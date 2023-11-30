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2023/11/30,
能源

英國媒體臥底調查揭露沙烏地阿拉伯詭計，王儲主導「要讓開發中國家離不開石油」

英國媒體臥底調查揭露沙烏地阿拉伯詭計，王儲主導「要讓開發中國家離不開石油」
沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

氣候與能源智庫非洲電力變革（Power Shift Africa）主任艾道（Mohamed Adow）痛批：「沙烏地阿拉伯政府就像試圖讓非洲對自家有害產品上癮的毒販。」「世界其他國家都在擺脫骯髒而且製造污染的化石燃料，沙烏地阿拉伯卻拚命在找更多客戶，把目光投向非洲。太可惡了。」

（中央社）臥底調查發現，沙烏地阿拉伯正推動規模浩大的全球投資計畫，要在開發中國家創造對其油氣生產需求。批評人士指出，這項計畫目的要讓窮國「染上沙烏地有害油氣產品的癮頭」。

英國《衛報》（The Guardian）報導，這項「石油需求永續計畫」（oil demand sustainability programme）幾乎無人知曉。在富裕國家日益換用清潔能源的同時，這項臥底調查使得在非洲和其他地區增加使用化石燃料驅動汽車、巴士、飛機的計畫「全都露」。

這項計畫要加速推廣消耗傳統飛機3倍用量航空燃油的超音速客機，並與一家汽車製造商合作，大量生產使用內燃機的廉價汽車。其他計畫還包括推廣發電船，以高污染重質燃料油或天然氣為沿海社區供應電力。

這項計畫由沙烏地事實上的統治者、王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）督導，諸如掌管7000億美元資產的主權財富基金沙烏地阿拉伯公共投資基金（Public Investment Fund）、全球最大石油公司沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）、石化公司沙烏地基礎工業公司（SABIC）和多個最重要政府部會都參與。

根據公開資訊，這項計畫大體上被包裝成為窮國「移除（能源與交通）障礙」、「提升永續能力」，例如對窮國提供天然氣炊煮爐具，以取代燒柴。

然而，根據非營利性新聞調查機構氣候報導中心（Centre for Climate Reporting）及英國《第四頻道新聞台》（Channel 4 News）調查揭露，這項擬議計畫全都是圍繞在提升石油與天然氣使用上。沙烏地一名官員透露，這就是計畫的「一大宗旨」。

聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）將在30日召開，各國能否兌現逐步減少或淘汰化石燃料的承諾成為一大議題。

氣候與能源智庫非洲電力變革（Power Shift Africa）主任艾道（Mohamed Adow）痛批：「沙烏地阿拉伯政府就像試圖讓非洲對自家有害產品上癮的毒販。」

「世界其他國家都在擺脫骯髒而且製造污染的化石燃料，沙烏地阿拉伯卻拚命在找更多客戶，把目光投向非洲。太可惡了。」

「非洲在可再生能源方面擁有巨大潛力，可以利用現代能源解決方案。非洲不可以繼踵污染國腳步艱難前行，那將意味我們錯過從現代能源解決方案中得到好處的機會。我們有後來者優勢，可以朝真正能源轉型躍進。」

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


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