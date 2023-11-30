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2023/11/30,
藝文

水墨藝術家李義弘辭世獲旌揚狀，文化部：為台灣水墨發展留下濃墨重彩的一筆

水墨藝術家李義弘辭世獲旌揚狀，文化部：為台灣水墨發展留下濃墨重彩的一筆
文化部藝術發展司長周雅菁（右）29日出席李義弘告別式，並頒贈文化部旌揚狀，由李義弘之子李懷倉（左）代表受贈。｜Photo Credit: 文化部提供

我們想讓你知道的是

水墨藝術家李義弘辭世，為表彰其對台灣水墨藝術的成就與貢獻，文化部頒贈文化部旌揚狀，並表示，李義弘將傳統山水繪畫轉化為具台灣島嶼風貌與當代視覺意象的畫境表現，為台灣水墨發展留下濃墨重彩的一筆。

水墨藝術家李義弘於11月13日辭世，享壽82歲。為表彰其對台灣水墨藝術的成就與貢獻，文化部藝術發展司司長周雅菁昨（29）日出席告別式，並頒贈文化部旌揚狀，由李義弘之子李懷倉代表受贈。

李義弘師從書畫名家江兆申，創作從其對攝影、音樂、旅行及電影的愛好與經驗中汲取靈感，持續不斷追尋探索水墨藝術的多種可能，發展出「印北行腳」、「大樹之歌」、「玉山行」、「風稜石」、「石頭物語」、「金色海岸」等系列傑作，並自1984年起於國立藝術學院（今國立台北藝術大學）美術學系任教直至退休，作育無數英才，獲該校先後頒授名譽教授、名譽博士。

文化部表示，李義弘將傳統山水繪畫轉化為具台灣島嶼風貌與當代視覺意象的畫境表現，曾獲頒第6屆「吳三連文藝獎」藝術獎、2022新北文化獎等，作品獲國立台灣美術館等各地美術館所典藏，為台灣水墨發展留下濃墨重彩的一筆。

以下為文化部旌揚狀全文。

故李義弘教授，台南西港人，師從靈漚館江兆申。其透過自身攝影喜好，以《自然與畫意》專著，奠定筆墨承轉與寫生、性靈的總結；隨著「印北行腳」、「大樹之歌」專題，與蘇杭、黃山、玉山行旅畫卷之創作發表，六十歲後以北海岸為題，鎔鑄出既古典且創新的風稜石系列。其致力創作水墨藝術之台灣特色，透過文人造境、抽象寫意、當代結構的多元轉換，持續書畫媒材新表現，獲國立台北藝術大學頒授名譽教授、名譽博士，並獲頒2022新北文化獎等殊榮。李教授畢生於台灣水墨之藝術成就暨影響貢獻，足資表彰，特予旌揚，以垂德範。

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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