咖啡危機的唯一出路？被遺忘的咖啡物種，重新認識馬來西亞的「賴比瑞卡」

「在現場的每一位，我們現在面臨一項咖啡危機，無論你喜歡或不喜歡賴比瑞卡（Liberica），它都會是唯一的出路。」講台上說出這段話的是來自馬來西亞咖啡師李威霆。11月17日在南港展覽館2館舉辦2023台灣國際咖啡展，達文西咖啡攤位邀請Earthlings Coffee Workshop的李威霆來台分享「賴比瑞卡——咖啡物種的在崛起」，李威霆更帶了超過5種賴比瑞卡豆子到現給咖啡愛好者們杯測。

阿拉比卡（Arabica）是大家較耳熟能詳的咖啡物種，對精品咖啡稍有研究的或許會知道羅布斯塔（Robusta），也稱中果咖啡（Canephora），而賴比瑞卡咖啡可能是最少人聽過的咖啡品種之一。

Photo Credit：賴彥文 李威霆（中）與來台參加咖啡展的夥伴

李威霆首先為大家科普他所謂「唯一救贖」的賴比瑞卡咖啡。不同於灌木類的阿拉比卡，一棵野生的賴比瑞卡樹可以高達30公尺，果樹的成熟期為6-7年。賴比瑞卡果實比較大，花瓣也相較阿拉比卡的5片與羅布斯塔的6-7片多，約7-8片。

1870至1890年代，葉鏽病在斯里蘭卡大爆發，當時盛行的阿拉比卡被全面擊退。賴比瑞卡於1872年在象牙海岸被發現後，被當作阿拉比卡的替代品被引進亞洲，曾與阿拉比卡享有同等聲譽。1892年，羅布斯塔在剛果被發現，產量及經濟價值更高的羅布斯塔被大規模種植，導致賴比瑞卡被邊緣化，大量廢棄在雨林中。直到千禧年日漸嚴重的全球暖化，令賴比瑞卡卷土重來，再度被關注。

賴比瑞卡果樹可以在平地種植，馬來西亞原住民最普遍的種植方式是「四方形」的種法，也就是把一畝地切成方塊型種植，他們同時也在這塊地種植其他農作物。另外，賴比瑞卡的抗葉鏽病、根結線蟲（root-node Nematode）的能力很好。

Photo Credit：賴彥文 賴比瑞卡品種杯測

李威霆分享咖啡研究機構（Coffee Consulate）創始人斯特芬.舒瓦兹醫生（Dr. Steffen Schwarz ）對賴比瑞卡的評價：「賴比瑞卡是目前『咖啡風味審美單一化』和『咖啡優生學主義』的受害者，它的風味和物種豐富特性長期被嚴重低估。」李威霆補充，賴比瑞卡的風味獨特，我們不應該用單一標準去評量不同品種的咖啡，並以此說明賴比瑞卡的市場價值很低，因為人們普遍是用錯誤標準去認識這品種。

李威霆說明，他提到的咖啡危機不是危言聳聽。根據國際咖啡組織（ICO）的數據，在全球氣候極端化的趨勢下，咖啡產量將在2050年降低50%，而咖啡需求量則逐年增長，因此最具成本效益、可抗葉鏽病、可在平地種植且種植成功案例最多的賴比瑞卡成為唯一解方。據馬來西亞農業研究與發展局（MARDI）的研究，咖啡帶上有87%賴比瑞卡種植於馬來西亞，而這令堅持種植、研發賴比瑞卡的李威霆感到無比自豪。