重要性不言而喻，日常生活已與網路密不可分，因此速度夠快、穩定性夠高且安全可靠的上網產品也開始受到大家重視。除了一般在戶外使用手機的行動網路，回到家中更需要可靠的家用寬頻環境。不過提供寬頻上網服務的業者不少，到底該選哪一家、何種規格的上網服務才最穩定可靠，相信也是讀者心中的疑問。
近期由知名市調公司 東方線上所發佈的家用寬頻「2023年消費者網路使用行為與滿意度調查」報告顯示，家用寬頻用戶最常遇到「Wi-Fi效能差」、「連線不穩定」與「網速慢」等困擾，而且由於家中的寬頻網路多半為全家共用，除了同住的家人，學生族群或是小資上班族也會與同學、朋友合租，而面臨多人共用網路的狀況。因此多人同時上網的連線穩定性，儼然成為許多人選擇家用寬頻時的關鍵考量！
在接下來的文章中，我們也將為大家彙整四個選擇家用寬頻的重要關鍵，只要掌握住這幾個訣竅，自然讓你不花冤枉錢不踩雷！
關鍵一：選擇「光纖到府」全家一起暢快飆網！
最近幾年，我們可以從市面上各個家用寬頻業者的宣傳廣告中看到，不少業者都已經標榜使用「光纖網路」，也讓一般消費者難以分辨是否每一家口中所說的「光纖」都是相同規格、相同品質？
若是仔細深究不同業者所使用的固網佈建規格，不難發現到其中有不少「貓膩 」，其中有線電視業者通常採用的是與傳統同軸電纜整合了「混合式光纖架構」，也就是從業者的機房端到用戶家中的網路傳輸線路中，僅有部份採用光纖架構，除了傳輸速度與穩定性可能大打折扣，甚至網路訊號的延遲時間（RTT）也比較高，直接影響玩線上遊戲或是上網搶票的使用體驗！
為了避免上述問題發生，建議大家在選擇家用寬頻時，首選以FTTH「光纖到府」方式提供服務的業者，像是目前家用寬頻龍頭中華電信 HiNet 光世代300M 以上頻寬採用「光纖到府」，確保使用者能享有「一條光纖直通府上」的品質。並且中華電信的線路，從機房端至用戶端，主要佈建在專用的地下電信管道內，如此一來，線路可以受到良好的外在保護，可大幅降低連線品質受到外在環境因素干擾的可能性， 網速體驗自然最快、最穩，也讓通訊延遲更低，讓你連線電競或是上網搶購都快人一步免焦慮！
除了「光纖到府」是關鍵，另一個與上網體驗有關、但卻經常被大家忽略的，就是「國際連線頻寬」的規格，畢竟大家在使用網路時，不會單純只瀏覽或使用台灣本地的網站服務，更多會是跨國連結至國際伺服器的使用型態，若是家用寬頻業者的國際連線頻寬不足，很容易遇到上網尖峰時段發生網路延遲、甚至連線相當緩慢的狀況！值得一提的是，TWINC在今年10月最新公佈的國外連線頻寬統計，全台連外頻寬最大的固網業者正是中華電信 HiNet，頻寬規模是其他業者的 3 倍至 50 倍[1]，除了直達路由的延遲較低，也具備多套備援路由，提升國際連網的穩定度，對使用者更有保障！
關鍵二：「雙飆新升代」成主流，升級雙向大頻寬 讓上傳和下載一樣順暢
從最新的家用寬頻「2023年消費者網路使用行為與滿意度調查」中，不難發現到此次調查的結果也延續了去年的趨勢－有愈來愈多消費者傾向於升級更大的頻寬，其中尤其是 101-300M 之間的用戶成長度最高，而隨著家用寬頻龍頭HiNet 光世代積極推動300M、500M方案的「雙向對稱頻寬」2 ，用戶無需額外花費就能體驗到上傳與下載相同速率的極致飆網體驗，不僅避免上傳頻寬壅塞導致影響下載速度的窘境，也符合現代人比過去更仰賴上傳頻寬的使用情境，包括開直播、社群分享大量照片、影片，以及常見的雲端服務、即時通訊工具的檔案分享，都能更有效率！而雙向對稱頻寬的「雙飆新升代」相信也將成為消費者家用寬頻的主流選擇。
關鍵三：不只有線飆速，同步提供最佳 Wi-Fi 無線連網體驗更重要
在此次東方線上的調查中，我們發現到不少消費者的上網需求並非只侷限於有線連網，Wi-Fi 無線連網的需求相對更重要，也產生許多使用上的「痛點」，包括家中無線網路涵蓋的範圍不足、死角過多，使用的 Wi-Fi 分享器不夠穩定、常斷線，或是家中使用者、連網裝置太多，使用者難以自行解決 Wi-Fi 產生的使用問題…等。
即使家裡裝了無線路由器，但仍然有很多收訊死角？透過中華電信Wi-Fi全屋通服務，可針對家中實際狀況來設置無線路由器，甚至面對大坪數、多樓層空間也能建構Mesh Wi-Fi網狀網路，讓涵蓋訊號更全面。
