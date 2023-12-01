中國兒童呼吸道病例激增，病毒學家：衛生官員傳達訊息不力，大多數病人並不需要去醫院

文：Wesley Rahn

上週，世界衛生組織（WHO）要求中國提供訊息和數據。自今年10月份以來，世衛一直在監測中國、尤其是北方地區，兒童呼吸道疾病激增的情況。

在世衛上週四（11月23日）舉行的緊急電話會議上，中國衛生官員告知，這波呼吸道疾病是由「已知病原體」引起的，而且僅限於兒童。這些病原體包括流感、呼吸道融合病毒（RSV）和肺炎支原體（一種引發肺炎的細菌），它們已在中國流行數週。

中國衛生官員還表示，「呼吸道疾病的增加，並未導致病人數量超過醫院容量。」世界衛生組織官員接受西方媒體訪問時說，根據中方提供的訊息，中國當前一波學齡兒童呼吸道疾病的峰值低於疫情前的2018至2019年。

醫院裡排長隊，家長憂心忡忡

然而，在此之前的數週裡，中國社群網站上流傳著北京等地醫院候診室爆滿的圖片，孩父母憂心忡忡，排著長隊，據稱有時等待數小時甚至數天才能輪上。

央視今年11月初曾警告道，支原體肺炎疫情正在不斷擴大。11月13日，中國國家衛健委召開新聞發布會，報告了全國範圍內「以兒童為主的呼吸道疾病發病率」上升的情況。

世衛在上週電話會議後發表報告稱，「中國當局將這一呼吸道疾病增長，歸因於COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情解封以及寒冷季節的到來。」

週日（11月26日），中國衛健委發言人米峰要求在全國各地增設診室和治療區域，適當延長服務時間，加強藥品供應保障。

衛生官員溝通能力差

儘管各方都表示，此類感冒和流感病例增加「並非意料之外」，但人們對此的擔憂並未消解。

人們聯想起，2019年底始於中國武漢市的新冠疫情早期，中國曾因數據的透明度遭到質疑和批評。香港大學生物醫學學院教授、病毒學專家金冬雁對《德國之聲》表示，中國公共衛生官員傳達訊息不力，導致目前中國患病兒童家長的恐慌和困惑。

他說，在11月13日衛健委的新聞發布會上，公共衛生官員「未能很好地」向內地公眾或國外解釋數據變化的原因，而感冒和流感相對較輕的預測根據為何，也缺乏說明。

金冬雁說，「許多家長把孩子送到醫院，因為他們感到困惑，擔心情況不妙」，而醫院人滿為患，一定程度上歸結為中國醫療體系的問題，「每個人都去最好的醫院，即使孩子只是輕微感冒，也要在那裡等上幾小時、甚至幾天，才能看上醫生。這就是看病的心態。」他說，事實上，大多數病人並不需要去醫院。

這位病毒學家認為，中國衛健委11月13日新聞會上專家特別解釋了「肺炎支原體」的特性，而這個詞彙讓人們感到害怕。其實，「只有3％到10％的支原體感染會發展成肺炎」，「即便這一小部分人患上肺炎，也是輕微的，康復前景非常好。」

（原文為英語發表，有刪節）

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

原標題：專家：大多數病人不需要去醫院

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九