中國兒童呼吸道病例激增，病毒學家：衛生官員傳達訊息不力，大多數病人並不需要去醫院
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冬季也是感冒和流感大行其道的季節。中國尤其是北方地區醫院人滿為患的畫面令人擔憂。有專家指出，中國公共衞生專家的溝通能力偏差，是造成人們恐慌和困惑的原因之一。
文：Wesley Rahn
上週，世界衛生組織（WHO）要求中國提供訊息和數據。自今年10月份以來，世衛一直在監測中國、尤其是北方地區，兒童呼吸道疾病激增的情況。
在世衛上週四（11月23日）舉行的緊急電話會議上，中國衛生官員告知，這波呼吸道疾病是由「已知病原體」引起的，而且僅限於兒童。這些病原體包括流感、呼吸道融合病毒（RSV）和肺炎支原體（一種引發肺炎的細菌），它們已在中國流行數週。
中國衛生官員還表示，「呼吸道疾病的增加，並未導致病人數量超過醫院容量。」世界衛生組織官員接受西方媒體訪問時說，根據中方提供的訊息，中國當前一波學齡兒童呼吸道疾病的峰值低於疫情前的2018至2019年。
醫院裡排長隊，家長憂心忡忡
然而，在此之前的數週裡，中國社群網站上流傳著北京等地醫院候診室爆滿的圖片，孩父母憂心忡忡，排著長隊，據稱有時等待數小時甚至數天才能輪上。
央視今年11月初曾警告道，支原體肺炎疫情正在不斷擴大。11月13日，中國國家衛健委召開新聞發布會，報告了全國範圍內「以兒童為主的呼吸道疾病發病率」上升的情況。
世衛在上週電話會議後發表報告稱，「中國當局將這一呼吸道疾病增長，歸因於COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情解封以及寒冷季節的到來。」
週日（11月26日），中國衛健委發言人米峰要求在全國各地增設診室和治療區域，適當延長服務時間，加強藥品供應保障。
衛生官員溝通能力差
儘管各方都表示，此類感冒和流感病例增加「並非意料之外」，但人們對此的擔憂並未消解。
人們聯想起，2019年底始於中國武漢市的新冠疫情早期，中國曾因數據的透明度遭到質疑和批評。香港大學生物醫學學院教授、病毒學專家金冬雁對《德國之聲》表示，中國公共衛生官員傳達訊息不力，導致目前中國患病兒童家長的恐慌和困惑。
他說，在11月13日衛健委的新聞發布會上，公共衛生官員「未能很好地」向內地公眾或國外解釋數據變化的原因，而感冒和流感相對較輕的預測根據為何，也缺乏說明。
金冬雁說，「許多家長把孩子送到醫院，因為他們感到困惑，擔心情況不妙」，而醫院人滿為患，一定程度上歸結為中國醫療體系的問題，「每個人都去最好的醫院，即使孩子只是輕微感冒，也要在那裡等上幾小時、甚至幾天，才能看上醫生。這就是看病的心態。」他說，事實上，大多數病人並不需要去醫院。
這位病毒學家認為，中國衛健委11月13日新聞會上專家特別解釋了「肺炎支原體」的特性，而這個詞彙讓人們感到害怕。其實，「只有3％到10％的支原體感染會發展成肺炎」，「即便這一小部分人患上肺炎，也是輕微的，康復前景非常好。」
（原文為英語發表，有刪節）
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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：專家：大多數病人不需要去醫院
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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2023資安產業日：新秀育成、跨域合作，資安培育基地在沙崙
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11月24日，數位發展部數位產業署於沙崙資安服務基地舉辦「2023資安產業日」，結合產業研討、資安講堂、企業攤位展示以及互動遊戲等形式，創造資安產業與產業資安交流媒合的舞台，匯聚產官學研等領域，打開臺灣資安新氣象。
疫情後，全球數位化的腳步更加迅速，網路惡意攻擊形式也不斷翻新，對臺灣造成許多資安威脅。因此，政府將資安產業列為國家重要產業之一，2021年底於臺南沙崙啟用的「ACW SOUTH 數位產業署沙崙資安服務基地」（下稱沙崙基地），就以推動資安產業發展、提升產業資安防護能量、推動產業資安、創造資安跨域合作為核心使命，積極推動人才育成、驗測實證產業技術、跨域合作等計畫，打造臺灣指標性的資安場域。