除了手機、平板電腦、筆電…等常見的設備需要無線連網，還有家中愈來愈多的 IoT 智慧物聯網裝置，例如：智慧家電、智慧安防等設備，也同樣需要穩定的 Wi-Fi，所以建議消費者在選擇家用寬頻時，須進一步了解業者是否有同步提供 Wi-Fi連網的佈建服務。以中華電信 HiNet光世代 為例，用戶可以選搭「Wi-Fi 全屋通」的整合服務，在施工的同時，專業工程師也會依據客戶家中環境不同，提供完整的無線網路環境規劃，並搭配優質的 Wi-Fi 6無線路由器，近期更推出最新的Wi-Fi 6E規格，具備更大頻寬、更低延遲速率及低干擾的優勢。如果是大坪數、或是多樓層透天厝，則能透過兩台以上無線路由器組成Mesh Wi-Fi 網狀網路架構的超涵蓋訊號，打造隨時隨地、全屋漫遊的無縫上網環境，同時以月租方式租用設備，不僅沒有初期大量投資設備的成本，也不需要負擔後續產生的維護成本，只要有任何問題，一通電話找24小時客服，就能快速為你解析問題，不用擔心要自行上網做功課，還要 DIY 到心很累了！
關鍵四：守護網路安全一步到位，更讓人安心
雖說網路帶來不少便利，但相對潛藏於網路背後的資安威脅也不免讓人膽戰心驚！尤其上網時，有可能因為一時不察點擊到帶有惡意的連結，又或是連上的網站或應用服務本身就潛藏惡意程式，在沒有任何防備的情況下，就很容易因此而「中招」，輕則系統不穩、當機，嚴重的可能造成個人隱私資料外流，甚至因為勒索病毒讓重要檔案付之一炬。
尤其是家人、朋友共用網路，但卻完全沒有資安意識的情況，很有可能成為病毒、駭客與詐騙的「破口」，因此建議大家在選擇家用寬頻時，可以進一步留意業者是否有提供額外的網路安全加值服務，像是中華電信就提供了相當完整的防護解決方案，包括防駭守門員、色情守門員、防毒防駭…等服務，而HiNet光世代 300M (含)以上的用戶也免費享有「上網守衛服務」，提供「有感防護阻擋頁面」，讓網路上的「有駭」網站不得其門而入，進而確保網路使用無後顧之憂，並降低被駭風險！
結語：全家的數位生活，讓中華電信 HiNet光世代 一手包辦！
從東方線上歷年來的「消費者網路使用行為與滿意度調查」，都能看出消費者對於家用寬頻選擇的需求變化，消費者在家使用網路需求愈來愈高，對於追求高速網路方案的態勢更為明顯，而且對於消費者來說，選擇家用寬頻業者至關重要的還是在於「網路穩定性」、「品牌口碑」與「解決網路使用問題的能力」這幾個面向，尤其對於網路重度使用者來說，一時半刻的斷線都是難以忍受的，而在所有業者中，中華電信 HiNet光世代連年獲得滿意度 No.1 的肯定，顯示不論是產品品質還是客戶服務，都獲得了消費者的信賴。
中華電信HiNet光世代「速在必行 2.0」方 案為大家帶來網速有感升級！升級雙向對稱頻寬300M、500M方案也有超划算的價格，也能搭配Wi-FI全屋通一次完成家中無線網路環境的建置！
對於重視居家上網品質，尤其是要符合多人共用需求的消費者來說，中華電信 HiNet光世代在不少人心目中持續霸榜家用寬頻業者的第一首選，而近期推出的「速在必行 2.0」方案也持續提供優惠資費與加碼好康活動，其中 300M、500M 雙向對稱頻寬也成為最為超值的選擇，搭配「Wi-Fi 全屋通」即可輕鬆搞定家中無線連網環境，所以選擇家用寬頻，當然就要選擇最適合全家共享，大家都滿意的中華電信HiNet 光世代！
手刀申辦 >> https://cht.tw/x/26kp
[1] 數據來源：TWNIC 2023年10月公布數據 https://map.twnic.tw/
[2] 光世代網路服務因受距離及設備限制，供租對象為本公司採用產品技術可達之範圍為限，請逕洽客服0800-080123或至中華電信網站查詢是否可供裝光世代。光世代之網路各速率係指最高可提供之線路速率(Line rate)，客戶實際上網傳輸資料速率(Data rate)會因上網終端設備之軟硬體、距離、客戶所在位置之環境及到訪網站之連外頻寬、同時使用加值服務(如：MOD、OTT…)等因素之影響，有時會發生上網速率下降的現象，因此於提供上網服務時依國際標準網路品質分類歸屬為Best Effort模式。