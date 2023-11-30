12月新制懶人包：高鐵早鳥優惠記名制、中高齡退休再就業補助申請、新北市5行政區停車格收費⋯⋯7項新制一次看

明天（12/1）將邁入2023年的最後一個月份，《關鍵評論網》整理了12月上路的各項新制提醒讀者。多項新制與交通有關，不論你是乘客還是用路人，請多加留意。

【全國性政策】

高鐵早鳥優惠記名制

台灣高鐵於10月31日宣布，自12月1日起實施「早鳥優惠」記名制，於購票時即須輸入使用該早鳥優惠票旅客之身分證字號或護照號碼，每張早鳥優惠票僅限輸入之身分證號本人搭乘使用，敬請旅客乘車時攜帶身分證明文件正本，以備查驗。

台灣高鐵提醒，12月1次起之早鳥優惠票面將註記旅客「身分證字號或護照號碼末五碼」，旅客持早鳥優惠票乘車時，應攜帶與票面登錄證號相符之「身分證明文件正本」（須為政府核發之附有照片、身分證字號等資訊，足供判斷身分之證件）以供查驗，若無法出示合格證件，將依「無票乘車」規定補票，並得加收已乘區間票價50%；若於列車出發前遺失早鳥優惠票，可攜帶本人身分證明文件正本至各車站售票窗口申請掛失，經確認訂位資訊相符後即可補發車票，惟每張車票限補發1次，並將酌收30元手續費。

台灣高鐵強調，預訂「早鳥優惠」專案車票時，須逐一輸入每位旅客之身分證字號或護照號碼，因僅限本人搭乘使用，請旅客訂票時務必確認輸入資料之正確性，以免影響優惠權益。台灣高鐵公司特別提醒，早鳥優惠票經完成訂位後，恕不再受理變更身分證號，僅可取消訂位，重新購票時則無法保證享有原購早鳥優惠票價，敬請旅客注意。

台灣高鐵表示，「早鳥優惠」記名制實施後，高鐵各車站售票窗口及自動售票機將不再銷售早鳥優惠票，旅客如欲訂票，敬請利用台灣高鐵網路訂票系統、「T-EX行動購票」App或與本公司合作之便利商店；完成訂票後，則可透過「T-EX行動購票」App、本公司合作之便利商店，或至高鐵各車站售票窗口、自動售票機取票。

中高齡退休再就業訓練補助開放申請

為支持中高齡者退休後再就業，「中高齡者退休後再就業準備訓練補助實施計畫」自12月1日起至12月31日止，受理次一年度計畫申請，鼓勵雇主指派其所僱用之中高齡者勞工參訓，並補助其70%的訓練費用，以支持中高齡者勞工退休再就業。補助額度為每一雇主最高以50萬元為限。

勞動部勞動力發展署說明，申請單位應於計畫受理期間內，透過該署建置補助企業辦理員工訓練計畫網提出年度訓練計畫，並於完成上傳程序之次日起5個工作日內，檢具相關文件向雇主所在地之本署所屬分署提出申請。

電信業進入新三國時代

電信業兩大合併案「台台併」、「遠亞併」基準日都在12月，台灣大哥大跟台灣之星合併基準日為今年12月1日，遠傳電信與亞太電信合併基準日則為12月15日，電信業將迎來「新三國時代」。

台灣之星在官網指出，因應合併前與台灣大哥大系統資料轉移與整合需求，台灣之星官網與APP將短暫暫停服務，影響時間預計由11月30日晚間10時到12月1日上午9時。

遠傳電信表示，合併基準日後第一階段啟動頻譜共用，並整併雙方基地台，朝汰舊留新、涵蓋併同留異策略進行，預計會在明（2024）年上半年完成。

中華郵政恢復收寄模里西斯、東加等國之國際郵件

中華郵政公告，據承運航空公司轉知，目前已恢復台灣飛往模里西斯、東加、斐濟、法屬玻里尼西亞之航班，爰自旨述日期起恢復收寄發往模里西斯、東加、斐濟、法屬玻里尼西亞之國際航空函件及國際包裹。

【地方政府新制】

嘉義縣飲料店不得提供塑膠一次飲料杯

嘉義縣12月1日啟動限塑政策，飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯，包含生物可分解的PLA塑膠杯及保麗龍杯，違反將依《廢棄物清理法》第51條第3項暨「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」公告事項三規定，處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰。

嘉義縣環保局指出，飲料店定義為從事茶、咖啡或冷熱飲販售店家，包含連鎖飲料店、非連鎖飲料店及夜市、市場或路邊攤。

新北市5行政區7路段公有停車格收費

新北市交通局宣布，為落實公平共享及使用付費原則，新店區新安路及竹林路2巷、中和區立德街200巷、汐止區勤進路、林口區中正路、永和區智光街及智光街10巷等5個行政區7條路段，總計146格路邊公有停車位將自12月1日起實施收費管理。

新北市交通局停車營運科科長許芫綺指出，新店區新安路是安坑輕軌新闢道路，規劃了77格汽車停車位，提供周邊居民及捷運轉乘停車需求，收費時間為平日周一至周五上午7時至晚上8時，每半小時15元。

另外，新店區竹林路2巷、中和區立德街200巷、汐止區勤進路、永和區智光街及智光街10巷規劃停車位並採收費管理，以達到土地活化，除了新店區竹林路2巷收費時間為平日周一至周五的上午7時至晚上6時，其餘路段收費時間為平日周一至周五的上午7時至晚上8時，均為每半小時10元。

許芫綺並指出，林口區東湖國小旁的中正路，現況停車位規劃為學校家長接送區並實施時段性禁停，但不少家長反映因提供免費停車，結果造成許多家長接送時反而一位難求，交通局經邀集相關單位會勘後決議納入收費管理，收費時間為平日周一至周五的上午8時至晚上6時，每半小時10元。

新竹市4路口科技執法

新竹市警察局公布，日前於竹市「易肇事」高風險路口，西大路與林森路、寶山路與高翠路口、公道五路與湳雅街口、中華路與經國路口（北端）等4路口設置科技執法，宣導期至今年11月30日，預計12月1日執法上路，盼藉由事故違規行為的取締力度，來降低交通事故的發生，保障用路人安全。

新聞來源

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核稿編輯：翁世航