啟用至今，沙崙基地已培育超過2300人次的資安人才、已開發23套攻防演練劇本，並協助23家次廠商完成33項次資安產品驗測。為進一步凝聚臺灣資安產業，上週五（11/24）數位發展部數位產業署於沙崙基地舉辦「2023資安產業日」，結合產業研討、資安講堂、企業攤位展示以及互動遊戲等形式，創造資安產業與產業資安交流媒合的舞台，匯聚產官學研等領域，打開臺灣資安新氣象。
2023資安產業日盛大開幕：臺廠深耕、國際肯定，見證臺灣資安領先全球。
今年資安產業日聚焦於臺灣IT（資訊科技）、OT（營運技術）領域的資安研發、供應鏈聯防、產品驗測及人才培訓等亮點成果。數產署也在開幕儀式中加入巧思，展現各界深耕資安技術、提升產業資安韌性的歷程，並透過授贈資安新秀榮譽獎狀，凸顯沙崙基地攜手產業共育新秀的不遺餘力。此外，為了促進資安產業與產業資安進一步的交流與對話，也邀集資安領域專家，分享AI協防、公私協力及CMMC等最新資安趨勢；並於主會場中透過23家攤位展示，構築產官學研之間的交流平台，促進研發技術及創新服務的產業能量流動。
開幕式的成果短講中，榮獲2023年全球百大科技研發獎R&D 100 Awards的代表黃鼎傑組長表示「工控資安近年來逐漸受到產業重視，ICSentry工控資安威脅分析平台榮獲R&D 100 Awards的肯定，代表臺灣資安創新研發能量受到國際的注目與肯定。」對所有為資安產業奉獻心力的人來說，這座獎項是國際對臺灣資安研發能量的肯定，也鼓舞了在資安道路上持續努力前行的產業夥伴。綜觀今年臺灣資安的成果，數位發展署林俊秀副署長讚嘆，「臺灣資安真的是十年磨一劍。如今能夠收穫如此亮眼的成果，都是奠基於許多人多年來的共同努力，才終於走到今日這一步，真正把臺灣資安發揚光大。」
為產業注入新活力：業師領銜、接軌產業，從理論到實務的新秀實戰
不過，資安產業若要持續發展，帶來更多的創新技術及服務，後進的人才培育絕對是不可或缺的關鍵。因此，今年沙崙基地也延續去年沙崙資安新秀大賽「育才」的核心精神，辦理「2023沙崙資安新秀媒合培育計畫」，攜手產業師資，幫助對資安領域有熱忱、有興趣的新秀們找到學習的環境與資源，更上一層樓。
開幕式中，數位發展部唐鳳部長也蒞臨現場，親自頒贈今年度入選參與資安新秀媒合培育計畫的企業與同學們榮譽獎狀。授贈前，唐鳳部長也在致詞中肯定「企業出專題，學生來解題」的媒合模式。資安新秀代表陳躍心同學表示，計畫過程最特別的是接受業界導師的專業指導，不僅加深他們對資安理解，也在過程中體會到理論學習和產業實務的差異，對未來的課業學習及職涯發展都影響深遠。下午時段的新秀快講活動中，新秀們更充分展現對於資安領域的熱情、以及對業師輔導的感謝與肯定。
開幕式結束後，新秀們在「Testbed 資安應用多元展區」展出此次的專題成果，同時亦將想傳達給大眾的計畫成果資訊，透過有趣的闖關遊戲進行推廣；除此之外，現場還有「新秀成果導覽活動」，由專人詳盡地介紹沙崙計畫的發展脈絡與成果亮點，並帶領觀眾逐關導覽，深入認識不同新秀隊伍在培訓過程的點點滴滴：例如來自長庚大學資管系的「什麼時候要吃藏壽司」隊，運用叡揚資訊提供的培訓平台及漏洞檢測工具，開發出具備安全框架的「智慧安全會議室管理系統」；以及跨校組隊的「吃飯皇帝大_白飯北科大」隊，透過菱鏡提供的硬體設備進行實作，進行資安攻擊的觀測與分析，並且在專題期間偵測到一起真實的DDos攻擊。
有趣的是，分享過程中新秀們不約而同的表示，參與計畫最大的收穫是他們從一次次的挫折與困難中，領悟到實作與理論的差距。而當自己從單純解題、答題的「解題者」，進階為找到問題、解決問題的「出題者」後，他們對資安領域也產生更多熱情。另一方面，參與育才的企業導師也相當肯定新秀們的認真，他們學習過程的衝勁和態度，就是成功解題的關鍵，也期待未來沙崙基地的人才培育計畫能夠更大、更廣，為臺灣資安產業注入更多活水。
新秀人培 x 產業對話：臺灣資安的關鍵節點
開幕式時，唐鳳部長曾提到，「數位部為了彌平『資安產業』和『產業資安』的距離，長期致力於推動各項資安計畫，以期未來新的服務或需求出現時，雙方能在毫無知識隔閡的狀態下連結，最大化技術迭代的速度。」而ACW SOUTH數位產業署沙崙資安服務基地就是兩者交會的關鍵節點，不只培訓更多產業資安人才，同時挖掘更多潛在的新秀投入資安產業，也促成臺灣各界企業的相互交流，啟發越來越多的正向循環。也期許未來在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地能匯聚更多資安人才，凝聚產業資安能量，攜手產官學研朝更靈活、多元的資安未來邁進。
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