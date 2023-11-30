開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
TNL+ 2023/11/30,
經濟

「兩好兩壞」促使台股超車港股產生黃金交叉，但是否代表經濟前景一片大好？

「兩好兩壞」促使台股超車港股產生黃金交叉，但是否代表經濟前景一片大好？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

台灣股市定位是服務台灣企業的「本地股票市場」，而港股則是中國的國際金融市場，也就是幫助中國企業取得國際資金，港股市值有8成都是來自內地企業。港股的下滑，某種程度是反映中國經濟的現況。另外，台股上揚確實受到最大權重股台積電的影響極大，一間公司的漲跌就影響超過四分之一大盤的漲跌，實際上也並不是很「健康」的情況。

台灣總統大選的藍白合八點檔落幕後，三位參選人正式起跑。除了政治以外的各種議題，終於也得到重視。其中香港恒生指數在28日中午過後一度被台股超越後，瞬間成為焦點。就在五年前，2018年港股的最高點3萬3484點，還是當時台股1萬1126點的將近三倍之多。

雖然當天收盤時，港指還是高於台指，但是由於隔天繼續疲弱，全日下跌，失守萬七，結果以1萬6974.77收市。相反的，台灣加權指數收市1萬7370.56，比恒指高出384.31點，從1992年以來，睽違31年首度正式以收市統計超越港股，而且還高出將近400點的幅度。以雙方走勢來說，短時間內，台股將穩定領先。

過去幾十年來，香港被稱為亞洲的金融中心，能夠超過香港股市，當然是一件非常重要的事。因此，這件事不單成為傳媒關注焦點，連中央官員都對此發表意見，行政院長陳建仁對此表示：「台灣股票指數超越香港的股票，這表示說我們的經濟確實在發展上是相當地不錯，因為股票實際上就是經濟發展的一個櫥窗。」

未來這件事，很可能會成為民進黨宣傳的政績之一。不過，單就這一件事就代表台灣的經濟情勢一片大好嗎？

答案是不一定。反應經濟的另一個指標GDP，台灣今年很可能是東亞最後一名。而且台灣固然這幾年的股市持續上漲，但只能算是略贏世界股市的表現。台灣從2018年到現在漲了58％，反應全球股市的MSCI世界指數同期累升剛好50%，美股標普500指數同期升63%，對照的是港股則是不升反降48％。

雖然股市不一定能夠完整呈現經濟現況，但從港股跟台股的黃金交叉，還是有很多值得聊的地方。

台股的前世今生

要談起股票市場的「東升西降」，也就是台股跟港股黃金交叉的趨勢分析比較之前，還是要先提台股的前世今生。因為台灣的股市環境有一個很重要的分水嶺。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。