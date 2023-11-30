季辛吉辭世享耆壽100歲：福特總統譽為「超級國務卿」，曾以「無解」形容台灣問題
我們想讓你知道的是
季辛吉以「無解」（insoluble）形容台灣問題，認為「除交給時間外，別無他途」，從而他「歡迎一種能維持現狀多年，又能讓兩岸不會威脅對方、甚至不會限制住對方發展的方案。」季辛吉覺得習近平會對這類討論抱持開放，「但我們不能一副『你得先在以下領域有所進步，之後我們會獎賞你』的態度，這行不通。」
（中央社）美國前國務卿季辛吉（Henry A. Kissinger）今天（當地時間29日）辭世，享耆壽100歲。季辛吉既是學者也是外交名流，在尼克森與福特兩任美國總統時對華府外交影響至鉅，今夏百歲誕辰仍談及美中、俄烏等世局看法。
《華盛頓郵報》指出，季辛吉的死訊是由季辛吉顧問公司（Kissinger Associates）透過聲明發出。
作為一手推動尼克森（Richard Nixon）歷史性與北京接觸及與蘇聯緩和關係的理論家，季辛吉因多項改變世界格局的震撼性政策轉變而積累聲譽，卻也成為攻擊者的箭靶，挨批沒有原則、不道德。由於怕遭抗議，當年季辛吉沒赴奧斯陸接受諾貝爾獎，晚年更是毀譽參半。
稱當前世界正待新秩序建立，各國仍在找定位
今年5月百歲誕辰之際，季辛吉仍藉由專訪對俄烏、美中等地緣政治紛爭表達看法，既關注美中競爭撕裂全球，也解釋何以他從反對轉為支持烏克蘭入北約。
季辛吉說當前的世界「失序」（disorder），幾乎所有主要國家都在尋求自身基本定位，且大多數仍是內部意見分歧狀態，處於改變或適應新環境過程。主要是世界因美中競爭一分為二，次要大國乃至小國自身都還沒錨定應對世局的方針，還在「為超級強權調和鼎鼐」與「走自己的路」之間拿捏。
季辛吉認為想逼中國讓步並宣稱讓中國就範絕對是錯誤作法，稱美中關係的藝術「應是呈現共同關心的議題，雙方達成協議是因彼此都認為這對自身最有利」，如此才是他心目中的外交上策。在他看來，現任美國總統拜登（Joe Biden）的中國政策沒比川普（Donald Trump）高明。
以「無解」形容台灣問題，盼美中避戰
季辛吉1970年代一手推動美國轉向北京，一生訪中超過百次卻未曾來過台灣。對如今中國崛起而與美國全方位戰略矛盾之際、難道還不把中國看做敵手時，季辛吉用字遣詞很謹慎。
他說「就中國展現出的力量看，我視中國為潛在危險敵手，我覺得有可能（美中）走上衝突」、「但兩次世界大戰應教會人們，即便只是傳統戰爭，要付出的代價也會與想達成目標不成比例」還說尤其武器發展到今天，這種層級的戰爭將摧毀文明。
為防與中國開戰，季辛吉認為美國要做的不是率爾對抗而是尋求對話。
季辛吉以「無解」（insoluble）形容台灣問題，認為「除交給時間外，別無他途」，從而他「歡迎一種能維持現狀多年，又能讓兩岸不會威脅對方、甚至不會限制住對方發展的方案。」
季辛吉覺得習近平會對這類討論抱持開放，「但我們不能一副『你得先在以下領域有所進步，之後我們會獎賞你』的態度，這行不通。」
想告訴普亭讓烏克蘭入北約對俄反而安全
對於俄烏衝突，季辛吉4月底接受《經濟學人》（Economist）專訪時，認為若他能跟俄國總統普亭（Vladimir Putin）說上話，會勸對方如今讓烏克蘭入北約反倒安全。
季辛吉當時的說法是「我們現已把烏克蘭弄成歐洲武裝最精良、卻也是歐洲領導階層裡戰略經驗最欠缺的國家，如果戰爭是以雙方在取得或收復土地都不滿意的狀況下結束，屆時俄羅斯不滿、烏克蘭亦然。為歐洲安全著想，讓烏克蘭進北約還比較好，他們就沒法再對興兵收復土地動念。」
