Spotify、Apple Music公布年度報告：泰勒絲霸榜全球最多收聽歌手，分享「年度回顧」蔚為潮流，你是哪一種聆聽性格？

Spotify正式揭曉了2023年度回顧活動，揭示了今年全球超過5.74億聽眾最喜愛的歌手、專輯、歌曲。而在本月早前，Apple Music也公布其2023年的年度收聽回顧，包括全球百大熱門單曲、台灣百大熱門歌曲，以及2023年度藝人。

在2023年，眾多巨星和天后的傳奇回歸、音樂風格的多樣性，以及全球音樂文化中強大風潮的崛起，在整個2023年都占據主導地位，透過Spotify與Apple Music揭曉的榜單，也反映了這些趨勢。

泰勒絲獲年度全球最多收聽次數歌手

在Spotify的年度全球排行榜上，泰勒絲（Taylor Swift）成功登上今年度全球最多串流收聽次數歌手的寶座。而排名第二至第五的藝人分別是壞痞兔（Bad Bunny）、威肯（The Weeknd）、德瑞克（Drake）以及Peso Pluma。

值得一提的是，本月初，Apple Music也宣布泰勒絲為2023年度藝人。在2023年的前10個月裡，她憑藉65首歌曲成功打入Apple Music「每日Top 100：全球」榜單，這數字遠超越了其他歌手。

在3月開始的巡迴演唱的第一週，泰勒絲的全球串流播放次數驚人地增長了61%。整個夏天，她的每月串流播放次數更保持雙位數的增長，顯示她在全球音樂平台上的持續受歡迎。

〈Flowers〉、〈Last Night〉榮獲全球最多收聽次數單曲

在Spotify全球最熱門歌曲的部分，由麥莉（Miley Cyrus）的〈Flowers〉拿下第一收聽率，這首歌至今已累積超過16億次的播放次數。第二名則是SZA的〈Kill Bill〉，第三名為Harry Styles的〈As It Was〉。

Apple Music方面，則是由摩根・沃倫（Morgan Wallen）的單曲〈Last Night〉拔得頭籌。麥莉的〈Flowers〉則緊追在後，位居第二，第三名則是SZA的〈Kill Bill〉。

透過兩大平台的統計，可以發現麥莉的〈Flowers〉與SZA的〈Kill Bill〉在兩大音樂串流平台都相當受到歡迎，而兩首歌曲也入圍了2024年葛萊美多項大獎，或許可以期待兩位優秀的音樂創作者，能夠憑暢銷單曲，迎接演藝事業新高峰。

超越語言隔閡，K-pop大勢魅力依舊

值得一提的是，從2023年Spotify和Apple Music「台灣地區」年度回顧榜單可以看見，音樂已超越語言及文化的界線，呈現全球化的趨勢。

Spotify方面，去年發行新專輯的泰勒絲，在「台灣年度最多串流收聽次數歌手」中排名第二。日本雙人團體YOASOBI也進入「台灣最多串流收聽次數團體」前十名，排名第八。

特別的是，受全球「韓流」持續發威的影響，在台灣最多串流收聽次數歌曲前10名榜單中，就有五首是K-pop作品，包括BTS成員Jung Kook的〈Seven (feat. Latto)〉、 NewJeans的〈OMG〉與〈Ditto〉、(G)I-DLE 的〈Queencard〉，以及 JISOO的〈FLOWER〉分別位居「台灣最多串流收聽次數歌曲榜」的第三、四、七、九、十名。

而在Apple Music「2023百大熱門歌曲：台灣」的歌曲排行也可看見，前十名熱門單曲就有多達六首非華語歌曲，包括NewJeans的〈Ditto〉、〈OMG〉、〈Hype Boy〉分別位居第一、五、六名，JISOO〈Flower〉位居第二名、(G)I-DLE 〈Queencard〉位居第四名、宇多田光〈First Love〉則位居第八名。

全球年輕世代擁抱多元音樂

根據Spotify公布的數據，我們可以觀察到全球使用者對於各國和各種曲風的接受度，似乎呈現逐漸提升的趨勢。這也反映出音樂跨越國界和風格的能力，在全球範圍內逐漸擴大。

在Spotify上，印度古典音樂的全球收聽量近期呈現驚人的增長，增幅高達近500%。值得注意的是，超過45%的印度古典音樂聽眾的年齡在25歲以下，顯示出年輕一代對這一音樂風格的高度興趣。

此外，Afrobeats成為Spotify上增長最快的音樂類型之一，自2017年以來增長達550%，並在墨西哥和印度吸引了新的受眾。

另外，就華語流行音樂而言，像周杰倫、林俊傑和陳奕迅等華語歌手在全球的月流量已經超過五億，並且在過去一年中呈現近45%的增長，明顯看出華語流行音樂在全球持續受到歡迎。

大數據「客製化」、「故事化」聆聽軌跡

至於為什麼各音樂平台的年度回顧，在近年會成為每逢年底社群上廣泛討論的話題呢？

首先，回溯至2016年，Spotify首次推出年度回顧功能，發布時間通常在11月底至12月初之間。這項功能透過大數據分析來「客製化」每一位用戶的聆聽軌跡，讓用戶回顧自己一整年聽過的歌曲，並能在社群平台上分享。

Spotify的年度回顧功能一推出，迅速引起大眾討論。許多人在收到年度回顧報告後，相繼分享至社群，與朋友們交流彼此的歌單。

後來，Apple Music、KKBOX等音樂串流平台也陸續跟進，推出類似功能，使用戶在年底時能夠方便地回顧當年的聆聽習慣。這使得年度回顧成為一個受歡迎的社群話題，讓大家共同回憶、分享音樂的美好時光。