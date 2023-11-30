「兩好兩壞」促使台股超車港股產生黃金交叉，但是否代表經濟前景一片大好？

台灣總統大選的藍白合八點檔落幕後，三位參選人正式起跑。除了政治以外的各種議題，終於也得到重視。其中香港恒生指數在28日中午過後一度被台股超越後，瞬間成為焦點。就在五年前，2018年港股的最高點3萬3484點，還是當時台股1萬1126點的將近三倍之多。

雖然當天收盤時，港指還是高於台指，但是由於隔天繼續疲弱，全日下跌，失守萬七，結果以1萬6974.77收市。相反的，台灣加權指數收市1萬7370.56，比恒指高出384.31點，從1992年以來，睽違31年首度正式以收市統計超越港股，而且還高出將近400點的幅度。以雙方走勢來說，短時間內，台股將穩定領先。

過去幾十年來，香港被稱為亞洲的金融中心，能夠超過香港股市，當然是一件非常重要的事。因此，這件事不單成為傳媒關注焦點，連中央官員都對此發表意見，行政院長陳建仁對此表示：「台灣股票指數超越香港的股票，這表示說我們的經濟確實在發展上是相當地不錯，因為股票實際上就是經濟發展的一個櫥窗。」

未來這件事，很可能會成為民進黨宣傳的政績之一。不過，單就這一件事就代表台灣的經濟情勢一片大好嗎？

答案是不一定。反應經濟的另一個指標GDP，台灣今年很可能是東亞最後一名。而且台灣固然這幾年的股市持續上漲，但只能算是略贏世界股市的表現。台灣從2018年到現在漲了58％，反應全球股市的MSCI世界指數同期累升剛好50%，美股標普500指數同期升63%，對照的是港股則是不升反降48％。

雖然股市不一定能夠完整呈現經濟現況，但從港股跟台股的黃金交叉，還是有很多值得聊的地方。

台股的前世今生

要談起股票市場的「東升西降」，也就是台股跟港股黃金交叉的趨勢分析比較之前，還是要先提台股的前世今生。因為台灣的股市環境有一個很重要的分水嶺。