季辛吉另在《華爾街日報》訪問時感嘆「耐人尋味的是，當初反對烏克蘭加入北約時我是孤獨的，現在我提倡讓烏克蘭加入北約，基本上也幾無立場與我相仿者。」
諾貝爾和平獎得主、福特總統譽季辛吉「超級國務卿」
諾貝爾和平獎得主兼美國重量級外交家季辛吉今天過世，享嵩壽100歲，他在尼克森與福特（Gerald Ford）兩任總統的政府中留下了不可磨滅貢獻，前總統福特曾稱他為「超級國務卿」。
季辛吉顧問公司表示，季辛吉在康乃狄克州住處過世，家屬將舉行家祭，追悼會稍後將在紐約舉行。聲明並未著墨死因。
《路透社》報導，季辛吉百年人生一直很活躍，出席大大小小白宮會議、出版一本關於領導風格的書，在聯邦參議院的委員會前針對北韓構成的核威脅作證，今年7月時還意外造訪北京會見中國國家主席習近平。
季辛吉1923年5月27日出生於德國菲爾特（Furth），1938年在納粹屠殺歐洲猶太人之前隨家人移居美國。
季辛吉1943年入籍美國時把原名海恩茲（Heinz）改為英語化的「亨利」（Henry），二戰期間於美國陸軍服役時被派往歐洲。他以獎學金進入哈佛大學（Harvard University）就學，先後於1952年和1954年取得碩士和博士學位，並於接下來的17年在哈佛大學任教。
1970年代，他在共和黨籍總統理尼克森政府擔任國務卿，這10年間許多劃時代的全球事件都有他的身影。在這位德國出生的猶太難民努力下，美國敲開中國大門、深具里程碑意義的美蘇軍控談判、擴大以色列與其阿拉伯鄰國間的關係，並與北越簽訂《巴黎和平協議》（Paris Peace Accords）。
尼克森1974年下台後，季辛吉仍持續在總統福特政府擔任國務卿，一輩子都在提供有力建言。
儘管許多人盛讚季辛吉才智過人、閱歷無數；也有許多人直指他支持反共獨裁政權而將他貼上戰犯標籤。他晚年期間旅行受到些許限制，因為某些國家竭力要針對過去的美國外交政策逮捕或訊問他。
他1973年與北越高層黎德壽（Le Duc Tho）共同成為諾貝爾和平獎得主，成為諾獎委員會最具爭議的決定之一，當年黎德壽還拒絕受獎。諾貝爾委員會兩名成員因此辭職，而季辛吉在越戰中秘密轟炸柬埔寨所扮演的角色也引發質疑。
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死守舊機車最省錢？把握時間爭取汰舊換新補助才是聰明做法！
我們想讓你知道的是
精打細算是許多機車族謹守的價值觀，但這樣真的能省錢嗎？若能聰明利用政府補助，把握時機汰換掉家裡老舊機車，加上SYM三陽機車祭出保證7個工作天交車的承諾，就是要確保購車民眾拿的到政府補助、同時享全年度最高優惠，以新車迎接新年的全新生活。
身為全球機車密度最高的地區之一，許多台灣人家中都不只一台機車，有的老舊機車不好發動、騎乘時還有濃煙，但長輩或是精打細算的民眾，總秉持著不到零件停產的那一刻絕不輕易換車。但這樣的做法真的省錢嗎？從多方角度分析，其實非然。
別以為騎老車省錢，你沒想到的錢坑在這
首先，老舊機車因為動力科技較舊，省油表現無法與新車平起平坐以外，不合時宜的廢氣排放標準，難以通過排氣定檢，每次遇到機車要定檢時，輕則要在機車行花上許多時間，重則難以通過而冒著被罰款的風險，在道路上被相關單位攔檢更需付出高額罰款。
再者，隨著造車科技的進步與騎士對於騎乘安全的觀念提升，歐盟與日本分別已於2016年與2017年就開始規定新車要強制加裝ABS防鎖死煞車系統或CBS安全連動煞車系統，台灣目前雖然沒有強制加裝，但在2020年之前也曾經透過1,000元至4,000元不等的購車補助，積極推動民眾選擇有加裝CBS或ABS系統的車款，顯見煞車系統提升與行車安全的關聯性至關重要。
