12月新制懶人包：高鐵早鳥優惠記名制、中高齡退休再就業補助申請、新北市5行政區停車格收費⋯⋯7項新制一次看
我們想讓你知道的是
台灣高鐵提醒，12月1次起之早鳥優惠票面將註記旅客「身分證字號或護照號碼末五碼」，旅客持早鳥優惠票乘車時，應攜帶與票面登錄證號相符之「身分證明文件正本」（須為政府核發之附有照片、身分證字號等資訊，足供判斷身分之證件）以供查驗，若無法出示合格證件，將依「無票乘車」規定補票，並得加收已乘區間票價50%。
明天（12/1）將邁入2023年的最後一個月份，《關鍵評論網》整理了12月上路的各項新制提醒讀者。多項新制與交通有關，不論你是乘客還是用路人，請多加留意。
【全國性政策】
高鐵早鳥優惠記名制
台灣高鐵於10月31日宣布，自12月1日起實施「早鳥優惠」記名制，於購票時即須輸入使用該早鳥優惠票旅客之身分證字號或護照號碼，每張早鳥優惠票僅限輸入之身分證號本人搭乘使用，敬請旅客乘車時攜帶身分證明文件正本，以備查驗。
台灣高鐵提醒，12月1次起之早鳥優惠票面將註記旅客「身分證字號或護照號碼末五碼」，旅客持早鳥優惠票乘車時，應攜帶與票面登錄證號相符之「身分證明文件正本」（須為政府核發之附有照片、身分證字號等資訊，足供判斷身分之證件）以供查驗，若無法出示合格證件，將依「無票乘車」規定補票，並得加收已乘區間票價50%；若於列車出發前遺失早鳥優惠票，可攜帶本人身分證明文件正本至各車站售票窗口申請掛失，經確認訂位資訊相符後即可補發車票，惟每張車票限補發1次，並將酌收30元手續費。
台灣高鐵強調，預訂「早鳥優惠」專案車票時，須逐一輸入每位旅客之身分證字號或護照號碼，因僅限本人搭乘使用，請旅客訂票時務必確認輸入資料之正確性，以免影響優惠權益。台灣高鐵公司特別提醒，早鳥優惠票經完成訂位後，恕不再受理變更身分證號，僅可取消訂位，重新購票時則無法保證享有原購早鳥優惠票價，敬請旅客注意。
台灣高鐵表示，「早鳥優惠」記名制實施後，高鐵各車站售票窗口及自動售票機將不再銷售早鳥優惠票，旅客如欲訂票，敬請利用台灣高鐵網路訂票系統、「T-EX行動購票」App或與本公司合作之便利商店；完成訂票後，則可透過「T-EX行動購票」App、本公司合作之便利商店，或至高鐵各車站售票窗口、自動售票機取票。
中高齡退休再就業訓練補助開放申請
為支持中高齡者退休後再就業，「中高齡者退休後再就業準備訓練補助實施計畫」自12月1日起至12月31日止，受理次一年度計畫申請，鼓勵雇主指派其所僱用之中高齡者勞工參訓，並補助其70%的訓練費用，以支持中高齡者勞工退休再就業。補助額度為每一雇主最高以50萬元為限。
勞動部勞動力發展署說明，申請單位應於計畫受理期間內，透過該署建置補助企業辦理員工訓練計畫網提出年度訓練計畫，並於完成上傳程序之次日起5個工作日內，檢具相關文件向雇主所在地之本署所屬分署提出申請。
電信業進入新三國時代
電信業兩大合併案「台台併」、「遠亞併」基準日都在12月，台灣大哥大跟台灣之星合併基準日為今年12月1日，遠傳電信與亞太電信合併基準日則為12月15日，電信業將迎來「新三國時代」。
台灣之星在官網指出，因應合併前與台灣大哥大系統資料轉移與整合需求，台灣之星官網與APP將短暫暫停服務，影響時間預計由11月30日晚間10時到12月1日上午9時。
遠傳電信表示，合併基準日後第一階段啟動頻譜共用，並整併雙方基地台，朝汰舊留新、涵蓋併同留異策略進行，預計會在明（2024）年上半年完成。
中華郵政恢復收寄模里西斯、東加等國之國際郵件
中華郵政公告，據承運航空公司轉知，目前已恢復台灣飛往模里西斯、東加、斐濟、法屬玻里尼西亞之航班，爰自旨述日期起恢復收寄發往模里西斯、東加、斐濟、法屬玻里尼西亞之國際航空函件及國際包裹。
【地方政府新制】
嘉義縣飲料店不得提供塑膠一次飲料杯
嘉義縣12月1日啟動限塑政策，飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯，包含生物可分解的PLA塑膠杯及保麗龍杯，違反將依《廢棄物清理法》第51條第3項暨「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」公告事項三規定，處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰。
