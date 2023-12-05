釐清《數位醫療發展條例》草案爭議：落實「健保沙盒」概念，且並未架空《人體研究法》
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本草案所規定的數位醫療技術與產品臨床效益驗證，自然亦屬於《人體研究法》所規範之人體研究，同樣必須按《人體研究法》之規範提交IRB審查批准。至於哪些情形可免除取得當事人同意參與，即得由主管機關另行公告，不必然採用《人體研究法》第12條第2項之一般性規定，蓋法律適用範圍既有所不同即可視實際狀況而有不同規範。換言之，本草案所稱之臨床效益驗證，須以《人體研究法》為基本依據，並以本法案為特別適用規定。
文：林仟雯（律師）
目前正在立法院衛環委員會審議中的《數位醫療發展條例》草案，是各界引頸期盼甚久的一項法案。該法案內容參酌歐盟、美國、日韓、新加坡等許多國家近年來推動數位醫療發展的制度興革，並審酌台灣之醫療體系特性與社會需求及民情，是一部前瞻性的框架立法。法案提出後在醫療照護界與醫療科技產業界正如預期受到熱烈迴響與肯定，然其內容所具有之前瞻性亦難免引發某些社會團體的疑慮。
本法案能帶動社會討論就有機會促進制度檢討改進，因此樂見各界關注與議論此法案之各項利弊得失。惟某些意見或係出於對整體醫藥法制之不瞭解，或對於本草案內容之誤解，乃有釐清之必要。
有人權團體批評該草案第14條有關臨床效益驗證但書規定即「技術性質不適合事前取得參與者同意者，得由主管機關免除其取得同意之義務」，已經架空《人體研究法》有關知情同意之規定云云。然查《人體研究法》第12條第2項但書本即已規定主管機關可公告免取得研究對象同意之研究範圍，且衛福部亦早已公告四種情況得由倫理審查委員會（IRB）審查特定研究計畫是否適用免取得同意之規定。可見數位醫療發展條例草案中的規定並未架空《人體研究法》，而是跟《人體研究法》的規定相同意旨。
至於人體研究有此免除同意規定之緣由，乃係因為許多單純以既已存在之健康資料為研究材料之計劃案（基本上多為回溯性研究），不僅研究本身無顯著風險，且在執行層面上，實無可能逐一通知資料當事人。簡言之，此類研究既對當事人並無產生額外健康風險，則該研究經IRB審查把關即為已足，而毋庸取得當事人同意。
本草案所規定的數位醫療技術與產品臨床效益驗證，自然亦屬於《人體研究法》所規範之人體研究，同樣必須按《人體研究法》之規範提交IRB審查批准。至於哪些情形可免除取得當事人同意參與，即得由主管機關另行公告，不必然採用《人體研究法》第12條第2項之一般性規定，蓋法律適用範圍既有所不同即可視實際狀況而有不同規範。換言之，本草案所稱之臨床效益驗證，須以《人體研究法》為基本依據，並以本法案為特別適用規定。
另有批評針對草案第15條規定臨床效益驗證後之結果應提交全民健康保險署，研議納入健保給付，是架空食品藥物管理署之權責云云。實則論者並未理解到，數位醫療技術或產品未必皆是食藥署規定的醫療器材，未必需取得許可證才能販售。若是屬於醫療器材，則要由食藥署給予許可證才可販售，該草案並未加以豁免。草案的第三章（第十一到十五條），在處理的是實際效益驗證。因為就算取得許可證的醫療器材，也未必有納入健保給付之價值（要跟其他器材或療法做效益比較）。
換言之，該草案之設計係為落實2022年的生技產業策略會議（BTC）之結論中所提出的「健保沙盒」概念，以具體的效益驗證機制來評估新醫療科技之價值。健保署在今年初已經提出「創新醫材給付沙盒試辦計畫」，即同此意旨，而草案之規定即希望將試辦計畫變成明確的制度，此在德國已從2019年開始有明確的法律規定，並無架空食藥署權責之疑慮。
批評者對於該草案第四章有關「健康資料整合利用與保障」之規定認為是侵犯當事人隱私，此種批評也是誤解法律之規範框架。在《個人資料保護法》於今年五月修法後即將設立個人資料保護委員會作為專責主管機關，且該機關依據去（2022）年憲法法庭第13號判決意旨須為獨立監督機關，今後吾人應以不同視野看待我國的個資保護與利用架構。
如何發揮個資專責機關之功能，落實《個資法》第一條所稱「促進個資合理利用」之立法目的，同時亦考慮各目的事業主管機關需善用資料治理以達成其政策目標，因此機關間的協調合作絕對必要。
系爭草案第17條僅規定衛福部應會同個資保護委員會「制定基於公共利益及政策評估目的之個人健康資料整合利用規範」，並非在本法案中即決定健康資料該如何整合利用。參考各國立法趨勢，對於健康資料之研究利用大多是以制定特別法來因應，因為健康個資需要特別保護，但健康資料也是健康人權保障所不可或缺的資料，因此強調加強保護健康個資並非以阻止其流通利用為目的，而是要提高隱私保護程度。
在此前提下，系爭草案已援引各國在健康資料研究利用之法制趨勢，可提供各界深入瞭解各種可能的立法模式，期許將來在這個健康資料研究利用專法的制定過程有多方討論。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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指引台灣邁向2050淨零轉型之路，玉山安永科技論壇剖析企業投資再生能源及財務策略計畫
