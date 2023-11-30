哈瑪斯總計釋放23名泰國工人，泰外長：外交努力促成人質迅速獲釋
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先前被哈瑪斯拘留的泰國工人，目前已有23人獲釋。泰國外交部長表示，他透過與中東國家的外交聯繫，促成工人無條件釋放。此外，泰國穆斯林組織也直接與哈瑪斯進行對話，努力確保泰國工人成為第一批被釋放的人質，以色列政府則承諾將提供支援給這些工人。
根據《路透社》報導，在經歷被哈瑪斯七週的囚禁後，2名泰國工人於本週二（28日）獲釋，使該國的獲釋人數達到23人。
獲釋後，工人們被送往以色列沙米爾醫療中心（Assaf Harofeh）接受健康檢查，同時會見泰國外交部長帕恩普雷·努卡拉（Parnpree Bahiddha-Nukara）。
帕恩普雷於週三（29日）告訴路透社，泰國不是衝突的一部分，因此釋放泰國工人不需要任何條件。帕恩普雷也表示，他與幾個與哈瑪斯有聯繫的中東國家舉行了會談，至今仍保持聯繫，甚至在泰國工人釋放前就向他透露了最新消息。
「我四處與能夠與哈馬斯組織聯繫的各個國家進行對話，向他們解釋泰國工人是無辜的，他們沒有參與政治，他們不屬於任何人的衝突，他們甚至可能不知道為甚麼會發生這些事情，也不知道誰在和誰打架，他們只是為了謀生。」帕恩普雷說。
即便帕恩普雷沒有透露與哪些國家有所聯繫，但他表示不時會收到消息國傳來的最新訊息，也比其他人提早一步知道泰國工人被釋放的好消息。
「我能夠判斷哪個國家擁有最準確的訊息，並證實他們真的能與哈馬斯聯繫。」帕恩普雷說，並補充與其他國家的人質相比，外交在泰國工人迅速獲釋方面發揮了關鍵作用。在他看來，在地緣政治衝突嚴重的地方，外交也扮演著至關重要的角色。
泰國當局稱，哈瑪斯於10月7日襲擊以色列期間，共有39名泰國人遭到殺害，當時約有3萬名泰國工人在以色列工作，這些工人大多從事農業，是以色列最大的移工群體之一。
政府之外的協助者
本週一（27日），唯一能直接與哈瑪斯對話的泰國伊斯蘭組織、泰國－伊朗校友會（Thai-Iran Alumni Association）的主席勒蓬（Lerpong Syed）表示，他們正努力確保泰國工人可以成為哈瑪斯與以色列休戰期間第一批被釋放的人質。
勒蓬告訴《路透社》，該組織曾於10月與哈瑪斯在慕尼黑舉辦了長達3小時的會談，雖然並非正式談判，但這場會談並未受到泰國政府的批評。
勒蓬說，如果只依靠外交部或向其他國家尋求協助，那麼泰國人在第一批釋放名單中的可能性就會非常低，因為像是美國、德國、法國這些更有影響力的國家也有不少人質遭挾持。
勒蓬也表示，在會議中他明確指出，泰國人並非衝突的一方，應該被釋放，哈瑪斯則承諾若進入停火期間，將無條件釋放泰國人。
以色列歡迎泰國人在戰爭結束後返工
《曼谷郵報》報導，截至29日，仍有13名泰國人被哈瑪斯拘留，政府正努力與特拉維夫（Tel Aviv）當局合作，確保他們能夠安全獲釋；先前獲釋的17名泰國工人則於今日（30日）與外交部部長帕恩普雷則一起返回泰國。
此外，帕恩普雷訪問以色列期間，在沙米爾醫療中心會見了以色列外交部長艾利科恩（Eli Cohen），科恩保證，以色列將照顧歸國的泰國工人、承諾補償那些因戰爭失去工作的人，並向那些想要返回以色列工作的泰國人提供援助。
「沒有泰國工人，以色列就不會有農業。」科恩說，並歡迎泰國人在戰爭結束後再度前往以色列工作。
這17名回國的泰國工人，將獲得以色列提供的1萬新謝克爾（新台幣84781元）的補償，以及為期六個月、每月6900新謝克爾（新台幣58499元）的補助。此外，任何需要身體或精神治療的工人都可以向以色列當局醫療費用的報銷。
新聞來源
- Thai foreign minister fights back tears, welcomes Hamas release of Thai workers（路透社）
- Thai Muslim group says direct Hamas talks helped secure release of Thai hostages（路透社）
- Two Thais set free, 17 ready to fly home（曼谷郵報）
延伸閱讀
- 哈瑪斯釋放17泰國人質，泰國總理賽塔：獲釋公民身心健康良好
- 泰國移工在哈瑪斯衝突中面臨威脅，死亡與被挾持人數僅次於以色列公民
- 捲入以巴衝突的泰國人：有人死裡逃生誓言永不回頭，有人期盼戰爭結束後重返以色列
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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