嘉義縣環保局指出，飲料店定義為從事茶、咖啡或冷熱飲販售店家，包含連鎖飲料店、非連鎖飲料店及夜市、市場或路邊攤。
新北市5行政區7路段公有停車格收費
新北市交通局宣布，為落實公平共享及使用付費原則，新店區新安路及竹林路2巷、中和區立德街200巷、汐止區勤進路、林口區中正路、永和區智光街及智光街10巷等5個行政區7條路段，總計146格路邊公有停車位將自12月1日起實施收費管理。
新北市交通局停車營運科科長許芫綺指出，新店區新安路是安坑輕軌新闢道路，規劃了77格汽車停車位，提供周邊居民及捷運轉乘停車需求，收費時間為平日周一至周五上午7時至晚上8時，每半小時15元。
另外，新店區竹林路2巷、中和區立德街200巷、汐止區勤進路、永和區智光街及智光街10巷規劃停車位並採收費管理，以達到土地活化，除了新店區竹林路2巷收費時間為平日周一至周五的上午7時至晚上6時，其餘路段收費時間為平日周一至周五的上午7時至晚上8時，均為每半小時10元。
許芫綺並指出，林口區東湖國小旁的中正路，現況停車位規劃為學校家長接送區並實施時段性禁停，但不少家長反映因提供免費停車，結果造成許多家長接送時反而一位難求，交通局經邀集相關單位會勘後決議納入收費管理，收費時間為平日周一至周五的上午8時至晚上6時，每半小時10元。
新竹市4路口科技執法
新竹市警察局公布，日前於竹市「易肇事」高風險路口，西大路與林森路、寶山路與高翠路口、公道五路與湳雅街口、中華路與經國路口（北端）等4路口設置科技執法，宣導期至今年11月30日，預計12月1日執法上路，盼藉由事故違規行為的取締力度，來降低交通事故的發生，保障用路人安全。
新聞來源
- 台灣高鐵「早鳥優惠」12/1起乘車採記名制 11/3（五）開放預購 乘車時請攜帶身分證明文件（台灣高鐵新聞稿）
- 自本（112）年12月1日起恢復收寄部分國家之國際郵件業務（中華郵政）
- 中高齡者退休後再就業準備訓練補助實施計畫（勞動部勞動力發展署）
- 嘉義縣限塑啟動 12月起飲料店禁一次用塑膠杯（嘉義縣政府新聞稿）
- 停車有秩序 公平共享停車空間（新北市交通局新聞稿）
- 保障市民交通安全！ 竹市易肇事高風險路口 12/1科技執法上路（新竹市警察局新聞稿）
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核稿編輯：翁世航
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2023資安產業日：新秀育成、跨域合作，資安培育基地在沙崙
我們想讓你知道的是
11月24日，數位發展部數位產業署於沙崙資安服務基地舉辦「2023資安產業日」，結合產業研討、資安講堂、企業攤位展示以及互動遊戲等形式，創造資安產業與產業資安交流媒合的舞台，匯聚產官學研等領域，打開臺灣資安新氣象。
疫情後，全球數位化的腳步更加迅速，網路惡意攻擊形式也不斷翻新，對臺灣造成許多資安威脅。因此，政府將資安產業列為國家重要產業之一，2021年底於臺南沙崙啟用的「ACW SOUTH 數位產業署沙崙資安服務基地」（下稱沙崙基地），就以推動資安產業發展、提升產業資安防護能量、推動產業資安、創造資安跨域合作為核心使命，積極推動人才育成、驗測實證產業技術、跨域合作等計畫，打造臺灣指標性的資安場域。
啟用至今，沙崙基地已培育超過2300人次的資安人才、已開發23套攻防演練劇本，並協助23家次廠商完成33項次資安產品驗測。為進一步凝聚臺灣資安產業，上週五（11/24）數位發展部數位產業署於沙崙基地舉辦「2023資安產業日」，結合產業研討、資安講堂、企業攤位展示以及互動遊戲等形式，創造資安產業與產業資安交流媒合的舞台，匯聚產官學研等領域，打開臺灣資安新氣象。
2023資安產業日盛大開幕：臺廠深耕、國際肯定，見證臺灣資安領先全球。
