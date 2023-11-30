季辛吉辭世享耆壽100歲：福特總統譽為「超級國務卿」，曾以「無解」形容台灣問題

（中央社）美國前國務卿季辛吉（Henry A. Kissinger）今天（當地時間29日）辭世，享耆壽100歲。季辛吉既是學者也是外交名流，在尼克森與福特兩任美國總統時對華府外交影響至鉅，今夏百歲誕辰仍談及美中、俄烏等世局看法。

《華盛頓郵報》指出，季辛吉的死訊是由季辛吉顧問公司（Kissinger Associates）透過聲明發出。

作為一手推動尼克森（Richard Nixon）歷史性與北京接觸及與蘇聯緩和關係的理論家，季辛吉因多項改變世界格局的震撼性政策轉變而積累聲譽，卻也成為攻擊者的箭靶，挨批沒有原則、不道德。由於怕遭抗議，當年季辛吉沒赴奧斯陸接受諾貝爾獎，晚年更是毀譽參半。

稱當前世界正待新秩序建立，各國仍在找定位

今年5月百歲誕辰之際，季辛吉仍藉由專訪對俄烏、美中等地緣政治紛爭表達看法，既關注美中競爭撕裂全球，也解釋何以他從反對轉為支持烏克蘭入北約。

季辛吉說當前的世界「失序」（disorder），幾乎所有主要國家都在尋求自身基本定位，且大多數仍是內部意見分歧狀態，處於改變或適應新環境過程。主要是世界因美中競爭一分為二，次要大國乃至小國自身都還沒錨定應對世局的方針，還在「為超級強權調和鼎鼐」與「走自己的路」之間拿捏。

季辛吉認為想逼中國讓步並宣稱讓中國就範絕對是錯誤作法，稱美中關係的藝術「應是呈現共同關心的議題，雙方達成協議是因彼此都認為這對自身最有利」，如此才是他心目中的外交上策。在他看來，現任美國總統拜登（Joe Biden）的中國政策沒比川普（Donald Trump）高明。

以「無解」形容台灣問題，盼美中避戰

季辛吉1970年代一手推動美國轉向北京，一生訪中超過百次卻未曾來過台灣。對如今中國崛起而與美國全方位戰略矛盾之際、難道還不把中國看做敵手時，季辛吉用字遣詞很謹慎。

他說「就中國展現出的力量看，我視中國為潛在危險敵手，我覺得有可能（美中）走上衝突」、「但兩次世界大戰應教會人們，即便只是傳統戰爭，要付出的代價也會與想達成目標不成比例」還說尤其武器發展到今天，這種層級的戰爭將摧毀文明。

為防與中國開戰，季辛吉認為美國要做的不是率爾對抗而是尋求對話。

季辛吉以「無解」（insoluble）形容台灣問題，認為「除交給時間外，別無他途」，從而他「歡迎一種能維持現狀多年，又能讓兩岸不會威脅對方、甚至不會限制住對方發展的方案。」

季辛吉覺得習近平會對這類討論抱持開放，「但我們不能一副『你得先在以下領域有所進步，之後我們會獎賞你』的態度，這行不通。」

想告訴普亭讓烏克蘭入北約對俄反而安全

對於俄烏衝突，季辛吉4月底接受《經濟學人》（Economist）專訪時，認為若他能跟俄國總統普亭（Vladimir Putin）說上話，會勸對方如今讓烏克蘭入北約反倒安全。

季辛吉當時的說法是「我們現已把烏克蘭弄成歐洲武裝最精良、卻也是歐洲領導階層裡戰略經驗最欠缺的國家，如果戰爭是以雙方在取得或收復土地都不滿意的狀況下結束，屆時俄羅斯不滿、烏克蘭亦然。為歐洲安全著想，讓烏克蘭進北約還比較好，他們就沒法再對興兵收復土地動念。」

季辛吉另在《華爾街日報》訪問時感嘆「耐人尋味的是，當初反對烏克蘭加入北約時我是孤獨的，現在我提倡讓烏克蘭加入北約，基本上也幾無立場與我相仿者。」

諾貝爾和平獎得主、福特總統譽季辛吉「超級國務卿」

諾貝爾和平獎得主兼美國重量級外交家季辛吉今天過世，享嵩壽100歲，他在尼克森與福特（Gerald Ford）兩任總統的政府中留下了不可磨滅貢獻，前總統福特曾稱他為「超級國務卿」。

季辛吉顧問公司表示，季辛吉在康乃狄克州住處過世，家屬將舉行家祭，追悼會稍後將在紐約舉行。聲明並未著墨死因。

《路透社》報導，季辛吉百年人生一直很活躍，出席大大小小白宮會議、出版一本關於領導風格的書，在聯邦參議院的委員會前針對北韓構成的核威脅作證，今年7月時還意外造訪北京會見中國國家主席習近平。

季辛吉1923年5月27日出生於德國菲爾特（Furth），1938年在納粹屠殺歐洲猶太人之前隨家人移居美國。

季辛吉1943年入籍美國時把原名海恩茲（Heinz）改為英語化的「亨利」（Henry），二戰期間於美國陸軍服役時被派往歐洲。他以獎學金進入哈佛大學（Harvard University）就學，先後於1952年和1954年取得碩士和博士學位，並於接下來的17年在哈佛大學任教。

1970年代，他在共和黨籍總統理尼克森政府擔任國務卿，這10年間許多劃時代的全球事件都有他的身影。在這位德國出生的猶太難民努力下，美國敲開中國大門、深具里程碑意義的美蘇軍控談判、擴大以色列與其阿拉伯鄰國間的關係，並與北越簽訂《巴黎和平協議》（Paris Peace Accords）。

尼克森1974年下台後，季辛吉仍持續在總統福特政府擔任國務卿，一輩子都在提供有力建言。

儘管許多人盛讚季辛吉才智過人、閱歷無數；也有許多人直指他支持反共獨裁政權而將他貼上戰犯標籤。他晚年期間旅行受到些許限制，因為某些國家竭力要針對過去的美國外交政策逮捕或訊問他。

他1973年與北越高層黎德壽（Le Duc Tho）共同成為諾貝爾和平獎得主，成為諾獎委員會最具爭議的決定之一，當年黎德壽還拒絕受獎。諾貝爾委員會兩名成員因此辭職，而季辛吉在越戰中秘密轟炸柬埔寨所扮演的角色也引發質疑。