老舊機車不僅沒有CBS或ABS煞車系統的輔助，煞車系統更因經年累月的使用效能大幅衰退，若遭遇到緊急意外，難以達到有效減速避險功能，後續所衍生的問題，絕對更為嚴重且難以想像。
政府汰舊補助年底即將截止，現在正是換新大好時機
對於廣大的機車族而言，除了倚重機車的高靈活性以外，相較於汽車更低的入手門檻當然也十分重要，因此為鼓勵民眾提升用車安全、鼓勵汰舊換新，政府也藉由補助來提升民眾汰舊換新意願。以先前曾推行的ABS/CBS購車補助為例，2020年前停止時就曾掀起一波購車高峰，顯見購車補助對於機車族的重要性。而環保署所施行的汰舊換新2,000元補助，也確定將於2023年底正式退場，在年底前無疑為汰舊換新購車的最佳時刻。
面對琳瑯滿目的機車品牌，要如何選擇品牌與機種呢？首先從品牌切入，近年來躍升台灣機車市場龍頭的SYM三陽機車，以多元的機種選擇和優異的產品實力，擄獲台灣民眾芳心，且為了回饋消費者支持，三陽機車對於購車優惠始終不手軟，年底前更結合政府汰舊換新補助，三陽機車全車系汰舊換新再加碼3,000元，以迪爵車型為例，汰舊換新補助最高可達23,800元（三陽購車補助金14,500元＋三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元＋政府汰舊換新貨物稅減免4,000元＋廢車回收300元）。
換言之，若錯過了今年底最佳入手時機，明年要入手三陽機車新車，將會直接貴上5,000元（少了三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元），對於荷包支出來說相當有感。
正因為政府補助即將退場，再加上三陽機車的加碼補助力道，造成市場上相當高的迴響，引發超級熱絡的好評與購車潮，三陽機車為了感謝消費者回饋，同時保證消費者的權益，全力加開產能，更祭出保證7日內（工作天）交車的承諾，就是要確保購車民眾不只拿的到政府補助同時享全年度最高優惠，更可以盡快交車，以新車迎接新年的全新生活。
多元機種選擇，每個人都可以理想的SYM
身為台灣機車市場龍頭，三陽機車旗下有多種車款選擇，其中全新迪爵125、MMBCU與CLBCU都是最熱機種。身為國民旗艦代名詞的全新迪爵125，不僅擁有三陽機車三大優勢DNA「日本京濱噴射系統」、「CBS 2.0連動煞車系統」、「63.9km/L 一級油耗」以外，更有最新科技EnMIS雙火星塞異時點火系統、傲視同級37.5L最大車廂空間、雙載舒適的689mm超長坐墊等配備。
廣受年輕人喜愛的MMBCU則是基於DRGBT優秀的平台血統，更針對實用性、舒適性上做出大幅調整，有同級中最大的置物空間及雙載的舒適性，以及獨特的跑旅車款外型，造就同級距銷售冠軍的寶座。上市短短3個月就熱銷破萬台的CLBCU，不僅有獲得金點設計獎的百搭精緻外觀，更有EnMIS超強油耗表現與貼心規格，堪稱內外兼備的最佳小蜂鳥車型！
把握時間舊換新，騎新車展開新的一年
從排廢、安全性，到補助優惠等面向分析，長期看來機車汰舊換新無疑是增加安全、減少風險且照顧荷包的最佳投資。有意願汰舊換新的民眾，絕對要把握今年底最佳時機，不僅有政府補助，更可獲得三陽機車的加碼補助，如此絕佳機會，錯過不再。
政府補助倒數 SYM全車系汰舊換新再加碼3,000元(電匯)保證7日內交車
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