今年資安產業日聚焦於臺灣IT（資訊科技）、OT（營運技術）領域的資安研發、供應鏈聯防、產品驗測及人才培訓等亮點成果。數產署也在開幕儀式中加入巧思，展現各界深耕資安技術、提升產業資安韌性的歷程，並透過授贈資安新秀榮譽獎狀，凸顯沙崙基地攜手產業共育新秀的不遺餘力。此外，為了促進資安產業與產業資安進一步的交流與對話，也邀集資安領域專家，分享AI協防、公私協力及CMMC等最新資安趨勢；並於主會場中透過23家攤位展示，構築產官學研之間的交流平台，促進研發技術及創新服務的產業能量流動。
開幕式的成果短講中，榮獲2023年全球百大科技研發獎R&D 100 Awards的代表黃鼎傑組長表示「工控資安近年來逐漸受到產業重視，ICSentry工控資安威脅分析平台榮獲R&D 100 Awards的肯定，代表臺灣資安創新研發能量受到國際的注目與肯定。」對所有為資安產業奉獻心力的人來說，這座獎項是國際對臺灣資安研發能量的肯定，也鼓舞了在資安道路上持續努力前行的產業夥伴。綜觀今年臺灣資安的成果，數位發展署林俊秀副署長讚嘆，「臺灣資安真的是十年磨一劍。如今能夠收穫如此亮眼的成果，都是奠基於許多人多年來的共同努力，才終於走到今日這一步，真正把臺灣資安發揚光大。」
為產業注入新活力：業師領銜、接軌產業，從理論到實務的新秀實戰
不過，資安產業若要持續發展，帶來更多的創新技術及服務，後進的人才培育絕對是不可或缺的關鍵。因此，今年沙崙基地也延續去年沙崙資安新秀大賽「育才」的核心精神，辦理「2023沙崙資安新秀媒合培育計畫」，攜手產業師資，幫助對資安領域有熱忱、有興趣的新秀們找到學習的環境與資源，更上一層樓。
開幕式中，數位發展部唐鳳部長也蒞臨現場，親自頒贈今年度入選參與資安新秀媒合培育計畫的企業與同學們榮譽獎狀。授贈前，唐鳳部長也在致詞中肯定「企業出專題，學生來解題」的媒合模式。資安新秀代表陳躍心同學表示，計畫過程最特別的是接受業界導師的專業指導，不僅加深他們對資安理解，也在過程中體會到理論學習和產業實務的差異，對未來的課業學習及職涯發展都影響深遠。下午時段的新秀快講活動中，新秀們更充分展現對於資安領域的熱情、以及對業師輔導的感謝與肯定。
開幕式結束後，新秀們在「Testbed 資安應用多元展區」展出此次的專題成果，同時亦將想傳達給大眾的計畫成果資訊，透過有趣的闖關遊戲進行推廣；除此之外，現場還有「新秀成果導覽活動」，由專人詳盡地介紹沙崙計畫的發展脈絡與成果亮點，並帶領觀眾逐關導覽，深入認識不同新秀隊伍在培訓過程的點點滴滴：例如來自長庚大學資管系的「什麼時候要吃藏壽司」隊，運用叡揚資訊提供的培訓平台及漏洞檢測工具，開發出具備安全框架的「智慧安全會議室管理系統」；以及跨校組隊的「吃飯皇帝大_白飯北科大」隊，透過菱鏡提供的硬體設備進行實作，進行資安攻擊的觀測與分析，並且在專題期間偵測到一起真實的DDos攻擊。
有趣的是，分享過程中新秀們不約而同的表示，參與計畫最大的收穫是他們從一次次的挫折與困難中，領悟到實作與理論的差距。而當自己從單純解題、答題的「解題者」，進階為找到問題、解決問題的「出題者」後，他們對資安領域也產生更多熱情。另一方面，參與育才的企業導師也相當肯定新秀們的認真，他們學習過程的衝勁和態度，就是成功解題的關鍵，也期待未來沙崙基地的人才培育計畫能夠更大、更廣，為臺灣資安產業注入更多活水。
新秀人培 x 產業對話：臺灣資安的關鍵節點
開幕式時，唐鳳部長曾提到，「數位部為了彌平『資安產業』和『產業資安』的距離，長期致力於推動各項資安計畫，以期未來新的服務或需求出現時，雙方能在毫無知識隔閡的狀態下連結，最大化技術迭代的速度。」而ACW SOUTH數位產業署沙崙資安服務基地就是兩者交會的關鍵節點，不只培訓更多產業資安人才，同時挖掘更多潛在的新秀投入資安產業，也促成臺灣各界企業的相互交流，啟發越來越多的正向循環。也期許未來在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地能匯聚更多資安人才，凝聚產業資安能量，攜手產官學研朝更靈活、多元的資安未來邁進。
（數位發展部數位產業署廣告）