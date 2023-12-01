咖啡危機的唯一出路？被遺忘的咖啡物種，重新認識馬來西亞的「賴比瑞卡」
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一般談咖啡豆品種，多數人談的是阿拉比卡和羅布斯塔，而賴比瑞卡鮮少被討論的品種。賴比瑞卡具有抗葉鏽病、根結線蟲的特性，馬來西亞咖啡職人李威霆認為賴比瑞卡是抵禦氣候變遷危機的最佳選擇，目前咖啡帶上有87%賴比瑞卡種植於馬來西亞。
「在現場的每一位，我們現在面臨一項咖啡危機，無論你喜歡或不喜歡賴比瑞卡（Liberica），它都會是唯一的出路。」講台上說出這段話的是來自馬來西亞咖啡師李威霆。11月17日在南港展覽館2館舉辦2023台灣國際咖啡展，達文西咖啡攤位邀請Earthlings Coffee Workshop的李威霆來台分享「賴比瑞卡——咖啡物種的在崛起」，李威霆更帶了超過5種賴比瑞卡豆子到現給咖啡愛好者們杯測。
阿拉比卡（Arabica）是大家較耳熟能詳的咖啡物種，對精品咖啡稍有研究的或許會知道羅布斯塔（Robusta），也稱中果咖啡（Canephora），而賴比瑞卡咖啡可能是最少人聽過的咖啡品種之一。
李威霆首先為大家科普他所謂「唯一救贖」的賴比瑞卡咖啡。不同於灌木類的阿拉比卡，一棵野生的賴比瑞卡樹可以高達30公尺，果樹的成熟期為6-7年。賴比瑞卡果實比較大，花瓣也相較阿拉比卡的5片與羅布斯塔的6-7片多，約7-8片。
1870至1890年代，葉鏽病在斯里蘭卡大爆發，當時盛行的阿拉比卡被全面擊退。賴比瑞卡於1872年在象牙海岸被發現後，被當作阿拉比卡的替代品被引進亞洲，曾與阿拉比卡享有同等聲譽。1892年，羅布斯塔在剛果被發現，產量及經濟價值更高的羅布斯塔被大規模種植，導致賴比瑞卡被邊緣化，大量廢棄在雨林中。直到千禧年日漸嚴重的全球暖化，令賴比瑞卡卷土重來，再度被關注。
賴比瑞卡果樹可以在平地種植，馬來西亞原住民最普遍的種植方式是「四方形」的種法，也就是把一畝地切成方塊型種植，他們同時也在這塊地種植其他農作物。另外，賴比瑞卡的抗葉鏽病、根結線蟲（root-node Nematode）的能力很好。
李威霆分享咖啡研究機構（Coffee Consulate）創始人斯特芬.舒瓦兹醫生（Dr. Steffen Schwarz ）對賴比瑞卡的評價：「賴比瑞卡是目前『咖啡風味審美單一化』和『咖啡優生學主義』的受害者，它的風味和物種豐富特性長期被嚴重低估。」李威霆補充，賴比瑞卡的風味獨特，我們不應該用單一標準去評量不同品種的咖啡，並以此說明賴比瑞卡的市場價值很低，因為人們普遍是用錯誤標準去認識這品種。
李威霆說明，他提到的咖啡危機不是危言聳聽。根據國際咖啡組織（ICO）的數據，在全球氣候極端化的趨勢下，咖啡產量將在2050年降低50%，而咖啡需求量則逐年增長，因此最具成本效益、可抗葉鏽病、可在平地種植且種植成功案例最多的賴比瑞卡成為唯一解方。據馬來西亞農業研究與發展局（MARDI）的研究，咖啡帶上有87%賴比瑞卡種植於馬來西亞，而這令堅持種植、研發賴比瑞卡的李威霆感到無比自豪。
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「綠領人才」現正夯，綠領職業大揭秘！
