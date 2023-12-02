我願稱Jung Kook為最好！最打中我的男團Solo主打〈Standing Next to You〉！

文：睿忒

在這個月初發行第一張個人專輯《GOLDEN》的BTS成員Jung Kook（田柾國），最新的主打單曲〈Standing Next to You〉也連同專輯的發行開始宣傳，不僅在Spotify再次拿下全球榜的第一名位置，各大宣傳現場也如火如荼地展開。

我其實不太喜歡專輯中和Latto合作的首波主打〈Seven〉，因為覺得這首歌實在是太通俗、太芭樂了，就像是可以預料到的K-POP舞曲，反而到了第二支和Jack Harlow合作的〈3D〉才開始覺得好像還不錯。

到了專輯發行後，雖然沒有很迷Jung Kook，但還是因為要跟上流行所以聽了聽新專輯，在這之後只能說新一波的〈Standing Next to You〉完全就是我想聽到的！

從K-POP殺進西洋樂壇的那種態度，即便歌曲不是自己的創作，但在歌曲中可以聽出他的詮釋和表現力，老實說這是和團體時期非常不一樣的感覺，目前在走向國際的韓國藝人之中，給我這種感覺的就只有少數幾人而已。

最簡單從編曲來看就非常明顯地和K-POP做出區別，只要從歌曲的開頭就可以知道關於這首歌的野心，就是做出大家都可以接受的流行歌曲，並且在曲風上加進了不少迷幻、Funk的元素，讓整首歌也不會太接近目前市面上常見的流行歌曲，而是就像是歌詞中帶點2000年代Y2K感覺的舞曲，這點真的讓我很滿意。

因為不少Solo的韓國團體團員，都在做著和團體中差不多的事情，沒有在歌曲中加進自己的特色，反之Jung Kook在這首歌當中對於建立特色這件事算是蠻成功的。

就如同大多數的舞曲一樣，歌詞都只是有個中心概念，至於歌詞的語句就像我以往一直在說的，真的不需要太過去仔細追究。

不得不提的是，從副歌的「Standing next to you」以及讓人印象深刻的「Take-take-take-take-take-take off」這兩句，是在這首歌當中還帶有一些洗腦K-POP影子的部分，但我喜歡這邊的設計，不會太過刻意、又算是自然地給聽眾留下特定的印象。

再來說說MV的部分，很多媒體誇讚到不行的MV其實我沒有弄很懂其中的劇情等等，反而覺得應該將重心放在舞蹈和整體的舞群編排上。

從韓國男團出身的Jung Kook一定是不能在舞蹈上漏氣的，更何況在團體活動時期他就一直以舞蹈實力著稱，果真在MV當中的每一幕舞蹈場景都把他的實力很好地襯托出來。

這次從編舞、肢體展現到場景安排，被普遍認為有在致敬Michael Jackson的意味，這也是我第一次看MV就有感覺到的，不曉得是不是刻意而為，但是濃烈的MJ風格和這首歌確實是蠻搭的。

誠如我標題所說的，〈Standing Next to You〉是目前我看各個男團成員Solo最打動我的一首單曲，甚至還加進我之前在看其他BTS成員的 Solo一起評價，即便之前Jung Kook就創造了很多K-POP歌手的紀錄，但這次實在是有打破我對他的既定印象。

雖然沒有對於專輯《GOLDEN》中的每首歌都喜歡 （再提一次雖說〈Seven〉很紅、但我的喜歡不起來），但是有一首〈Standing Next to You〉我覺得就很夠了！

最後也提一下這次單曲的宣傳行程，開全麥的Jung Kook現場表現真的不錯，有興趣的朋友去看看不會失望的。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：鍾宇筑

核稿編輯：翁世航