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減碳淨零時代，公司面臨的最新挑戰，就是該如何轉型成為綠色企業，這不僅牽涉企業的減碳藍圖，更需要滾動式調整財務策略，因應日後可能面臨的能源風險及成本議題。
安永聯合會計師事務所與台灣玉山科技協會共同舉辦「玉山安永科技論壇：淨零時代的國家競爭力與企業能源策略規劃」，邀請產官學界專家的深度探討，共同尋求台灣永續成長的下一波契機。
台灣經濟以外貿為大宗，能源轉型勢在必行
台灣玉山科技協會理事長童子賢首先指出，台灣2022年GDP達7,626.7億美元，同年我國對外貿易總額9,071.2億美元，意謂台灣高度依賴進出口貿易作為經濟成長引擎。面對歐盟CBAM、美國CCA碳關稅的衝擊，攸關台灣產業的國際競爭力，因此必須針對產業的能源策略做縝密規劃，在淨零減碳的路上，期許台灣成為各國學習的優等生。
事實上，碳排放與地球暖化的關聯性，最早回溯1970年代就有學者進行研究，但近五、六年因異常氣候造成大規模災難，促使全球各國、企業、乃至於個人，對減碳議題更為關注。安永諮詢服務股份有限公司總經理張騰龍表示：「淨零碳排不只是口號，絕對是需要落地。特別是台灣在2023年一月通過《氣候變遷因應法》，證明能源轉型勢在必行，企業須思考再生能源的投資可行性，以及對企業財務的風險影響並及時擬定因應之道。」
針對目前國際減碳現況，台灣淨零路徑有哪些明確指引？國家發展委員會主委龔明鑫分享，全球目前有151國家宣示淨零排放目標，以及越來越多國際大廠宣示，2050將使用100%再生能源。台灣方面，從2021開始有目標宣示，一路經歷2050淨零排放路徑及策略制定，接著推出12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫，再到2023年法案三讀通過，代表台灣淨零的里程碑，正式邁向法制化施行。
龔明鑫接著提及幾個關鍵數據，預估到2030年前政府將編列近9000萬預算，打造四大供應鏈：光電、風電、電動車、儲能等產業生態系，帶動民間4兆投資，預估可創造5.9兆產值及55萬個就業機會。另外，台灣發展再生能源將主力聚焦在太陽能、風電、氫能、碳捕捉封存技術（CCUS）這幾項重點項目，可望降低台灣的能源進口依賴度，目標要從2021年97.4%，下調到2050的50%以下。
淨零與永續畫上等號，企業如何因應挑戰調整資本策略
台灣12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫當中，有一項計畫是「發展綠色金融」，顯見金融與淨零的密切關係，運用融資及金融工具，引導企業落實碳盤查並制定減碳目標及策略。安永財務管理諮詢服務股份有限公司執行總監馮熾煒就提到，全球淨零趨勢與企業永續策略緊密相連，在此脈絡下，金管會宣布2026年資本額達到新台幣100億元以上之上市櫃公司，必須接軌IFRS（國際財務報導準則）永續揭露準則藍圖。
「這項主管機關要求，代表台灣企業未來要定期向投資人揭露永續報告，透過國際通用標準方法來比較永續相關資訊，同時也避免可能漂綠的情事。」馮熾煒表示，為了達到淨零減碳，越來越多企業選擇購買綠電做為最終解決方案，也可從源頭的角度同步解決碳稅的問題，而目前台灣取得綠電途徑的可行方法，主要以「綠電直供、綠電轉供、再生能源憑證」三種方式為主。
對此，馮熾煒提到，企業可依據自身用電模式，以及未來綠電用量期程，設計出不同綠電採購的方案來評估潛在效益及風險，並進一步優化資本配置，制定出企業中長程且高可行性的淨零減碳計畫。
企業擬訂永續策略，不可忽視財務永續
本次論壇最後的座談環節，由安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人暨執業會計師曾于哲擔任主持人，邀請馮熾煒及兩家業界代表：GE Vernova政府暨公共事務總監王珮馨、Ørsted沃旭能源亞太區資產管理總監楊雅雯，一同分享彼此觀點及作法。
首先曾于哲提到服務企業客戶過程，觀察到永續投資趨勢的三大面向。第一，減碳不再是單打獨鬥，勢必讓供應鏈夥伴願意買單，而且搭配不同解方來執行計畫；其二，企業董事會盤點高層次的淨零願景，相關資本支出計畫必須有配套的具體方案；第三，全台金融機構分行與企業做融資貸款業務時，相當關注企業的淨零進度，若不做轉型，未來勢必拿不到最多訂單。
由此觀之，企業展開永續轉型過程，財務議題是重中之重。企業代表又是如何從財務角度，協助策略有效執行？王珮馨指出，GE身為設備商，除了把碳盤查的範疇一、二、三的每個減碳路徑擬定出來，同時財務長及執行長也積極與各地政府對話，搭配當地獎勵措施政策，幫助企業淨零轉型過程獲得更充沛的資本挹注。
楊雅雯對此議題回應，目前台灣除了自發自用綠電，大部分採用「電證合一」綠電購買模式，也就是將綠電跟憑證綁定採購，因此建議財務長盤點自身企業的用電量，藉此掌握不同再生能源方案的實際成本，協助公司擬定適切的購電策略。馮熾煒也補充，未來綠能與傳統能源的成本會在某個時間點發生黃金交叉，建議財務長持續掌握能源成本趨勢，協助企業達到能源轉型的最終目標。
最後，曾于哲再次強調，「擁抱再生能源實現企業永續成長」的重要性。企業未來談生意的過程，若期待不需再費心思關注再生能源的挑戰，相關做法包含從源頭減量及實際的財務計畫，安永會持續協助企業邁向永續之路，根據具體計畫來逐步執行，確保企業擁有永續成長的競爭力。