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面對減碳壓力，各國政府加速推動淨零轉型，一起來認識近年新興的「綠領人才」吧！
面對減碳壓力，各國政府加速推動淨零轉型，使得近年來綠領工作需求成長快速，無論是節能、創能、儲能、系統整合，都需要更多人才投入；一起來認識這些綠領人才的工作內容！
綠領人才1：光電案場規劃師
光電案場規劃師是負責規劃和設計太陽能光電案場的靈魂人物，在太陽能發電項目的早期階段，負責評估場地、分析建物現況、土地利用、考慮環境因素，並規劃如何最有效地配置太陽能光電設施。
這些專業人員需要考慮光電模組的布局、設備的選擇、發電量的預估，同時要確保設施的安全性、環境平衡以及與當地社區的協調，需要同步評估技術、政策、法規、成本等多方面的考量。包含評估技術的可行性、效率及成本；處理預算和籌資，確保有足夠的資金來支持建置和運營光電案場，與銀行、投資者等對象進行談判和合作。同時也會參與詳細的建物與土地利用規劃、設計太陽能裝置的配置，最後擬定適當的執行方案。
適合有這些技能的人才：工程和技術知識、專案管理能力、太陽光電技術士、具電腦繪圖能力者、安全衛生管理、現場工務工程師、系統整合工程師。
綠領人才2：離岸風場施工經理
隨著離岸風電產業的從無到有，這項與海相伴的新興職業也因應而生，離岸風場施工經理作為「海上工頭」，需要管理船上的施工團隊。該職位作為施工船船長以及業主間的橋樑，在施工過程中扮演協調、判斷、下指令的關鍵角色，並同時負責管理設備運作的安全性，確保風場設備能安全順暢地運作，也需要臨場反應與即時調度，除了擁有豐富的工程知識，也需具備高度的專業和隨機應變能力。
此類人才所需技能可包含（但不限於）：離岸風場施工專案（尤指大型施工船舶類）管理與協調溝通能力、鋼結構工程焊接技術、大型起重機操作經驗、安裝和拆除工程技術等
綠領人才3：綠電調度員
「讓每一度綠電發揮最大價值」是綠電調度員的終極使命。身為售電業中的綠電調度員，需要解讀電廠發電數據（供給）和企業用電數據（需求）的能力。由於再生能源會受到天氣影響發電量的高低，必須利用過往經驗和電力數據資料，透過事前預測和事後調整，制定適宜的綠電匹配規劃，確保每一度電廠發出的綠電，盡可能地為企業客戶所使用。
適合具備這些技能的人才：電力系統知識、數據分析、計算機科學、風險管理、團隊管理
綠領人才4：綠能融資顧問
綠能融資顧問是指在再生能源領域提供融資和財務建議的專業顧問。這些顧問必須擁有豐富的金融、投資和相關產業知識，致力於協助業者成功獲得綠能融資。
綠能融資顧問的工作涉及財務、工程、保險、法律等四大領域的盡職調查（註1），和一般企業融資不同的是，專案內容涉及電廠等能源基礎建設，綠能融資顧問需要親自至再生能源案場勘查，實地檢視專案進度、了解業者如何經營當地社區關係以及環境生態的維護，並透過上述資訊判斷潛在風險，針對案場的可融資性提出建議。也因為這份工作和能源轉型的永續發展相關，所以也對環境懷抱著「使命感」，期許自己的貢獻能讓臺灣乃至於全世界，都能更加靠近淨零永續的願景。
※註1：盡職調查（due-diligence, DD）為企業投資和併購案中常見的流程，旨在整理並評估有關特定業務、投資或交易等專案的重要資訊，通常包含財務、法律和技術等面向，以確保決策者在做出重要決策前有全面的瞭解，並能夠最大程度地降低潛在風險和不確定性。
*以上資訊部分由大同智能、伯威海事、陽光伏特家、富邦銀行提供。
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